Premium| India's Defense Future: भविष्यातील युद्धे अल्गोरिदमवर अवलंबून असतील का? संरक्षणमंत्र्यांचे आवाहन काय?

अजेय लेले‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ ही संकल्पना आता रूढ होऊ लागली आहे. ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलनाच्या साहाय्याने आधुनिक युद्धांचे स्वरूप बदलत आहे. युद्धाचा वेग, अचूकता आणि निर्णयक्षमता वाढवत आहे, ज्याचा संरक्षणासाठी लाभ होईल. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करायला हवी.नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या ‘राष्ट्रीय संरक्षण नवोन्मेष परिषदे’पूर्वी आयोजित ‘रक्षा नवाचार संवाद’ या परिषदेदरम्यान, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी सांगितले की, अलीकडील काळात युद्धाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. भविष्यकाळातील युद्धे ही स्वायत्त शस्त्रास्त्रप्रणाली, ड्रोन, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ऊर्जाशस्त्रे यांसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या माध्यमातून लढली जातील. त्यामुळे या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या उद्योजकांनी आणि ‘स्टार्टअप्स’नी अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाची निर्मिती करून, भारताला संरक्षणसामग्रीनिर्मिती क्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले. ते म्हणाले की, युद्धभूमीचे स्वरूप बदलले आहे. .भविष्यातील युद्धे ही अल्गोरिदम (गणनक्रम-सूचनाक्रम), स्वायत्त शस्त्रास्त्रप्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे लढली जातील. ड्रोन, अँटिड्रोन प्रणाली, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि ऊर्जाशस्त्रे हीच भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप आणि परिणाम ठरवतील. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये भारताने यापैकी काही तंत्रज्ञानांचा यशस्वी वापर केला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतीय संशोधकांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरक्षणाच्या पर्यायांपलीकडे विचार करावा, असे त्यांनी आवाहन केले.भारतीय संशोधकांनी असे तंत्रज्ञान निर्माण करावे, जे आधुनिक युद्धाची व्याख्याच बदलून टाकेल; भारताने या क्षेत्रात केवळ अनुकरणाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून स्वतःच तंत्रज्ञाननिर्मितीचा नवा मार्ग शोधण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे लष्कर आणि तंत्रज्ञ यांनी, नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास यावर लक्ष केंद्रित करून जगासाठी संरक्षणनिर्मिती क्षेत्रातील नवे मापदंड प्रस्थापित करावेत, असे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी केले. .राजनाथ सिंह यांच्या भाषणाचा भर हा ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ या संकल्पनेवर होता. गेल्या काही वर्षांत ही संकल्पना तंत्रज्ञान आणि लष्करी वर्तुळांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ म्हणजे लष्करी यंत्रणा विकसित करण्यासाठी आणि लष्करी डावपेच आखण्यासाठी अल्गोरिदमचा वापर करणे. यामध्ये प्रामुख्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंग यांसारख्या तंत्रज्ञानांचा वापर हा लष्करी कारवायांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केला जातो. उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन, संवेदक (सेन्सर) आणि सायबर तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध स्रोतांमधून प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या डेटावर हे अल्गोरिदम प्रक्रिया करतात. त्यामुळे लष्करी धोरणे ठरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना युद्धभूमीवरील स्थितीचे स्पष्ट आकलन होऊन ते जलद,अचूक निर्णय घेऊ शकतात..‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ ही संकल्पना नवी समजून जरी सध्या चर्चेत आली असली तरी, तिचा इतिहास जुना आहे. तिचे मूळ दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सापडते. त्या काळात संगणक क्षेत्रात मोठी प्रगती होत होती. १९६० च्या दशकापर्यंत लष्करांनी स्वयंचलित हवाई संरक्षण प्रणालींचा वापर सुरू केला होता. गणनशक्ती(कॉम्प्युटिंग पॉवर) वाढत गेल्याने मोठ्या डेटासेट्सचे विश्लेषण अल्प वेळेत करणे शक्य झाले होते. संगणकापासून महासंगणकापर्यंतचा प्रवास परिणामकारक ठरला आहे. आता तर सर्वांचे लक्ष हे क्वांटम प्रगणनावर केंद्रित झाले आहे. नॅनो-तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे घटकांचे सूक्ष्मीकरण, वाढती प्रगणनशक्ती, मोठ्या प्रमाणातील डेटा आणि क्लाऊड तंत्रज्ञान यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष उपयोग हा लष्करी प्रणाली अधिक अत्याधुनिक, वेगवान आणि अचूक बनविण्यासाठी केला जात आहे. विसाव्या शतकाच्या अखेर सैन्यांनी प्रशिक्षण, दळणवळण, पुरवठा आणि प्रशासकीय कामांसाठी अल्गोरिदमचा वापर सुरू केला होता. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंग तंत्रज्ञानातील प्रचंड क्रांतीमुळे ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ला मोठी चालना मिळत आहे..अलीकडील काही युद्धांत एआय किंवा मशिन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर केला असल्याचे दिसून आले आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, अनेक स्रोतांमधील डेटा एकत्रित करून त्याचे विश्लेषण करण्याच्या अफाट क्षमतेमुळे ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ युद्धभूमीवर निर्णायक भूमिका बजावते. यामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांना कारवाईच्यादृष्टीने कार्यक्षेत्राचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊन, संबंधित परिस्थितीमध्ये कोणती कारवाई योग्य ठरेल हेही लक्षात येते. अलीकडील काळात सैन्यदले स्वयंचलित शस्त्रप्रणालींच्या वापराऐवजी स्वायत्त शस्त्रप्रणालींच्या वापराला प्राधान्य देत आहेत. या संदर्भात ‘मॅन-इन-द-लूप’, म्हणजे शस्त्र वापराबाबतच्या प्रत्येक निर्णयात मानवी सहभागी असणे गरजेचे असणे आणि ‘मॅन-आउटसाइड-द-लूप’ म्हणजे मानवी हस्तक्षेपाची गरज न उरता शस्त्रप्रणाली पूर्ण स्वायत्तपणे कार्य करणे या दोन दृष्टिकोनांवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. .यापैकी एक मत असे की, प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयात मानवी हस्तक्षेप आवश्यक आहे, कारण कोणत्याही यंत्रणा किंवा शस्त्रप्रणालीला स्वतंत्रपणे कोणाचाही जीव घेण्याचा अधिकार देणे, हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. मानवी हस्तक्षेप असल्यास कोणताही निर्णय हा अधिक न्याय्य, योग्यवेळी आणि जबाबदारीने घेतला जातो. ही क्षमता यंत्रांकडे नसते. तर, काहींचे मत असे आहे की, आता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय हल्ल्यांच्या कारवाईची वेळ आली आहे. आधुनिक युद्धे ही वेगाने लढावी लागतील. त्याचप्रमाणे दीर्घकाळ युद्ध लढण्याची क्षमता आणि संपर्क किंवा दळणवळण खंडित झाले असता किंवा शत्रूने खंडित केले असताही कारवाई करण्याची क्षमता आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेप व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्याउलट मशिनद्वारे घेतले गेलेले निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ असतील आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे ज्या चुका संभवतात, त्या कमी होतील..आजच्या काळातील लष्करी शस्त्रप्रणाली वैविध्यपूर्ण आहेत. त्यामध्ये दूरनियंत्रणाने चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांपासून स्वयंचलित संरक्षण यंत्रणांपर्यंत (उदा. क्षेपणास्त्र रोखणारी स्वयंचलित प्रणाली) आणि, अत्यंत जटिल आणि एकत्रित नेटवर्कद्वारे युद्धात कार्य करणाऱ्या यंत्रणांचा समावेश आहे. या आधुनिक नेटवर्कमध्ये संवेदक (सेन्सर), निर्णय घेण्यास मदत करणारी प्रणाली आणि विनाशकारी साधने हे सर्व परस्परांशी जोडलेले आणि परस्परांच्या समन्वयाने तत्काळ निर्णय घेऊन काम करणारे आहेत. ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’ ही संकल्पना ‘नेटवर्क-केंद्रित युद्ध’ या तत्त्वाला बळ देणारी आहे. ही अशी पद्धत आहे, ज्यामध्ये संवेदक, शस्त्रप्रणाली, कमांड आणि नियंत्रणयंत्रणा, तसेच निर्णय घेणारे अधिकारी यांना एकत्रित काम करता येते. त्यामुळे युद्धात तत्काळ निर्णय घेता येतात. ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’च्या माध्यमातून स्वायत्त आणि अर्ध-स्वायत्तप्रणाली (जसे की ड्रोन, लोइटरिंग म्युनिशन आणि सायबर साधने) अत्यल्प किंवा शून्य मानवी हस्तक्षेपाशिवायही कारवाईस सक्षम झाली आहेत. .Premium|Democracy in marriage: लग्नातली लोकशाही आणि लोकशाहीतलं लग्न.अनेक देश आता गुप्त कारवाया करण्यासाठी, पाळत ठेवण्यासाठी आणि ओळख पटविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत आहेत, जेणेकरून धोक्यांची पूर्वसूचना मिळू शकेल आणि शत्रूच्या हालचालींचा अंदाज घेता येईल. मात्र, जरी अल्गोरिदमआधारित प्रणाली ही कार्यक्षम आणि आणि अधिक अचूक असली तरी ही प्रणाली अल्गोरिदम बायस अर्थात पूर्वग्रहयुक्त होण्याची भीती असते. शत्रुराष्ट्रे हस्तक्षेप करू शकण्याची आणि कधी अनावश्यकपणे आपसूकच संघर्ष सुरू करण्याची जोखमही या प्रणालीमध्ये आहे..Premium|Indian defence self reliance: भारतीय संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेची क्रांती; शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताची झेप!.नैतिकतेच्या मुद्यावरील मतांतरेजागतिक स्तरावर सध्या लष्करी तंत्रज्ञानात अल्गोरिदमआधारित प्रणाली वापरावी की वापरू नये, याबाबत नैतिकतेच्या पातळीवर चर्चा होत आहे. ‘अल्गोरिदमिक वॉरफेअर’च्या नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही नियामक यंत्रणा निर्माण करण्यासाठीही सर्वांचे एकमत व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, महासत्ता अशा नियामकाच्या (अनुवाद : रोहित वाळिंबे) 