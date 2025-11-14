Premium|Indian Democracy : देशात लोकशाही पण राजकीय पक्षांमध्ये हायकमांडचीच सत्ता!

Dynastic Politics and the Crisis of Intra-Party Democracy in Indiaडॉ. अविनाश कोल्हेभारतीय वंशाचे झोहरान ममदानी यांची न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदी निवड झाली, या घटनेतील पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या पैलूचा संदर्भ महत्त्वाचा आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने अमेरिकेतील पक्षपद्धत, तेथे कशा प्रकारे पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते, अशा गोष्टी समजून घेतल्या तर भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीनेही ते पथ्यकर ठरेल. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेत कोणत्याही राजकीय पदासाठी जर निवडणूक लढवायची असेल तर आधी पक्षांतर्गत निवडणूक लढवावी लागते. पक्षांतर्गत निवडणूक जिंकली की मगच पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू होते. न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे अँड्रू क्युमो आणि ब्रँड लंँडर हेही इच्छुक होते. पक्षांतर्गत निवडणुकीत ममदानी यांनी दोघांचा पराभव केला. त्यानंतर त्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली. आपल्या देशातील जवळपास एकाही पक्षात ‘पक्षांंतर्गत लोकशाही’ हा प्रकार आढळत नाही. आपल्याकडे ‘हायकमांड’ हे फार महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे..हायकमांडने निर्णय घेतला की तो पक्षातील सर्वांना मान्य करावाच लागतो. हायकमांड आदेश देते. ते विनातक्रार पाळले जातात. म्हणजे आपल्याकडेसुद्धा पक्षाचा अध्यक्ष, पक्षाची कार्यकारिणी, पक्षाची घटना वगैरे सर्व सोपस्कार पाळले जातात. पण प्रत्यक्षात पक्षातील सर्व सत्ता मूठभर लोकांच्या हातातच असते. भारतातल्या जवळपास एकाही पक्षात ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ हा प्रकार सध्या आढळत नाही. यासंदर्भात राष्ट्रीय पक्ष किंवा प्रादेशिक पक्ष असा भेदभाव करण्याची गरज नाही. उलट प्रादेशिक पक्षांत तर पक्षप्रमुख हा सर्वेसर्वा असतो. तो देईल ते आदेश पाळावे लागतात..Premium| Bihar Women Voters: बिहारमधील राजकीय समीकरण महिला मतदारांच्या वाढत्या सहभागाने बदलणार?.अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार भारतीय जनता पक्षाचे नवे अध्यक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकांनंतर निवडले जातील. भाजपअध्यक्षांची निवडणूक गेली किमान पावणेतीन वर्षं लांबलेली आहे. विद्यमान अध्यक्ष जे. पी. नड्डा गेली सहा वर्षे या पदावर आहेत. नड्डा यांनी २० जानेवारी २०२० रोजी भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारली. भाजपाच्या घटनेनुसार त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२३ मध्ये संपणार होता. पक्षाने तो जानेवारी २०२४ पर्यंत वाढवला. नंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळाली. आज नोव्हेंबर २०२५ मध्येसुद्धा नड्डाच अध्यक्षपदी आहेत. काँग्रेस पक्ष तर ‘हायकमांड’ संस्कृतीसाठी प्रसिद्धच आहे. ही ‘संस्कृती’ इंदिरा गांधींच्या काळात फार जोरात होती. जुलै १९६९ मध्ये इंदिराजींनी काँग्रेस पक्षात फूट पाडली. नंतर मार्च १९७१मध्ये झालेल्या पहिल्या मध्यावधी निवडणुकांत त्यांनी इंदिरा काँग्रेसला दणदणीत विजय मिळवून दिला. त्यानंतर पक्षात त्यांना विरोध करण्याची क्षमता असलेला नेता उरला नाही. अनेकदा जेव्हा पक्ष निर्णय घेऊ शकत नसे, तेव्हा एक ठराव करून सर्व अधिकार इंदिरा गांधींना देण्याची पद्धत रूढ झाली. पूर्वी जनसंघ आणि भारतीय जनता पक्षात पक्षांतर्गत निवडणुका होत असत; परंतु अलीकडच्या काळात त्यामध्ये बराच खंड पडलेला दिसतो. शिवाय कारभारशैलीचा विचार करता त्यावेळी इंदिराजी ज्या पद्धतीने पक्ष चालवत असत, तशाच प्रकारची पद्धत आता भाजपामध्ये मोदी-शहा अवलंबताना दिसत आहेत..गेली अनेक वर्षे कॉँग्रेस पक्षावर ‘घराणेशाही’, ‘हायकमांड संस्कृती’बद्दल आरोप होत होते. हे आरोप खोटे नव्हते. राहुल गांधी २०१७ मध्ये म्हणजे वयाच्या ४७ व्या वर्षी भारतातल्या सर्वात जुन्या पक्षाचे म्हणजे काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले होते! अलीकडे मात्र काँग्रेसमध्ये (सत्ता गेल्यामुळे?) स्वागतार्ह बदल होत आहेत. म्हणूनच ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कांँग्रेसने पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली. यात मल्लिकार्जुन खरगे आणि शशी थरूर यांच्यात लढत झाली, ज्यात खरगे यांना ९४९७ तर थरूर यांना ७८९७ मते मिळाली होती. मात्र खरगे यांच्या हातात किती अधिकार आहेत, याबद्दल शंका घेता येतातच. .हे फक्त काँग्रेस पक्षाबद्दल आहे, असेही नाही. एकेकाळी पंडित नेहरूंवर इंदिरा गांधींना पुढे आणल्याबद्दल आणि नंतर इंदिरा गांधीवर संजय गांधी/ राजीव गांधींना पुढे आणल्याबद्दल ‘घराणेशाही’ वगैरे आरोप होत असत. १९६० ते १९७० च्या दशकांत हे आरोप करणारे विरोधी पक्षांतील, त्यातही प्रादेशिक पक्षांतील नेते तेव्हा चाळीशीत होते. यथावकाश या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांनी पुढच्या काळात आपापले पक्ष ‘वडिलोपार्जित इस्टेट’ असल्यासारखे आपापल्या मुलांच्या हाती सोपवले. बाळासाहेबांची शिवसेना उद्धव ठाकरेंकडे, मुलायमसिंह यादवांचा पक्ष अखिलेश यादव यांच्याकडे, तर लालूप्रसाद यादव यांचा पक्ष तेजस्वी यादव यांच्याकडे आलेला आहे. .या संदर्भात काही निरीक्षणे नोंदवली पाहिजेत. जगभरच्या लोकशाहीप्रणाली स्वीकारलेल्या देशांत पक्षांतर्गत लोकशाही वाढत आहे; तसेच पक्षांतर्गत निवडणुकासुद्धा महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. युरोप आणि अमेरिकेत तर पक्षांतर्गत निवडणुका देशाच्या पातळीवरच्या निवडणुकांतइतक्याच महत्त्वाच्या मानल्या जातात आणि तितक्याच चुरशीने लढवल्या जातात. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची उमेदवारी घेतल्या जात असलेल्या निवडणुकांचा अभ्यास केला तर तेथे ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ किती महत्वाची असते, किती प्रबळ आहे, यावर प्रकाश पडतो..Premium| Bihar elections: तेजस्वी यादव आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची लढाई.भारतातील पक्षांसाठी प्रजासत्ताक भारतात १९५१ मध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायदा संमत करण्यात आला. निवडणुका घेण्याची जबाबदारी देण्यात आलेला ‘निवडणूक आयोग’ २५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर या आयोगाला घटनेत स्थान देण्यात आलेले आहे. मात्र या कोठेही पक्षांतर्गत निवडणुकांची तरतूद केलेली नाही. त्यानंतर १९८५मध्येच राजीव गांधींनी आणलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यात पक्ष, पक्षाची शिस्त, आमदार-खासदाराने पक्षशिस्तीत भंग केल्यास काय होईल, वगैरेंबद्दल तरतुदी आहेत. या कायद्यातही पक्षांतर्गत निवडणुकांचा उल्लेख नाही..प्रगत पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील लोकशाही अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. आपल्याकडील जवळपास सर्वच पक्षांत पक्षांतर्गत निवडणुका जवळजवळ होतच नाहीत. या संदर्भात प्रादेशिक पक्षांबद्दल तर बोलायलाच नको. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांँगे्रस वगैरे प्रादेशिक पक्षं काय किंवा आता स्थापन झालेला प्रशांत किशोर यांचा ‘जनसुराज पक्ष’ काय, हे सर्व प्रादेशिक पक्षं एकखांबी तंबू आहेत. येथे एकच एक व्यक्ती सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेते. १९९५मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप यांचे युती सरकार सत्तेत आले, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तर जाहीरपणे म्हणाले होते की, या सरकारचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हाती आहे. आता भारतीय प्रजासत्ताक ७५ वर्षांचे झालेले आहे. ‘हायकमांंड’ संस्कृती एक वेळ सुरूवातीच्या काळात समर्थनीय होती. आपल्या देशातील लोकशाही अद्याप नवीन आहे, असे त्याचे समर्थन केले जात असे. ते एकवेळ मान्य केले तरी साडेसात दशके उलटून गेल्यावरही तीच परिस्थिती असेल तर गांभीर्याने याविषयी आत्मपरीक्षण व्हायला हवे.(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.