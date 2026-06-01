Premium|Study Room : जागतिक अस्थिरतेत भारत-युरोप नवे समीकरण; मोदींच्या दौऱ्याने धोरणात्मक भागीदारीला नवी दिशा

लेखक- महेश शिंदेशीतयुद्धोत्तर काळात भारत आणि युरोप यांच्यातील संबंध स्थिर असले, तरी त्यामध्ये अपेक्षित धोरणात्मक खोली नव्हती. युरोप आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आला आणि भारत आशियातील एक महत्त्वाची लोकशाही शक्ती म्हणून पुढे आला, तरीही या संबंधांमध्ये राजकीय तत्परता आणि सामरिक स्पष्टता कमी होती. युरोप भारताकडे मुख्यतः व्यापार, हवामान बदल आणि विकास सहकार्याच्या दृष्टीने पाहत होता, तर भारतासाठी युरोप हा महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार असला, तरी आशियातील निर्णायक भू-राजकीय शक्ती म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नव्हते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनाच अधिक महत्त्व होते.मात्र, आता जागतिक व्यवस्था वेगाने बदलत आहे. रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनची वाढती आक्रमकता, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धा आणि अमेरिकेच्या दीर्घकालीन जागतिक भूमिकेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता यामुळे भारत आणि युरोप या दोघांनाही आपले धोरणात्मक प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवावे लागत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांच्या अलीकडील युरोप दौऱ्याकडे केवळ नियमित राजनैतिक भेट म्हणून पाहता येणार नाही. हा दौरा भू-राजकारण, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि बहुध्रुवीय जगात धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्याच्या गरजेच्या आधारावर उभ्या राहत असलेल्या नव्या भारत–युरोप भागीदारीचे प्रतीक ठरला..भारताच्या परराष्ट्र धोरणात युरोपचे वाढते महत्त्वआज युरोप हा भारतासाठी फक्त व्यापार भागीदार राहिलेला नाही. कोणत्याही एका महासत्तेवर अतिनिर्भरता टाळण्यासाठी भारत ज्या विविध भागीदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामध्ये युरोप एक महत्त्वाचा धोरणात्मक आधारस्तंभ बनत आहे. मोदी यांच्या दौऱ्याने ही बदलती दिशा स्पष्टपणे अधोरेखित केली.या दौऱ्यात भारताने प्रमुख युरोपीय देशांशी व्यापार, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर्स, हरित ऊर्जा, सागरी सुरक्षा आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये चर्चा केली. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित ठेवण्यासाठी युरोप भारताकडे विश्वासार्ह लोकशाही भागीदार म्हणून पाहू लागला आहे. दुसरीकडे, भारत युरोपकडे गुंतवणूक, प्रगत तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणि जागतिक स्तरावरील राजनैतिक पाठबळाचा महत्त्वाचा स्रोत म्हणून पाहत आहे.या दौऱ्याने हेही स्पष्ट केले की भारताचा युरोपशी संबंध आता केवळ शिखर परिषदांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आता अधिक व्यावहारिक आणि क्षेत्रनिहाय सहकार्याच्या दिशेने जात आहे. पुरवठा साखळी सुदृढीकरण, हरित ऊर्जा संक्रमण, संपर्क मार्ग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवरील चर्चा या संबंधांच्या वाढत्या परिपक्वतेचे प्रतीक आहेत..जागतिक अस्थिरतेत नव्या भागीदारींचा शोधमोदी यांच्या युरोप दौऱ्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी बदलत्या जागतिक परिस्थितीकडे पाहणे आवश्यक आहे. १९९१ नंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेली एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्था आता हळूहळू बहुध्रुवीय आणि अधिक विखुरलेल्या व्यवस्थेकडे सरकत आहे. आता जागतिक शक्ती अमेरिका, चीन, युरोपियन संघ (European Union), भारत, रशिया तसेच आशिया आणि मध्यपूर्वेतील मध्यम शक्तींमध्ये विभागली जात आहे.रशिया–युक्रेन युद्धामुळे युरोपच्या अनेक मर्यादा उघड झाल्या. विशेषतः रशियन ऊर्जेवरील अवलंबित्व आणि चीनकेंद्रित जागतिक पुरवठा साखळीवरील जास्तीची निर्भरता युरोपसाठी धोकादायक ठरू लागली. त्याचवेळी, चीनची आर्थिक मंदी आणि आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे युरोपमध्ये आर्थिक सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.यासोबतच अमेरिकेच्या भविष्यातील जागतिक बांधिलकीबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण, NATO मधील जबाबदाऱ्यांवरील वाद आणि इंडो-पॅसिफिककडे वाढता अमेरिकी कल यामुळे युरोपला अधिक ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’चा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे पारंपरिक ट्रान्स-अटलांटिक चौकटीपलीकडे जाऊन नवीन भागीदारी निर्माण करण्याची गरज युरोपला जाणवू लागली आहे.या नव्या समीकरणात भारत युरोपसाठी नैसर्गिक भागीदार ठरतो. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असलेली लोकशाही शक्ती आणि इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्वाचा घटक म्हणून भारत युरोपला आर्थिक संधी आणि भू-राजकीय संतुलन दोन्ही उपलब्ध करून देतो..भारत-युरोप आर्थिक सहकार्याला नवी गतीमोदी यांच्या दौऱ्याचा सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारत आणि युरोपमधील आर्थिक एकात्मतेला मिळालेली नवसंजीवनी. अनेक वर्षे रखडलेल्या भारत–युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार चर्चांना पुन्हा गती मिळाली आहे. आता दोन्ही बाजूंना हे स्पष्ट झाले आहे की जवळीक ही केवळ व्यावसायिक गरज नसून धोरणात्मक आवश्यकता देखील आहे.युरोप भारताच्या विशाल बाजारपेठेकडे, डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे आणि कुशल मनुष्यबळाकडे आकर्षित होत आहे. दुसरीकडे, भारताला युरोपकडून प्रगत तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, हरित ऊर्जा सहकार्य आणि उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्य अपेक्षित आहे. सेमीकंडक्टर्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, औषधनिर्मिती, हरित हायड्रोजन आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला.या दौऱ्याने चीनवरील अतिनिर्भरतेबाबत वाढलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत हा पर्यायी उत्पादन आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याचेही अधोरेखित केले. अनेक जागतिक कंपन्या ‘China Plus One’ धोरण स्वीकारत आहेत आणि भारत स्वतःला त्याचा प्रमुख लाभार्थी म्हणून सादर करत आहे.भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक कॉरिडॉर यांसारख्या संपर्क प्रकल्पांनाही या दौऱ्यात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. हे प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा उभारणीपुरते मर्यादित नसून सुरक्षित आणि विविधीकृत व्यापार नेटवर्क निर्माण करण्याचे भू-राजकीय साधन बनत आहेत..संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्यया दौऱ्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारत आणि युरोपीय देशांमधील वाढते संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य. पारंपरिकरीत्या भारत संरक्षण क्षेत्रात रशियावर अवलंबून होता, तर युरोपचा सहभाग मर्यादित होता. मात्र, आता हे चित्र बदलू लागले आहे.आज अनेक युरोपीय देश भारतासोबत संरक्षण उत्पादन, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि गुप्तचर सहकार्य वाढवण्यास उत्सुक आहेत. चीनची आक्रमकता, इंडो-पॅसिफिकमधील अस्थिरता, दहशतवाद आणि जागतिक व्यापार मार्गांवरील धोके यांसारख्या सामायिक चिंतांमुळे भारत आणि युरोप अधिक जवळ येत आहेत.विशेषतः सागरी सहकार्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इंडो-पॅसिफिक हा जागतिक आर्थिक स्थैर्याचा केंद्रबिंदू बनत असताना भारत हिंद महासागर प्रदेशातील महत्त्वाचा सुरक्षा पुरवठादार म्हणून युरोपच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. संयुक्त नौदल सराव, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संरक्षण उद्योगातील सहकार्य भविष्यात अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.धोरणात्मक स्वायत्ततेवर आधारित समान भूमिकाभारत–युरोप संबंधांतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे दोघेही ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’ला महत्त्व देतात. भारताने कायमच कोणत्याही कठोर लष्करी गटात सामील होण्यास नकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे, युरोपही अमेरिका आणि चीन या दोघांवरील अतिनिर्भरता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.ही सामायिक भूमिका दोघांमध्ये समान आधार निर्माण करते. भारत रशियाशी संबंध कायम ठेवेल, मुद्दानिहाय सहकार्य करेल आणि गटबाजी टाळेल, हे युरोपने स्वीकारले आहे. दुसरीकडे, भारत युरोपकडे केवळ अमेरिकेचा विस्तार म्हणून न पाहता स्वतंत्र भू-राजकीय शक्ती म्हणून पाहू लागला आहे.विशेषतः युक्रेन युद्धानंतर भारताबाबत युरोपचा दृष्टिकोन अधिक व्यावहारिक झाला आहे. रशियावरील निर्बंधांसारख्या मुद्द्यांवर मतभेद असूनही युरोपने भारताची स्वतंत्र भूमिका स्वीकारली आहे. संघर्षाऐवजी दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्यावर भर दिला जात आहे..चीनच्या उदयानंतर बदलणारे जागतिक समीकरणभारत–युरोप जवळिकीमागील एक महत्त्वाचा, पण अप्रत्यक्ष घटक म्हणजे चीन. चीनसोबत आर्थिक सहकार्याद्वारे स्थैर्य निर्माण होईल, हा युरोपचा पूर्वीचा आशावाद आता कमी झाला आहे. अन्यायकारक व्यापार पद्धती, तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व, दबावाचे राजकारण आणि सुरक्षा जोखमींबाबत युरोपमध्ये चिंता वाढत आहे. भारतालाही चीनसोबतच्या सीमावादांमुळे आणि प्रादेशिक सुरक्षेबाबतच्या चिंतेमुळे समान अनुभव येत आहेत. त्यामुळे युरोप भारताकडे आशियातील संतुलन राखणारी महत्त्वाची शक्ती म्हणून पाहू लागला आहे.याचा अर्थ भारत आणि युरोप चीनविरोधी लष्करी आघाडी उभारतील असा नाही. उलट, कोणतीही एक शक्ती जागतिक राजकारणावर वर्चस्व गाजवू नये, अशी स्थिर बहुध्रुवीय व्यवस्था निर्माण करण्याची दोघांची इच्छा आहे. अशा व्यवस्थेत भारत आणि युरोप लोकशाही मूल्ये, आर्थिक स्थैर्य आणि नियमाधारित जागतिक सहकार्याचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ बनू शकतात..निष्कर्ष पंतप्रधान मोदी यांचा अलीकडील युरोप दौरा हा केवळ राजनैतिक कार्यक्रम नव्हता; तो बदलत्या जागतिक वास्तवाचे प्रतीक होता. भारत आणि युरोप यांचे संबंध व्यवहाराधारित मर्यादांपलीकडे जाऊन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित होत आहेत.जग एकध्रुवीय व्यवस्थेतून बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे जात असताना भारत आणि युरोप दोघेही अशा विश्वासार्ह भागीदारीचा शोध घेत आहेत, ज्या त्यांना धोरणात्मक स्वायत्तता, आर्थिक स्थैर्य आणि तांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करतील. युरोप भारताकडे लोकशाही विकासशक्ती आणि आशियातील संतुलन राखणारा घटक म्हणून पाहतो, तर भारत युरोपकडे तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि जागतिक विविधीकरणाचा महत्त्वाचा स्रोत म्हणून पाहतो.मात्र, या भागीदारीचे खरे यश हे सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, जलद आर्थिक करार, सखोल तांत्रिक सहकार्य आणि परस्पर राजकीय विश्वासावर अवलंबून असेल. जर हे संबंध प्रभावीपणे पुढे नेले गेले, तर भारत–युरोप भागीदारी ही एकविसाव्या शतकातील सर्वांत महत्त्वाच्या जागतिक भागीदारींपैकी एक ठरू शकते. ही भागीदारी लष्करी गटांवर किंवा विचारसरणीवर आधारित नसून परस्पर हितसंबंध, धोरणात्मक लवचिकता आणि बहुध्रुवीय भविष्यातील सामायिक विश्वासावर आधारित असेल. 