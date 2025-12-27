Premium|India aviation market analysis : भारतीय विमान क्षेत्राची उंच भरारी; अमेरिका, चीननंतर भारत आता जगातील तिसरी मोठी शक्ती!

मधुबन पिंगळे भारताचा आर्थिक विकास होत आहे, तसा हवाई क्षेत्राचाही विस्तार होत आहे. हवाई वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ भारत हा तिसरा देश आहे. २०२४मध्ये भारतामध्ये देशांतर्गत आणि देशाबाहेर १७.४ कोटी प्रवाशांनी हवाई प्रवास केला. जगभरातील हवाई प्रवाशांमध्ये भारतातील प्रवाशांचे प्रमाण ४.२ टक्के आहे. व्यापार आणि गुंतणुकीबरोबरच ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांसाठी हवाई वाहतुकीमुळे चालनाच मिळते. रोजगार, आर्थिक कामकाज, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, गुंतवणूक आणि जागतिक संपर्क यांमध्ये हवाई क्षेत्रामुळे सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेच्या (आयएटीए) जून २०२५मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये विस्तारणाऱ्या भारतीय हवाई क्षेत्राविषयी विस्तृत विश्लेषण करण्यात आले आहे. दहा वर्षांमध्ये भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्र वेगाने विस्तारले असून, १५ वर्षांमध्ये विमान प्रवाशांची संख्या ७ कोटींवरून १७ कोटींच्या पुढे गेली आहे. याच काळामध्ये अनेक विमान कंपन्या सुरू झाल्या आणि बंदही पडल्या. प्रवाशांची संख्या वाढत असली, तरीही वाढत्या स्पर्धेमध्ये महसूल-नफ्याचे गणित निश्चित करणे कंपन्यांसाठी खूपच आव्हानात्मक ठरले आहे. .Premium| Maharashtra economy : राज्याच्या विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची गरज .भारतातील प्रवासी संख्येत वेगाने वाढभारतातून हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वेगाने वाढत असून, २०११मध्ये ७.१७ कोटी प्रवाशांनी विमान प्रवास केला होता. तर, २०२४मध्ये हे प्रमाण १७.४१ कोटींवर पोहोचले आहे. कोरोनाचा कालखंड वगळता, विमान प्रवाशांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेगाने वाढली आहे..उड्डाणांची संख्या १३ लाखांपर्यंतप्रवाशांकडून विमानप्रवासाला पसंती देण्यात आल्यानंतर स्वाभाविकपणे विमान उड्डाणांच्या संख्येमध्येही वाढ होताना दिसत आहे. २०११च्या तुलनेमध्ये २०२४मध्ये विमान उड्डाणांच्या संख्येमध्ये ७७.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यात २०२४मध्ये ६.९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. याच काळामध्ये विमानांमधील आसनांची संख्या ८८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. .विमान कंपन्यांसाठी खडतर काळभारतीय हवाई क्षेत्राचा विस्तार होत असला, तरीही विमान कंपन्यांसाठी या स्पर्धेमध्ये तग धरणे अतिशय आव्हानात्मक ठरले आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये अनेक नव्या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाल्या, मात्र मोजक्या कंपन्याच यशस्वी झाल्या आहेत.दोन दशकांमध्ये गो एअर (२०२१), जेट एअरवेज (२०१९), किंगफिशर (२०१२) या प्रमुख कंपन्यांसह भारतामध्ये नोंदणी असलेल्या १५ कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केवळ २०२३मध्येच भारतीय कंपन्या नफ्यामध्ये दिसल्या आहेत. कोरोनाच्या काळामध्ये हवाई क्षेत्रावर प्रचंड निर्बंध होते, त्याचाही मोठा परिणाम या क्षेत्रावर झाल्याचे दिसून येते. .‘यूएई’मध्ये सर्वाधिक भारतीय प्रवासीदेशांनुसार प्रवाशांची संख्या घेता, भारतातून सर्वाधिक प्रवासी संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) जातात. तर, अमेरिका व सौदी अरेबिया या यादीमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. .महसुलाचा १८ अब्ज डॉलरचा टप्पा२०२३मध्ये भारतीय विमान कंपन्यांचा महसूल १८.१ अब्ज डॉलर नोंदविण्यात आला. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे विमान कंपन्यांच्या महसुलामध्ये २०१४ ते २०२३ या काळामध्ये सरासरी १० टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली. .‘इंडिगो’ची मक्तेदारीकाही आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसह १० प्रमुख विमान कंपन्या भारतातील एकूण हवाई वाहतुकीतील ९१.५ टक्के वाहतूक करतात. यामध्ये ५३.४ टक्क्यांसह इंडिगोचे या क्षेत्रावर वर्चस्व आहे. एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्स्प्रेस, विस्टारा या प्रमुख कंपन्या आहेत. .विमान कंपन्यांसमोरील आव्हानेडॉलर-रुपया विनिमयाच्या दरातील अस्थिरतातीव्र स्पर्धेमुळे माफक तिकीट दरहवाई इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ अनुभवी वैमानिक, कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरताइंजिनसारख्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांचा अपुरा पुरवठानव्या नियमांमुळे वेळापत्रक सांभाळण्यात अडचणीअपुऱ्या क्षेत्रीय पायाभूत सुविधा आणि मुंबई-दिल्लीसारख्या हवाई क्षेत्रातील वाढती वाहतूक.५३.६ अब्ज डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्थेत हवाई क्षेत्राचे योगदान१.५ % ‘जीडीपी’तील हवाई क्षेत्राचे प्रमाण७७ लाख हवाई क्षेत्रातील रोजगार (आकडेवारी २०२३मधील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.