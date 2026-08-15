Premium|India Defence Policy : ८० वर्षांचा संरक्षण प्रवास; स्वावलंबी भारताने सामरिक ताकद कशी निर्माण केली?

ले. जन. एस. एस. हसबनीस, पीव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी (निवृत्त) भारताच्या संरक्षण धोरणाच्या या ऐंशी वर्षांच्या प्रवासाचाही अभिमान बाळगला पाहिजे. आत्मविश्वासपूर्ण सामरिक भूमिकेपर्यंतचा हा प्रवास अनेक खडतर टप्प्यातून घडला आहे. आज भारताकडे केवळ आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता नाही, तर जगात स्वाभिमानाने, स्वावलंबीपणे आणि ठामपणे उभे राहण्याचे सामर्थ्यही आहे.स्वातंत्र्य दिन हा केवळ भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याचा उत्सव नाही, तो मातृभूमीच्या रक्षणासाठी आपल्या सर्वस्वाचे बलिदान देणाऱ्या असंख्य सैनिकांना कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन करण्याचाही दिवस आहे. त्यांच्या शौर्याचा आणि त्यागाचा राष्ट्र सदैव ऋणी राहील. राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी सैनिकांच्या पराक्रमाबरोबर दूरदृष्टीचे राष्ट्रीय धोरण, सक्षम नेतृत्व, आधुनिक शस्त्रसज्जता, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि समर्थ अर्थव्यवस्था यांचीही तितकीच आवश्यकता असते. गेल्या ऐंशी वर्षांत भारताने या सर्व क्षेत्रांत केलेली वाटचाल ही एका नवस्वतंत्र राष्ट्रापासून आत्मविश्वासपूर्ण, सामरिकदृष्ट्या सक्षम, अण्वस्त्रसज्ज आणि आत्मनिर्भर भारतापर्यंतच्या प्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी आहे. .आदर्शवादाचा काळ : १९४७ ते १९६२स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. गरिबी, अशिक्षितपणा हटविणे आणि आर्थिक पुनर्बांधणी करणे हीच खरी राष्ट्रीय सुरक्षा असल्याचा त्या काळात विश्वास होता. पंचशील आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर भारताची परराष्ट्रनीती उभी राहिली. या दृष्टिकोनामुळे संरक्षण क्षेत्राकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले. शस्त्रसज्जता, संरक्षण उद्योग आणि दीर्घकालीन संरक्षण नियोजन यांना अपेक्षित गती मिळाली नाही. संरक्षण उत्पादन जवळजवळ पूर्णपणे सरकारी क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले, परिणामी भारताकडे उत्तम प्रशिक्षित सैन्य होते, पण स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उद्योगाची मजबूत पायाभरणी होऊ शकली नाही. १९४७-४८ मधील काश्मीर युद्धाने काही इशारे अधोरेखित केले, मात्र त्यातून व्यापक धोरणात्मक बदल काही घडून आले नाहीत.१९६२ : वास्तवाचे कठोर भानऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीनने हिमालयात केलेल्या आक्रमणाने सुरक्षा नियोजनातील त्रुटी समोर आल्या. शांततेची इच्छा महत्त्वाची असली तरी तिचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम लष्करी शक्ती आवश्यक असते, हा धडा भारताने अत्यंत कठोर अनुभवातून शिकला. ६२ च्या युद्धानंतर संरक्षण धोरणात मोठे बदल घडू लागले. संरक्षण खर्च वाढविण्यात आला. नवीन पर्वतीय डिव्हिजन उभारण्यात आल्या. सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास सुरुवात झाली. संरक्षण उत्पादनाला आणि संशोधनाला चालना मिळाली. मात्र संरक्षण उद्योग मुख्यत्वे अजूनही सरकारीच राहिले.१९६५ व १९७१ ची युद्धेअमेरिकेच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असूनही पाकिस्तानला १९६५च्या युद्धात भारताच्या सैनिकांच्या समोर दारुण माघार घ्यावी लागली. १९७१ मधील बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात तिन्ही सैन्य दलांनी केलेल्या समन्वित कारवाईमुळे अवघ्या तेरा दिवसांत पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव झाला आणि बांगलादेशाचा जन्म झाला. लढाईदरम्यान चीनने पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्याने दोघातील वाढते सहकार्य भविष्यात भारतासाठी संयुक्त आव्हान ठरू शकते, याची जाणीवही राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेला झाली..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.अण्वस्त्रसज्जतेकडे वाटचाल : १९७१ ते १९९८१९७१ च्या विजयाने भारताचा आत्मविश्वास गगनास भिडला, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हाने संपली नव्हती. शीतयुद्धाचे राजकारण, पाकिस्तानचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि चीनची सातत्याने वाढणारी लष्करी क्षमता या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या दीर्घकालीन संरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार सुरू केला. १९७४ मध्ये पोखरणमध्ये भारताने केलेल्या शांततामय अणुचाचणीने भारताची वैज्ञानिक क्षमता जगासमोर सिद्ध केली. त्यानंतर क्षेपणास्त्र विकास, संरक्षण संशोधन आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान यांना गती मिळाली. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमातून अग्नी आणि पृथ्वीसारख्या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती झाली. सियाचीन हिमनदीवरील तैनातीने भारतीय सैनिकांची जिद्द आणि प्रतिकूल परिस्थितीत लढण्याची क्षमता जगाला दाखवून दिली. याच काळात पाकिस्तानने दहशतवादाला राज्यनीतीचे स्वरूप दिले. जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरी वाढली आणि दहशतवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील प्रमुख धोका बनला. त्यामुळे भारतीय सैन्याला पारंपरिक युद्धाबरोबरच दहशतवादविरोधी कारवायांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतावे लागले. याच काळात तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीन हा भारतासमोरील दीर्घकालीन आणि सर्वांत मोठा सामरिक धोका असल्याचे स्पष्टपणे मांडले. परंतु राजकीय पातळीवर या भूमिकेची धार काहीशी कमी आखली गेली. मात्र नंतर २०१२ मध्ये संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी चीनच्या तुलनेत भारताच्या मागे पडलेल्या पायाभूत सुविधांच्या तयारीची उघडपणे दखल घेतली, ज्याने चीनविषयीचे वास्तववादी आकलन पुन्हा राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या केंद्रस्थानी आले. मे १९९८ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली पोखरण येथे झालेल्या अणुचाचण्यांनंतर भारताने स्वतःला अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणून घोषित केले. ‘विश्वसनीय किमान प्रतिबंधात्मक क्षमता’ आणि ‘प्रथम अणुहल्ला न करण्याचे’ धोरण जाहीर करून भारताने जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्राची भूमिका स्वीकारली.हा भारतीय संरक्षण धोरणातील ऐतिहासिक टप्पा ठरला.दहशतवाद आणि नवी भागीदारी : १९९८ ते २०१४आता दक्षिण आशियात स्थैर्य येईल, अशी अपेक्षा होती. पण पाकिस्तानने अण्वस्त्रसज्जतेचा वेगळाच अर्थ लावला. अण्वस्त्रांच्या धाकामुळे भारत मोठे युद्ध छेडणार नाही, या समजुतीतून त्याने दहशतवाद आणि मर्यादित लष्करी कारवायांचा मार्ग स्वीकारला. १९९९ मधील कारगिलमधील घुसखोरीविरुद्ध भारताने छेडलेले युद्ध हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण होते. भारतीय सैन्याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हिमशिखरांवरील शत्रूचा पराभव केला. या युद्धातून अनेक महत्त्वाचे धडे मिळाले. तिन्ही सैन्यदलांतील समन्वय, गुप्तचर यंत्रणांची कार्यक्षमता, उपग्रह व हवाई टेहळणी, अचूक लक्ष्यभेदन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले. त्यानंतर एकात्मिक संरक्षण मुख्यालय स्थापन करण्यात आले आणि संरक्षणव्यवस्थेत अनेक सुधारणा सुरू झाल्या. मात्र पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद थांबला नाही.संसदेवरील हल्ला, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, पुणे यांसारख्या शहरांतील बॉम्बस्फोट आणि विशेषतः २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने देशाला हादरवून सोडले. त्यानंतर किनारी सुरक्षा, सागरी देखरेख, विशेष दलांची क्षमता आणि गुप्तचर संस्थांमधील समन्वयावर भर देण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा विस्तार केला. रशियाशी असलेली पारंपरिक भागीदारी कायम ठेवत अमेरिका, फ्रान्स, इस्राईल, जपान यांसारख्या देशांशीही संरक्षण सहकार्य वाढले. अत्याधुनिक लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, रडार, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि इतर साधनांनी भारतीय सैन्याची क्षमता बळावली.चीनने तिबेटमध्ये रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि लष्करी पायाभूत सुविधा वेगाने उभारण्यास सुरुवात केली होती. सीमावर्ती भागात त्याची वाढती आक्रमकता आणि लष्करी आधुनिकीकरण यामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात चीन पुन्हा एकदा प्रमुख सुरक्षा आव्हान म्हणून पुढे येऊ लागला. पुढील दशकात याचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले..आत्मविश्वासपूर्ण आणि आत्मनिर्भर भारतगेल्या दशकात भारताच्या संरक्षण धोरणात सर्वाधिक व्यापक आणि दूरगामी बदल झाले. या काळात भारताने केवळ आपल्या लष्करी क्षमतेत वाढ केली नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला. सर्वप्रथम बदल झाला तो दहशतवादाला दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादात. उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर करण्यात आलेले सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामानंतरचा बालाकोट हवाई हल्ला आणि अलीकडील ऑपरेशन सिंदूर यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. सीमापार दहशतवादाला केवळ निषेधाने उत्तर दिले जाणार नाही, तर अण्वस्त्रांच्या धाकाला न जुमानता, दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना त्यांच्या घरात घुसून ठेचले जाईल, हा स्पष्ट आणि कठोर संदेश भारताने दिला. दुसरीकडे, चीनबरोबरच्या डोकलाम आणि गलवान येथील चकमकींनी उत्तर सीमेची संवेदनशीलता पुन्हा अधोरेखित केली. भारताने सीमावर्ती रस्ते, पूल, बोगदे, हवाईतळ आणि दळणवळणाच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर विकसित करण्यावर भर दिला. त्यामुळे सैन्याच्या जलद हालचाली आणि दीर्घकालीन तैनातीची क्षमता पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट झाली. कारगिल आढावा समितीच्या शिफारशींतील सर्वांत महत्त्वाची सूचना- चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती करण्यात आली. बरोबरच लष्करी व्यवहार विभागाची स्थापना, तिन्ही सैन्यदलांमधील समन्वय वाढविण्याचे प्रयत्न आणि संयुक्त युद्धसज्जतेवर दिलेला भर ही महत्त्वाची पावले उचलली गेली. याहूनही मोठा बदल म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना. अनेक दशकांपर्यंत भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या शस्त्र आयातदारांपैकी एक होता. आत्मनिर्भरतेच्या वाटचाली मागील उद्दिष्ट आपल्या सशस्त्र दलांना आवश्यक असलेली शस्त्रे व लष्करी उपकरणे विकसित करून ती मित्रदेशांना सुद्धा निर्यात करणे हे होते. यासाठी खासगी उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, संशोधन संस्था आणि नवउद्योजकांना प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यात आले व येत आहे. ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका, तेजस, विक्रांत युद्धपोत, प्रगत तोफ प्रणाली, ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी प्रणाली यांसारख्या स्वदेशी उत्पादनांनी भारताची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे.राष्ट्रनिर्मितीतील सैन्याची भूमिकाभारतीय सैन्याचे योगदान केवळ सीमांचे संरक्षण करण्यापुरते मर्यादित नाही. पूर, भूकंप, चक्रीवादळे, भूस्खलन अशा नैसर्गिक आपत्तीत भारतीय सैन्य नेहमीच मदतीसाठी सर्वप्रथम धावून येते. ईशान्य भारतापासून जम्मू-काश्मीरपर्यंत दहशतवाद आणि फुटीरतावादाने ग्रस्त भागांत शांतता प्रस्थापित करून विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यातही सैन्याने मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रनिर्मिती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.महाराष्ट्राचे योगदानभारतीय संरक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणात महाराष्ट्राचे, विशेषतः पुण्याचे, योगदान महत्त्वाचे आहे. NDA, CME, AFMC, DRDOच्या संशोधन संस्था आणि विविध लष्करी आस्थापनांमुळे पुणे हे संरक्षणविषयक शिक्षण, संशोधन आणि नेतृत्वाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. त्याचबरोबर पुणे, नाशिक आणि नागपूर परिसरातील संरक्षण उद्योग, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि नवोन्मेषाला नवी गती देत आहेत..पुढील दशकांचे आव्हानस्वातंत्र्याच्या ऐंशी वर्षांच्या प्रवासानंतर भारत आज नव्या वळणावर उभा आहे. भविष्यातील आव्हान पाकिस्तान व चीन यांच्या वाढत्या सामरिक सहकार्याला तोंड देण्याचे आहे. त्याचबरोबर दहशतवाद, सायबर हल्ले, माहिती युद्ध आणि समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न हीही तितकीच गंभीर आव्हाने आहेत. तथापि, १९४७ च्या तुलनेत भारत आज अधिक सक्षम स्थितीत आहे. मजबूत अर्थव्यवस्था, विश्वासार्ह अणुप्रतिबंधक क्षमता, युद्धाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले सैन्य, वेगाने विकसित होणारा स्वदेशी संरक्षण उद्योग, वाढती तंत्रज्ञान क्षमता आणि जगातील प्रमुख राष्ट्रांबरोबरचे संतुलित संबंध या सर्व गोष्टी भारताच्या बाजूने आहेत. उद्याचा संघर्ष केवळ रणांगणावर जिंकला जाणार नाही, तो संशोधन प्रयोगशाळांमध्ये, उद्योगांमध्ये, स्टार्टअप्समध्ये, विद्यापीठांमध्ये आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या बळावर जिंकला जाईल. स्वातंत्र्यदिनाच्या या पावन पर्वानिमित्त आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या वीरांना अभिवादन करत असताना, भारताच्या संरक्षण धोरणाच्या या ऐंशी वर्षांच्या प्रवासाचाही अभिमान बाळगला पाहिजे. आत्मविश्वासपूर्ण सामरिक भूमिकेपर्यंतचा हा प्रवास अनेक खडतर टप्प्यातून घडला आहे. आज भारताकडे केवळ आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता नाही, तर जगात स्वाभिमानाने, स्वावलंबीपणे आणि ठामपणे उभे राहण्याचे सामर्थ्यही आहे. यापुढे भारताच्या संरक्षण धोरणाचे यश हे केवळ युद्ध जिंकण्यात मोजले जाणार नाही, तर शांतता टिकवून ठेवण्यात, राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्यात आणि भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित, सक्षम व आत्मनिर्भर भारत घडविण्यात मोजले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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