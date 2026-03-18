Premium|India Brazil relations : भारत - ब्राझील सहकार्याच्या संबंधांमुळे जगात शांतता निर्माण होईल का?

डॉ. नरेंद्र पाटीलआयातशुल्काबाबतच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे जागतिक व्यापार-उद्योगजगतात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यात आता युद्धाची भर पडली आहे. अशा स्थितीत भारताच्या विविध देशांबरोबर असलेल्या संबंधांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्राझीलबरोबरच्या भारताच्या संबंधांविषयी ‘इंडो-ब्राझील चेंबर ऑफ कॅामर्स’चे संचालक डॉ. नरेंद्र पाटील यांच्याशी गणाधीश प्रभुदेसाई यांनी केलेली बातचीत.‘ग्लोबल साउथ’ला बळ देणारी मैत्रीप्रश्न : ‘इंडो-ब्राझिलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स’चे संचालक म्हणून जबाबदारी आल्यापासून महत्त्वाच्या घडामोडींबाबत काय सांगाल?उत्तर : मी जी२० परिषदेत भाग घेण्यासाठी २०२४मध्ये ब्राझील येथे गेलो होतो. त्या वेळी ‘इंडो-ब्राझिलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या सदस्यांशी ओळख झाली. त्यांच्याशी अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा केली आणि त्यातून पुढे संबंध वाढत गेले. मागील एक ते दीड वर्षात ब्राझीलमधील चार राज्यांतील प्रमुख व प्रतिनिधीमंडळे भारतात येऊन गेली आहेत. भारतामधून दोन वेळा व्यावसायिक प्रतिनिधींनी ब्राझीलला भेट दिली. भारतीय व्यावसायिकांनी शैक्षणिक, फार्मा, माहिती-तंत्रज्ञान, बायोमायनिंग क्षेत्रात करार केले आहेत. ब्राझीलमधील विविध राज्य सरकारांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या प्रतिनिधी मंडळांनी भारतात विशेष करून महाराष्ट्रात संरक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान, बायोटेक, कृषी उत्पन्न, मालाची साठवण यात गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत. .सध्याच्या जागतिक स्थितीत भारत आणि ब्राझीलदरम्यानचे संबंध कसे आहेत?भारत आणि ब्राझील दोघेही ‘ब्रिक्स’, जी२० आणि ‘आयबीएसए’चे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. २०२५ मध्ये दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १५.२१ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. आता दोन्ही देशाने २०३०पर्यंत हा व्यापार ३० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यावरून भारत आणि ब्राझीलमधील संबंध आणखी मजबूत होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. तसेच, स्कॉर्पिन श्रेणीतील पाणबुड्यांच्या देखभालीसाठी आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. भारत आणि ब्राझील हे जैवइंधन क्षेत्रातील जागतिक नेते आहेत. ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’च्या माध्यमातून दोन्ही देश शाश्वत इंधनावर भर देत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ‘भविष्यासाठी डिजिटल भागीदारी’ या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामध्ये ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी एकमेकांना पाठिंबा देत आहेत आणि ‘ग्लोबल साउथमधील’ विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून पुढे येत आहेत..ग्लोबल साउथमधील’ विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून भारत-ब्राझील पुढे येत आहेत, असं आपलं म्हणणं आहे. याचा जग बहुध्रुवीय (Multipolar) होण्यासाठी कसा व किती उपोयग होईल? त्यासाठी प्रयत्नांची दिशा काय हवी?भारत आणि ब्राझील हे ‘ब्रिक्स’ व जी-२० मधील महत्त्वाचे सदस्य असून ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज बनले आहेत. भारताचे तंत्रज्ञान, डिजिटल पेमेंट, औषधनिर्मिती आणि अंतराळ क्षेत्रातील प्रगती तसेच ब्राझीलची नैसर्गिक संपत्ती व कृषी सामर्थ्य यांचा मेळ शाश्वत विकासाला चालना देऊ शकतो. दोन्ही देश अन्नसुरक्षा, परवडणारी औषधे, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि जागतिक आर्थिक समावेशकतेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. या सहकार्यातून एकूणच विकसनशील देशांचा आवाज प्रभावीपणे उमटण्यास मदत होईल. ॲमेझॉनची जंगले (ब्राझील) आणि हिमालयातील वनसंपदा (भारत) ही जगाची ‘फुफ्फुसे’ आहेत, जे हवामान बदलाशी लढण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. दोन्ही देश मिळून जगासाठी बरेच काही लाभदायक करू शकतात. गरीब आणि विकसनशील देशांना परवडणारी औषधे आणि आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यात या दोन्ही देशांच्या माध्यमातून होऊ शकते. ब्राझीलने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि औषधांच्या वितरणाचे उत्तम मॉडेल विकसित केले आहे. तसेच भारताला ‘जगाची फार्मसी’ म्हटले जाते. स्वस्त आणि दर्जेदार ‘जेनेरिक’ औषधे आणि लशींच्या उत्पादनात भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. दोन देशांमधील कृषी तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीमुळे जागतिक स्तरावर उपासमारीची समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते. ब्राझील सोयाबीन, मका, साखर आणि कॉफीचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक आहे. जगाची अन्नाची गरज भागविण्यात ब्राझीलचा मोठा वाटा आहे तर भारतात तांदूळ, गहू, दूध आणि मसाल्यांच्या उत्पादनात भारत आघाडीवर आहे..सध्या व्यापाराची स्थिती कशी आहे?गेल्या वर्षी दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार १५.२१ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता. ब्राझीलला निर्यात ८.३५ अब्ज डॉलर इतकी होती, तर आयात ६.८६ अब्ज डॉलर इतकी झाली. त्यामुळे व्यापारसंतुलन १.४९ अब्ज डॉलर भारताच्या बाजूने होते. मागील दहा वर्षांत भारत आणि ब्राझील यांच्यातील व्यापारसंबंधांमध्ये वाढ आणि घट यांचा चक्रीय नमुना दिसून आला आहे. जागतिक घटक, वस्तूंच्या किमतीतील बदल आणि आर्थिक संकटे (जसे की कोविड-१९ महामारी आणि २०१५मधील ब्राझीलमधील आर्थिक संकट) यांचा त्यावर मोठा प्रभाव पडला आहे. ब्राझीलला २०२४ मध्ये झालेली भारताची निर्यात ही भारताच्या एकूण जागतिक निर्यातीपैकी ०.८८ टक्के होती, तर २०२३मध्ये ती ०.९२ टक्के होती. २०२४मध्ये ब्राझीलकडून झालेली भारताची आयात ही भारताच्या एकूण जागतिक आयातीपैकी ०.७५ टक्के होती, तर २०२३मध्ये ती ०.५५ टक्के होती. याउलट, २०२४ मध्ये भारताकडे झालेली ब्राझीलची निर्यात ही त्याच्या एकूण जागतिक निर्यातीपैकी १.६ टक्के होती, तर २०२३ मध्ये ती १.४ टक्के होती..ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या व्यापार युद्धात भारत आणि ब्राझील यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होण्यासाठी काय करायला हवे असे वाटते?भारत हा आता कुठल्या तरी एका देशावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. भारताची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एम्ब्रार’सारख्या विमानाचे भारतात उत्पादन व दुर्मिळ खनिज यांचे महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. तसेच भारताकडून माहिती तंत्रज्ञान, फार्मा व इतर क्षेत्रात करार केले आहेत..Premium|AI Impact Summit, India 2026: जागतिक दिग्गजांची हजेरी असूनही एआय समिटमध्ये 'मेक इन इंडिया'वर प्रश्नचिन्ह का..?.ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा भारत भेटीवर आले होते. याचा भारताला काय लाभ होईल असे वाटते?‘एम्ब्रार’ विमान खरेदी व उत्पादन हे तीस ते चाळीस वर्षे आपण करू इच्छित होतो. ते आता मार्गी लागेल आहे. दुर्मीळ खनिजे व त्या क्षेत्रात उत्पादन करण्यास संधी, ‘फार्मा’मध्ये भारतीय व्यावसायिक यांना गुंतवणूक करण्यास संधी मिळणार आहे. ‘इथेनॉल २.०’ हे तंत्रज्ञान भारतात येणार आहे. ऊर्जा, कृषी, संरक्षण, आरोग्य आणि औषधनिर्मिती आदी क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले आहे, हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे भारतात होणाऱ्या अठराव्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी अध्यक्ष लुला यांना आमंत्रित केले आहे..Premium|China Tech Shock 2026 : ‘एआय’चा ड्रॅगन जागा झाल्यानंतर….दुर्मीळ खनिजे आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर भारत आणि ब्राझीलने भर दिला आहे? भारतासारख्या देशासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. आपणास 'लिथिअम आयर्न बॅटरी' व इतर उद्योगांना खनिजे भरपूर प्रमाणात लागतात. त्याची पूर्तता ब्राझीलच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकते..भविष्यकालीन योजनांबाबत काय सांगाल?माहिती तंत्रज्ञान, कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी, इथेनॉल २.० तंत्रज्ञान, संत्री अर्क मशीन व तंत्रज्ञान, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ब्राझील येथील गायी भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काजू प्रक्रियेसाठी मशीन व तंत्रज्ञान फार्मा कंपनी यासाठी व्यवसाय आदानप्रदान करणार आहोत. शैक्षणिक क्षेत्रात 'विद्यार्थी देवाण-घेवाण' कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.