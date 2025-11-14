प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Indian Democracy : देशात लोकशाही पण राजकीय पक्षांमध्ये हायकमांडचीच सत्ता!

party elections : लोकशाहीप्रणाली स्वीकारलेल्या देशांत पक्षांतर्गत लोकशाही वाढतेय शिवाय पक्षांतर्गत निवडणुकासुद्धा महत्त्वाच्या मानल्या जातायत. मात्र भारतात हे चित्र दिसत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
Dynastic Politics and the Crisis of Intra-Party Democracy in India

डॉ. अविनाश कोल्हे

भारतीय वंशाचे झोहरान ममदानी यांची न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदी निवड झाली, या घटनेतील पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या पैलूचा संदर्भ महत्त्वाचा आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने अमेरिकेतील पक्षपद्धत, तेथे कशा प्रकारे पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते, अशा गोष्टी समजून घेतल्या तर भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीनेही ते पथ्यकर ठरेल. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेत कोणत्याही राजकीय पदासाठी जर निवडणूक लढवायची असेल तर आधी पक्षांतर्गत निवडणूक लढवावी लागते. पक्षांतर्गत निवडणूक जिंकली की मगच पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू होते. न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे अँड्रू क्युमो आणि ब्रँड लंँडर हेही इच्छुक होते. पक्षांतर्गत निवडणुकीत ममदानी यांनी दोघांचा पराभव केला. त्यानंतर त्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली.

आपल्या देशातील जवळपास एकाही पक्षात ‘पक्षांंतर्गत लोकशाही’ हा प्रकार आढळत नाही. आपल्याकडे ‘हायकमांड’ हे फार महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे.

