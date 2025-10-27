Premium| Trump's Verbal Diplomacy: डोनाल्ड ट्रम्पच्या राजकारणावर भारताचं प्रतिउत्तर काय?

सुनील चावकेअमेरिकेशी व्यापार वाटाघाटी आणि अन्य मुद्द्यांवर जो काही संवाद साधायचा असेल तो अधिकृत आणि मुत्सद्देगिरीच्या शालीन माध्यमातूनच साधायचा, असा सावध पवित्रा भारताने घेतला आहे. या सावधनीतीच्या केंद्रस्थानी आहे ते पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे ‘मौन’.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शाब्दिक हल्ल्यांना सामोरे जाताना अध्यात्म-दर्शनात मौलिक मानली जाणारी मौनाची महत्ता समजून घेत आहेत. लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ हेच सर्वात प्रभावी माध्यम असल्याची प्रचिती ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला अचानक विराम लागल्यापासून त्यांना येत आहे. .ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर पदग्रहण समारंभासाठी पंतप्रधान मोदी यांना निमंत्रित केले नाही. पण फेब्रुवारीमध्ये त्यांची स्वतंत्रपणे भेट झाली. त्यात आयातशुल्क आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारासह उभय देशांदरम्यानच्या सहकार्यावर चर्चा झाली. पण नऊ एप्रिल रोजी जगातील सर्व देशांवर सरसकट आयातशुल्क लावताना ट्रम्प यांनी भारताला कोणतीही विशेष सवलत दिली नाही. तिथून भारत-अमेरिकेच्या संबंधात तणाव निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. त्यानंतर महिनाभरातच पहलगाममध्ये पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी २६ भारतीय पर्यटकांची निर्घृण हत्या करण्याची घटना घडली. या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानातील अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त कले. त्यावेळी ७ ते ९ मे दरम्यान झालेल्या लष्करी संघर्षाची परिणती युद्धात होण्याची स्थिती उद् भवली. १० मे रोजी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबल्याची घोषणा सर्वप्रथम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक्सवर केली. भारत-पाकिस्तान वादात तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य करायचा नाही, ही भारताची पहिल्यापासून भूमिका असल्याने हा धक्का होता..सौहार्दाला कोरडप्रत्यक्ष भेटीत किंवा समाजमाध्यमांवर संधी मिळेल तेव्हा पंतप्रधान मोदी आणि पर्यायाने भारताला गोत्यात आणण्याच्या ट्रम्प यांच्या वाचाळ डिप्लोमसीला सावध उत्तर देणे भारतासाठी क्रमप्राप्त ठरले. जून महिन्यात जी-७ देशांच्या बैठकीच्या निमित्ताने कॅनडाच्या कनानास्किस शहरात मोदी-ट्रम्प भेट टळली आणि तिथून उभय नेत्यांमधील सौहार्दाला कोरड पडत गेली. सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ट्रम्प यांना टाळण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी न जाण्याचा पवित्रा घेतला. मलेशियाच्या कौलालंपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आसियान देशांच्या शिखर परिषदेत ‘डॉयलॉग पार्टनर’ देशांपैकी एक ट्रम्प यांची ‘डॉयलॉग’रुपी मुक्ताफळे प्रत्यक्ष ऐकायला नको म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी ‘आभासी उपस्थिती’चा सोयीचा पर्याय निवडला आहे. या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी यावे, अशी विनंती मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी केली. पण दिवाळी-छटपूजेचे (आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मोदी सरकारच्या भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरु पाहणाऱ्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारातील व्यग्रता) कारण पुढे करीत या बैठकीला आपण प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नसल्याचे पंतप्रधानांकडून सांगण्यात आले..भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम, आयातशुल्क, रशियाकडून आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा स्वस्त दराने कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल आयातशुल्कावर २५ टक्क्यांचा अतिरिक्त भुर्दंड, अमेरिकेत अवैधपणे राहणाऱ्या भारतीयांची अपमानास्पद पद्धतीने केलेली परतपाठवणी, अमेरिकेत नोकरीसाठी इच्छुक भारतीयांसाठी एच-१ बी व्हिसासाठी एक लाख डॉलर आकारण्याची घोषणा, अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या भारतीय औषध कंपन्यांव लावलेले १०० टक्के आयातशुल्क, अशी संधी मिळेल तिथे कोंडी करुन भारतावर दबाव आणण्याचा खेळ ट्रम्प यांनी गेल्या दहा महिन्यांपासून आरंभला आहे. आपल्या हस्तक्षेपामुळेच भारत आणि पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधील विकोपाला जाऊ पाहणारे युद्ध थांबले, असे ट्रम्प यांनी आतापर्यंत पन्नासहून अधिकवेळा जाहीरपणे सांगितले आहे. भारताचे पंतप्रधान आणि भारताविरुद्ध ट्रम्प वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरुन मनास येईल ते बोलले आहेत. भारताशी बिघडलेले संबंध कधीही सुधारता येतील, या विश्वासात अमेरिकेचा भारताविषयीचा तुसडेपणा दडला आहे.जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि सर्वात मोठे लष्करी सामर्थ्य असलेला देश अशा दुहेरी शक्तीचा वापर करुन डोनाल्ड ट्रम्प कोणाचाही जाहीर पाणउतारा करतात. त्यातून चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सुटलेले नाहीत. व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये माध्यमांसमोर बसवून अनेक राष्ट्रप्रमुखांची झाडाझडती घेत राष्ट्रप्रमुखांवर दबाव आणण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न असतो. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेस्की यांच्या मानापमाननाट्याचे थेट प्रक्षेपण जगभराने पाहिले. ट्रम्प यांच्यासमोर मोदी आले तर ते त्यांच्यादेखत काय बोलतील याचा नेम नाही..जागतिक वर्चस्वाला धोकाअमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला चीन-भारत-रशिया यांच्या मैत्रीचा सर्वाधिक धोका संभवतो. ब्रिक्स देशांचे जनक असलेल्या चीन-भारत-रशियाला एकमेकांपासून तोडून अमेरिकी डॉलर आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे वर्चस्व कायम राखण्यासाठी ट्रम्प जंगजंग पछाडत आहेत. जगातील प्रमुख देशांना त्यांची ताकद आणि कमकुवतपणा यांच्याआधारे चिन्हीत करुन, आयातशुल्काचा धाक दाखवून त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याचा गृहपाठ करूनच ट्रम्प व्यापारयुद्धात उतरले आहेत. अमेरिकेच्या तुलनेत भारत-रशिया संबंध खूपच भक्कम आणि स्थिर आहेत. पण रशियाकडून तेलखरेदी करणे बंद करणार असल्याचे मोदी यांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा करीत ट्रम्प यांनी भारत-रशिया संबंधांमध्ये बिघाड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन-भारत संबंधांमध्ये सलोखा नसला तरी उभय देशांमधील व्यापारसौहार्द टिकून आहे. भारताला दबावाखाली ठेवून ट्रम्प भारताची धोरणे जाहीर करण्याच्या प्रयत्नांमुळे भारत-चीन आणि भारत-रशिया संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .Premium| Tamil Nadu Drug Procurement Model: बनावट औषधे आणि भ्रष्टाचार कधी थांबणार? तमिळनाडू मॉडेलची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी कधी?.या ट्रम्पनीतीला भारत सध्यातरी शह देऊ शकत नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाविषयी ट्रम्प-पुतीन यांच्यात तह होऊन रशिया आणि भारतावर लादलेले अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध संपुष्टात येतील, तेव्हाच या संकटातून भारताची अंशतः सुटका होईल. पुढच्या वर्षी अमेरिकी काँग्रेस आणि सिनेटच्या मध्यावधी निवडणुका होईपर्यंत ट्रम्प यांची दादागिरी अशीच कायम राहील, असे चीन, रशिया आणि भारतासह बहुतांश देशांना वाटते. या दोन्ही सभागृहांमधील बहुमताला धक्का बसल्यास ट्रम्प यांचा दबदबा आणि ताकद संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. पण तसे झाले नाही तर ट्रम्प यांचा वारू आणखीच उधळेल.परिणामी, ट्रम्प यांच्याविषयी भरवसा न राहिल्याने त्यांना टाळणेच उचित ठरेल, अशा निर्णयाप्रत भारताची मुत्सद्दी आलेले दिसतात. समोरासमोर भेट होऊन ट्रम्प यांनी त्यांना उभय देशांंच्या व्यापारात हव्या असलेल्या गोष्टी पंतप्रधान मोदींना स्वीकारण्यास भाग पाडल्यास त्याचे भारताला न परवडणारे परिणाम व्यापार वाटाघाटींवर होतील. .Premium| U.S. secondary sanctions: स्वस्त रशियन तेलाचा फायदा घ्यायचा की, अमेरिकेचा रोष टाळायला रशियन तेलाचा व्यापार कमी करायचा? अशा द्वंद्वात भारताची भविष्याची धोरणे काय असतील?.मोदी-ट्रम्प यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाल्यास भारताला आणि पंतप्रधान मोदींना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे अमेरिकेशी व्यापार वाटाघाटी आणि अन्य मुद्यांवर जो काही संवाद साधायचा असेल तो अधिकृत आणि मुत्सद्देगिरीच्या शालीन माध्यमातूनच साधायचा, असा सावध पवित्रा भारताने घेतला आहे. या सावधनीतीच्या केंद्रस्थानी आहे ते पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे ‘मौन’. मोदींचे मौन ट्रम्प यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेणारे ठरु शकते. नव्या वर्षातील सर्व शक्यता गृहित धरुन भारताला सध्याच्या मौनातून भविष्यातील ‘आत्मनिर्भर’ परराष्ट्र धोरणाचा मार्ग प्रशस्त करावा लागणार आहे.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on 