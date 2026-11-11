Premium|India Global Power : जागतिक संघर्षांत भारताची भूमिका किती प्रभावी ठरते?

निळू दामले - damlenilkanth@gmail.comजग जिंकण्यासाठी युद्धच करावे लागते का? अमेरिकेचे सामर्थ्य लष्करी ताकदीत; तर भारताचा ऐतिहासिक प्रभाव व्यापार, ज्ञान आणि संस्कृतीच्या विस्तारात दिसतो. गाझा, रशिया-युक्रेन आणि इराणमधील युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने शांततेचा आग्रह धरला असला, तरी त्याचा जागतिक प्रभाव कितपत निर्णायक ठरतो? महासत्ता होण्याची आकांक्षा आणि शांततेसाठी ठाम भूमिका घेण्याची जबाबदारी या दोहोंचा समतोल भारत कसा साधणार?गेल्या पाच वर्षांत जगाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी तीन युद्धे झाली. पहिले गाझा युद्ध एकतर्फी होते. त्यात इस्राईलने गाझावर हल्ले केले. त्यात भारत कुठेच गुंतलेला नव्हता. त्याचा भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध झाले. त्यात युक्रेनच्या बाजूने युरोपीय देश आणि अमेरिका होती. रशियाच्या बाजूने उत्तर कोरिया आणि चीन होते. या युद्धाचा थेट परिणाम भारतावर झाला नाही. भारताचे रशियाशी दीर्घ राजकीय आणि आर्थिक संबंध होते. अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धात खूपच देश गुंतलेले होते. उदा. लेबनॉन, येमेन, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, अमिराती, कुवैत... या युद्धाचे भारतासाठी विशेष महत्त्व होते. कारण अमेरिका, इस्राईल आणि इराण या तिन्ही देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध आहेत. या युद्धाचा भारतावर थेट परिणाम झाला.इराण युद्धादरम्यान अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर निर्बंध आणले आणि तिच्यातून होणारी जहाजांची वाहतूक विस्कळित झाली. होर्मुझमधून जगाला तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होत असल्याने साऱ्या जगाची अर्थव्यवस्था हादरली, कोलमडली. भारतावरही अर्थातच होर्मुझ बंदीचा परिणाम झाला. भारताचे जगाच्या राजकारणात काय स्थान आहे, याची चुणूक या तीन घटनांमध्ये भारताने काय केले यावरून मिळायला हरकत नाही.भारताचे नेमके धोरण काय?गाझा युद्धातला पहिला टप्पा होता हमासने इस्राईलवर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेला हल्ला. हा हल्ला काही तासांचा होता. इस्राईलने प्रतिहल्ला सुरू केला. तो अजूनही म्हणजे २०२६च्या ऑक्टोबरपर्यंत सुरू आहे. हमासने सुमारे दोन हजार ज्यू मारले. इस्राईलने एक लाखापेक्षा जास्त पॅलेस्टिनी मारलेत. अजूनही मारणे सुरूच आहे. भारताने हमासच्या हल्ल्याचा निषेध केला. नंतर इस्राईलने केलेल्या हल्ल्याचाही वेळोवेळी निषेध केला. युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले. नंतर गाझासाठी औषधे आणि अन्नाची मदतही केली.पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल अशी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात यावीत, ही संयुक्त राष्ट्रांची (युनो) भूमिका आहे. भारतानेही या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. १९६७ सालच्या युद्धानंतर इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनकडे जे भूभाग होते ते स्वीकारून ती दोन सार्वभौम राष्ट्रे व्हावीत, या युनोच्या भूमिकेला भारताचा पाठिंबा आहे. मात्र भारताची भूमिका कागदी असते. ठराव करण्यापलीकडे भारत प्रभावी हालचाली करीत नाही, अशी टीका केली जाते.इस्राईलची निर्मिती झाली तेव्हा दोन तट झाले. इस्राईल आक्रमक होते. युनोच्या ठरावाच्या पलीकडे जाऊन इस्राईल पॅलेस्टाईनचे प्रदेश गिळत होते. पॅलेस्टाईनच्या प्रजेने इस्राईलला विरोध केला. दोनही बाजूंनी हिंसा केली, मुक्तपणे दहशतवाद केला. भारताने कोणा एका बाजूला पाठिंबा दिला नाही. भारताचे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांशीही संबंध होते आणि आहेत.गाझा युद्ध स्थगित केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्वसनासाठी एक शांतता मंडळ तयार केले होते. ते ट्रम्प यांचे खासगी मंडळ असल्यासारखेच होते. ट्रम्प त्या मंडळाचे अध्यक्ष होते व आहेत. मंडळाची निर्मिती आणि त्याचे जे काही चाललेय ते पूर्णपणे ट्रम्प यांच्या मर्जीनुसार. या मंडळात दोन प्रकारचे सदस्य आहेत. सामान्य सदस्य तीन वर्षांसाठी. कायमचे सदस्य व्हायचे असेल तर १०० कोटी डॉलरची फी ट्रम्प यांनी ठेवलीय. सामान्य आणि कायम सदस्य यांचे अधिकार काय आहेत ते ट्रम्प यांनी सांगितलेले नाही. सदस्यत्वासाठी आमंत्रणाचे पत्र भारताला पाठवण्यात आले. भारताने पत्राला उत्तर दिले नाही. मंडळाची एक बैठक झाली. तिच्यात भारताचा एक अगदीच ज्युनियर मुत्सद्दी हजर होता. जे काही चाललेय ते चालू द्या, भारत फक्त तात्त्विक गोष्टी करणारी पत्रके काढत राहील. कोणतीही भूमिका घेणार नाही, कोणालाही दुखावणार नाही, कोणालाही सुखावणार नाही, असे एकूण भारताचे धोरण आहे. फेब्रुवारी २०२६ रोजी शांतता मंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर पैसेही जमलेले नाहीत, काहीही काम झालेले नाही.पत्रकबाजी अन् कुंपण ही भारताची भूमिका भारत आणि इस्राईल अशा दोघांच्याही जन्मापासून आहे. भारतात १९५० ते १९६७ काँग्रेसची सत्ता होती. १९६७ नंतर १९९० पर्यंत मधेमधे काँग्रेस व आघाडीची सरकारे होती. आघाडीतही काँग्रेसमधून फुटलेले लोक सहभागी असत. १९९० नंतर भाजपचे मिश्रण असलेली आणि २०१४ पासून भाजपची सत्ता देशात आहे. भाजपमध्येही बरेच मूळचे काँग्रेस जन असले तरी धोरण साधारणपणे भाजपचे चालते. भाजपी आणि गैरभाजपी (काँग्रेसी) अशी परराष्ट्र धोरणविषयक विभागणी करता येईल. दोन्ही गटांची पॅलेस्टाईन-इस्राईलबाबतची भूमिका तत्त्वतः सारखीच आहे. आतल्या आत त्यांचे कल कुठे आहेत ते पुढाऱ्यांच्या वक्तव्यावरून आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या जनतेवरून कळतात.रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनचा प्रश्न उकरून काढला. युक्रेन हा रशियन संस्कृतीचा भाग आहे. रशियापासून वेगळा झालेला हा प्रदेश पुन्हा रशियात गुंफणार, अशी पुतिन यांची भूमिका आहे. युक्रेनला अर्थातच ते मंजूर नव्हते. युक्रेन हा स्वतंत्र समाज आणि संस्कृती, असे युक्रेनी नागरिकांचे म्हणणे आहे. गेल्या सहा-सातशे वर्षांच्या इतिहासात युक्रेन अधेमधे रशियात असायचे. त्या काळात रशियन भाषेची आणि संस्कृतीची काही वैशिष्ट्ये युक्रेनच्या सांस्कृतिक जीवनात मिसळली एवढेच. मात्र त्यावरून युक्रेनचे स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व नाकारता येणार नाही, अशी युक्रेनी नागरिकांची ठाम भूमिका आहे.२०२२ च्या फेब्रुवारीत पुतीन यांनी युक्रेनच्या सीमेवर दीड लाख सैन्य उभे केले. त्याबाबत अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांनी विचारले, की सैन्य का उभे केलेय? त्यावर पुतीन म्हणाले, की लष्करी कवायतीसाठी उभे केलेय. बायडेन यांनी विचारले, तुम्ही युक्रेनवर आक्रमण करणार आहात का? तेव्हा पुतीन म्हणाले, की आक्रमण नाही, लष्करी सराव. तेव्हा बायडेन यांनी इशारा दिला, की आक्रमण केलेत तर याद राखा, अमेरिका सहन करणार नाही. पुतीन यांनी प्रत्युत्तर दिले, की तुम्हाला जे करायचेय ते करा. आम्ही काय करायचे ते आमचे आम्ही ठरवू.हिंदी चित्रपटात शोभावेत असे जाहीर संवाद तेव्हा पुतीन आणि बायडेन यांच्यात झाले. दोघेही बलाढ्य नेते. दोघांचीही मोठी साम्राज्ये. जगावर दबाव टाकण्याची आणि प्रभाव गाजवण्याची ताकद दोघांकडेही आहे. दोन्ही देशांकडे स्वतःचे तेलसाठे आहेत आणि दोघेही स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता राखून आहेत.जो बायडेन गेले आणि डोनाल्ड ट्रम्प आले. युक्रेन युद्ध मात्र सुरूच आहे. युक्रेन युद्धावर अमेरिका प्रभाव टाकू शकते. तितकी लष्करी ताकद अमेरिकेत आहे. अमेरिकेने युक्रेनला दीर्घ पल्ल्याची पेट्रियट क्षेपणास्त्रे दिली तर रशियासाठी धोका वाढू शकतो. युक्रेन रशियात खोलवर हल्ले करू शकते. अमेरिका युक्रेनला पेट्रियट द्यायला तयार नाही. पुतीन यांनी धमकी दिलीय, की पेट्रियट रशियावर कोसळली तर आम्ही अणुबाॅम्ब वापरू. अणुयुद्धाच्या कल्पनेनेच जगाचा थरकाप उडतो. अमेरिका युक्रेनची मारकशक्ती वाढवण्यापासून त्यामुळेच दूर आहे.युरोपने सुरुवातीला केवळ मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबला. नंतर युक्रेनला शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक मदत पुरवली. मात्र युरोपकडून मिळणारी शस्त्रे रशियाला नमवू शकत नाहीत. रशियाचे थोडेफार नुकसान करू शकतात. युद्धात रशियाचे मोठ्या प्रमाणावर सैनिक मारले गेले आहेत आणि देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसानही झाले आहे. मात्र चीनने रशियाला संकटातून सावरण्यास मदत केली आहे. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असतानाही चीन त्यांच्याकडून तेल आणि इतर वस्तूंची खरेदी सुरू ठेवून त्याच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देत आहे. उत्तर कोरिया रशियाला सैनिक पुरवून युद्धातील त्याची ताकद वाढवत आहे..Premium|Islamic NATO Alliance : सौदी, तुर्किये अन् पाकिस्तानची नवी संरक्षण आघाडी; इस्लामिक नाटोमुळे जागतिक राजकारणात काय बदलणार?.ट्रम्प डील करणारे व्यापारी?डोनाल्ड ट्रम्प यांची दोन स्वभाववैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे त्यांना धटिंगण प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आवडतात. त्यामुळेच त्यांना व्लादिमीर पुतीन यांच्याविषयी आपुलकी आहे. दुसरे म्हणजे ट्रम्प डील करणारे व्यापारी आहेत. त्यांनी युक्रेनशीही डील करून पाहिले. तुमच्याकडील दुर्मिळ खनिजे द्या, आम्ही शस्त्रास्त्रे देतो. खनिजे द्या, रशियाला लढाई थांबवायला सांगतो. मात्र युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की फसले नाहीत. ट्रम्प कितीही मोठे डील करू शकतात, कारण त्यांच्याकडे भरमसाट पैसा आहे.नरेंद्र मोदी रशियाच्या दौऱ्यावर गेले, तेव्हा त्यांनी पुतीन यांच्यापर्यंत बुद्ध आणि महात्मा गांधी यांचा शांततेचा संदेश पोहोचवला. जगात प्रश्न शांततेने सुटतात, हिंसेने नाही, ही कविता त्यांनी गद्यात वाचून दाखवली. मोदी युक्रेनमध्ये गेले नाहीत. युक्रेनची बाजू घेऊन फायदा होण्यासारखा नव्हता. भारत रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलावर जगून आहे. तेलाचे पैसे भारत रुपये, रुबल, युआन आणि दिरहॅममध्ये देतो. मोठी रक्कम रुपये आणि रुबलमध्ये जाते. त्यामुळे रशियाला दुखावणे भारताला परडवण्यासारखे नाही. तेव्हा युद्ध चालू राहू द्या. त्यात आमचे भले आहे, असे भारत सरकारचे धोरण आहे. पत्रकबाजी करणे आणि दूरध्वनीवरून पुतिन यांच्याशी वेळोवेळी चर्चा करणे ही भारताची कृती. भारत आणि रशिया यांच्यात संबंध चांगले आहेत. मात्र, असे असले तरी युद्धाच्या हिशेबात भारताला किंमत नाही, असेच म्हणावे लागेल.इराण युद्ध साऱ्या जगाला गदागदा हलवणारे ठरले. या युद्धामुळे देशादेशामधील संबंध नव्याने आकाराला येत आहेत. तेलाचा वापर, पुरवठा आणि वाहतुकीची व्यवस्थाही उलटीपालटी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०२५ आणि २०२६ या दोन वर्षांत इस्राईल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ले केले. इराणने आखातातल्या अमेरिकी मित्रदेशांना लक्ष्य करून प्रतिहल्ले केले. इस्राईल-अमेरिकेच्या हल्ल्यांच्या तुलनेत इराणचे हल्ले अगदीच क्षुल्लक होते. युद्धाच्या दरम्यान इराणने होर्मुझ जलसंधी (सामुद्रधुनी) बंद करण्याचा मार्ग अवलंबला. नंतर अमेरिकेने त्या जलसंधीतून होणारी जहाजांची वाहतूक बंद पाडली. दोघांनी मिळून होर्मुझ बंद ठेवले.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज सुमारे ६० ते ८० जहाजे तेल, नैसर्गिक वायू व अन्य माल घेऊन जगभर जातात. जगाचा ३० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होर्मुझमधून होतो. जग तेलाला आणि वायूला मुकले. इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कुवेत, कतार इत्यादी आखाती देशांतल्या तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था कोलमडल्या. जगाचे दोन ते अडीच ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले. भारताला लागणारे ८० टक्के तेल परदेशातून आयात करावे लागते. त्यातील ५० टक्के तेल व वायू होर्मुझमधून येतो.युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसली आणि भारतही त्यातून सुटला नाही. जगातील एक प्रमुख आर्थिक आणि राजनैतिक शक्ती म्हणून अन् युद्धाच्या परिणामांना सामोरे जाणारा एक देश म्हणून भारताने युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्याशी भारताचे आर्थिक हितसंबंध आहेत. तिन्ही देशांशी भारताचा व्यापार असून त्यांच्याशी मैत्रीचे राजनैतिक संबंध आहेत. त्यामुळे युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करणे भारताला शक्य होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. ‘युद्ध थांबवून शांतता प्रस्थापित करा. समझोत्याचा मार्ग स्वीकारा,’ असे आवाहन त्यांनी दोघांनाही केले. बुद्ध आणि महात्मा गांधी यांच्या शांततेच्या शिकवणुकीची आठवणही करून दिली. मात्र, संबंधित देशांवर लष्करी किंवा आर्थिक दबाव आणण्याचे प्रयत्न भारताने केले नाहीत. असा दबाव आणायचा तरी कसा? आम्ही तुम्हाला मालाचा पुरवठा करणार नाही, तुमच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवू, आमचे लष्कर मधे पडू शकते किंवा तुमच्या राजकीय व्यवस्थेसमोर अडचणी निर्माण करू इत्यादी स्वरूपाच्या धमक्या देता आल्या असत्या; पण असे प्रयत्न करण्याची ताकद भारतात आहे?पेझेश्कियान हे गृहस्थ वाचन करणाऱ्यांपैकी आहेत. ट्रम्प यांचा वाचनाशी फारसा संबंध नाही. त्यामुळे कोण गांधी आणि कोण बुद्ध, असा प्रश्न त्यांना पडला असेल. गांधीजींकडील संपत्ती किती करोड होती आणि बुद्ध किती श्रीमंत होते, असे त्यांनी मोदींना विचारलेही असेल. युद्ध थांबवले तर गांधी किती पैसे देणार आणि बुद्ध त्यांच्या देशातली किती खनिजसंपत्ती आमच्या हवाली करणार, असा प्रश्नही ट्रम्प यांनी केला असेल. मोदी काय बरं उत्तर देणार?युद्ध सुरू होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार मुत्सद्देगिरी केली होती. ट्रम्प यांना अहमदाबादला आणण्यात आले. तिथे एका भव्य स्टेडियममध्ये त्यांची जंगी सभा आयोजित करण्यात आली. मित्र ‘डोलांड’ यांची स्तुती झाली. ट्रम्प ‘अबकी बार मोदी सरकार’ असे म्हणाले. ट्रम्प यांना मोदींबद्दल इतके प्रेम वाटते, की त्यांनी हिंदीचा क्लास लावला, अशा वावड्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या वर्तुळात पसरवल्या. त्यानंतर मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले. ह्युस्टनमध्ये झालेल्या एका जंगी सभेत मोदी म्हणाले, ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार.’ मोदींनी ट्रम्प यांना खूश ठेवण्यासाठी विशेष काळजी घेतल्याचेही अनेकदा दिसले. ट्रम्प यांची भेट घेताना त्यांना ‘हिज मॅजेस्टी’ असे संबोधल्याचे सांगितले जाते. ट्रम्प यांना शांततेचे नोबेल मिळावे, अशी शिफारस मोदींनी केली नाही. साहजिकच ट्रम्प रागावले. त्यातच भारताने अमेरिकेऐवजी रशियाकडून तेलखरेदी सुरू ठेवल्याने ट्रम्प नाराज झाले. भारतीय मालावर जादा आयात शुल्क लादण्याचे ते एक कारण असल्याचे मानले जाते.ट्रम्प यांना युद्धासाठी उचकवणाऱ्या नेतान्याहूंचीही भेट मोदींनी घेतली, इराणवर हल्ला होण्याच्या काही दिवस आधी. इराणवरील हल्ल्याची तयारी इस्राईलने केली होती. तारीखही ठरली होती. नेतान्याहूंनी तेवढे मोदींच्या कानावर घातले. मोदींना करायचे काहीच नव्हते. शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करण्यासाठी बुद्ध-गांधींच्या नावाचे एक पत्रक तयार करायचे होते. बहुधा भारत सरकारने असे पत्रक तयारच ठेवले असणार. फक्त तारीख टाकून ते प्रसारित करायचे. पत्राच्या मायन्यात ते कोणाला पाठवायचे आहे त्याचे नाव तेवढे बदलायचे. सोमालिया, नायजेरिया, युक्रेन, रशिया, इस्राईल, इराण, टिंबक्टू, कांगो, रवांडा... कुठल्याही देशाच्या प्रमुखाचे नाव टाकायचे. बस्स! मोदी इस्राईलमधून भारतात परतले आणि युद्ध सुरू झाले.ट्रम्प इराणला युद्धाच्या धमक्या देऊ लागले तेव्हापासूनच ओमानने ते टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ओमान अमेरिका आणि इराणला समजावून सांगत होता. इराणने युरेनियम शुद्धीकरणाचा कार्यक्रम थांबवावा किंवा त्याचा वेग कमी करण्याचे आश्वासन द्यावे, असे ओमान म्हणत होता.इराण म्हणत होते, की आम्ही तसे करूही; परंतु अण्वस्त्रे विकसित करणे हा आमचा अधिकार आहे आणि तो आम्ही सोडणार नाही. इस्राईल अण्वस्त्रसज्ज असताना आपल्याही अस्तित्वाचा हा प्रश्न आहे, अशी इराणची भूमिका होती.ओमान अमेरिकेला सांगत होता, की २०१५ मध्ये बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्याप्रमाणे इराणशी अणुकरार करावा. युरेनियम शुद्धीकरण हवे तर पाच-दहा वर्षे लांबवा. इराणला द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम कमी करा किंवा उशिरा द्या; पण करार करा, असा ओमानचा अमेरिकेकडे आग्रह होता. इराण आणि अमेरिका दोघेही तडजोडीस तयार झाले नाहीत. इस्राईल तर कोणत्याही कराराच्या विरोधातच होता. बॉम्बफेक करून इराणची अणू कार्यक्रमासंबंधीची सर्व तयारी जमीनदोस्त करायची, अशी इस्राईलची भूमिका होती.भारताच्या तुलनेत ओमान अगदीच पिल्लू देश. आर्थिक, लष्करी आणि लोकसंख्या अशा सर्वच कसोट्यांवर. तरीही ओमानचे महत्त्व होते ते त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे. ओमान सुन्नीबहुल देश असूनही त्याचे इराणशी चांगले संबंध होते. ओमान आणि इराण यांच्यामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी आहे. होर्मुझवर इराणचा प्रभाव मान्य करून त्याच्याशी भागीदारी करण्याचा ओमानचा विचार होता. त्याबद्दल ट्रम्प ओमानवर भडकले होते. ‘ओमानवर बाॅम्ब टाकायला मी कमी करणार नाही,’ अशी धमकी त्यांनी दिली होती. परंतु ओमानचे भौगोलिक स्थान पाहता अमेरिकेला त्यांच्याशी वैर परवडणारे नव्हते. इराणशी बोलायचे तर ओमानची मध्यस्थी आवश्यक होती. २०१५चा इराण-अमेरिका अणू करार ओमाननेच घडवून आणला होता. कतार सुरुवातीपासूनच मध्यस्थाची भूमिका बजावत होता. भौगोलिकदृष्ट्या कतारही ओमानप्रमाणेच मोक्याच्या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर इराण आणि कतार यांनी मिळून नैसर्गिक वायू उद्योग संयुक्तपणे चालवला आहे. इराण आणि कतार अशी जोडी आहे. कतारमध्ये अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी हवाईतळ आहे. अमेरिकेच्या भूराजकीय रणनीतीत कतारला महत्त्वाचे स्थानआहे. कतारने अमेरिकेत मोठी गुंतवणूकही केली आहे. शिवाय कतारने ट्रम्प यांना बोइंग विमान भेट म्हणून दिले आहे. कतारने अमेरिका आणि इराणला केलेल्या विनंत्यांचे स्वरूप ओमानच्या विनंत्यांसारखेच होते. अमेरिका आणि इस्राईलला इराणला खच्ची करायचे होते. ओमान आणि कतारला मात्र इराणचे अस्तित्व टिकून राहावे, असे वाटत होते. दोन भूमिकांमधला हा मुख्य फरक होता. मुख्य म्हणजे ओमान आणि कतारला निश्चित भूमिका होत्या आणि त्या रेटण्याचे बळ त्यांच्याकडे होते....मग पाकिस्तानने कसे केले?भारताला मध्यस्थी करण्यासाठी आवश्यक असे भौगोलिक महत्त्व आणि मोक्याचे स्थानही नाही. भारतात अमेरिकेची लष्करी ठाणीही नाहीत. भारताच्या सहभागाशिवाय युद्धात सहभागी असलेल्या तिन्ही देशांचे फारसे अडत नव्हते. अखेर युद्ध थांबवण्याची मध्यस्थी पाकिस्तानने केली. इराण आणि अमेरिकेच्या मुत्सद्द्यांना इस्लामाबादमध्ये काही दिवस चर्चेसाठी एकत्र आणले. मध्यस्थीचे गुऱ्हाळ काही आठवडे चालले. त्या काळात जगभरच्या माध्यमांत पाकिस्तान गाजत होते. त्यांची राजकीय प्रतिमाही उजळ झाली. भारताला जे जमले नाही ते पाकिस्तानने कसे शक्य केले? एक कारण भौगोलिक. पाकिस्तान आणि इराणची लांबलचक सीमा आहे. इराणला पाकिस्तानशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे पाकिस्तान आणि अमेरिकेचे संबंध होते, आहेत; नरम-गरम असले तरी. १९४७ पासून ते १९९० च्या दशकापर्यंत पाकिस्तानने आशियातील अमेरिकेचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार म्हणून भूमिका बजावली. अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि पैसा पाकिस्तानात ओतला. पाकिस्तानात लोकशाही नावाला होती, लष्करी हुकूमशाही होती. लष्कराला सांभाळले की काम होते. अर्धा डझन राजकीय पक्ष आणि त्यांचे दोन डझन पुढारी सांभाळावे लागत नाहीत. इराण युद्धाच्या काळातही पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर ट्रम्प यांच्याशी फोनवर बोलत. ट्रम्प यांच्याशी व्हाईट हाउसमध्ये जाऊन ते तासन्-तास गप्पा करीत.अमेरिकेला मित्रदेश नको असतात; तर मांडलिक हवे असतात. शक्य तोवर मांडलिक देश हुकूमशाही असेल तर अमेरिकेला ते हाताळणे सोपे जाते. भारत ही एक सक्रिय लोकशाही आहे, ही अमेरिकेची अडचण होती आणि आजही आहे.मुत्सद्देगिरी, मध्यस्थी आणि शिष्टाईमध्ये संबंधित व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्वही महत्त्वाची भूमिका बजावते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत ‘पर्सनल केमिस्ट्री’ नावाची एक गोष्ट असते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि रशियासारख्या देशांच्या नेत्यांशी सहज फोन करून बोलण्याची क्षमता आणि व्यक्तिमत्त्व पंडित जवाहरलाल नेहरू अन् त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्याकडे होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा सहज वावर असे. इंदिरा गांधी इंग्रजी आणि फ्रेंचसारख्या भाषा सहजपणे बोलत. त्यांच्यानंतर भारतात ती क्षमता काही प्रमाणावर मनमोहन सिंग यांच्याकडे होती. नरेंद्र मोदी तसा रांगडा माणूस. त्यांची कार्यशैली थोडी वेगळी आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास प्रामुख्याने गुजरातमधील राजकारणातून घडला. त्यांची संवादशैली आक्रमक असल्याची टीका होते. परदेशातील त्यांच्या वावरातही कधी कधी अधिक औपचारिकपणा जाणवतो. सहज फोन करून चहा पिता पिता गप्पा करणे मोदींना जमत नाही. तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग नाही. मोदी परदेशात अवघडलेले असतात, असे निदर्शनास येते.इराण युद्धाच्या संदर्भात पाहायचे तर भारताकडे भौगोलिक मोक्याच्या जागेचा ॲडव्हांटेज नाही. अमेरिकेसारखे आर्थिक सामर्थ्य नाही, मुत्सद्देगिरीचे कौशल्य नाही. भारताबाहेरील वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये मुळातच भारताला अपेक्षित महत्त्व मिळतेच असे नाही. मोदी आणि त्यांचे हिंदुत्ववादी असणे जगाला आवडत नाही.मग अमेरिकेचे जगभरात ऐकले का जाते? डोनाल्ड ट्रम्प यांची लहरी, उथळ, उद्धट, बेभरवशाची आणि खुशामत पसंत करणारी कार्यशैली जगाला माहीत आहे. तरीही त्यांचे का ऐकतात? कारण त्यांच्या मागे अमेरिकेची बलाढ्य अर्थव्यवस्था व लष्कर आहे. १५० विमाने अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर पाठवली. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षाचे अपहरण केले. कैक लष्करी विमाने पाठवून अमेरिकेने इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला त्याच्या घरात ठार मारले. आहे कोणाची अशी हिंमत? इराणमध्ये फोर्डो या ठिकाणी त्यांचे अणुसंस्कार केंद्र होते. युरेनियमवर संस्कार करून ते अणुबाॅम्ब तयार होण्याच्या दर्जापर्यंत नेण्याची यंत्रणा फोर्डोमध्ये जमिनीखाली दोनशे फुटांपेक्षा जास्त खोलवर उभारण्यात आली होती. तिथपर्यंत पोहोचणे हे मोठे लष्करी आव्हान होते. अमेरिकेतल्या मिसुरीहून बाॅम्बफेकी विमाने निघाली आणि १३ हजार किमी अंतरावरच्या फोर्डोमध्ये बाॅम्ब टाकून मायदेशी परतली. विमानं न थांबता गेली आणि परतली. वाटेत इतर विमानांनी हवेत त्यांच्यात इंधन भरले. १४ हजार किलो वजनाचे बाॅम्ब टाकले. दूरवर असलेल्या जहाजातून दूर पल्ल्याची टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे अमेरिकेने डागली. एक अंदाज आहे, की अमेरिकेने एक ट्रिलियन डॉलर या युद्धावर खर्च केले. हाणामारी करण्याची ताकद हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला मुख्य घटक असतो..Premium|Global South Countries : ‘ग्लोबल साऊथ’चा वाढता प्रभाव; जागतिक सत्तासंतुलनात कोणते बदल घडणार?.१९४७ ही निर्णायक विभाजक रेषाभारताच्या राजकीय सामर्थ्याचा विचार करताना १९४७ ही निर्णायक विभाजक रेषा मानावी लागते. त्या वर्षी भारत स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश झाला. त्याआधी भारत एका साम्राज्याचा भाग होता. भारताचे निर्णय ब्रिटिश घेत असत.दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाचा राजकीय नकाशा बदलू लागला. युरोपीय साम्राज्ये कमकुवत झाली, अनेक वसाहती स्वतंत्र झाल्या आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय झाला. अमेरिका, रशिया, जपान, भारत इत्यादी. साम्राज्यांची जागा देशांच्या गटाने घेतली. अमेरिकेचा एक गट. आपण लोकशाहीवादी आणि बाजारवादी आहोत, असे त्या गटाचे म्हणणे होते. दुसरा गट रशियाचा होता. त्यात समाजवादी विचार करणारे होते. दोन गटांत वितुष्ट होते. अमेरिकेच्या गटात बरेच युरोप होते. रशियाच्या गटात चीन होता, दक्षिण अमेरिकेतले देश होते. रशियाने एक लष्करी संघटना स्थापली. अमेरिकेने एक प्रतिस्पर्धी लष्करी संघटना स्थापली.अमेरिका आणि रशिया गटांनी पांघरुणाखालची युद्धे सुरू केली. ती प्रत्यक्ष रणांगणावर कमी आणि पडद्यामागून अधिक लढली गेली. भूराजकीय हिशेबात त्यालाच ‘शीतयुद्ध’ म्हटले जाते. या युद्धाचे वैशिष्ट्य असे, की ते केवळ लष्करी नव्हते; तर बाजारयुद्धही होते. अमेरिकेने जर्मनी आणि जपानमध्ये खूप पैसा ओतला. तिथे पायाभूत सुविधा विकसित केल्या, उद्योग उभे केले, आर्थिक संस्थांना बळ दिले. इतकेच नव्हे, तर मार्केटिंगचा एक भाग म्हणून हॉलीवूड चित्रपट पसरवले. हॉलीवूड सिनेमात मारधाड आणि सेक्सची भरमार. युद्धोत्तर जपानमध्येही हाॅलीवूडपटांचा प्रभाव वाढला. जपानने प्रथमच पडद्यावर चुंबने पाहिली! ते देश आणि अमेरिका या दोघांचीही भरभराट झाली.रशिया अमेरिकेइतका समृद्ध नव्हता. रशियाची पद्धत वेगळी होती. रशिया अनुदाने, कर्जे देत असे. रशिया तेल, धान्य, कापड, वायू इत्यादी गोष्टी देशांना स्वस्तात देत असे. क्युबा, पोलंड, पूर्व जर्मनी, झेकोस्लोवाकिया, उत्तर कोरिया, चीन इत्यादी देश या पद्धतीने रशियन प्रभावाखाली राहिले. अमेरिका आणि रशिया असे दोन ध्रुव झाले. पैसे आणि शस्त्रे ही दोन साधने वापरून हे दोन ध्रुव जगाची वाटणी करीत होते. त्या काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण पंडित नेहरू ठरवत होते. त्यांना राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव होता. भारताची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती त्यांना समजली होती. त्यांना जगही समजत होते. कित्येक वर्षे त्यांचा वावर परदेशात होता. रशिया आणि ब्रिटन दोन्ही त्यांना समजत होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही विचार त्यांनी केला होता. भारताची मानसिकता ना पूर्णपणे भांडवलशाहीची होती, ना कम्युनिस्ट. नेहरूंना ते समजले होते. म्हणूनच त्यांनी अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले. अमेरिका किंवा रशियापैकी कोणत्याही एका गटात सामील होऊन दुसऱ्याशी शत्रुत्व घेण्याचे त्यांनी टाळले. या अलिप्त गटात २५ देश सहभागी झाले होते. भारत रशियाच्या गटात नाही याचे समाधान असल्याने अमेरिका भारताला मदत करण्यास तयार असे. त्याच वेळी भारत अमेरिकेच्या गटात नाही याचे समाधान असल्याने रशियाही भारताच्या सहाय्यासाठी तयार असे. नेहरूंना जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा होती. पण नेहरू किंवा भारत जे सांगत असे, ते जग ऐकत होते का? तसे नव्हते. परंतु शांतता आणि अहिंसा ही तत्त्वेही महत्त्वाची आहेत, हे जगाच्या कानावर पडत होते. कुठल्या तरी पडत्या क्षणी जग शांततेचे प्रयत्न करीत असे. संघर्ष सुरू असताना शांतता आणि अहिंसेची तत्त्वे अनेकदा मागे पडतात. संघर्षाची किंमत वाढू लागली की मात्र शांतता आणि अहिंसेची आठवण होत असे.अलिप्ततावादाला एक तात्त्विक बळ आहेच. ते बळ जगाच्या लक्षात आले याचे कारण त्यामागे गांधी आणि नेहरूंची दीर्घ राजकीय कारकीर्द होती. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात गांधी आणि नेहरू यांच्यासह अनेक नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्य शांततामय वाटेने दूर सारले होते. हे जगाने पाहिले होते. त्यामुळेच नेहरूंच्या शब्दाला मान होता.रूढार्थाने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवायचे असेल तर भारताला स्वतःचे आर्थिक आणि औद्योगिक सामर्थ्य वाढवणे आवश्यक होते. स्वतंत्रपणे भारताला समर्थ करण्याची खटपट नेहरू करीत होते. त्यांनी आखलेले शेती, शिक्षण आणि औद्योगिक धोरण त्यांच्या प्रयत्नांचे निदर्शक होते. नेहरू विचारी होते, व्यवहारी होते, काळ समजून काळाच्या पुढे जात होते. त्यांच्या अशा व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव जगावरपडत असे. स्वातंत्र्योत्तर भारताचे भूराजकारण म्हटले, तर त्यावर नेहरूंच्या विचारांचा आणि दृष्टिकोनाचा ठसा होता. भारत स्वतंत्र झाला तो फाळणीचे दुःख सोबत घेऊनच. फाळणीनंतर पाकिस्तानने भारतावर डूख धरला. भारत आपल्यावर आक्रमण करणार, असे पाकिस्तानने गृहीत धरले. नेहरूंची प्रतिक्रिया कशी होती पाहा. नेहरू म्हणाले, ‘आम्हाला स्वतंत्र भारतात अनेक जटिल प्रश्न सोडवायचे आहेत. तिकडे भारताला लक्ष द्यायचेय. पाकिस्तानशी लढाई वगैरे गोष्टींना आम्हाला वेळ नाहीय. पाकिस्तानला शुभेच्छा.’भारताच्या भूमिकांचा जगावर परिणाम होत होता का? नव्हता. भारताला किंमत होती का? नव्हती; पण प्रतिष्ठा होती. शहाण्या माणसाचे जग नेहमी ऐकतेच असे नाही; परंतु त्याचा मान राखते. तसेच भारताचे होते. नेहरूंच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात चीनने भारतावर आक्रमण करून आपल्या अलिप्तता धोरणाला धडक दिली. १९५४ मध्ये भारत आणि चीनमध्ये पंचशील करार झाला होता. एकमेकांवर आक्रमण न करण्याचे एक कलम पंचशीलमध्ये होते. मात्र, चीनने १९६२ मध्ये भारताची भूमी बळकावली. भारतावर आक्रमण केले. असे म्हणतात की त्या घटनेचाच मानसिक धक्का नेहरूंना बसला आणि त्यांची प्रकृती ढासळत गेली. नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी नेहरूंचेच धोरण पुढे चालवले. इंदिरा गांधींच्या काळात घडलेल्या जागतिक घटनांत भारताचा सक्रिय भाग नव्हता. पण बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी भारतासमोर मोठे भूराजकीय आव्हान उभे राहिले. पाकिस्तान बांगला भाषकांना कुटत होते. इंदिरा गांधींना ते दिसत होते. रॉ त्यांना सगळ्या गोष्टींची कल्पना देत होते. त्यांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात पडणे टाळले. गोष्टी हाताबाहेर गेल्यानंतर त्यांनी भारताचे राजकीय आणि लष्करी बळ पूर्व पाकिस्तानच्या पाठी उभे केले.अमेरिकेने उघडपणे पाकिस्तानची पाठराखण केली. अमेरिकी आरमार बंगालच्या उपसागराकडे निघाले होते. इंदिरा गांधींचे व्यक्तिमत्त्व कामी आले. रशियाने अमेरिकी आरमारावर हल्ला करण्याची धमकी दिली. बांगलादेशचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय झाला नाही. बांगलादेश स्वतंत्र झाला. आज इराण युद्धाच्या निमित्ताने प्रचंड क्षमतेचे बंकर-बस्टर बॉम्ब, लांब पल्ल्याची टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे आणि हजारो किलोमीटर दूर जाऊन अचूक हल्ले करणारी विमाने यांची चर्चा होते. त्या लष्करी सामर्थ्याच्या हिशेबात भारत अगदीच निर्बळ आहे.गाझा युद्धाच्या निमित्ताने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ही काय चीज असते ते इस्राईलने दाखवून दिले. पाळत ठेवणारी यंत्रणा (सर्व्हेलन्स) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा वापर करून कमीत कमी खर्चात जास्त मनुष्यहानी पोहोचवण्याचे तंत्र इस्राईलने सिद्ध केले. हे झाले माणसांना घाऊक प्रमाणात मारण्याचे उदाहरण! एखादा माणूस हेरून त्याचा एक चौरस फुटाइतका नेमका ठावठिकाणा शोधणे, नेमक्या त्या चौरस फुटापर्यंत ड्रोनद्वारे पोहोचणे, जगाच्या पाठीवर कुठेही लपलेला माणूस शोधून त्याला ठार मारणे, अशी क्षमता आधुनिक युद्धतंत्रज्ञानाने इस्राईलने विकसित केली आहे. लेबनॉन, इराण, सीरिया, गाझा इत्यादी ठिकाणी इस्राईलने ती वापरलीही आहे. अशा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी इस्राईलने अब्जावधी डॉलर खर्ची घातलेत. एकट्याला किंवा घाऊक माणसांना मारण्याच्या अशा तंत्राच्या तुलनेत भारत अगदीच निर्बळ आहे. जागतिक आर्थिक उलाढालीत भारताचे स्थान जेमतेम दोन टक्के आहे.नेहरूंनंतरच्या भारतात २०१४ पासून एका वेगळ्या राजवटीचा उदय झाला. या राजवटीला भाजप-संघ राजवट म्हणता येईल. तिची वैचारिक आणि राजकीय घडण अद्याप अस्थिर आहे.भाजप-संघ यांच्यापेक्षा वेगळे विचार आणि सवयी असलेली माणसे त्यात बहुसंख्य आहेत; पण राजवटीचा सार्वजनिक चेहरा प्रामुख्याने भाजप-संघाच्या विचारांचा आहे. पैकी भाजप-संघ राजवटीला राजकारण, अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध इत्यादी अनुभव अगदीच मर्यादित आहे. आघाड्यांच्या राजकारणातून आणि इतर पक्षांच्या मदतीने विस्तारत गेलेल्या भाजपची वाटचाल सत्तेपर्यंत झाली. एकेकाळी राजकीयदृष्ट्या मर्यादित प्रभाव असलेल्या, असुरक्षिततेच्या भावनेतून आणि विरोधकांविषयीच्या तीव्र वैचारिक संघर्षातून आपली ओळख घडवणाऱ्या संघटनेला पोषक राजकीय परिस्थिती मिळाली अन् ती सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचली. अजूनही ती इतर गटांच्या मदतीनेच उभी आहे. मुद्दा असा की राजकीय विचार, अनुभव इत्यादींच्या हिशेबात या सत्तेचे व्यक्तिमत्त्व पुरेसे घडलेले नाही.भारत हा भूभाग अनेक राज्यांचा समूह होता. कोणा एका राजाचे सर्व भारतावर एकछत्री राज्य होते, अशी स्थिती कधीच नव्हती. प्रत्येक राजा आपल्या हिताचे निर्णय घेत असे. कधी अशोकासारखा बलाढ्य सम्राट असला तरी तो पूर्ण भारताचा राजा नव्हता. ब्रिटिशांच्या काळातही अनेक राज्ये त्यांची मांडलिक होती, पण स्वतंत्र होती. त्यांचे परराष्ट्रीय संबंधाचे निर्णय ब्रिटन घेत होते.भारतात देशी राजांनीही राज्य केले आणि परदेशातून आलेल्या अनेक राजवंशांनीही इथे आपली सत्ता स्थापन केली. देशी असोत किंवा परदेशातून येऊन भारतात स्थायिक झालेले राजे असोत; इथे स्थायिक झाल्यानंतर त्यांना इतर देशांवर हल्ले करावेसे का वाटले नाही? असाही विचार करता येईल, की भारतातल्या राजांनी त्या वेळची जी काही आंतरराष्ट्रीय स्थिती असेल त्यानुसार हालचाली केलेल्या दिसत नाहीत. भारतीय राजे आपापल्या ठिकाणी सुशेगाद राहिले..हडप्पा संस्कृती टिकली कशी?हडप्पा ही भारतातली आणि जगातली प्राचीन संस्कृती. हडप्पा हे राज्य होते. सुमारे दहा लाख चौरस मैलांवर पसरलेले होते. हडप्पामध्ये संघटित धर्म स्थापन झाला नव्हता. देवळे नव्हती, देवही नव्हते; पण समाज संघटित होता. महाल नव्हते; पण नियोजनबद्ध रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था आणि सार्वजनिक स्नानगृहे यांचे पुरावे सापडतात. हडप्पा ही एक नागरी संस्कृती होती. हडप्पामध्ये सील्स होती. सील्स म्हणजे मुद्रा. आर्थिक वा इतर प्रशासकीय व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी मुद्रेचा वापर होतो. हडप्पात वजनमापे होती. एकुणात हडप्पा समृद्ध होते. युद्धाचे पुरावे हडप्पात सापडलेले नाहीत. लष्कर, शस्त्रे, शस्त्रागारे इत्यादी चिन्हे हडप्पात सापडत नाहीत.गंमतच आहे! देव नाही, लढाई नाही... समृद्धी आहे. हडप्पा एक कोडेच आहे. हडप्पा संस्कृती चालत तरी कशी होती? हडप्पा, मोहेंजोदडो ते धोलाविरा असा हडप्पा राज्याचा विस्तार झाला असावा. राज्य म्हणता येणार नाही, कारण शासक कोण होता ते माहीत नाही. पण एकाच पद्धतीने माणसे राहत होती हे खरे. तर हा प्रसार झाला कसा? युद्ध करून झाल्याचे पुरावेही उपलब्ध नाहीत.हडप्पा संस्कृती नष्ट झाली ती नैसर्गिक आपत्तीमुळे. भूकंप, पूर आणि अवर्षणामुळे हडप्पा नष्ट झाली असावी, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. पण तरीही प्रश्न उरतोच. एवढी मोठी नागरी संस्कृती उभी राहिली कशी? ती टिकली कशी? आणि तिचा ऱ्हास होताना एखाद्या महायुद्धाची किंवा निर्णायक आक्रमणाची ठळक खूण का दिसत नाही?काही तरी गडबड आहे...ख्रिस्त जन्माला यायच्या मागे-पुढे तीन शतके रोममधून भारतात खूप सोने येत होते. रोमच्या जीवावर भारत श्रीमंत होत होता, असे मत रोमच्या राजाचे झाले होते. रोमन राजा भारतावर वैतागला होता. हडप्पात जे घडले (इसवी सन पूर्व २६०० ते ११००) तेच इसवी सनाच्या आसपास घडत होते. भारत जगत होता, श्रीमंतही होता लढाया केल्याशिवाय आणि तेच सूत्र नंतर थेट १९४७ च्या आसपास चालले होते.व्यापार हे भारताचे वैशिष्ट्य. धर्मही. सम्राट अशोकाने धर्मसभा भरवली आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी दूत बाहेर पाठवले. लढायाबिढाया, जगावर प्रभाव टाकण्यासाठी लष्करी उद्योग या गोष्टी भारताच्या डीएनएमध्ये नाहीत काय?भारताचे जग काबीज करण्याचे कौशल्य वेगळे आहे. अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस होत्या. सुंदर पिचाई अमेरिकेतल्या बलाढ्य गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ऋषी सुनक ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. जगावर प्रभाव निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक वेळी लष्करी सामर्थ्याचीच गरज असते असे नाही. बुद्धिमत्ता, व्यापार, ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांतूनही जगाच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचता येते. नेहरूंनीही भारतीय परराष्ट्र धोरणात हेच सूत्र पुढे नेल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदी यांचे सरकारही वरवर पाहता त्याच सूत्राचा वारसा पुढे चालवत आहे. मात्र, त्यांची संघाची वैचारिक पार्श्वभूमी नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाशी विसंगत वाटते. पाकिस्तानला कायमचे निष्प्रभ करण्याची भाषा भाजप-संघाच्या राजकीय विचारविश्वातील आक्रमक राष्ट्रवादाचे प्रतिबिंब मानता येते. इस्लाम-मुसलमान द्वेष शांततेच्या सूत्राशी विसंगत वाटतो. असे म्हणता येईल की जगाच्या राजकारणात तटस्थ राहणे, शांततामय सहजीवन हे सूत्र भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्यापासून चालत आले. ते आजही अधिकृतरीत्या चाललेले आहे; पण विद्यमान सत्तेमध्ये ते संशयाच्या ढगात अडकलेले आहे.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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