Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी

सुनील चावकेअमेरिका व चीनने व्यापारयुद्धात केलेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांना सामोरे जाताना भारताची कसोटी लागणार आहे. जगाला आपल्याकडेच बघावे लागेल, असे आपण काय करू शकतो, याचा भारताला यानिमित्ताने नव्याने विचार करावा लागणार आहे. दक्षिण कोरियाच्या बुसानमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात वर्षभरासाठी तात्पुरता व्यापारातील ‘युद्धविराम’ झाला. पहिल्या दोन आर्थिक महाशक्तींमध्ये झालेल्या हातमिळवणीमध्ये तिसरी आर्थिक महाशक्ती म्हणून वाटचाल करीत असलेल्या भारताची कोणतीही भूमिका नव्हती. या दोन्ही देशांच्या एकत्र येण्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांना सामोरे जाताना येणाऱ्या काळात भारताची कसोटी लागणार आहे..चीनचा दबदबा वाढत असताना महत्त्वाकांक्षी भारताची प्रतीक्षाही वाढली आहे. भारत चीनकडून आयात केलेल्या मालाचे मूल्यवर्धन करुन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करीत असतो. त्यात १७ टक्के वाटा अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचा आहे. या करारामुळे आधीच ५० टक्के निर्यातशुल्काचा भुर्दंड सोसत असलेल्या भारतासमोर नवी आव्हाने उभी राहतील. अमेरिकेने चीनशी केलेल्या या कराराकडे भारताला लाभ आणि तोट्याच्या दृष्टिकोनातून बघावे लागेल. अमेरिकेला वाहन, संरक्षण, विमान, ऊर्जानिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, लष्करी उपकरणांसाठी नितांत आवश्यक असलेले दुर्मीळ खनिजांपासून तयार होणारे चुंबक व धातू चीनकडूनच मिळतात. त्याचवेळी चीनला उत्पादन, वाहतूक, संरक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील वापरासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, क्लाऊड सेवा विकसित करण्यासाठी सर्वात वेगवान आणि प्रभावी चिप्सचा पुरवठा अमेरिकेशिवाय कोणीही करु शकत नाही. या परस्पर मजबुरीतून दोन्ही देशांनी हातमिळवणी केली. चीनने काही भारतीय कंपन्यांना दुर्मीळ खनिजांपासून तयार झालेली चुंबके मिळविण्यासाठी सशर्त परवाने दिले आहेत. पण भारतीय कंपन्यांना त्यांची निर्यात करता येणार नाही; तसेच वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांशिवाय संरक्षण क्षेत्रात वापरता येणार नाहीत. अमेरिकेवर अशी कोणतीही बंधने नसतील. अशा स्थितीत अमेरिका आणि युरोपियन बाजारपेठांसाठी चीनचा पर्याय ठरु पाहणाऱ्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी इराद्यांना किमान वर्षभरासाठी ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर ट्रम्प यांनी जिनपिंग यांच्याशी तह केल्यामुळे भारताचे अमेरिकेच्या दृष्टीने असलेले रणनीतिक महत्त्वही तूर्त कमी झाले आहे..जीएसटीची कररचना बदलून भारताने देशांतर्गत बाजारपेठेचा उपयोग करून घेण्याचे पाऊल उचलले. पण पुढे काय? ट्रम्प यांचे चीनविषयीच्या धोरणात सातत्य राहू शकते. तोपर्यंत भारताला कळ सोसणे भाग आहे. वर्षभराच्या या परीक्षेच्या घडीत भारतातील सत्ताधारी नेत्यांना चीन आणि अमेरिकेविषयी सावधपणे वक्तव्ये द्यावी लागतील. ट्रम्प यांनी भविष्यातील उद्दिष्टांवर नजर ठेवून चीनशी व्यापार युद्धविराम केला आहे. त्यावर भारताने फारशी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. गेल्या पावणेचार वर्षांपासून अवघ्या जगाची डोकेदुखी ठरलेले रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी शी जिनपिंग यांची शिष्टाई उपयुक्त ठरु शकते, हे लक्षात घेऊन ट्रम्प यांनी चीनने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवावी यासाठी कोणतीही अट घातलेली नाही. एवढेच नव्हे तर तैवान आणि ‘दक्षिण चीन समुद्रा’च्या विषयाला त्यांनी स्पर्श केलेला नाही..जपान आणि ऑस्ट्रेलियासंबंधात चीनने दाखवलेल्या लष्करी आक्रमकतेबद्दलही त्यांनी मौन बाळगले आहे. त्याचवेळी चीनला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदीची मुभा देताना ट्रम्प यांनी ५० टक्के आयातशुल्काचे निर्बंध घालून भारतावर दबाव कायम ठेवला आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यात भारत मदत करु शकत नाही, असा त्यांनी अर्थ काढलेला असावा. रशियाकडून ३५ ते ४० टक्के स्वस्त दरातील तेलखरेदी थांबविल्यामुळे भारताच्या अर्थकारणावर परिणाम होणार आहे. शिवाय तेलखरेदी थांबल्यास मोदी-पुतीन सामंजस्यावरही परिणाम होऊन भारत-रशिया यांच्यात दरी निर्माण होऊ शकते. ट्रम्प यांनी चीनशी हातमिळवणी केल्यामुळे तूर्तास ब्रिक्सचे महत्त्व अबाधित राहिले असले तरी ब्रिक्सच्या धोरणांवर भारतापेक्षा जास्त चीन-रशियाचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे. पण ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याच्या तयारीत असलेल्या ब्राझील आणि भारताविषयी ट्रम्प यांनी सौम्यता दाखवलेली नाही..Premium| Data decentralisation in India: गॅझेटियरच्या पुनरुज्जीवीकरणामुळे स्थानिक ज्ञानाचा अनमोल ठेवा प्रकाशात येवू शकतो.सजग राहण्याची गरजअमेरिका-चीन करारामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताचे भू-राजकीय महत्त्व काही काळासाठी कमी होऊ शकते. या करारामुळे भारतासाठी शेजारात आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनशी असलेला दीर्घकाळचा सीमावाद सोडला तर भारत-चीन संबंध तणावपूर्ण पण स्थिर आहेत. पण त्यात फारशी सुधारणा झालेली नाही. अडीच-तीन दशकांपूर्वी अमेरिकेचे चीनशी संबंध सामान्य होते. पण कालांतराने त्यात इतका तणाव उद् भवला की ३४८८ किमी लांबीची सीमा असलेल्या भारताचा वापर करून चीनची ताकद कमी करण्याचा अमेरिकेचा विचार होता. चीनचे लष्करी सामर्थ्य जोखण्यासाठी भारताचा वापर होण्याची शक्यता ट्रम्प-जिनपिंग करारामुळे तात्पुरती संपुष्टात आली. पण तैवान, दक्षिण चीन समुद्र, जपान, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबाबतीत चीनच्या धोरणांकडे कानाडोळा करणाऱ्या अमेरिकेच्या वृत्तीचा चीन भारताच्या बाबतीत फायदा घेऊ शकतो. त्यामुळे भारताला उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या चीनच्या सीमेलगतच्या राज्यांमध्ये सजगता बाळगावी लागेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान चीनने पाकिस्तानच्या पाठिशी आपली ताकद उभी केली, तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आपणच रोखल्याचा दावा करीत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला झुकते माप दिले आहे. पाकिस्तानला दोन महाशक्तींचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन लाभणे, हा चिंतेचा विषय. या काळात रशिया-भारत संबंधांमध्ये अनेक दशकांप्रमाणे सातत्य आणि स्थैर्य राहिले आहे. पण त्यातही ट्रम्प यांनी कच्चे तेल खरेदीवर निर्बंध घालून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.संधींचा कानोसाचीनला सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी बाध्य केल्यानंतर अमेरिकेचे कृषीउत्पादन विकत घेण्यास भारतालाही बाध्य करण्याच्या ट्रम्प यांच्या मनसुब्यांना बळ मिळणार आहे. त्याचा भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटींवर दबाव येईल. भारतीय शेतकऱ्यांचे हित सांभाळून अमेरिकेच्या अटी-शर्ती मान्य करण्याच्या आव्हानाला भारताला सामोरे जावे लागेल. भारतातील शेतकरी आणि त्यांच्या आंदोलनांचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता त्यांना विश्वासात घेऊन अमेरिकेसाठी कृषीक्षेत्र खुले करताना सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागेल. अमेरिका-चीन करारातील बारकावे आणि पळवाटा शोधून भारताला अमेरिकेशी व्यापार वाटाघाटी कराव्या लागतील. या कराराचे दीर्घकाळात रुपांतर झाल्यास त्याचे युरोप आणि आफ्रिकेवर होणारे परिणाम आणि त्यात भारतासाठी निर्माण होणाऱ्या संधींचा कानोसा घ्यावा लागेल. जागतिक उत्पादनक्षेत्रात चीनचा पर्याय होण्याची महत्त्वाकांंक्षा बाळगणाऱ्या भारताला होता होता व्हिएतनाम, लाओस आणि कंबोडिया या छोट्या देशांशी स्पर्धा करण्याची वेळ आली आहे. कमी वेतन असलेल्या कौशल्यवान कामगारांच्या जोरावर दर्जेदार उत्पादन करणाऱ्या व्हिएतनामचे जगातील सर्व देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंधही भारतासाठी व्यापाराच्या आघाडीवर बाधक ठरु पाहात आहेत. अशा स्थितीत जगाला आपल्याकडेच बघावे लागेल असे आपण काय करु शकतो, याचा भारताला या निमित्ताने नव्याने विचार करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 