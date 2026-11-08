Premium|Election Commission Controversy : ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी; राहुल गांधींच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भाजपसमोर नवे आव्हान

दिल्लीच्या रामलीला मैदानातून तमाम विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. हा मेळावा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी होता. त्यातून विरोधकांना देशातील निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बिघाड आहे आणि तो बिघाड निवडणूक आयोगाच्या संमतीनं भाजपला लाभ पोचवण्यासाठी घडवला आहे, हा संदेश पोचवायचा होता. राहुल गांधी या बाबतीत सातत्यपूर्ण भूमिका घेऊन उभे आहेत आणि अलीकडे मतदार फेरतपासणीच्या प्रक्रियेत समोर आलेल्या काही गंभीर त्रुटींमुळे इतर सारे नेतेही यात सूर मिसळत आहेत. अशा सगळ्याचं हे शक्तिप्रदर्शन होतं. मुद्दा ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याचा असला, तरी खरा रोख थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर होता आणि यापुढं विरोधी आघाडी या विरोधात तीव्रता वाढवत न्यायचा प्रयत्न करेल. मेळाव्याच्या यशस्वीतेबाबत दोन्ही बाजूंची टोकाची मतं असणं हे स्वाभाविक आहे. तो अगदीच दुर्लक्षणीय असता तर भाजपला लगेचच लोकशाही बचाव पदयात्रा काढायची गरज भासली नसती. रामलीला मैदानावरून विरोधकांनी केलेलं शरसंधान थेट लागलं आहे. इतक्या प्रचंड संख्येनं मागच्या अनेक वर्षांत रामलीला मैदानात लोक कोणत्याही आंदोलनासाठी जमले नव्हते, हे वास्तव आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर लोकांत काही शंका तयार होते आहे, हे घडवण्यात विरोधकांना यश येतं आहे आणि ते टाळण्यात त्यासाठी नेहमीची विरोधकांना परकी शक्तीची मदत मिळते, दिमागी नक्सल वगैरे चौकटीत बसवण्याच्या प्रयत्नातून काही साधत नाही, हेही दिसतं आहे. उलट राहुल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना परकी मदतीच्या मुद्द्यावर खुल्या चर्चेचं आव्हान दिलं, जे स्वीकारणं मोदी यांची वाटचाल पाहता अशक्य आहे. मग चर्चा करायची तर संसदेत करा अशी पळवाट सुरू झाली. हे सारं विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे भाजपचा प्रतिसाद लडखडतो आहे, याचे निदर्शक आहे. सार्वजनिक चर्चेचे मुद्दे ठरवण्यात विरोधकांना यश येतं आहे, हेही भाजपसाठी तापदायकच. .Premium|Rural Entrepreneurship : गावाकडे राहणं म्हणजे गरिबी नव्हे; मेहनतीतून स्वतःचं आर्थिक विश्व उभारण्याचा नवा मार्ग.विराधकांची एकजूटदिल्लीतील जंतरमंतर वरील तरुणांच्या आंदोलनानं भाजपच्या सत्तेविषयीची आणि सत्ता राबवण्याच्या पद्धतीतून येणारं भय संपलं आहे. त्याचे प्रत्यंतर रामलीलावर आलं. मेळाव्यात विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवली. बटेंगे तो कटेंगे हे त्यांच्याही ध्यानात आलं आहे आणि एकजूट ठेवायची तर काॅंग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि कोणाची काही इच्छा असली, तरी राहुल हेच त्यांचे नेते आहेत, हे त्यांच्याशी नेतृत्वासाठी स्पर्धा करणाऱ्यांनाही स्वीकारावं लागलं आहे. साडेबारा वर्षांच्या काळात मोदी सरकार पहिल्यांदाच नॅरेटिव्हच्या स्पर्धेत झडगडताना दिसतं आहे. यानंतरही खरा प्रश्न आहे तो याचा निवडणुकीच्या राजकारणात किती, कसा परिणाम होणार. तिथं मतदार यादीहून लोकांच्या जगण्याचे तीव्र होत असलेले प्रश्न अधिक महत्त्वाचे. निवडणुकीवरील भाजपचं लक्ष अजिबात हलत नाही. हे रामलीलावर विरोधकांचा एल्गार सुरू असतानाही ज्या रीतीनं अमित शहा मेळाव्याची तारीख आणि १९८४च्या शीख दंगलीची तारीख एकच असल्याचं दाखवत होते, त्यात दिसतं. रोख स्पष्टपणे पंजाबच्या निवडणुकीवर होता. मतचोरी निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी हे सारे विषय कितीही महत्त्वाचे असले, तरी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीतील यशापयश हे सत्तेच्या राजकारणात अधिक महत्त्वाचं आहे, याची जाणीव इथं दिसते.प्रचाराचे युद्धरामलीला मैदानातील विरोधकांच्या शक्तिप्रदर्शनानं एक प्रचाराचं युद्ध सुरू झालं आहे. त्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा आवाज उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या निवडणुकीपर्यंत चढत जाईल. त्यानंतर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ते चालत राहील. काँग्रेसने भाजपचा निवडणुकांतील विजय हा लोकांच्या मतांमधून नाही तर निवडणुकीतील घोटाळ्यातून झाला असल्याचं ठसवण्यावर भर दिला आहे. इतर सारे विरोधकही त्याच दिशेनं जात आहेत. आतापर्यंत याला हरलेल्यांचे रडगाणे म्हणून बाजूला टाकता येणं शक्य होतं. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यपद्धतीने विरोधकांच्या हाती चांगलाच दारूगोळा मिळाला. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्तांमधील काही बाबींवरील मतभेद हा त्यातील एक मुद्दा. त्यावर आमचं सगळं एकमतानं ठरल्याचं सांगत पडदा टाकायचा प्रयत्न झाला. मात्र निरनिराळ्या राज्यांतून ज्या प्रकारचे तपशील मतदार फेरतपासणीच्या प्रक्रियेविषयी समोर येताहेत, ते निवडणूक आयोगासमोर कशाकशाचे खुलासे करायचे असा प्रश्न तयार करणारे आहेत. नावातील प्रचंड गोंधळापासून सुमारे १२ कोटी नावं मतदार यादीतून वगळली जाण्याच्या शक्यतेपर्यंत निवडणूक आयोगाला उत्तरं देता येत नाहीत. आपल्याच आधीच्या निर्णयांवर यू टर्न घ्यावा लागतो आहे. गमतीचा भाग म्हणजे या सगळ्याला उत्तरं देणं ही प्रक्रिया राबवणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं काम असताना ती जबाबदारी भाजप आणि सरकारचे प्रतिनिधी घेताहेत. यातूनच निवडणूक आयोग आणि मतदार फेरतपासणी प्रक्रिया हा देशाच्या राजकारणातील एक मुद्दा बनून समोर आला. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली मतदार नोदणीचं झालेलं केंद्रीकरण, अनेक ठिकाणी पात्र मतदारांची नोंद करण्यात अडथळा बनतं, पश्चिम बंगालमधील वगळलेली आणि त्यामुळे विधानसभेला मतदान न केलेल्या लाखो मतदारांची सुनावणी झाली, तर त्यातील ९३ टक्के लोक पात्र असल्याचे समोर आले. अशा गोष्टी निवडणूक कोण जिंकतो यापेक्षाही लोकशाही प्रक्रियेविषयी चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. चर्चेच्या मध्यवर्ती स्थानी असलेल्या ज्ञानेशकुमार यांच्या कामगिरीपासून सरकार स्वतःला वेगळं ठेवू शकले नाही. त्यांच्या ज्या चुका म्हणून सांगितल्या जातात, त्याची खरंतर भाजपनंही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करायला हरकत नव्हती. राजकारण आकलनावर चालतं आणि निवडणूक आयोग आणि सरकार एकमेकांशी जुळवून घेणारं आहे, अशा प्रकारचं आकलन तयार करण्यात विरोधकांना यश येतं आहे. सहाजिकच ज्ञानेशकुमार जाणं हा भाजपच्या निवडणूक यशावर प्रश्न उपस्थित करणारा मामला बनेल. ते सरकारसाठी कटकटीचं. इथेच सुरू होते प्रचार युद्ध..Premium|Muhurat Trading 2026 Date and Time : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगमागे काय आहे अर्थशास्त्र? ५० वर्षांची परंपरा आणि संपत्तीनिर्मितीचे गणित.आरोपांच्या फैरीज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना कोणत्या तरी रंगात रंगवणं ही मग भाजपची गरज बनते, सरकारविरोधात आंदोलन करेल त्याला बाहेरून कुठून तरी मदत मिळते, बाहेरच्या शक्तींना देश कमकुवत करायचा आहे, या प्रकारची कहाणी भाजप मागची साडेबारा वर्षे खपवत आला आहे. यात एकतर सरकारला विरोध करणाऱ्या राजकीय आणि बुद्धिमंतांवर दिमागी नक्सल सारखा शिक्का मारून मोकळं व्हायचं. दुसरीकडे राजकीय आंदोलकांना देशाबाहेरून मदत मिळते, त्यांना अराजक माजवायचं आहे या प्रकारचं नॅरेटिव्ह पसरवायचं. ही त्यासाठी रणनीती दिसते. पंतप्रधानांनी खास त्यांच्या शैलीत विरोधकांवर असे आरोप केले. कोण विदेशात कोणाला गुप्तपणे भेटतो, भारतविरोधी शक्ती कोणाला समर्थन देत आहेत, कोण देशाच्या दुश्मनांची भाषा बोलतो, या सगळ्या पॅटर्नला आपण ओळखले पाहिजे, त्यांचा मुकाबला केला पाहिजे असं ते सांगत होते. निशाणा थेट होता. यावर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले. ते देताना त्यांचे पंतप्रधान पदच विदेशी मदतीवर मिळालेले असल्याचा आणि त्यांची आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे विदेशी नियंत्रणात आणि विदेशी समर्थनावर चालत असल्याचा आरोप केला. परकीय देशाच्या इशाऱ्यावर चालते असा आरोपही केला. कोणत्याही मंचावर कधीही समोरासमोर चर्चेला या, त्यासाठी पंचही तुम्हीच ठरवा, असं आव्हान राहुल यांनी दिलं. भाजपनं काही आरोप करावा आणि निघून जावं हे आता विरोधक खपवून घेतील, हे शक्य नाही. पलटवार तितक्याच ताकदीनं होतील हेच यातून दाखवलं जातं आहे. राहुल यांनी संसदेत चर्चा करावी असं भाजपावाले उत्तर देऊ लागतात, तेव्हा प्रतिकार अगदीच दुबळा आहे, हे स्पष्ट होतं. मुद्दा कोणाचं किती खरं, यापेक्षा विरोधक स्वतंत्रपणे नॅरेटिव्हाला आकार देऊ लागले हा आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंतचे राहुल यांच्यावर भाजपच्या दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील कोणीतरी वारेमाप टीका करावी आणि त्याभोवतीच चर्चा चालवावी, हे दिवस संपले. आता राहुल यांच्या आंदोलनाचा प्रतिवाद करायला अवघा भाजप उतरू लागला. त्यापासून पंतप्रधानांना दूर ठेवायचा आटापिटा करू लागला. रामलीला मैदानातील आंदोलनानं राजकीय कथनाचा खेळ असा बदलतो आहे. मतदार फेरतपासणीत नावं कमी झाली, याचं एक कारण काही नावं घुसखोरांची होती असा आणखी एक मुद्दा पुढं आणला जातो आहे. घुसपैठिया नावाचं एक प्रकरण निवडणुकीच्या काळात भाजपसाठी भलतचं लोकप्रिय असतं. या घुसपैठियांना पोलादी म्हणविणारे गृहमंत्री आणि पोलादापेक्षा कणभर अधिकच कणखर अशी प्रतिमा तयार केलेले पंतप्रधान देशाबाहेर का घालवू शकले नाहीत, याचं उत्तर देता येत नाही. आसाम, काश्मीर, पश्चिम बंगाल अशा सगळ्या निवडणुकांत कधी ना कधी हे घुसपैठिये प्रकरण भाजपनं लावून धरलं. ज्याची सत्ता त्यांनी घुसखोर शोधायचे, त्यांना देशाबाहेर काढायचं ही जबाबदारी, मात्र जणू विरोधी पक्षात असल्यासारखे भाजपचे मंत्री घुसखोरीवर व्याख्यानं झोडायला लागतात, तेव्हा प्रश्न सरकारच्या क्षमतेचा तयार होतो. तीन कोटी घुसखोर देशात असतील आणि ते मतदार याद्याच्या तपसाणीतून समोर येत असेल, तर निदान ही तपासणी झाल्यानंतर तरी सरकारनं भाषणं झोडण्याशिवाय काय केलं..आंदोलनातील तरुणांचा सहभागराजकीयदृष्ट्या भाजपसाठी आणखी एक अडचणीचा मुद्दा ठरतो आहे तो आंदोलनातून सहभागी होणारे तरुण. २०१४मध्ये सत्तापरिवर्तन झाले तेव्हा तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात मोदी यांच्या बाजूचा होता. ते सारेच भाजप समर्थक होते असं नाही, मात्र मोदी यांच्याविषयीचं आकर्षण आणि ते काही व्यापक बदल आणतील, हा आशावाद तेव्हा होता. एका तपानंतर तरुणांना रोजगार देण्यात, शिक्षणाचा दर्जा आणि परीक्षांचं पावित्र्य जपण्यात सरकारला आलेलं अपयश उघड आहे. ते कोणत्याही आकडेवारीपेक्षा तरुणांना रोज अनुभवाला येते आहे. या काळात जेन झी म्हणवल्या जाणाऱ्या पिढीतील एक मोठा घटक आहे. ज्याला २०१४ पूर्वीच्या काॅंग्रेस सत्तेचा अनुभव नाही. त्याच्याशी देणंघेणंही नाही. तो सरकाराला रोकडा सवाल करतो आहे. त्यांना देशविरोधी, अराजकतावादी ठरवणं सोपं नाही आणि हा वर्गही काॅंग्रेसच्या किंवा राहुल गांधी यांच्या बाजूचा आहे, असंही नाही. तो सरकारच्या विरोधात मात्र बोलू लागला आहे. मुद्दा या नाराजीचं मतांत रूपांतर करण्याचं कौशल्य विरोधक दाखवणार काय, हे आव्हान आहे. तर नाराजीची दखल घेणं आणि त्यातून सत्ता पक्षाच्या विरोधातली एक मतपेढी साकारू नये असा प्रयत्न करणं हे सरकार पक्षासमोरचं आव्हान.निवडणूक आणि त्यातील यशापयश हा मापदंड मानला, तर रामलीला मैदानातील आंदोलन ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातील अभिरूप महाभियोग आणि त्याभोवती फिरणारे सारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम... यातून वातावरणनिर्मिती होते, विरोधकांना एक कार्यक्रम मिळतो, एकजूट दाखवता येते हे सारं खरं आहे, परंतु अखेरीस निवडणुकांत मतचोरी हा मुद्दा किती प्रभावी असेल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मत देणारे मतदार यादीत नाव समाविष्ट झालेलेच असतील. त्यांना ज्यांची नावं समाविष्ट झाली नाहीत त्यासाठी मतदान करावं असं वाटेल का हा प्रश्न आहे. लोकशाही मूल्य म्हणून हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच पण त्या निमित्तानं तयार झालेलं वातावरण लोकांना भेडसावणारे खरे रोजच्या जगण्यातील मुद्दे समोर आणण्यासाठी विरोधक वापरतील काय, हा अधिक मोलाचा प्रश्न असेल. निवडणुकांवरचं लक्ष अजिबात हलू न देणारा भाजप येणाऱ्या विधानसभा जिंकण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. हे निकाल विरोधकांच्या आंदोलनावरच जनमत म्हणूनही दाखवलं जाईल. तेव्हा जितका जोर रामलीला मैदानात, तितकाच निवडणुकीच्या राजकारणात विरोधक लावतील काय, हा २०२९ दिशेने जाताना सर्वांत कळीचा मुद्दा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 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