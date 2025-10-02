Premium| Russian Oil Imports: 'ब्लड मनी'च्या आरोपांचे सत्य काय? भारत रशियाकडून तेल आयात का थांबवत नाहीये?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरकाही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारताच्या तेल खरेदीला ‘रक्तरंजित पैसे’ (ब्लड मनी) म्हटले आहे. अलीकडेच त्यांनी युरोपियन देशांनाही भारताने रशियाकडून तेलाची आयात थांबवावी यासाठी १०० टक्के आयात शुल्क आकारण्याच्या आवाहनवजा सूचना केल्या आहेत. या सर्व गदारोळामुळे रशियातून भारत तेलखरेदीबाबत इतका आग्रही का आहे? भारत रशियाकडून केली जाणारी तेलाची आयात थांबवत का नाहीये? हा प्रश्न विचारला जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतामध्ये अमेरिकन वस्तूंवर आकारल्या जाणाऱ्या आयात शुल्काबाबत त्यांच्या मागील कार्यकाळापासून सातत्याने आक्षेप घेत आले आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी आयात शुल्काचा मुद्दा आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या आणि आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानीच आणला. .त्यानुसार जगभरातील देशांवर परस्पर आयातशुल्क व्यवस्थेनुसार (रिसिप्रोकल टेरीफ अरेंजमेंट) आयात शुल्क आकारणी सुरू केली आणि त्यानंतर सुरु झालेले सौदेबाजीचे नाट्य अद्यापही सुरु आहे. भारतावरचे आयात शुल्क २५ टक्के करतानाच त्यांनी यामध्ये रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या तेलआयातीबाबतचा दंड म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क आकारणी करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेला भारतातून होणारी आयात ही जरी भारताच्या जीडीपीच्या ०.३ टक्के असली तरी आर्थिक उलाढालींचा विचार करता भारताकडून जगभरातील विविध देशांना होणाऱ्या निर्यातीच्या यादीत अमेरिका अव्वल स्थानी आहे. त्यामुळे भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क आकारणीचा निर्णय हा काही अंशी का होईना, पण फटका देणारा ठरला आहे. यादरम्यान ट्रम्प आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार तसेच अन्य मंत्री यांच्याकडून सातत्याने भारताच्या रशियाकडून तेलआयात करण्याच्या धोरणांवर आक्षेप घेतला जात आहे..भारतातील काही अर्थतज्ज्ञही ‘रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करुन भारताला काय फायदा झाला’ असा प्रश्न विचारत आहेत. हा प्रश्न उपस्थित करताना भारतावर लावण्यात आलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे बसणारा फटका आणि रशियन तेलआयातीतून मिळालेला फायदा यांची तुलना करून अमेरिकेच्या सुरात सूर मिसळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही अशाच आशयाची टिप्पणी अलीकडेच केली आहे. वास्तविक, यासंदर्भात काही तांत्रिक बाबी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..बायडेन यांनी आक्षेप का घेतला नव्हता?रशियाकडून भारताची वाढीव तेल खरेदी ट्रम्प यांच्या आधीचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळातच सुरू झाली; पण बायडेन यांनी जाहीरपणाने यावर कधीही आक्षेप घेतला नाही. याचे कारण या तेलखरेदीसाठी भारत, अमेरिका आणि युरोपियन देश यांच्यात एक अप्रत्यक्ष किंवा अलिखित समझोता असल्याचे त्यांना मान्य होते. युरोपचा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा मुख्य पुरवठादार रशिया आहे. पण रशियावर आर्थिक निर्बंध घातल्याने युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था कमालीच्या संकटात सापडल्या. दरम्यानच्या काळात रशियाला तेलविक्रीसाठी परवानगी देण्यात आली, पण त्यासाठी ६० डॉलर प्रतिबॅरल अशी एक कमाल मर्यादा (आॅईल कॅप) तयार करण्यात आली. म्हणजेच या किमतीहून अधिक दरांना रशियाला तेल विकता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. भारतासाठी ही सुसंधी होती. .भारत आणि चीन हे या कमाल मर्यादेचे सर्वांत मोठे लाभार्थी ठरले. भारताने रशियाकडून तेलआयातीचा अक्षरशः सपाटा लावला. हे तेल गुजरातमधील जामनगरच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात आणले जात होते. या तेलशुद्धीकरणातून तयार होणारे डिझेल आणि गॅसोलीन हे दोन बायप्रॉडक्ट युरोपियन देशांना पुरवले जात होते. त्यावेळी रशियन तेलावर निर्बंध असताना तेच तेल भारताकडून घेणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न युरोपियन देशांमध्ये उपस्थित झाला होता. परंतु त्यावेळी एस. जयशंकर यांनी स्पष्टपणाने सांगितले होते की, आम्ही जेव्हा रशियाकडून तेलाची आयात करतो आणि पूर्णपणे त्याचे शुद्धीकरण करतो त्यावेळी ते रशियन तेल न राहता भारतीय बनते. त्यानुसार एक अप्रत्यक्ष सामंजस्य भारत आणि युरोपियन देशांमध्ये झाले होते. त्यानंतर भारत हा गॅसोलिन आणि डिझेलचा युरोपचा सर्वांत मोठा पुरवठादार बनला..भारत आग्रही का?भारताने ज्या परिस्थितीमध्ये रशियन तेलआयातीला प्राधान्य दिले त्यामागे केवळ आर्थिक फायदा मिळवणे हे एकमेव उद्दिष्ट नव्हते. या निर्णयामुळे ब्रेंट क्रूड ऑईलबाबत (उत्तर समुद्रातून मिळणारे कच्चे तेल) आखाती देशांची जी मक्तेदारी वर्षानुवर्षे चालत आली आहे, ती मोडीत काढण्याचे काम भारताने केले. २०२१ मध्ये म्हणजेच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कोरोनोत्तर काळ सुरू होता. त्यावेळी जागतिक बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्यास्थितीत तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची मागणी होऊनही आखातातील तेलउत्पादक देशांनी त्यास नकार दिला. याचे कारण हे देश सुरुवातीपासूनच केवळ आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करतात. त्यामुळे काही वेळा ते तेलाचे उत्पादन कमी करतात, तर काही वेळा वाढवतात. या माध्यमातून जागतिक तेलाची बाजारपेठ आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा आणि इंधनाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा या राष्ट्रांचा उद्देश असतो. पण याचा फटका तेलखरेदीदार देशांना सोसावा लागतो..भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा तेलआयातदार देश आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के तेल आयात करत असून यापैकी ५९ टक्के तेलाची आयात ही अरब देशांमधून होते. यामध्ये इराक हा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश असून दुसऱ्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया आहे. परंतु या देशांनी कोणत्याही परिस्थितीत तेलाचे उत्पादन वाढवण्यास नकार दिला. त्यामुळे तेलाच्या किमती कमी होण्याच्या शक्यता संपत चालल्या होत्या.दरम्यानच्या काळात २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. त्यावेळी जागतिक बाजारपेठेमध्ये क्रूड ऑईलचे भाव साधारणतः ८० डॉलर प्रतिबॅरल असे होते; पण मार्च २०२२ मध्ये ते ११७ डॉलर प्रतिबॅरलवर गेले. दरम्यानच्या काळात अमेरिका, नाटो आणि मित्र देशांनी ५००० हून अधिक निर्बंध रशियावर लादले होते. त्यामुळे भारतापुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. .आजघडीला १०० दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन प्रतिदिवशी जगभरात होते आणि त्यापैकी १० दशलक्ष बॅरलचे उत्पादन एकट्या रशियाकडून होते. रशिया हा त्यावेळी भारताचा १२ व्या क्रमांकाचा पुरवठादार देश होता. तत्कालीन जागतिक परिस्थितीचा अदमास घेऊन भारताने एक चांगला निर्णय घेत रशियाकडून तेलाची आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याचे एक कारण रशियाने तेलाच्या दरात दिलेली ३० टक्क्यांची सवलत हे होते. भारताने २०२२ मध्ये आपल्या गरजेच्या आठ टक्के तेल रशियाकडून आयात केले. २०२३-२४ पर्यंत हा आकडा २६ टक्क्यांवर गेला. भारताची दररोजची तेलाची गरज सुमारे पाच दशलक्ष बॅरल इतकी आहे. एक काळ असा आला की भारत आठ दशलक्ष बॅरल रशियाकडून तेलआयात करत होता..ब्रेंट क्रूडच्या मक्तेदारीला शहभारत अतिशय कमी किमतीत रशियाकडून तेलआयात करून चांगल्या भावात ते युरोपला विकत असल्याने त्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा (मार्जिन) मिळत होते. यामध्ये रिलायन्स आणि नायरा या दोन कंपन्यांची प्रमुख भूमिका होती. यातील नायरा कंपनीमध्ये रशियाचीही काही गुंतवणूक आहे. या कंपन्यांनी रशियन तेल केवळ युरोपलाच नव्हे तर अमेरिकेलाही पुरवण्यास सुरुवात केली. याचा फायदा म्हणजे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती संतुलित झाल्या. तसेच ब्रेंट क्रूड ऑईल विरुद्ध रशियाचे युराल किंवा युरेशियन क्रूड ऑईल यांच्यातील स्पर्धेचे आयाम बदलले. तेलउत्पादन वाढवण्याबाबत आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या अरब देशांना जर या माध्यमातून शह दिला गेला नसता तर जागतिक बाजारात रशिया-युक्रेन युद्धानंतर तेलाच्या किमती २०० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत गेल्या असत्या. पण भारताचा या तेलबाजारात सहभाग झाल्याने त्या १०० डॉलरपर्यंत स्थिरावल्या. भारत हा तेलबाजाराचा समतोलक बनला. तसेच रिफायनिंग ऑईलचा हब म्हणून भारताचा उदय झाला..खासगी कंपन्यांचा नफा आणि विंडफॉल टॅक्सआता रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी मांडलेला प्रश्न असा की, याचा फायदा नेमका कुणाला झाला? रिलायन्स आणि नायराचे उखळ पांढरे झाले असले तरी सर्वसामान्य भारतीयांना याचा फायदा काय? उलट अमेरिकन टेरीफवृद्धीमुळे निर्यातदार एमएसएमईंना फटका बसत असून त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या रोजगारावर होत आहे. मग श्रीमंत होणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनुकूल धोरणे घेताना गरीबांना बसणाऱ्या तडाख्याची नुकसान भरपाई कशी करणार? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. रिलायन्स आणि नायरा यांना या तीन वर्षांमध्ये साधारणतः १० अब्ज डॉलरचा नफा झालेला आहे. भारताला प्रतिबॅरल ११ डॉलर इतकी सवलत रशियाकडून मिळालेली आहे. ही सवलत २०२३ मध्ये कमी झाली. कारण जागतिक बाजारात तेलाचे भावच गडगडले. .परिणामी, ब्रेंड क्रूड आणि युरेशियन ऑईल यांच्यातील फरक दोन ते तीन डॉलरचाच राहिला. अशा प्रसंगीही भारत मोठ्या प्रमाणावर तेलआयात करत होता तेव्हा या कंपन्यांना भरभक्कम कमाई होतच होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने जुलै २०२२ मध्ये ‘विंडफॉल टॅक्स’ (अचानक मिळालेल्या प्रचंड नफ्यावरील कर) या दोन कंपन्यांवर लावण्यात आला. त्यानुसार प्रतिलिटर गॅसोलिन व डिझेलवर सहा रुपयांचे निर्यातशुल्क लावण्यात आले. या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा कर केंद्र सरकारला मिळाला. तसेच या कंपन्यांना देशांतर्गत गरज आधी पूर्ण करण्याबाबत कडक सूचना देण्यात आल्या. केंद्र सरकारला झालेल्या नफ्याचे वितरण अनुदान किंवा लोककल्याणकारी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना होत आहे. दुसरा फायदा म्हणजे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या. देशांतर्गत बाजारातही त्या स्थिर राहिल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तेलबाजारातील ब्रेंट क्रूडची मक्तेदारी मोडीत निघाली. रिफाईंड ऑईल हब अशी भारताची प्रतिमा जागतिक पटलावर उमटली..Premium| Author Vishwas Patil: मराठीतील थोर लेखक 'ज्ञानपीठ' पुरस्कारापासून कंपूशाहीमुळे वंचित?.ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणामुळात ट्रम्प यांना रशियन तेलावर इतका आक्षेप असेल तर त्यांनी युरोपियन देशांना भारताकडून तेलाची खरेदी करु नका असे का नाही सांगितले? याचे कारण या तेलाबाबत एक छुपा समझोता त्यावेळीच झालेला आहे. पण केवळ भारताला दबावात आणून सौदेबाजी करण्यासाठी ट्रम्प रशियन तेलाचे कार्ड वापरत आहेत. प्रत्यक्षात ट्रम्प यांच्या निवडणूक मोहिमेला अर्थसाहाय्य करणाऱ्या अमेरिकन तेलकंपन्यांनी रशियन तेलाचे प्राबल्य कमी करण्याबाबत आणि भारताने तेलाची खरेदी करण्याबाबत त्यांच्यावर दबाव आणला आहे. भारताचा विचार करता रशियाकडून तेलआयात करून आपल्याला हजारो कोटींचा आर्थिक लाभ झालेला आहे. .Premium| RBI Retail Direct : सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग .२०२३च्या आर्थिक वर्षात विंडफॉल टॅक्सच्या माध्यमातून २५ हजार कोटींचा कर केंद्र सरकारने वसूल केला. २०२४ मध्ये तो १३ हजार कोटी होता. २०२५ मध्ये तो आतापर्यंत ६००० कोटींवर पोहोचला आहे. हे तांत्रिक मुद्दे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे गेली अनेक दशके पश्चिम आशियातील यादवी युद्धांमुळे अस्थिरतेमुळे तेलदरामध्ये होणाऱ्या चढउतारांचे फटके भारत सहन करत आला होता. आता भारत स्वतःच जागतिक तेलबाजारातील महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 