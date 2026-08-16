Premium|India Industrial Superpower : २०४७ पर्यंत भारत औद्योगिक महासत्ता बनेल का? उत्पादनापासून तंत्रज्ञान नेतृत्वापर्यंतचा मोठा प्रवास

डॉ. अनंत सरदेशमुख, व्यवस्थापन, उद्योग, उद्योजकता व स्टार्टअप मार्गदर्शकस्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करताना केवळ एक उत्पादन केंद्र न राहता, जागतिक औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानात्मक क्रांतीचे नेतृत्व करणारी महासत्ता बनणे हेच २०४७ मधील भारताचे ध्येय असले पाहिजे.२०४७ मध्ये आपण स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव साजरा करू. या शंभर वर्षांच्या प्रवासात भारताने कृषिप्रधान आणि औद्योगिकदृष्ट्या मागास देशापासून जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंतचा प्रवास केला आहे. मात्र, आता प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. पुढील दोन दशकांत भारत खऱ्या अर्थाने औद्योगिक महासत्ता बनेल का? भारताची औद्योगिक परंपरा प्रत्यक्षात अत्यंत प्राचीन आहे. वस्त्रोद्योग, धातुशास्त्र, जहाजबांधणी आणि हस्तकला या क्षेत्रांत भारताने युरोपीय औद्योगिक क्रांतीच्या अनेक शतकांपूर्वीपासून जगाला दिशा दिली होती. बंगालचे मलमल, गुजरातचे रंगीत कापड आणि दक्षिण भारतातील धातुकाम यांना जगभर मोठी मागणी होती. अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा जवळपास एक चतुर्थांश होता, अशा नोंदी आढळतात. मात्र, ब्रिटिश वसाहतवादी धोरणामुळे औद्योगिक परंपरा उद्ध्वस्त झाली. भारतातून कच्चा माल इंग्लंडला पाठवून तेथे तयार झालेला माल पुन्हा भारतीय बाजारपेठेत विकला गेला. परिणामी पारंपरिक हातमाग उद्योग कोलमडला व भारत कच्चा माल पुरवणारा कृषिप्रधान देश बनला. १९४७ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नातील उद्योगांचा वाटा केवळ सुमारे १५ टक्के होता..नियोजनापासून उदारीकरणापर्यंतस्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने नियोजनबद्ध औद्योगिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. भिलाई, दुर्गापूर आणि राउरकेला येथील पोलाद कारखाने, भाक्रा-नांगल धरण, अणुऊर्जा आयोग आणि हिंदुस्तान मशीन टूल यांसारख्या प्रकल्पांनी आधुनिक भारताचा औद्योगिक पाया घातला. जड उद्योग, अभियांत्रिकी आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली. हे प्रकल्प आधुनिक भारताची ‘मंदिरे’ म्हणून ओळखली गेली. मात्र, ‘लायसन्स राज’मुळे उद्योगविश्वावर अनेक बंधने आली. खासगी क्षेत्राच्या विस्ताराला मर्यादा पडल्या आणि सत्तर-ऐंशीच्या दशकात भारतीय उद्योग जागतिक स्पर्धेपासून तुलनेने दूर राहिला. परिणामी कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि उत्पादकतेत भारत मागे पडला. १९९१ हे भारतीय औद्योगिक इतिहासातील निर्णायक वळण ठरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरण झाले. परवाना राज कमी झाले, परकीय गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडले आणि खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळाली. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, वाहन उद्योग आणि दूरसंचार क्षेत्रांनी वेगाने प्रगती केली. भारत जागतिक गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठिकाण म्हणून उदयास आला. गेल्या दशकात ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), ‘डिजिटल इंडिया’, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण, औद्योगिक मार्गिका आणि पायाभूत सुविधांमधील वाढती गुंतवणूक यामुळे उत्पादन क्षेत्राला नवी चालना मिळाली आहे.२०४७ च्या औद्योगिक भारताची दिशाआज भारत पारंपरिक उद्योगांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उत्पादन, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान अशा नव्या क्षेत्रांत प्रवेश करत आहे. मात्र, उत्पादन क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा वाढविणे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणे, संशोधन व विकासावरील गुंतवणूक वाढवणे, एमएसएमईची उत्पादकता सुधारणे आणि जागतिक दर्जाचे भारतीय ब्रँड निर्माण करणे ही आव्हाने कायम आहेत. या प्रवासात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मुंबई-पुणे-नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर-नागपूर या औद्योगिक पट्ट्यात वाहन, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती, रसायने, संगणक प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नप्रक्रिया आणि संरक्षण उत्पादनाची मजबूत परिसंस्था आहे. मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र, तर पुणे हे वाहन, अभियांत्रिकी, संगणक प्रणाली, संशोधन, शिक्षण आणि स्टार्टअपचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांशी गुंतवणुकीसाठी वाढत असलेली स्पर्धा लक्षात घेता महाराष्ट्राने आपल्या पारंपरिक औद्योगिक आघाडीवर समाधान मानता कामा नये. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, हरित तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादन प्रणाली या क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशाचे तंत्रज्ञान व नवनिर्मितीचे नेतृत्व करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे..यंत्रांपासून बुद्धिमान उत्पादनाकडेआज ‘उद्योग’ म्हटले, की मोठा कारखाना, यंत्रांची रांग, कामगार आणि उत्पादनाची शृंखला डोळ्यासमोर येते. २०४७ चा कारखाना मात्र पूर्णपणे वेगळा असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेन्सर्स, त्रिमितीय मुद्रण, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्विन आणि स्वायत्त प्रणाली उत्पादन प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असतील. यंत्रे केवळ माणसाच्या आज्ञेचे पालन करणार नाहीत, ती उत्पादनातील त्रुटी ओळखतील, गुणवत्ता तपासतील, ऊर्जावापर नियंत्रित करतील आणि यंत्र कधी बंद पडण्याची शक्यता आहे, याचाही अंदाज देतील. त्यामुळे श्रमप्रधान कारखान्यांपासून ज्ञान आणि तंत्रज्ञानप्रधान उद्योगांकडे संक्रमण होईल. साधी, पुनरावृत्तीची कामे कमी होतील; मात्र कौशल्याधारित आणि अधिक उत्पादक रोजगारांची गरज वाढेल. औद्योगिक महासत्ता होणे, म्हणजे सर्वाधिक कारखाने भारतात असणे नव्हे. जगाला आवश्यक तंत्रज्ञान, उत्पादने, औषधे, यंत्रसामग्री, ऊर्जा व्यवस्था आणि बौद्धिक संपदा निर्माण करण्यात भारत आघाडीवर असणे हा खरा औद्योगिक नेतृत्वाचा अर्थ आहे.सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा अन् नवे उद्योगएकविसाव्या शतकातील औद्योगिक युगात सेमीकंडक्टरचे महत्त्व पोलादाइतकेच निर्णायक ठरणार आहे. भारताने या क्षेत्रात उशिरा सुरुवात केली असली तरी आता वेग वाढला आहे. जून २०२६ पर्यंत सुमारे १.६४ लाख कोटींच्या गुंतवणूक क्षमतेचे १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. २०२६ मध्ये ‘सेमिकॉन २.०’ साठी एक लाख २७ हजार ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. चिप डिझाइनपासून उपकरणे, साहित्य आणि पुरवठा साखळीपर्यंत संपूर्ण परिसंस्था भारतात उभी करणे हे पुढील उद्दिष्ट असले पाहिजे. हरित ऊर्जाही भविष्यातील औद्योगिक वाढीचा महत्त्वाचा आधार असेल. जून २०२६ पर्यंत भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता सुमारे २८८.६ गिगावॉट झाली असून, त्यातील सौरऊर्जा क्षमता सुमारे १६२ गिगावॅट आहे. पुढील दोन दशकांत हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण, बॅटरी आणि पुनर्निर्मिती उद्योग मोठे होण्याची शक्यता आहे..वाहन, संरक्षण व जैवतंत्रज्ञानभारताचा वाहन उद्योग आधीच जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा आहे. २०४७ पर्यंत विद्युत, स्वयंचलित, हायड्रोजन-आधारित आणि संगणकीय प्रणालींनी सुसज्ज वाहने उद्योगाचे स्वरूप बदलतील. भारतीय वाहन उद्योगाने हा बदल केवळ स्वीकारण्याऐवजी त्याचे नेतृत्व करण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. संरक्षण उत्पादनातही भारताची क्षमता वेगाने वाढत आहे. २०२५-२६ मध्ये संरक्षण उत्पादन १.७८ लाख कोटींवर, तर संरक्षण निर्यात ३८ हजार ४२४ कोटींवर पोहोचली आहे. ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, विमाने, सागरी आयुधे आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली या क्षेत्रांत २०४७ पर्यंत भारत जागतिक पुरवठादार होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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