Premium| Maharashtra economy : राज्याच्या विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची गरज

डॉ. अशोक कुडले, ( अर्थशास्त्राचे अभ्यासक )आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्या आयातशुल्कामुळे व्यापारयुद्ध भडकले आहे. आयातशुल्कासंदर्भातील अनिश्चित व सतत बदलणाऱ्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याचा फटका भारतासह अनेक देशांना बसला आहे. वाढीव आयातशुल्कामुळे मुख्यत्वे अभियांत्रिकी व वाहनउद्योगांना फटका बसला असून माहिती तंत्रज्ञानासारख्या प्रमुख उद्योगांची निर्यात बाधित होऊ शकते. याचा फटका देशाच्या एकूण निर्यातीत १६.६ टक्के हिस्सा असणाऱ्या महाराष्ट्रातील उद्योगांनाही बसला आहे. याचा नकारात्मक परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ नये, या दृष्टीने धोरणात काही बदल करावे लागतील. .भारतात ५४४ अब्ज डॉलर ‘जीएसडीपी’ ( एकूण राज्यांतर्गत उत्पन्न) सह पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे हे महत्त्व लक्षात येण्यासाठी जाताजाता एक उदाहरण पाहू. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जागतिक आर्थिक आढाव्यानुसार (एप्रिल २०२५) पाकिस्तान या संपूर्ण देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी) ३९९.१० अब्ज डॉलर इतके आहे. यावरून महाराष्ट्राच्या ५४४ अब्ज डॉलर जीएसडीपी अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती व ताकद लक्षात येते. महाराष्ट्राच्या विकासात सेवाक्षेत्राचा ५८ टक्के वाटा असून यात मुख्यत्वे माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा , पर्यटन व करमणूक उद्योगांचा समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाहन, रसायने, अन्नप्रक्रिया, औषधे व इलेक्ट्रॉनिक्स हे प्रमुख उद्योग असून त्याखालोखाल कृषी क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई (शहर व उपनगरे), पुणे, ठाणे, पालघर, नागपूर, रायगड या सात जिल्ह्यांमध्ये राज्याच्या एकूण जीडीपीपैकी ५४ टक्के जीडीपी एकवटला आहे. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, वर्धा, चंद्रपूर या अकरा जिल्ह्यांचा वाटा २६ टक्के असून उर्वरित अठरा जिल्ह्यांचे २० टक्के इतके योगदान आहे. पुढील काळात राज्याच्या विकासाचा वेग वाढण्यासाठी मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत कमी विकसित असलेल्या परंतु विकासाची क्षमता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विकेंद्रीकरण धोरणांतर्गत औद्योगिक विकासावर जास्त भर द्यावा लागेल. .Premium|India Consumption Growth: निफ्टी इंडिया कन्झम्प्शन इंडेक्स,भारतीय ग्राहकशक्तीचा परफॉर्मन्स!.‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ संस्थेच्या संशोधन अहवालामध्ये २०३०पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर ‘जीएसडीपी’चे लक्ष्य गाठू शकेल, असे नमूद केले आहे. तथापि, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्रातील उद्योगांना अमेरिकेसह पश्चिम आशियाकडील देश, युरोपीय देशांबरोबर व्यापार वाढविण्यासाठी ‘आयएमईसी’ म्हणजेच भारताने पुढाकार घेतलेल्या व सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, इस्राइल, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, युरोपियन समुदाय व अमेरिकेचा सहभाग असलेल्या ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या माध्यमातून अनेक देशांशी व्यापार करण्याच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या आहेत. आखाती देशांसह युरोपची विशाल बाजारपेठ भारतीय उद्योगांसाठी खुली झाली आहे. विशेषतः पूर्वी सुएझ कालव्यातून पश्चिम आशिया व युरोपशी होणाऱ्या व्यापारात वेळ व पैसा खूप जास्त प्रमाणात खर्च होत होता, जो ‘आयएमईसी कॉरिडॉर’मुळे सुएझ कालव्याच्या तुलनेत ४० टक्के वेळेत व ३० टक्के खर्चात बचत झाली आहे, त्याचबरोबर भू-राजकीय संघर्षामुळे जहाजाद्वारे मालाची समुद्रमार्गे होणारी ने-आण बाबतचे धोके टाळून कॉरिडॉरचा प्रवास अधिक सुरक्षित व जलद झाला आहे. याचा फायदा महाराष्ट्रातील उद्योगांनी उत्पादन व निर्यातवृद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणात करून घेतला पाहिजे..नाशिक, नागपुरात वावया कॉरिडॉरचा फायदा अधिकाधिक घेण्याच्या दृष्टीने राज्यातील प्रमुख उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल - १) माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगः २०२४ मधील भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाच्या २८३ अब्ज डॉलर इतक्या योगदानात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा ४८ अब्ज डॉलरचा असून त्यात मुंबई व पुणे या शहरांचा वाटा सर्वाधिक आहे. पुणे, मुंबईबरोबर नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये या उद्योगास पोषक वातावरण असून या जिल्ह्यांतील आयटी उद्योगाचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास पुढील पाच ते आठ वर्षांत नियोजित १३-१४ टक्के या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (सीएजीआर) १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा पार करण्याची क्षमता राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये आहे. २) वाहन उद्योग- महाराष्ट्रातील वाहनउद्योगाचा देशाच्या एकूण वाहनउत्पादनात २० टक्के वाटा असून देशामध्ये चेन्नईनंतर पुणे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे वाहन व वाहनांचे सुटे भागांचे उत्पादन करणारे उद्योगक्षेत्र आहे. २०२४-२५ मधील भारतातील वाहनउद्योगाची २४० अब्ज डॉलर वार्षिक उलाढाल असून यात महाराष्ट्राचा सुमारे ५८ अब्ज डॉलर (२०-२४ टक्के) इतका वाटा आहे. पुढील वर्षी २०२६मध्ये वाहन उद्योग ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल, असा ‘ऑटो इव्ही टेक डिव्हिजन’चा अहवाल सांगतो.महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर येथील वाहन उद्योगांची ९ ते १० टक्के चक्रवाढ वार्षिकवाढ दराने उत्पादनक्षमता २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठू शकेल. ३) परकी थेट गुंतवणूक- या व इतर प्रमुख उद्योगांच्या योगदानाबरोबरच राज्यामध्ये यावर्षी आलेली परकी थेट गुंतवणूक १९.६ अब्ज डॉलर असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यात साडेचार अब्ज डॉलरची भर पडली. हाच वेग कायम ठेवल्यास २०३० पर्यंत परकी गुंतवणूक ५० अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकेल. असे झाल्यास मोठा फायदा अभियांत्रिकी, वाहन, रसायननिर्मिती,औषधनिर्मिती,अन्नप्रक्रिया इत्यादी उद्योगांना भांडवलउभारणीसाठी होऊन उत्पादनक्षमता व रोजगारनिर्मितीक्षमता वाढेल..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.औद्योगिक विकेंद्रीकरणाच्या दिशेनेमहाराष्ट्राच्या जीएसडीपीमध्ये २०२५ अखेर मुंबईचे लक्ष्य ३१० अब्ज डॉलर व पुण्याचे ६९ अब्ज डॉलर निर्धारित आहे.(ट्रेड ब्रेन्स, २०२५ अहवाल) म्हणजेच, उद्योग व सेवाक्षेत्राचे केंद्रीकरण फार मोठ्या प्रमाणात या दोन ठिकाणी झाले आहे. सबब, २०३०पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाचे धोरण परिणामकारकपणे राबवून मुंबई व पुण्यासह राज्यातील नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, ठाणे, कोकण या प्रमुख जिल्ह्यांसह राज्याच्या एकूण ‘सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन’क्षमतेत सरासरी १० ते ११ टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल. नागपूर व नाशिक या दोन जिल्ह्यांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाला पोषक वातावरण असून पुणे, मुंबईला वाजवी पर्याय म्हणून नागपूर व नाशिकमध्ये आयटी उद्योगवाढीसाठी प्रभावी धोरणाची गरज आहे. तर पुणे, मुंबईनंतर छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये वाहननिर्मिती व वाहनांचे सुटे भाग उत्पादन करणाऱ्या वाहनउद्योगाच्या विकासासाठी पूरक औद्योगिक धोरणाची गरज आहे. असे प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 