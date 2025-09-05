Premium| PM Modi SCO Summit: अमेरिकी वर्चस्वाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताची नेमकी रणनीती काय?

डॉ. अरविंद येलेरीतियानजिन येथील शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत भारताची दहशतवादाविषयीची भूमिका मान्य करण्यात आली. त्याचप्रमाणे व्यापार उदारीकरणालाही पाठिंबा देण्यात आला. पंतप्रधान मोदींचा शांघाय सहकार्य शिखर परिषदेतील सहभाग ऐतिहासिक ठरला. गे ल्या काही महिन्यांचा काळ भारताच्या परराष्ट्र धोरणनिर्मितीसाठी तणावाचा ठरला आहे. भारताच्या वाढत्या राजनैतिक क्षमतेच्या प्रतिमेवर अमेरिकेकडूनच हल्ला झाला. भारत-चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक गहिरे होत गेले आणि रशिया-युक्रेन संघर्षाने जागतिक पार्श्वभूमीवर अधिक उग्र रूप धारण केले आहे. .त्यानंतर अमेरिकेचा प्रभाव भारतातील विविध ‘थिंक टँक’, धोरणकर्ते, नोकरशहा आणि उच्चस्तरीय संस्थांमध्ये जाणवू लागला. त्यामुळे आपल्या धोरणात्मक क्षेत्रातील पोकळी उघड झाली. अमेरिकेची वागणूक केवळ जागतिक घडामोडींमध्ये भारताच्या भूमिकेला कमी लेखत नाही, तर भारतीय राजनय आणि त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला दुर्लक्षित करण्याचे काम करते. या धक्क्यांना तोलून धरण्याची शर्यत हीच विद्यमान जागतिक पातळीवरील अमेरिकी वर्चस्वाविरुद्धची स्पर्धा आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चीनचा दौरा महत्त्वाच्या वेळी पार पडला. अमेरिकाप्रणित आंतरराष्ट्रीय चौकट कमकुवत करण्याचा भारताचा प्रयत्न असल्याचा आरोप अमेरिकेने आपल्यावर केला. तो निराधार आहे. भारत महत्त्वाकांक्षी जरूर आहे, परंतु त्यासाठी त्याने कधीही विघातक भूमिका घेतलेली नाही. उलट त्याने आपल्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थानाशी सुसंगत, जबाबदार भूमिका बजावली आहे. पाश्चात्त्य वा पाश्चात्त्यविरोधी अशा दोन्ही गटांपासून भारताने अंतर ठेवले आहे..आजवर अमेरिकेने नेतृत्व केलेल्या पाश्चात्त्य जागतिक रचनेला नव्या ‘खेळाडूं’च्या उदयामुळे आव्हान मिळू लागले आहे. त्यातून जी पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची राहील. यासंदर्भात चीनमधील परिषदेकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. डॉलरमुक्ती आणि पर्यायी वित्तपुरवठ्याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना धमकी दिली आहे. त्याला प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. भारताला धमकावले जाऊ शकते किंवा बाजूला सारले जाऊ शकते, ही समजूत चुकीची आहे, हे दाखवून देण्याची संधी भारताला उपलब्ध झाली. शांघाय सहकार्य परिषदेच्या रूपाने ती मिळाली आणि तीत बहुध्रुवीय राजनयाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले. ते भारतासाठी नव्या संधी निर्माण करणारे आहे. या आंतरराष्ट्रीय मंचावर उपस्थित राहण्याचा भारताने ठाम निर्णय घेतल्याने पाश्चात्त्य नेतृत्वात अस्वस्थता पसरली. भारत शेजारी आणि प्रादेशिक आशियाई भागीदारांपासून दूर राहील, असे अमेरिकी धोरणकर्त्यांना वाटत होते..ट्रम्प सरकारतर्फे भारतावर लादण्यात आलेले अतिरिक्त आयातशुल्क, निर्बंध निराधार आहेत. अमेरिका एक श्रीमंत अर्थव्यवस्था आहे (आणि तरीही त्यांच्यावर ४० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचे कर्जदेखील आहे) एकतर्फी आयातशुल्क लादून, अमेरिका भारतासोबतच्या त्याच्या द्विपक्षीय संबंधांना गुंतागुंतीचे बनवत आहे. व्यापार आणि वस्तूंची देवाणघेवाण ही परस्परावलंबन आणि जागतिकीकरणाचा परिणाम आहे. ट्रम्प प्रशासन, आयातशुल्क लादून अनेक बाबतीत स्वतःच्या भूमिकेशीच विसंगत वागत आहे. उत्पादन क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यासाठी भारताची धडपड सुरू आहे. अमेरिकेचे शुल्कविषयक धोरण हे भारताच्या अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या प्रयत्नांना खच्ची करण्याच्या इराद्याने आणले गेल्याचे बोलले जाते. परंतु भारताने श्रीमंत देशांवर अवलंबून न राहता धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्याचा प्रयत्न केला आहे..समविचारांची जुळवाजुळवभारत, त्याचे शेजारी देश आणि भागीदारांशी असलेल्या संबंधात रशिया हा एक पारंपरिक भागीदार आहे. चीनबद्दल भारताचा दृष्टिकोन हा अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर भारताच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांद्वारे नियंत्रित केला जातो. यातूनच, भारताने ‘क्वाड’च्या लष्करीकरणावर कधीही विश्वास ठेवलेला नाही, तर त्याऐवजी अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत मार्गांमध्ये भागीदारी निर्माण करण्यासाठी सहकार्याचा हात पुढे केला.अमेरिकेकडून त्यांचे सुरक्षाविषयक धोरण सहकारी राष्ट्रांवर लादण्याच्या सातत्यपूर्ण आग्रहामुळे हानिकारक परिणाम झाले. अशा परिस्थितीत भारत चीनसोबत संवाद साधण्यासाठी खुला राहील आणि रशियाशी आपले संबंध अधिक दृढ करील. अमेरिकी धोरणांतील दुटप्पीपणा जागतिक पातळीवरील प्रणालीत आणि सामरिक बदलांना अधिक वेगाने आणि तुलनेने सोप्या पद्धतीने चालना देईल. त्यामुळे अमेरिका एकाकी, असुरक्षित होईल आणि अर्थातच अमेरिकेच्या एकतर्फी कृतींवर टीका होईल..आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या या घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये समविचारांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत रशिया, भारत आणि चीन या तिन्ही शक्तींनी अमेरिकेशी संबंध ठेवताना संमिश्र स्वरूपाची भूमिका घेतली होती. या देशांनी अमेरिकेशी ना फार जवळीक ठेवली, ना फार अंतर ठेवले. त्यामुळे या देशांना वेळोवेळी संधी साधता आल्या आणि धोकाही टाळता आला. अमेरिकेच्या रणनीतीकारांनी याचाच वापर करून आपली परराष्ट्रनीती आखली. या सगळ्यात भारत आणि चीन दोघांनीही अमेरिकन हितसंबंधांशी जवळून जोडलेले राहणे पसंत केले. दुसरीकडे, भारत आणि चीन दोघेही अनेक महत्त्वाच्या बहुपक्षीय मंचांमध्ये भागीदार आहेत आणि अमेरिकेने काही उदयास येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांवर केलेल्या दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर शांघाय सहकार्य परिषदेची बैठक विशेष महत्त्वाची ठरली..कझान आणि रिओ येथील ब्रिक्स परिषदेत तसेच तियानजिनमधील शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सहभागाने बहुध्रुवीयतेचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले. विकसनशील अर्थव्यवस्था व त्यातील महत्त्वाचे खेळाडू यांची वाढती भूमिका अधोरेखित झाली. या भेटीने विकसनशील देशांच्या नेत्यांची चिकाटी आणि बांधिलकी स्पष्ट झाली. शिवाय, अशा व्यासपीठांवर भेट घेणे व सहभाग नोंदवणे हे पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या शक्तिशाली समुदायाला संदेश देण्यासारखे आहे. अवास्तव दावे न लादता चर्चेद्वारे सीमेवरील वाद सोडवता येतात, हे भारत आता समजून घेत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा शांघाय सहकार्य शिखर परिषदेतील सहभाग ऐतिहासिक ठरला..Premium| Bihar Voter Roll Controversy: राहुल गांधींच्या ‘व्होट-चोरी’च्या आरोपांमुळे भाजपला बिहार निवडणुकीत फटका?.आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पंतप्रधान तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठामपणे बोलत आहेत. समावेशकता, उपलब्धता आणि ‘ग्लोबल साऊथ’मधील शाश्वत भूमिका. जागतिकीकरण कमी होत असताना भारताची भूमिका संवादावर आणि सहकार्याच्या माध्यमातून विकास घडवण्याच्या आराखड्यावर भर देते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्याबद्दल सांगत आला आहे. रशिया आणि चीन या समस्येकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहतील, अशी आशा आहे..Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा शांघाय सहकार्य परिषदेच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत पाकिस्तानवर टीका करण्यास किंवा पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करण्यास परिषदेने टाळाटाळ केली होती. मात्र, तियानजिन येथील शिखर परिषदेत भारताची दहशतवादावरील भूमिका परिषदेकडून मान्य करण्यात आली. अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयातशुल्कांचा निषेध करून व्यापार उदारीकरणालाही पाठिंबा देण्यात आला. भारताने दूरदृष्टीने आणि संयमाने पुढे जात योग्य भूमिका घेतली आहे. संकटातही संधी असते आणि ती निष्पक्षपणे साधण्यासाठी सज्जता हवी, याची जाणीव असल्याचे भारताने या परिषदेत दाखवून दिले.(अनुवाद : जयदीप पाठकजी)(लेखक नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.) 