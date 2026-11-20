मुकुंद बी. अभ्यंकर - mbabhyankar@gmail.comससा आणि कासवाची शर्यत आठवतेय? शर्यत सुरू होताच ससा सुसाट सुटतो आणि कासव बिचारे आपल्या नेहमीच्या ‘कासवगतीने’ चालत राहते. सशाला खात्री असते, ‘‘ही शर्यत तर माझ्या खिशातच आहे!’’ म्हणून तो मध्येच झाडाखाली निवांत पहुडतो. कासव ना गाजावाजा करते, ना आपल्या प्रगतीचे फोटो टाकते; ते फक्त चालत राहते आणि गोष्टीच्या शेवटी कासव जिंकते! भारत आणि चीनच्या आर्थिक प्रवासाची तुलना करताना ही गोष्ट आठवणे तसे साहजिकच. ढोबळमानाने पाहता या गोष्टीतील दोन पात्रे या दोन देशांचे प्रतिनिधित्व करतात की काय, असे वाटू शकते. भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक प्रवासावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...एकेकाळी भारताप्रमाणेच गरिबी आणि राजकीय उलथापालथीने ग्रासलेला चीन अचानक अमेरिकेच्या बरोबरीने उभा राहणारा ‘आर्थिक व औद्योगिक महासत्ता’ कसा बनला? आणि दुसरीकडे, प्रचंड मानवी भांडवल, लोकशाही आणि जागतिक प्रतिभा असलेला भारत आजही स्वतःच्याच उपखंडात स्वतःला एक स्थिर ‘प्रादेशिक शक्ती’ म्हणून सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष का करत आहे? यातही दुसरी उल्लेखनीय बाब म्हणजे साधारण १९८८च्या आसपास दोन्ही देश आर्थिकदृष्ट्या तुलनेने समान पातळीवर होते आणि त्यानंतरची या दोन देशांची आर्थिक प्रगतीची यात्रा मात्र जवळपास त्या गोष्टीतील पात्रांसारखीच वाटावी अशी झाली. सुरुवातीला जवळजवळ एकाच रेषेवर उभे असलेले हे दोन देश आज आर्थिक आकारमान, औद्योगिक क्षमता आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत एकमेकांपासून कित्येक योजने दूर गेल्यासारखे भासतात आणि शर्यत चीननेच जिंकल्यासारखे सुकृतदर्शनी वाटू शकते. महत्त्वाचा संदर्भबिंदू व आजची स्थितीभारत आणि चीनचा एकत्रित विचार केला, की १९८८ हे वर्ष एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू म्हणून समोर येते. त्या सुमारास चीनचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) सुमारे ३१३ अब्ज डॉलर आणि भारताचा सुमारे २९७ अब्ज डॉलर होते; दरडोई उत्पन्नात तर भारत चीनच्या पुढेच होता. १९८८ हे वर्ष हा संदर्भबिंदू मानला, तर त्यावेळी दोन्ही धावपटू एकाच रेषेवर उभे होते आणि थोड्याच वर्षांत एकाने दुसऱ्याला इतके मागे टाकले, की तो जवळपास दिसेनासाच झाला. म्हणजे असे की जागतिक बँकेच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, चीनचा ‘जीडीपी’ सुमारे १८.७४ ट्रिलियन डॉलर, तर भारताचा सुमारे ३.९१ ट्रिलियन डॉलर होता. दरडोई ‘जीडीपी’ चीनमध्ये सुमारे १३,३०३ डॉलर, तर भारतात सुमारे २६९५ डॉलर होता. केवढे हे दोन देशांच्या परिस्थितीतील अंतर! भारत आणि चीनच्या आर्थिक प्रगतीची तुलना म्हणजे त्या दोघांमधील शर्यत नाही. दोन देशांमधील आर्थिक प्रगतीची तुलना ही १०० मीटरच्या शर्यतीसारखी करता येत नाही. धावण्याच्या शर्यतीला एक ठरावीक ट्रॅक आणि अंतिम रेषा असते. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमधील स्पर्धेला मात्र अंतिम रेषाच नसते. आजचा विकासाचा निकष उद्या बदलतो. त्यामुळे फक्त कोण, किती पुढे आहे, एवढे पाहण्यापेक्षा तो कोणत्या मार्गाने, कोणत्या साधनांनी आणि कशाचे आणि किती मोल देऊन पुढे गेला हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे चीनला ससा आणि भारताला कासव मानताच येत नाही आणि त्या दोघांत कोण जिंकले, याचा निकाल लावता येत नाही; कारण अर्थव्यवस्थांमध्ये शर्यत असत नाही. यामध्ये आणखी एक गंमत आहे. अगदी शर्यत असे म्हटले, तरी चीनने ही शर्यत मुळी भारताबरोबर लावलीच नव्हती. त्याची महत्त्वाकांक्षा आणि स्पर्धेचे मोठे लक्ष्य अमेरिकेशी संबंधित राहिले आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत चीनची आर्थिक परिस्थिती भारताशी तुलनेने सारखीच होती. त्यामुळे ‘तेव्हा दोघे जवळपास सारखे होते, मग चीन इतका पुढे कसा गेला?’ हा प्रश्न आपल्याला सतत पडतो आणि त्यामुळे ससा आणि कासवाची गोष्ट आपल्याला आठवत राहते. .चीन भारताच्या पुढे कसा गेला?चीनच्या आर्थिक प्रगतीची झेप एका दिवसात किंवा एखाद्या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे झालेली नाही. चीनने १९७८ पासून डेंग शियाओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक सुधारणांची दिशा स्वीकारली. शेतीपासून सुरुवात करून बाजारपेठेला अधिक वाव, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, परकी गुंतवणूक, निर्यातकेंद्री उत्पादन, औद्योगिकीकरण आणि प्रचंड पायाभूत सुविधा अशा अनेक टप्प्यांतून चीन पुढे गेला. भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था १९८८ मध्ये तुलनेने सारख्याच क्षमतेची दिसत असली, तरी चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांची सुरुवात सुमारे दहा वर्षे आधीच झाली होती; भारताने व्यापक उदारीकरण १९९१ मध्ये सुरू केले. म्हणजेच चीनला एक महत्त्वाची, वेळेची आघाडी मिळाली होती.चीनच्या वेगवान आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याचे अत्यंत उच्च गुंतवणूक-आधारित विकास मॉडेल. सुधारणांच्या सुरुवातीच्या काळात हे मॉडेल चीनसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरले. युद्ध, यादवी आणि दीर्घकाळाच्या आर्थिक अस्थिरतेनंतर चीनमध्ये पायाभूत सुविधा, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादनक्षमतेची मोठी कमतरता होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून ही तफावत भरून काढणे ही त्या काळातील गरज होती. त्याबरोबरीने चीनने इतर देशांना आपला देश म्हणजे त्यांची बाजारपेठ बनू देण्याऐवजी त्यांनाच आपल्या उत्पादनांची बाजारपेठ बनवण्याचा प्रयत्न केला. विशेष आर्थिक क्षेत्रे, बंदरे, रस्ते, वीज, औद्योगिक क्लस्टर आणि परकी गुंतवणूक यांचा एकत्रित वापर करून उत्पादनक्षमता वाढवली गेली. यामुळे उद्योग उभारणीचा खर्च कमी झाला आणि निर्यातक्षम उत्पादनाला गती मिळाली. या प्रक्रियेत चीनने देशांतर्गत बचतीला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली. उत्पन्नातील घरगुती उपभोगाचा वाटा तुलनेने कमी ठेवून व्यवसाय आणि सरकारकडे अधिक संसाधने राहतील, अशी आर्थिक रचना निर्माण झाली. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊन ती उद्योग, मालमत्ता क्षेत्र आणि स्थानिक सरकारांच्या गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध झाली. या धोरणामुळे चीनची भांडवली उभारणी आणि औद्योगिक विस्तार अभूतपूर्व वेगाने झाला.चीनने केलेल्या पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीचा परिणाम फक्त त्या प्रकल्पापुरता मर्यादित राहिला नाही; त्या गुंतवणुकीतून निर्माण झालेला पैसा अर्थव्यवस्थेच्या अनेक चक्रांमधून फिरत गेला. उदा. एखादा मोठा महामार्ग किंवा रेल्वे प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारने मोठी रक्कम खर्च केली, की सर्वप्रथम कंत्राटदारांना काम मिळते. त्यानंतर सिमेंट, पोलाद, डांबर, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि इतर बांधकाम साहित्याची मागणी वाढते. त्यामुळे या वस्तू तयार करणाऱ्या कारखान्यांचे उत्पादन आणि विक्री वाढते. या वाढलेल्या उत्पादनासाठी कारखान्यांना अधिक कामगारांची गरज भासते आणि रोजगार वाढतो. कामगारांच्या हातात आलेले उत्पन्न ते अन्न, कपडे, घरगुती वस्तू, वाहन, शिक्षण, मनोरंजन अशा विविध गोष्टींवर खर्च करतात. त्यामुळे एका पायाभूत सुविधा प्रकल्पातून निर्माण झालेली प्रारंभिक मागणी पुढे ग्राहकांच्या मागणीत रूपांतरित होते. ग्राहकांची मागणी वाढल्याने दुकानदार, सेवा व्यवसाय, वाहतूकदार आणि इतर उद्योगांनाही फायदा होतो. याचबरोबर नवे महामार्ग, रेल्वे किंवा बंदर तयार झाल्यानंतर मालाची वाहतूक स्वस्त आणि जलद होते, नवे औद्योगिक क्षेत्रे विकसित होतात आणि त्या परिसरात नवे कारखाने व व्यवसाय उभे राहतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या सरकारी गुंतवणुकीचा परिणाम पुढील अनेक वर्षे उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक व्यवहारांवर होत राहू शकतो. म्हणूनच चीनच्या बाबतीत पायाभूत सुविधांवरील प्रचंड खर्च हा केवळ ‘सरकारने पैसे खर्च केले’ एवढाच विषय नव्हता. एखादा महामार्ग बांधला, तर ‘जीडीपी’मध्ये केवळ महामार्गाची किंमतच मोजली जात नाही; त्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी झालेली सिमेंट-पोलादाची मागणी, त्यातून निर्माण झालेले उत्पादन, कामगारांना मिळालेले उत्पन्न आणि त्यातून झालेला पुढील खर्च, या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा व्यापक परिणाम ‘जीडीपी’मध्ये उमटतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ही चीनच्या वेगवान वाढीतील एक महत्त्वाची ‘गुणाकार शक्ती’ ठरली..भारताची प्रगती कासवासारखी नाही...चीनच्या वेगवान प्रगतीच्या तुलनेत भारताला ‘कासव’ समजणे हे सुद्धा दिशाभूल करणारे आहे. भारताने १९९१ नंतर अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण केले, परकी व्यापार आणि गुंतवणुकीला अधिक वाव दिला, सेवा क्षेत्राचा विस्तार केला, माहिती-तंत्रज्ञानात मोठी क्षमता निर्माण केली आणि पायाभूत सुविधा व औद्योगिक क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न केले. अलीकडच्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांवरील खर्चातून ‘जीडीपी’ वाढवण्याचे चीनचे मॉडेल आपल्याकडेही सरकारकडून यशस्वीपणे वापरले जात असल्याचे दिसून येत आहे. भारताने काही क्षेत्रांत विलक्षण झेप घेतली आहे, तर काही क्षेत्रांत त्याची प्रगती अपेक्षेइतकी वेगवान राहिलेली नाही. त्यामुळे भारताचा प्रवास हा समान वेगाने पुढे जाणाऱ्या कासवाचा प्रवास नसून, काही टप्प्यांवर वेग वाढवणाऱ्या आणि काही ठिकाणी अडथळ्यांना सामोरे जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांचा प्रवास आहे. त्याबरोबरच भारताची लोकशाही, विविधता, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, तरुण लोकसंख्या आणि मानवी भांडवल ही जशी त्याची बलस्थाने आहेत, तेवढीच कमी वेळात चमकदार कामगिरी करून दाखवण्यात मोठा अडथळा उभे करणारे दुर्बलतेचे घटकसुद्धा आहेत. त्यामुळे चीनसारख्या देशाशी भारताची शर्यत ही वेगळ्या प्रकारच्या वाहनाने, वेगळ्या रस्त्यावर आणि वेगळ्या नियमांच्या चौकटीत प्रवास करणाऱ्या स्पर्धकांप्रमाणे होते आणि म्हणूनच ती शर्यत उरत नाही. दोन्ही देशांमधील शासनप्रणालीच्या मूलभूत तत्त्वांमध्येच फरक आहे. ‘प्रक्रिया विरुद्ध परिणाम’ हा तो फरक. दोन्ही देशांची लोकसंख्या प्रचंड असली आणि आर्थिक आकांक्षा समान असल्या तरी त्यांच्या शासनप्रणालीचे मूळ तत्त्व पूर्णपणे भिन्न आहे.भारतातील राजकीय व्यवस्थेचा मुख्य भर हा ‘सत्ता निवडीच्या प्रक्रियेवर’ आहे, तर चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही असल्यामुळे सत्तानिवडीची प्रक्रियाच अस्तित्वात नाही, त्यामुळे सर्व भर हा ‘सरकारच्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर’ दिला जातो.भारतात निवडून आल्यानंतर सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने किती पूर्ण केली, विकासकामांचा वेग काय राहिला, किंवा प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली का, या ‘कामगिरी’च्या मोजमापासाठी कोणतीही कठोर संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. पुढील निवडणुकीत सरकारचे मूल्यमापन अनेकदा त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामगिरीवर न होता जात, धर्म, भावनिक मुद्दे, स्थानिक समीकरणे आणि तात्पुरत्या मोफत योजना यांवर होते. परिणामी, राज्यकर्त्यांचा संपूर्ण वेळ आणि ऊर्जा पुढील निवडणूक जिंकण्याची ‘प्रक्रिया’ कशी सांभाळायची यातच खर्ची पडते. इंग्रजांनी घालून दिलेल्या प्रशासकीय पद्धतीच आपण अजूनही चालू ठेवल्या असल्यामुळे, टेंडर काढण्याच्या प्रक्रियेवर खूप काम होते; एकदा टेंडर देऊन झाले, की प्रत्यक्ष काम केव्हा आणि कसे झाले, यावर काहीच उत्तरदायित्व दिसून येत नाही.भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चीनच्या तुलनेत अधिक बहुपदरी आहे. कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया, निविदा, परवानग्या, विविध स्तरांवरील सरकारे आणि हितसंबंध यांचा विकासाच्या वेगावर परिणाम होतो. परंतु, हाच लोकशाहीचा भाग भारताची कमजोरी म्हणूनच पाहावा, असेही नाही. त्यातून सामाजिक सहभाग, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, विविध मतांना स्थान आणि संस्थात्मक संतुलन यांसारख्या मूल्यांचे संरक्षण होते.चीनचे वेगळेपण काय?चीनमध्ये ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची’ एकपक्षीय राजवट आहे. तिथे पाश्चात्त्य किंवा भारतीय पद्धतीची खुली स्पर्धात्मक निवडणूक प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तिथे प्रक्रियेतून सत्तेला वैधता मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तिथे सरकारची कामगिरी हाच त्याची सत्ता चालू राहण्यासाठीचा आधार आहे (कामगिरीवर आधारित वैधता) पक्षाला सत्तेत राहण्यासाठी आपण देशाचा विकास करत आहोत, हे कृतीतून दाखवून द्यावे लागते. जोपर्यंत पक्ष आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधांचा विकास, गरिबी निर्मूलन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या आघाड्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखवत राहतो, तोपर्यंत जनतेकडून त्याच्या सत्तेला मूक संमती मिळते. चीनच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत अधिकाऱ्यांची आणि पक्षाच्या नेत्यांची बढती ही त्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर आधारित असते. जीडीपी वाढ, रोजगाराच्या संधी, पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्याचा वेग आणि सामाजिक स्थैर्य या निकषांवर अधिकाऱ्यांचे कठोर ऑडिट होते. उद्दिष्टे पूर्ण न केल्यास तात्काळ पदावरून हटवले जाते. सततच्या निवडणुकांचा किंवा मतदारांना खूश ठेवण्याचा दबाव नसल्याने चीन २० ते ३० वर्षांचे दीर्घकालीन विकासात्मक प्रकल्प विनाअडथळा आणि वेगाने राबवू शकतो. दोन्ही देशांच्या आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीच्या वेगामध्ये जो प्रचंड मोठा फरक दिसतो, त्याचे मूळ कदाचित शासनप्रणालीच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये जो फरक आहे त्यामध्ये आहे.भारताची ताकद ही प्रक्रियेच्या नैतिकतेत आणि जनतेच्या स्वातंत्र्यात आहे, तर चीनची ताकद ही निर्णयांच्या अंमलबजावणीत आणि निकालाभिमुख प्रशासनात आहे. परंतु, प्रक्रियेशिवाय केवळ कामगिरी ही एकाधिकारशाहीकडे नेते, तर कामगिरीशिवाय केवळ प्रक्रिया ही प्रशासकीय अकार्यक्षमतेकडे नेते. भारताला आज गरज आहे ती आपल्या मजबूत निवडणूक प्रक्रियेसोबत प्रशासकीय कामगिरीचे कठोर उत्तरदायित्व निर्माण करण्याची..भूमिकांची अदलाबदल होते...शर्यतीतील भूमिकांची अदलाबदल होते, जो ससा होता तो कदाचित कासव बनू लागला आहे आणि कासवासारखा हळू चालणारा जोरात धावू लागला आहे. आतापर्यंत चीन खूपच वेगाने प्रगती करीत होता; परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत त्याच्या प्रगतीचा वेग मंदावल्यासारखा दिसतो आहे. याउलट, कोविड महासाथीनंतर भारताची अर्थव्यवस्था मात्र सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनलेली आहे आणि यापुढील काळात हेच चालू राहील, असे चित्र आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून ‘जीडीपी’ वाढवण्याचे चीनचे मॉडेल भारतानेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा योग्य तो परिणाम ‘जीडीपी’च्या वाढीत होत आहे. अलीकडच्या काळात भारताचा वास्तविक ‘जीडीपी’वाढीचा वेग चीनपेक्षा अधिक राहिला आहे.अर्थात, भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारात सध्या असलेली दरी इतकी मोठी आहे, की चीनच्या तुलनेत भारताचा ‘जीडीपी’वाढीचा दर जास्त दिसत असला, तरी त्याने चीनशी असलेली दशकांची आर्थिक दरी भरून निघेल, असे होणार नाही. त्याचवेळी चीनमध्ये चमकदार वाढीसाठी जे गुंतवणुकीचे इंजिन वापरले गेले, त्याचेच आता ओझे होईल की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. अनेक वर्षे पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी मोठा खर्च करून त्यांची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर भरून निघाली, की सतत त्याच वेगाने गुंतवणूक वाढवत राहण्याची गरज उरत नाही. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गुंतवणुकीपेक्षा घरगुती उपभोग, उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीकडे अधिक झुकणे आवश्यक होते. हे चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत नाही. सुरुवातीला विकासाला वेग देणारे गुंतवणुकीचे हेच इंजिन आता कमी परतावा देणारे ठरू लागले आहे. म्हणजेच धावण्यासाठी वापरलेल्या इंजिनावर आता स्वतःचे वजनही वाहण्याची वेळ येऊ लागलेली आहे.शर्यत नको, सहजीवन हवे...म्हणूनच शेवटी असे म्हणावेसे वाटते, की आज शर्यत लावण्यापेक्षा दोन्ही देशांकडे घेण्यासारखे आणि शिकण्यासारखे खूप काही आहे. भारताने चीनची औद्योगिक शिस्त, पायाभूत सुविधा आणि परिणामावर असलेला भर अंमलात आणावा आणि त्याच वेळी चीनने सुद्धा कर्जाधारित गुंतवणुकीतील जोखीम, निर्यातीवर भर दिल्यामुळे येत असलेल्या अडचणी आणि ‘एक मूल’ धोरणामुळे झालेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय संकटापासून धडा घ्यावा. शेवटी ही शर्यत आहे ज्याची त्याच्याशीच म्हणूनच तर ही शर्यत रे आपुली!.वाढीचा वेगटिकविण्याचे आव्हानवाढीचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी चीनसमोर आता योग्य मार्गाची निवड करण्याचे आव्हान उभे राहिलेले आहे. जुनेच मॉडेल कायम ठेवून चीन पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करत राहिला, तर अल्पकालीन वाढ दिसून येईल; पण त्यामुळे कर्जाचा भार आणखी वाढण्याचा धोका आहे. दुसरे असे, की आतापर्यंतच्या चीनच्या वेगवान प्रगतीचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे निर्यातकेंद्रित विकासाचे मॉडेल.स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याच्या धोरणामुळे चीनला प्रचंड परकी चलन मिळाले आणि उद्योगांना मोठी चालना मिळाली. मात्र, अलीकडे अमेरिकेबरोबरचे व्यापारयुद्ध, आयात शुल्क आणि विविध देशांकडून चीनच्या स्वस्त मालाबाबत वाढणारी चिंता यामुळे निर्यातीवर दबाव निर्माण झाला आहे. काही उद्योगांमध्ये उत्पादनक्षमता देशांतर्गत आणि जागतिक मागणीपेक्षा जास्त झाल्याने ‘ओव्हरकॅपॅसिटी’ची समस्या निर्माण झाली असून, कंपन्या माल विकण्यासाठी किंमती कमी करत आहेत. त्यामुळे चीनसमोर आता एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, जगाला माल विकत राहण्याऐवजी स्वतःच्या नागरिकांना अधिक खर्च करण्यास प्रवृत्त करणे. म्हणजेच निर्यात आणि गुंतवणूक यांवर अवलंबून असलेल्या विकासाच्या मॉडेलकडून देशांतर्गत उपभोग आणि सेवा क्षेत्रावर आधारित अधिक संतुलित विकासाकडे वळणे ही चीनची सध्याची मोठी गरज बनली आहे.म्हणजेच चीनचा ससा धावताना अधूनमधून दमायला लागला आहे, काही ठिकाणी त्याने घेतलेल्या वेगाची किंमतही मोजावी लागत आहे आणि आता पुढे धावण्यासाठी त्याला स्वतःची धावण्याची पद्धत बदलण्याची गरज भासत आहे. म्हणून भारत आणि चीनच्या आर्थिक प्रगतीच्या संदर्भात ससा-कासवाच्या गोष्टीत कोणीच कायमचा ससा आणि कासव राहणार नाहीत. आर्थिक शर्यतीत प्राणी कायमचे ठरत नाहीत; त्यांची भूमिका काळानुसार बदलत राहते. शर्यतीचा ट्रॅकसुद्धा बदलत राहिलेला आहे. कालपर्यंत उत्पादन आणि स्वस्त मजूर महत्त्वाचे होते. नंतर तंत्रज्ञान आणि निर्यात महत्त्वाची झाली. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, ऊर्जा, कौशल्य, नवोन्मेष आणि देशांतर्गत उपभोग यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.उद्याची शर्यत कदाचित आणखी वेगळ्या निकषांवर ठरेल. म्हणून आज चीन पुढे आहे म्हणून तो कायम पुढेच राहील असे नाही आणि भारत आज काही बाबतीत मागे आहे म्हणून तो कायम मागेच राहील असेही नाही.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आणि आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. ९८२२४७५६११).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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