Premium|IPO Market India : आयपीओंचा बाजारात धडाका; प्रत्येक संधी फायदेशीर असेलच असे नाही

भूषण महाजन - kreatwealth@gmail.com सध्याच्या आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत जागतिक आणि देशांतर्गत शेअर बाजारात सातत्याने चढ-उतार दिसत आहेत. अशा परिस्थितीतही ‘आयपीओं’ची मात्र, जोरदार चलती असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक छोट्या कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ आणून मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारणी केली आहे. नुकत्याच आलेल्या बहुचर्चित ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’च्या ‘आयपीओ’ने शेअर बाजारात धमाकेदार पदार्पण केले. मात्र, ‘आयपीओं’चा असा भडिमार होत असताना, ‘आयपीओं’ची संख्या वाढणे आणि गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी वाढणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.अनेक गुंतवणूकदार आम्हाला विचारतात, ‘‘तुम्ही म्हणता शेअर बाजारात तेजी येणार आहे; पण कच्चे तेल नवनवे उच्चांक करत आहे, अमेरिकेसोबत अजूनही करार झालेला नाही, महागाई अस्मानाला भिडली आहे, फक्त भारतात नाही तर जगात सर्वत्र! इराण युद्ध संपलेले नाही, देशांतर्गत चाललेली आंदोलने; हे सारे तुम्ही बघत नाही का?’’ आमचे एकच उत्तर! या साऱ्या निरुत्साही करणाऱ्या बातम्या आहेत म्हणूनच ‘सेन्सेक्स’ आणि ‘निफ्टी’ आजच्या पातळीवर आहेत. सर्व आव्हानांची उकल झाल्यास हे भाव राहतील का? आणि त्यातही हळूहळू बदल होताना दिसत आहे. रशियाला डिझेल विकायला सवलत दिली म्हणजेच भारतावरची १०० टक्के ‘टेरिफ’ची टांगती तलवार काही काळ दूर झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नाने रुपयाला स्थैर्य आले आहे. कच्चे तेल ११० डॉलरवर पोहोचले म्हणजे पुढे १२० डॉलरपर्यंतही जाऊ शकते. तसे झाल्यास पर्यायी इंधनाचा शोध वाढेल, हे उत्पादकांनाही कळते. म्हणूनच भाव खाली येऊ शकतात. एकच मोठी जोखीम आहे, ‘मार्जिन ट्रेडिंग’मधील कर्ज दीड लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. आता थोडे भविष्याकडे पाहात आज गुंतवणूक सुरू करायला हवी. रात्र सरली आहे आणि झुंजुमुंजू झाले आहे, आता तयारीत राहिले पाहिजे..Premium|Land Acquisition Compensation : मातीचे मोल अन् आर्थिक भविष्याचा समतोल! .बाजाराची चंचलता आपल्यासाठीच!‘निफ्टी’ २२,००० ते २२,५०० अंशांदरम्यान आधार शोधेल, असा आमचा कयास होता. दसऱ्यापर्यंतच्या कालावधीत तरी तसे झालेले दिसते. हा आधार तात्पुरता आहे, की कायमस्वरूपी आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. कदाचित २१,९०० हा अंतिम तळ असेल; पण या दरम्यान संधी शोधायलाच हवी. मागील एका लेखात, युद्धाला तोंड फुटल्यावर जसजसे कच्चे तेल वर जाऊ लागले, तसतसे आम्ही ‘चेन्नई पेट्रो’ हा शेअर अभ्यासासाठी सुचवला होता. त्यावेळी तो १००० रुपयांच्या आसपास होता. तो दसऱ्याच्या आसपास खाली येऊनदेखील १४३० रुपयांवर होता. तात्पर्य असे, की शेअर बाजाराच्या प्रत्येक पातळीवर खरेदी आणि विक्रीची पर्वणी असतेच! शेअर बाजाराची चंचलता आपल्यासाठीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. लार्ज कॅप शेअर हळूच डोके वर काढत आहेत. जेव्हा संपूर्ण बाजार तेजीत सामील होईल, तेव्हाच आपला जीव भांड्यात पडेल.‘आयपीओं’ची बरसातहा लेख आपल्यासमोर येईल तेव्हा बहुचर्चित ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’ची प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) संपून त्यात व्यवहारदेखील सुरू झाले असतील. ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’च्या (एनएसई) मेगा ‘आयपीओ’नंतर (२२,५०० कोटी रुपये) आता ‘जिओ’चा ‘आयपीओ’ ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी भांडवलविक्री झाली आहे. या ‘आयपीओ’ला विक्रमी प्रतिसाद मिळाला. ‘एनएसई’ने सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराच्या हाती भोपळाच दिला. ‘मेरा तो लाँग टर्म है’ असे म्हणत गुंतवणूकदार स्वत:चे समाधान करून घेताना दिसतात. थोडक्यात काय, ज्यांना थांबायचे नव्हते, त्यांचे भांडवल अडकले.शेअर बाजारात एखाद्या गोष्टीची चलती सुरू झाली, की तिचा अतिरेक होईपर्यंत आपल्याला स्वस्थ बसवत नाही! एकेकाळी लोकांना स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जायचा. मग, त्यानंतर मुदत ठेव, म्युच्युअल फंड आणि आता तर ‘आयपीओं’चा जमाना आला आहे. जत्रेत एकाच दिवशी पाच-सहा नवी दुकाने उघडावीत आणि प्रत्येकाने गिऱ्हाईकांच्या खिशातील पैसा ओढून घ्यावा, तसे चित्र सध्या आपल्या प्राथमिक बाजारात दिसते आहे. एखाद्या ‘आयपीओ’त शेअर मिळाले आणि पहिल्याच दिवशी भाव वधारला, की आपण गुंतवणुकीतील ‘हीरो’ झालो, असे वाटते.भारतीय भांडवली बाजारातील ‘आयपीओं’ची संख्या आणि भांडवल गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात मुख्य बाजारातील १०८ कंपन्यांनी सुमारे १.७६ लाख कोटी रुपये उभारले. मात्र, याच काळात ‘आयपीओं’च्या पहिल्या दिवशी मिळणारा सरासरी नफा त्याच्या मागील वर्षातील तुलनेत २८ टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांपर्यंत घसरला.म्हणजेच बाजारात नव्या कंपन्यांची रेलचेल वाढली असली, तरी गुंतवणूकदारांना मिळणारा तत्काळ फायदा त्याच प्रमाणात वाढलेला नाही. त्यातही गंमत अशी, की जे शेअर ‘आयपीओ’त लागत नाहीत, तेच वाढलेले दिसतात. लागलेले शेअर आपल्याला नाराज करत फक्त कधीतरी विकले जाण्याची वाट पाहात असतात. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ‘आयपीओं’ची संख्या वाढणे आणि गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी वाढणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत..पैसा शोषून घेतला आहे का?चालू वर्षीदेखील भारतीय कंपन्यांनी विक्रमी रक्कम उभी केली आणि त्याच काळात ‘निफ्टी’ सुमारे १४ टक्के खाली आला. एका तज्ज्ञाचा युक्तिवाद असा आहे, की ‘आयपीओं’च्या गर्दीमुळे मंदी आली. दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी खऱ्या आहेत. म्हणूनच एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला जातो, नव्या शेअरच्या विक्रीने बाजाराचा पैसा शोषून घेतला आहे का? ‘आयपीओ’ चांगला, की वाईट, हे कशावर ठरवायचे? विचारासाठी काही मुद्दे देत आहे. कारण कंपनी चांगली असणे आणि तिचा ‘आयपीओ’ चांगल्या भावाला मिळणे यांत मोठा फरक आहे. एखाद्या कंपनीचा व्यवसाय उत्तम असून, विक्री आणि नफा वेगाने वाढत असू शकतो; परंतु त्या सर्व चांगल्या गोष्टींचा विचार करूनच कंपनीने शेअरची विक्रीकिंमत आजच जास्त ठेवली असेल, तर गुंतवणूकदाराला किती फायदा मिळणार? कंपनीला पैसा हवा आहे, की जुन्या गुंतवणूकदारांना बाहेर पडायचे आहे?‘फ्रेश इश्यू’ आणि ‘ओएफएस’‘आयपीओ’मध्ये आणखी एक महत्त्वाचा फरक समजून घेण्यासारखा आहे. काही कंपन्या नवे शेअर विकून भांडवल उभारतात. याला ‘फ्रेश इश्यू’ म्हणतात. या पैशाचा उपयोग व्यवसायविस्तार, नवे प्रकल्प, कर्जफेड किंवा अन्य घोषित कारणांसाठी होऊ शकतो. दुसरीकडे, ‘ऑफर फॉर सेल’ म्हणजे ‘ओएफएस’मध्ये विद्यमान भागधारक आपले शेअर विकतात. अशा वेळी ‘आयपीओ’मधून मिळणारा पैसा कंपनीच्या खात्यात जात नाही, तर शेअर विकणाऱ्या भागधारकांकडे जातो. २३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुख्य बाजारातील ‘आयपीओ’ उभारणीपैकी सुमारे ६१ टक्के रक्कम ‘ओएफएस’ मार्गाने जमा झाली. ‘ओएफएस’ असणे म्हणजे कंपनी वाईटच, असे अजिबात नाही.एक प्रश्न तरी नक्की विचारा...आयपीओ घेताना गुंतवणूकदाराने एक प्रश्न नक्की विचारावा, ‘‘मी ज्या किमतीला शेअर विकत घेत आहे, त्या किमतीला कुणीतरी विकतंय. ते का? आणि कंपनीच्या भविष्यातील वाढीचा फायदा मला किती मिळणार?’’ ‘आयपीओ’ला किती पट मागणी आली, यावरून त्याची गुणवत्ता ठरत नाही. काही वेळा मागणीच्या आकड्यांमुळेच गुंतवणूकदारांमध्ये कृत्रिम उत्साह निर्माण होतो. बाजारातील मागणी, प्रत्यक्ष व्यवसायाची गुणवत्ता आणि मूल्यांकन या तिन्ही गोष्टी स्वतंत्रपणे तपासायला हव्यात. ‘ग्रे मार्केट’मधील अधिमूल्य बघून अर्ज करणे टाळले पाहिजे, कारण ते पाऱ्यासारखे उडून जाऊ शकते.‘आयपीओं’मध्ये हजारो कोटी रुपये गुंतवले जात असताना म्युच्युअल फंडांच्या ‘एसआयपी’मध्येही दरमहा मोठी भर पडते आहे. मग बाजारात एवढा पैसा येतो कुठून? याची काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.१. परदेशी संस्थादेखील ‘आयपीओ’ भरणा करत आहेत.२. शेअर बाजारात विक्री करून गुंतवणूकदार ‘एसआयपी’ चालू ठेवत आहेत.३. ‘आयपीओ’मधील पैसे दुय्यम बाजारात विक्री करून पुनः प्रवाहात येतात.४. मध्यमवर्गाची नियमित बचतीची सवयआम्ही असे म्हणतो, की ‘एसआयपी’मधील पैसा म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून चांगल्या नव्या इश्यूमधे येतोच! स्वत: अर्ज करण्याऐवजी त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास ठेवणे बरे नाही का?.‘जिओ’च्या ‘आयपीओ’ने रचला इतिहास!देशातील बहुचर्चित ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’च्या ‘आयपीओ’ने १.३९ कोटी मागणी अर्ज मिळवत नवा विक्रम नोंदविला. भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या ‘आयपीओ’साठी अर्जांची संख्या एक कोटींच्या पुढे गेली असून, ही जागतिक स्तरावरील विक्रमी कामगिरी मानली जात आहे. या ३०,२१३ कोटी रुपयांच्या ‘आयपीओ’ला गुंतवणूकदारांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. या ‘आयपीओ’साठी एकूण २२.१९ पट बोली लागली.सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी काय करावे?माझ्या मते, ‘आयपीओ’कडे अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे; पण आजच्या झटपट युगात कंपनीचे माहितीपत्रक (प्रॉस्पेक्टस) आणि आर्थिक आकडेवारी वाचायला कुणाला वेळ आहे? अशावेळी काही किमान मुद्द्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.१. प्रत्येक ‘आयपीओ’साठी अर्ज करणे आवश्यक नाही. एखादी संधी सोडली, तर आयुष्यभराची संपत्ती निर्माण करण्याची संधी हुकली, असे समजण्याचे कारण नाही. शेअर बाजारात दररोज नव्या संधी निर्माण होत असतात.२. कंपनी नेमके काय करते, तिचा नफा कसा वाढतो आहे, कर्ज किती आहे, उभारलेल्या पैशाचा उपयोग कशासाठी होणार आहे आणि प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी काय आहे, हे समजून घ्यावे.३. मूल्यांकनाची तुलना त्याच क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्यांशी करावी. तसेच एंजल गुंतवणूकदार किती तगडा/विचारी आहे, हे बघायला हवे.४. आपल्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांचा विचार करावा. केवळ ‘लिस्टिंग गेन’ मिळविण्यासाठी अर्ज करत असाल, तर त्यातील तोटा हा अविभाज्य आहे व तो झालाच तर ताब्यात घेऊन भांडवल जपले पाहीजे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अर्ज करत असाल, तर कंपनीचा व्यवसाय आणि भविष्यातील वाढ समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.५. प्रत्येक ‘आयपीओ’तील गुंतवणूक लहान ठेवावी, कारण वाटप अनिश्चित असते आणि यंदा ‘लिस्टिंग’नंतर २० ते ७० टक्के घसरण झाल्याची उदाहरणे आहेत.६. महत्त्वाचे म्हणजे उधारीचा पैसा नक्की नसावा. वाटपाच्या मागे लागून कर्ज घेऊ नये. कधी बाहेर पडायचे ते आधीच ठरवावे आणि ‘लिस्टिंग’नंतरच्या लॉक-इन संपण्याच्या तारखा नोंदवून ठेवाव्यात.७. ‘आयपीओ’मुळे कित्येक नव्या क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. अतिघाई न करता कंपनीचे कामकाज त्यांच्याच अंदाजाप्रमाणे चालले आहे की नाही, हे बघून पैसे गुंतवणे चांगले!(लेखक अर्थबोध शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८५०५६६३१०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.