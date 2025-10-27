Premium| U.S. secondary sanctions: स्वस्त रशियन तेलाचा फायदा घ्यायचा की, अमेरिकेचा रोष टाळायला रशियन तेलाचा व्यापार कमी करायचा? अशा द्वंद्वात भारताची भविष्याची धोरणे काय असतील?

अमेरिकेने २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या, रॉसनेफ्ट आणि लुकोईल यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत. भारत सध्या दररोज १.६ दशलक्ष बॅरल्स रशियन तेल आयात करतो, ज्यामध्ये सुमारे ६०% तेल रशियाच्या या दोन प्रमुख कंपन्यांकडून येते. अशा परिस्थितीत भारताने ही आयात कमी केली नाही तर भारताला अमेरिकेच्या कडक निर्बधांनाचा करावा लागू शकतो. भारताच्या बाजारात सुमारे ८०० अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आहे, ज्यात मोठा भाग डॉलरमध्ये आहे. जर अमेरिका नाराज झाली तर भारताकडे आणि एकूणच साऱ्या जगाकडे डॉलरचा सामना करण्याचे सामर्थ्य नाही. दुसरीकडे रशिया बरोबरचा तेलाचा व्यापार कमी करावा तर आज पर्यंत रशिया इतकं स्वस्त तेल भारताला कधीच कोणीच दिलं नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत भारत कोणते धोरणात्मक निर्णय घेणार हा महत्त्वाचा विषय आहे. या पार्श्वभूमिवर अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताला ऊर्जा पुरवठ्यात किती बदल करावे लागतील? डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उपाय किती यशस्वी ठरतील? रशियाच्या तेलावर अवलंबित्व टिकवताना भारताने आपले राजनैतिक संतुलन कसे राखावे? जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदल भारतासाठी फायदेशीर असतील की आव्हानात्मक? नवीकरणीय ऊर्जा आणि डिजिटल रुपयाद्वारे भारताची रणनीती कितपत आत्मनिर्भर ठरेल? अशा अनेक प्रश्नाची सखोल उत्तरे आपण या सकाळ प्लसच्या लेखातून जाणून घेणार आहोत..जगाला हादरवून टाकणारे हे ‘दुय्यम निर्बंध’ म्हणजे नक्की काय?अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध धोरण शीतयुद्धानंतर अधिक प्रभावी आणि लक्ष्यनियंत्रित झाले आहे. सन १९९० ते २००० या दशकात अमेरिका नेमक्या संस्थांना आणि कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून टार्गेटेड निर्बंध लादू लागली. हे निर्बंध दोन प्रकारचे असतात, प्राथमिक निर्बंध आणि दुय्यम निर्बंध. प्राथमिक निर्बंध मुख्यत्वे अमेरिकन नागरिक किंवा अमेरिकन कंपन्या यांच्याशी संबंधित असतात. तर दुय्यम निर्बंधांचा परिणाम इतर देशातील कंपन्यांवर होतो. उदा., इराणवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे अनेक परदेशी व्यवसायांना अमेरिकन वित्तीय प्रणालीपासून कट होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्याचप्रमाणे व्हेनेझुएला आणि उत्तर कोरिया यांच्याही विरोधात अशाच तत्त्वावर निर्बंध लादले गेले होते.अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शनानुसार, अशा निर्बंधांमुळे कंपन्यांना व्यवहार करताना खूप सावधगिरी बाळगावी लागते. भारतासारख्या देशांनी पूर्वी अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांच्या दबावाखाली तेल आयात सुमारे २०-३० टक्क्यांनी कमी केली होती. त्यामुळे दुय्यम निर्बंधांचा इतिहास, त्यांची कार्यपद्धती आणि जागतिक व्यापारावर होणारा परिणाम समजून घेणं भारतासारख्या राष्ट्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अशा निर्बंधांमुळे देशाला केवळ आर्थिक जोखीम नव्हे तर परराष्ट्र धोरणातील आव्हानही सामोरे जावे लागते..रशियावर लादलेल्या निर्बंधांची भारताला का भिती?अमेरिकेने २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या, रॉसनेफ्ट आणि लुकोईल यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांचा उद्देश रशियाच्या तेल निर्यातीवर मर्यादा घालणे आणि युक्रेन युद्धासंबंधी रशियावर दबाव वाढवणे हा आहे. रॉसनेफ्ट आणि लुकोईल एकत्रितपणे रशियाच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या सुमारे ५०% आणि जागतिक उत्पादनाच्या ५% इतके योगदान देतात. भारत हा रशियाच्या सागरी तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असून सुमारे १.७ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिवस तेल आयात करतो. यातील सुमारे ६०% तेल या दोन कंपन्यांकडून येते. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्या जसे की रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपली रशियन तेल खरेदी कमी करण्याचा विचार करत आहेत. रिलायन्सने रॉसनेफ्ट सोबत दीर्घकालीन करारानुसार सुमारे ५ लाख बॅरल्स प्रति दिवस तेल खरेदी करण्याचा करार केला आहे. या निर्बंधांमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात कारण रशियाकडून तेल कमी आल्यास भारताला इतर देशांकडून आयात वाढवावी लागेल, ज्यामुळे किमतीत वाढ होऊ शकते. जागतिक तेल बाजारातही अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतासह इतर तेल आयात करणाऱ्या देशांवरही होईल. त्यामुळे भारताला ऊर्जा सुरक्षेचा आणि आर्थिक धोरणांचा संतुलित विचार करावा लागणार आहे..म्हणून अमेरिकेच्या डॉलरसमोर सगळेच देश झुकतात!अमेरिकेचा डॉलर हा जागतिक आर्थिक साखळदंड म्हणून ओळखला जातो. १९४४ मध्ये झालेल्या Bretton Woods करारानंतर त्याला जागतिक राखीव चलन म्हणून मान्यता मिळाली होती. या करारानुसार, अनेक देशांनी त्यांच्या चलनांचे मूल्य डॉलरशी जोडले, ज्यामुळे डॉलरला स्थिरता मिळाली आणि जागतिक व्यापारात त्याचे महत्त्व वाढले. तेव्हा पासून आजपर्यंत जागतिक बाजारपेठेत डॉलरचे एकतर्फी वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. आजही जागतिक चलन व्यवहारांमध्ये डॉलरचा हिस्सा ८८% इतका आहे. जागतिक बाजारपेठेत अमुल्य महत्त्व असणाऱ्या SWIFT नेटवर्कवरील व्यवहारांमध्ये ४९% पेक्षा जास्त व्यवहार आजही डॉलरमध्येच होतात.याच परिस्थितीचा फायदा घेत अमेरिका इतर देशांवर दबाव आणते. जर कोणत्याही देशाने अमेरिकेच्या धोरणांचा विरोध केला तर त्या देशाच्या बँका आणि वित्तीय संस्था अमेरिकन बँकिंग प्रणाली किंवा SWIFT नेटवर्कपासून बहिष्कृत केल्या जावू शकतात. त्यामुळे बहुतांश देश अमेरिकेच्या या वर्चस्वासमोर झुकतात.अशा प्रकारच्या दबावाला secondary sanctions म्हणतात. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी डॉलरपासून वेगळं होणं म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. कारण भारताच्या वित्तीय बाजारात सुमारे ८०० अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आहे, ज्यात मोठा भाग डॉलरमध्ये आहे. त्यामुळे, भारतासह अनेक देश डॉलरच्या वापरावर अवलंबून राहतात. त्यामुळे आजच्या घडीला तरी जगाला अमेरिकेच्या डॉलर शिवाय पर्याय नाही आणि म्हणूनच अमेरिकेच्या वर्चस्वासमोर सगळ्याना झुकावे लागते..तेल म्हणटलं की आपल्याला रशिया इतका परवडणारा दुसरा पर्यायच नाही!भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियन तेल अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ३६% तेल रशियाकडून आले होते. ज्यामुळे रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे. रशियन तेल स्वस्त दरात उपलब्ध असल्यामुळे भारताला आतापर्यंत मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. २०२३ मध्ये मिळालेल्या सवलतींमुळे आपली अंदाजे १६.७ अब्ज डॉलरची बचत झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत रशियन तेल आयात मोठ्या प्रमाणात वाढली असून २०२३ मध्ये भारताने ८८ दशलक्ष टन रशियन तेल आयात केले आहे.मध्यपूर्वेतील तेल पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि इतर जागतिक घटकांमुळे रशियन तेल भारताला एक पर्यायी आणि विश्वासार्ह स्रोत म्हणून उपलब्ध झाले आहे. तथापि, अमेरिकेने रशियन तेलावर निर्बंध लादल्यामुळे भारतावर दबाव वाढला आहे. या निर्बंधांमुळे भारताला ऊर्जा धोरणात समतोल साधावा लागेल. म्हणजे स्वस्त तेल मिळत राहावे, पण अमेरिकन वित्तीय आणि राजकीय दबावामुळे धोका निर्माण होऊ नये.भारताची धोरणात्मक भूमिका अशी आहे की ऊर्जा सुरक्षेसाठी तेल कुठूनही मिळेल, पण स्वस्त असावे. त्यामुळे रशियन तेलावर अवलंबित्व भारतासाठी फायदेशीर असूनही, जागतिक दबाव आणि डॉलरवर अवलंबित्व लक्षात घेऊन भारताला काळजीपूर्वक आणि संतुलित निर्णय घेणे आवश्यक आहे..भारतीय खाजगी तेलकंपन्यांमध्ये भितीचे वातावरण का निर्माण झाले आहे?भारतीय तेलशुद्धीकरण उद्योग जागतिक वित्तीय व्यवहारांशी अनेक प्रकारे जोडलेला आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या जसे की इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम अमेरिकेतील बँका आणि वित्तीय संस्थांसोबत मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करतात. Reliance Industries ही खासगी क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी असून, कंपनीच्या अमेरिकेतील उपकंपन्यांद्वारे डॉलर बाँड्सद्वारे अंदाजे १० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज उभे केले आहे. अशा गुंतवणुकींमुळे अनेक कंपन्या अमेरिकन वित्तीय प्रणालीवर अवलंबून राहतात, आणि कोणत्याही अमेरिकन निर्बंधांचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवहारांवर होऊ शकतो.तेल खरेदीसाठी, विमा देयके भरण्यासाठी किंवा शिपिंग सेवा वापरण्यासाठी अमेरिकन बँकिंग प्रणालीची आवश्यकता असते. जर अमेरिकन निर्बंध लागू झाले, तर कंपन्यांच्या व्यवहारात अडथळा निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे बँका व विमा कंपन्यांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त दक्षता बाळगावी लागेल. अनेक कंपन्या अशा जोखमी टाळण्यासाठी रशियन तेलाची आयात घटवण्याचा विचार करत आहेत, ज्याचा परिणाम देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होऊ शकतो.अशा परिस्थितीत भारतीय तेलशुद्धीकरण उद्योगाला अत्यंत सावधगिरीने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सध्या अंदाजे ६०% रशियन तेल भारतीय आयातीतून येत असल्याने, हे अवलंबित्व आर्थिक तसेच ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे ठरते. यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक राजकीय दबाव आणि वित्तीय जोखमींचा सामना करत रणनीती ठरवावी लागणार आहे..भारतामसोर आहेत काही तात्पुरते मार्गभारतीय कंपन्या रशियन तेल खरेदी करताना अमेरिकन निर्बंध टाळण्यासाठी तृतीय-पक्ष व्यापाराचा मार्ग वापरत आहेत. यात थेट रशियन कंपन्यांऐवजी युएए, तुर्की किंवा इतर व्यापाऱ्यांद्वारे तेल खरेदी केले जाते, ज्यामुळे अमेरिकन निर्बंधाचा धोका कमी होतो. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये भारताने अंदाजे ३५% रशियन तेल तृतीय-पक्ष व्यापाऱ्यांद्वारे घेतले.दुसरा पर्याय म्हणजे चलन स्वॅप्स, ज्यात डॉलरऐवजी रुबल किंवा युआनमध्ये व्यवहार केले जातात. चीन आणि तुर्की यांनी युआनमध्ये तेल व्यवहारासाठी करार केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना अमेरिकन दबावापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळाले. तथापि, भारतीय बँका आणि कंपन्यांसमोर अद्याप अडचणी आहेत. त्यांना नवीन बँकिंग नेटवर्क उभारावे लागेल, डॉलरऐवजी इतर चलनात व्यवहार स्वीकारणाऱ्या विमा कंपन्या शोधाव्या लागतील.तसेच तृतीय-पक्ष व्यापाऱ्यांद्वारे व्यवहार केल्यास किंमत वाढण्याची शक्यता आणि पुरवठा विलंब होण्याचा धोका असतो. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे उपाय पूर्ण सुरक्षित नाहीत, कारण अमेरिकेचे लक्ष तृतीय-पक्ष व्यापाऱ्यांवरही जाऊ शकते. त्यामुळे हा मार्ग तात्पुरता उपाय ठरतो, जो फक्त सध्याच्या दबावात ऊर्जा आयात सुरू ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताला स्थिर, विश्वासार्ह आणि स्वायत्त योजना तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे डॉलरवरील अवलंबित्व आणि अमेरिकन दबावाच्या जोखमी कमी करता येतील..भारताचे लवचिक धोरण ही भारताची खरी ताकदभारत आणि अमेरिका संबंध फक्त राजनैतिक नव्हे, तर ऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्राशी देखील घट्ट निगडीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून LNG म्हणजे तरल नैसर्गिक वायू आणि क्रूड ऑइल आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेकडून अंदाजे २.३ अब्ज डॉलरचे LNG आयात केले, जे भारताच्या एकूण LNG आयातीतील सुमारे ३०% आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता वाढली असली तरी डॉलर आणि अमेरिकन बँकिंग प्रणालीवरील अवलंबित्वही वाढले आहे हे विसरून चालणार नाही.सध्या भारताचा उद्देश आहे की ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध वाढवताना राजनैतिक संतुलन टिकवावे. रशियासारख्या पारंपरिक पुरवठादारांकडूनही तेल आयात चालू ठेवून भारत वॉशिंग्टन आणि मॉस्को दोघांनाही संतुलित धोरण दाखवतो. याला ऊर्जा कूटनीती म्हणतात, ज्यामध्ये ऊर्जा स्रोतांची विविधता राखून आंतरराष्ट्रीय दबाव टाळण्यावर भर दिला जातो.G20, BRICS आणि QUAD सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताने हा संतुलनात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. उदाहरणार्थ, BRICS मध्ये रशियाशी ऊर्जा सहयोग टिकवला जातो, तर QUAD आणि G20 मध्ये अमेरिकासह ऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्य वाढवले जाते. या धोरणामुळे भारत जागतिक ऊर्जा बाजारात लवचिक आणि स्वतंत्र राहतो, तसेच देशाच्या आर्थिक आणि राजनैतिक हितांचे संरक्षण होण्यास मदत होते..रशियन तेलाचा मार्ग का बदलतोयरशियन तेलावर लादलेल्या अमेरिकन आणि युरोपियन निर्बंधांमुळे जागतिक तेल व्यापारात मोठे बदल झाले आहेत. २०२३ मध्ये युरोपियन युनियनने रशियन तेलावर बंदी घातल्यानंतर, रशियाने आफ्रिका, आशिया आणि मध्यपूर्वेकडे आपला तेल पुरवठा वळवला. २०२४ मध्ये, रशियाच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी ८१% आशिया आणि ओशिनियामध्ये गेला, तर युरोपला फक्त १२% मिळाले. भारत, चीन आणि तुर्की या देशांनी रशियन तेल खरेदीवर भर दिला. चीन सुमारे २०% रशियन तेल घेतो, तर भारत दररोज १.६ दशलक्ष बॅरल्स खरेदी करतो.G7 आणि युरोपियन देशांनी Price Cap Coalition तयार करून प्रति बॅरल तेलावर मर्यादा घातली, ज्यामुळे रशियाच्या महसुलात २०२५ च्या सप्टेंबरमध्ये ३६% घट झाली. अमेरिकेच्या नवीन निर्बंधांमुळे भारत आणि चीनने काही प्रमाणात रशियन तेल आयात कमी केली आहे. या बदलांमुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता वाढली आहे आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर परिणाम झाला आहे. भारत, चीन आणि तुर्की यांच्यातील स्पर्धात्मक खरेदीमुळे इतर देशांनाही उच्च दरात तेल खरेदी करावे लागू शकते. जागतिक पुरवठा मार्ग बदलल्यामुळे भारताला तेल खरेदीत अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल, तसेच दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणात स्थिरता राखणे गरजेचे आहे..US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतावर मोठा परिणाम! रशियाकडून तेल खरेदीवर तात्पुरती बंदी, Reliance-Nayara Energy अडचणीत.आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दुय्यम निर्बंधांचा विचार व्हायला हवादुय्यम निर्बंध म्हणजे एखाद्या देशाने थेट दुसऱ्या देशाच्या कंपन्यांवर निर्बंध न लादता, त्या कंपन्यांना इतर देशांशी व्यापार करणे कठीण करून आर्थिक दबाव निर्माण करणे. उदा, अमेरिकेने इराण आणि क्युबा यांसारख्या देशांशी व्यापार करणाऱ्या तृतीय देशांच्या कंपन्यांवर निर्बंध लादले. अशा निर्बंधांमुळे कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेतील प्रवेश बंद होण्याचा धोका निर्माण होतो, ज्यामुळे त्यांचा महसूल आणि व्यवहार अडचणीत येतो.आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक देशाची सार्वभौम सत्ता महत्त्वाची आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चार्टरनुसार, एखाद्या देशाने दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत व्यापार किंवा धोरणात हस्तक्षेप करू नये, परंतु दुय्यम निर्बंध हे याचे उल्लंघन करतात. २०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अमेरिकेने इराणच्या कंपन्यांवर लादलेल्या काही निर्बंधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरवले.भारतासारख्या देशांमध्ये, असे निर्बंध जागतिक नियमांवर (rules-based order) परिणाम करतात. जागतिक व्यापार आणि आर्थिक संबंधांमध्ये अशा निर्बंधांमुळे अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळे दुय्यम निर्बंध हे वादग्रस्त असून, जागतिक स्तरावर यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. कारण जवळपास ३० ते ४०% कंपन्या थेट अमेरिकन बँकिंग नेटवर्कवर अवलंबून आहेत त्यामुळे या निर्बंधांचा आर्थिक धोका मोठा आहे हे लक्षात घेवून जागतिक स्तरावर लवकरात लवकर पऊले उचलली जायला हवी नाही तर भारतासारख्या देशांच्या मानेवर कायमच टांगती तलवार राहणार!.Premium| Russian Oil Imports: 'ब्लड मनी'च्या आरोपांचे सत्य काय? भारत रशियाकडून तेल आयात का थांबवत नाहीये?.भारताच्या वर्तमानातील धोरणांमुळे भविष्याचे चित्र काय असेल?भारताने आपली रणनीतिक स्वायत्तता टिकवण्यासाठी रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संतुलित धोरण स्वीकारले आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल आयात वाढवले आहे. २०२४ मध्ये भारताने सुमारे १.६ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिवस रशियन तेल आयात केले, ज्यामुळे देशाच्या ऊर्जा पुरवठ्याला स्थिरता मिळाली. तथापि, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे या आयातीवर दबाव आला आहे आणि भारतीय कंपन्यांना आर्थिक आणि राजनैतिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.भारताने मागील काही काळात जी धोरणे स्विकारली आहेत ती धोरणे भारताला अशा संकटाच्या काळात मोठा दिलासा देतात. ‘आत्मनिर्भर ऊर्जा धोरण’ अंतर्गत भारताने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जसे की सौर आणि पवन ऊर्जेवर भर दिला आहे. BRICS पेमेंट सिस्टीम आणि डिजिटल रुपयाद्वारे भारताने डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदल आणि G20, BRICS, QUAD या मंचांवर सहभाग यामुळे भारताला ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करता आले आहे.ही रणनीती भारताला जागतिक शक्तींशी संतुलन राखून ऊर्जा सुरक्षेसाठी स्वतंत्र राहण्यास मदत करते. तथापि, सतत बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे, भारताला धोरणात्मक निर्णय लवचिकपणे घ्यावे लागतात. ऊर्जा पुरवठा विविध आणि स्वस्त ठेवणे, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, तसेच रशिया आणि अमेरिका दोघांशी समतोल संबंध राखणे ही भारतासमोरील भविष्यातील धोरणात्मक आव्हाने राहतील. या पूर्वीची धोरणे आणि उपाययोजना इथून पुढे कायम ठेवल्यास भारत जागतिक बाजारात लवचिक राहू शकेल. त्यामुळे अमेरिका आणि रशिया दोघांनाही खूश ठेवत व्यापार करण्याचे शिवधनुष्य पेलण्यात भारत यशस्वी होवू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.