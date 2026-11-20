डॉ. योगेंद्र पुराणिक - yogi3677@yahoo.comबदलत्या जागतिक सत्तासमीकरणांत भारत आणि जपान यांचे सामरिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक महत्त्व वाढत आहे. चीनचा वाढता प्रभाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षाविषयक आव्हाने आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल यांच्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील सहकार्याला नवे परिमाण प्राप्त झाले आहे. मात्र, भूराजकीय जवळीक आणि ऐतिहासिक आत्मीयता यांचे रूपांतर प्रत्यक्ष औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सहकार्यात कितपत झाले आहे, याची चिकित्सा करणेही तितकेच आवश्यक आहे. इतिहासाच्या पायावर उभे असलेले भारत-जपान संबंध भविष्यातील जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी किती सक्षम आहेत, याचे उत्तर घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीतून मिळेल.भारत आणि जपान यांच्या संबंधांचे वर्णन करताना धर्म, संस्कृती, मैत्री, विश्वास, तंत्रज्ञान आणि परस्परपूरकता हे शब्द वारंवार ऐकू येतात. त्यांना ऐतिहासिक आधारही आहे. मात्र, एखादे नाते जुने असणे आणि ते पुरेसे विकसित असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राजकीय व्यासपीठांवरील आत्मीयता कारखाने, विद्यापीठे आणि सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात कितपत उतरली आहे, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या कसोटीवर भारत-जपान संबंधांकडे पाहिल्यास उल्लेखनीय यशाबरोबरच अनेक महत्त्वाच्या आघाड्यांवरील अपूर्णताही स्पष्टपणे जाणवते.दोन्ही देशांकडे एकमेकांना देण्यासारखे बरेच काही आहे. जपानकडे उत्पादनातील अचूकता, संशोधनाचा पाया, भांडवल आणि व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, तरुण मनुष्यबळ, सॉफ्टवेअरमधील क्षमता आणि विविध परिस्थितींमध्ये काम करण्याची लवचिकता आहे. परंतु, ही गुणवैशिष्ट्ये आपोआप भागीदारी निर्माण करीत नाहीत. त्यांना जोडणाऱ्या संस्था, भाषिक क्षमता, विश्वासार्ह प्रक्रिया आणि समान उद्दिष्टे लागतात. त्यामुळे या संबंधांचे परीक्षण करताना गौरवाच्या परिचित कथांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष परिणामांचा हिशेब मांडणे आवश्यक आहे.युद्धोत्तर काळात भारताने जपानशी सन्मानपूर्वक संबंध प्रस्थापित करण्याला महत्त्व दिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४९ मध्ये टोकियोच्या उएनो प्राणिसंग्रहालयाला दिलेली हत्तीण या भावनिक जवळिकीचे प्रतीक ठरली. १९५२च्या कॅलिफोर्निया वाटाघाटींमध्ये भारताने अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी मांडलेल्या जपानवर राज्य करण्याच्या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला. जपानला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवून दिले. याच वर्षी भारत-जपानचे औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९५८मध्ये भारत जपानी येन कर्जसहाय्याचा पहिला प्राप्तकर्ता बनला, तरी शीतयुद्धातील भिन्न प्राधान्ये आणि आर्थिक संरचनांमुळे या नात्याचा विस्तार मर्यादित राहिला. आत्मीयता उपस्थित होती. तिचे व्यापक आर्थिक परस्परावलंबनात रूपांतर होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आणि सक्रिय धोरणे आवश्यक होती.आज भारत-जपान संबंधांचा भूराजकीय आधार समुद्री व्यापारमार्गांची सुरक्षितता, नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि आर्थिक सुरक्षितता हा आहे. भारतासाठी हिंद महासागराचे महत्त्व मोठे आहे. जपानसाठी ऊर्जा आणि व्यापाराची समुद्री वाहतूक अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे नौदल सहकार्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळ्यांची सुरक्षितता यांत स्वाभाविक समान हितसंबंध आहेत. ‘क्वाड’सारख्या मंचामुळे संवाद वाढतो; परंतु त्याकडे परस्पर संरक्षणाची बंधनकारक हमी देणारी लष्करी आघाडी म्हणून पाहणे दिशाभूल करणारे ठरेल.चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक जवळिकीला चालना मिळाली आहे. तरी भारत-जपान संबंधांची व्याख्या केवळ चीनविरोधातून केली तर त्यांची स्वतंत्र उपयुक्तता मर्यादित होते. हवामान, आरोग्य, ऊर्जा, संशोधन आणि आशियातील पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांना स्वतःचे महत्त्व आहे. शिवाय सुरक्षा स्पर्धा वाढली म्हणून आर्थिक संबंध तत्काळ संपत नाहीत. धोरणकर्त्यांनी जोखीम कमी करणे आणि जगापासून तुटणे यांतील फरक ओळखला पाहिजे. भागीदारीचा उद्देश पर्याय वाढवणे आणि संकटांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे असावा.भारत आणि जपान हे दोन्ही देश प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विषयावर एकच भूमिका घेतील, अशी अपेक्षाही अवास्तव आहे. जपानची सुरक्षा अमेरिकेशी असलेल्या कराराशी जोडलेली आहे; तर भारत रशियाशी संबंध ठेवूनसुद्धा धोरणात्मक स्वायत्ततेला महत्त्व देतो. जुलै २०२६ मधील शिखर बैठकीत संरक्षण, आर्थिक सुरक्षितता आणि लोकसंपर्काला प्राधान्य देण्यात आले. आता या व्यापक चौकटीतून मोजता येतील असे परिणाम निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे..Premium|Health Emergency : नवी उमेद...!.व्यापार आणि गुंतवणूक : वाढीमागील असमतोलराजकीय उंचीच्या तुलनेत आर्थिक संबंध किती मजबूत आहेत, हे आकडे सांगतात. भारतीय दूतावासाच्या अद्ययावत आढाव्यानुसार २०२५-२६ मध्ये द्विपक्षीय वस्तू व्यापार २७.४८ अब्ज डॉलर होता. भारताची निर्यात ६.०४ अब्ज आणि आयात २१.४४ अब्ज डॉलर होती. म्हणजे तूट सुमारे १५.४ अब्ज डॉलर. व्यापार वाढ सकारात्मक असली, तरी भारताचा निर्यात पाया तुलनेने अरुंद राहिल्याचे या आकड्यांतून दिसते. व्यापारवाढीचा उत्सव करताना त्याची रचना तपासणेही आवश्यक आहे.व्यापार तूट म्हणजे प्रत्येक व्यवहार भारतासाठी प्रतिकूल आहे, असा निष्कर्ष मात्र चुकीचा ठरेल. आयात केलेली यंत्रे आणि तंत्रज्ञान पुढील उत्पादनक्षमता वाढवू शकतात. प्रश्न असा आहे, की त्या आयातीमुळे देशांतर्गत मूल्यवर्धन, कौशल्य आणि निर्यात किती वाढते. तयार उत्पादने विकत घेण्याबरोबर त्यांची निर्मिती, दुरुस्ती, सुधारणा आणि पुढील संशोधन करण्याची क्षमता विकसित झाली पाहिजे अन्यथा आर्थिक सहकार्याचा विस्तार झाला तरी तांत्रिक अवलंबित्व कायम राहू शकते. भागीदारीचा लाभ मोजताना दीर्घकालीन औद्योगिक क्षमतेला मध्यवर्ती स्थान द्यावे लागेल.२०११ पासून लागू असलेल्या व्यापक आर्थिक भागीदारी करारामुळे व्यापाराला औपचारिक चौकट मिळाली; परंतु शुल्क सवलत मिळणे आणि बाजारपेठेत यशस्वी प्रवेश मिळणे वेगळे आहे. उत्पादनाचे प्रमाणपत्र, भाषिक दस्तऐवज, वितरणव्यवस्था आणि विक्रीनंतरची सेवा यांची पूर्तता आवश्यक असते. भारतीय उद्योगांनी या तयारीत गुंतवणूक करावी. जपानी संस्थांनीही अनावश्यक प्रक्रियात्मक अडथळे कमी करावेत. औषधे, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि सेवांसाठी क्षेत्रनिहाय उपाययोजना केल्यास कराराचा लाभ अधिक व्यापक होऊ शकतो. २०२५च्या दशकभराच्या संयुक्त दृष्टिपत्रात जपानकडून भारतात दहा ट्रिलियन येन खासगी गुंतवणुकीचे नवे लक्ष्य ठेवण्यात आले. ही दिशा महत्त्वाकांक्षी आहे; परंतु लक्ष्य म्हणजे आधीच आलेला निधी नव्हे. तसेच सार्वजनिक कर्ज, खासगी समभाग गुंतवणूक आणि उद्योगांचे वित्तपुरवठे यांना एकाच आकड्यात मिसळल्यास चित्र अस्पष्ट होते.यश, मर्यादा आणि चीनकडून शिकण्यासारखे...औद्योगिक सहकार्याचे सर्वांत परिचित उदाहरण वाहन उद्योगाचे आहे. ‘सुझुकी’सारख्या कंपन्यांच्या भारतातील अनुभवाने दीर्घकालीन उपस्थिती, स्थानिक ग्राहकांची समज आणि पुरवठादार विकास यांचे महत्त्व स्पष्ट केले. भारतीय बाजारपेठेला केवळ परदेशी उत्पादनाची विक्री करण्याची जागा मानले, तर संबंध मर्यादित राहतात. स्थानिक अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि निर्यात यांना एकत्र आणल्यास व्यापक उद्योगव्यवस्था उभी राहते. या अनुभवाचा उपयोग वैद्यकीय उपकरणे, औद्योगिक यंत्रसामग्री, ऊर्जा उपकरणे आणि अन्नप्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक योजनाबद्ध पद्धतीने करता येईल.औद्योगिक तुलनेत चीनचा उल्लेख आवश्यक होतो. कारण त्याचे यश केवळ कमी वेतनावर उभे राहिलेले नाही. त्याने मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाशी घटकनिर्मिती, वाहतूक, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि पुरवठादारांचे जाळे जोडले. ‘JETRO’च्या मार्च २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणात भूराजकीय जोखमींबरोबरच चीनचे व्यापारातील महत्त्व टिकून असल्याचे दिसते. त्यामुळे जपानी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडतील आणि त्यांची गुंतवणूक आपोआप भारतात येईल, ही अपेक्षा चुकीची ठरेल. कंपन्यांना पर्यायी ठिकाणी समान विश्वासार्हता, आवश्यक घटक आणि कार्यक्षम पुरवठा मिळाला पाहिजे. भारताने संधीचे रूपांतर औद्योगिक क्षमतेत करणे आवश्यक आहे. एखादी कंपनी भारतात अंतिम जोडणी करीत असली, तरी मुख्य घटकांसाठी बाह्य अवलंबित्व कायम असेल तर जोखीम पूर्णपणे कमी होत नाही.भारतात काहीच घडत नाही, असा निष्कर्षही चुकीचा आहे. ‘JETRO’च्या २०२५च्या जागतिक सर्वेक्षणात भारतातील उत्तरदात्या जपानी कंपन्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक कंपन्यांनी विस्ताराची इच्छा व्यक्त केली. हा महत्त्वाचा सकारात्मक संकेत असला तरी तो प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा आधार होऊ शकत नाही. बाजारातील अपेक्षा आणि अंमलबजावणी यांतील अंतर कमी करण्यासाठी उद्योगांना स्थिर नियम, वेळेत निर्णय आणि स्थानिक भागीदारांची क्षमता लागते आणि त्यांचे उत्पादन अन् रोजगारात रूपांतर करणे अधिक कठीण असते.गुंतवणुकीची तुलना करतानाही योग्य मोजमाप महत्त्वाचे आहे. ‘JETRO’च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, जपानमधून भारतात गेलेली वार्षिक थेट गुंतवणूक २०२४मध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी चीनपेक्षा जास्त होती. हा भारताच्या आकर्षणाचा संकेत आहे. परंतु एका वर्षातील नवी गुंतवणूक आणि अनेक दशकांत उभारलेला औद्योगिक पाया समान गोष्टी नाहीत. आर्थिक वर्ष, दिनदर्शिका वर्ष आणि गुंतवणुकीच्या व्याख्यांमुळेही आकडे बदलतात. म्हणून सकारात्मक प्रवाह मान्य करताना पुरवठा साखळ्यांच्या प्रत्यक्ष खोलीची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे.भारतीय बाजूला जमीन, पायाभूत सेवा, कर प्रक्रिया आणि मंजुरीतील अनिश्चितता कमी करण्याचे काम आहे. एका खिडकीत अर्ज स्वीकारणे पुरेसे नाही; तर निर्णयाची मुदत आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट असली पाहिजे. जपानी बाजूनेही स्थानिक व्यवस्थापकांवर विश्वास ठेवणे आणि निर्णयाधिकार देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी जपानमधील मुख्यालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागली; तर वेगवान बाजारपेठेत संधी निसटते. भारताला शिस्त वाढवावी लागेल आणि जपानला निर्णयातील लवचिकता. दोघांनी बदल केल्याशिवाय परस्परपूरकतेचे आश्वासन प्रत्यक्षात येणार नाही.लघु आणि मध्यम उद्योगांना भारत-जपान नात्याच्या केंद्रस्थानी आणणे विशेष महत्त्वाचे आहे. मोठ्या कंपन्यांना सल्लागार आणि परदेशी कार्यालये परवडतात. छोट्या उद्योगांना भाषांतर, प्रमाणपत्रे आणि योग्य भागीदार शोधण्याचाही खर्च जड जाऊ शकतो. संयुक्त गुणवत्ता प्रयोगशाळा, नमुना उत्पादनासाठी सुविधा आणि दीर्घकालीन पुरवठादार प्रशिक्षण यांचा त्यामुळे अधिक उपयोग होईल. औद्योगिक भेटी आणि परिषदांनंतर पाठपुरावा करणारी सक्षम यंत्रणा हवी. किती सामंजस्य करार झाले, यापेक्षा किती छोट्या उद्योगांना नियमित आदेश मिळाले, हा यशाचा अधिक अर्थपूर्ण निकष आहे..सेमीकंडक्टर आणि माहिती तंत्रज्ञान : विश्वासार्हतेची कसोटीसेमीकंडक्टर क्षेत्र हे विश्वासार्हतेच्या महत्त्वाचे नेमके उदाहरण आहे. चीपनिर्मितीकरिता स्थिर वीज, अतिशुद्ध पाणी, गुणवत्तापूर्ण पुरवठा आणि व्यवस्थापनावरील विश्वास अतिमहत्त्वाचे मुद्दे आहेत. कमी वेतनामुळे निर्माण होणारी बचत उत्पादनातील व्यत्ययामुळे सहज नष्ट होऊ शकते. म्हणून गुंतवणूकदार फक्त कारखान्याची जागा पाहत नाही तर त्याच्या सभोवतालची संपूर्ण व्यवस्था तपासतो. भारतासाठी धडा असा, की अनुदान आकर्षण निर्माण करू शकते; पण नियमित आणि विश्वासार्ह उत्पादनाची हमी वेगळ्या संस्थात्मक तयारीतून येते.जपानच्या यशाचे स्पष्टीकरण केवळ राष्ट्रीय शिस्तीत शोधणेही अपुरे आहे. उद्योगाचा पूर्वानुभव, प्रशिक्षित कर्मचारी, ग्राहकांशी जवळीक आणि सरकारी सहाय्य यांचे एकत्रित योगदान असते. शिवाय मोठा कारखाना आल्यावर पाणी, निवास, वाहतूक आणि स्थानिक सेवांवर ताण येऊ शकतो. औद्योगिक गुंतवणुकीचा पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्च पारदर्शकपणे तपासला पाहिजे. भारताने जपानकडून गुणवत्ता व्यवस्थापन शिकताना या व्यापक नियोजनाचाही विचार करावा. आधुनिक उद्योगासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करणे आणि स्थानिक नागरिकांचे हित जपणे या दोन्ही जबाबदाऱ्या परस्परविरोधी मानता कामा नयेत.भारताच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करताना चीपची प्रत्यक्ष निर्मिती आणि तिची जोडणी, पॅकेजिंग व चाचणी यांतील फरक स्पष्ट हवा. मायक्रॉनने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सानंद येथे सुरू केलेल्या सुविधेत जागतिक उत्पादन जाळ्यातून आलेल्या वेफर्सचे अंतिम उत्पादनांत रूपांतर होते. हे महत्त्वाचे औद्योगिक पाऊल आहे; मात्र त्याला संपूर्ण वेफरनिर्मितीची क्षमता समजता येणार नाही. उपलब्धी कमी लेखण्याची गरज नाही तसेच प्रत्येक टप्प्याला तांत्रिक स्वावलंबनाची अंतिम घोषणा करण्याचीही गरज नाही.भारताची सीजी पॉवर, जपानची रेनेसास आणि थायलंडची स्टार्स मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स यांचा संयुक्त उपक्रम अधिक व्यवहार्य सहकार्याची दिशा दाखवतो. अशा भागीदारीतून प्रक्रिया नियंत्रण, चाचणी आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांनुसार काम करण्याचा अनुभव मिळू शकतो. पुढे उपकरणांची देखभाल, विशेष सामग्री आणि स्थानिक अभियांत्रिकी सेवांचे जाळे विकसित करणे आवश्यक आहे.औद्योगिक स्वायत्ततेचा अर्थ प्रत्येक वस्तू देशातच बनवणे असा नसतो. महत्त्वाच्या क्षमता आत्मसात करणे, पुरवठ्याचे पर्याय वाढवणे आणि जागतिक साखळीत अधिक मूल्य निर्माण करणे हा अधिक वास्तववादी मार्ग आहे.माहिती तंत्रज्ञानातही संबंधांचे स्वरूप उंचावण्याची गरज आहे. भारतीय अभियंते केवळ कमी खर्चात काम पूर्ण करणारे कर्मचारी म्हणून वापरले गेले, तर दोन्ही देश संधी गमावतील. जपानी उद्योगांची प्रक्रिया आणि भारतीय सॉफ्टवेअर कौशल्य एकत्र आणून नवी उत्पादने विकसित करता येतील. मात्र आवश्यकतांची अस्पष्ट व्याख्या, बहुस्तरीय कंत्राटपद्धती आणि भाषिक अंतर यामुळे जबाबदारी धूसर होऊ शकते. संयुक्त संघांना ग्राहकांशी थेट संवाद, निर्णयाधिकार आणि ज्ञाननिर्मितीतील योग्य स्थान दिल्यास सहकार्य अधिक टिकाऊ बनेल. खूप सारे जपानी उद्योग आजही भारतीय इंजिनिअर्सना कंत्राटावर कामाला ठेवतात. अचानक कामावरून काढून टाकणे, भरपूर ओव्हरटाईम करून घेऊन त्याचा मोबदला न देणे, खूप कमी पगार देणे अशा अनेक गोष्टही घडत असतात. जपानी भाषा न शिकता जपानला आलेले इंजिनिअर संकटात सापडतात, असे अनेक वेळा दिसून येते.पायाभूत सुविधा : प्रतिष्ठेपलीकडील सार्वजनिक लाभपायाभूत सुविधांमध्ये जपानी सहकार्याचे सामाजिक मूल्य अधिक स्पष्ट दिसते. दिल्ली मेट्रोसारखे प्रकल्प दैनंदिन प्रवास, सुरक्षितता आणि सार्वजनिक सेवांविषयीच्या अपेक्षा बदलू शकतात. अशा सहकार्यातून मिळणारी बांधकाम आणि संचालनाची क्षमता कर्जाच्या रकमेइतकीच महत्त्वाची आहे. मात्र, विकास सहाय्य म्हणजे विनामूल्य देणगी असे समजणे चुकीचे ठरेल. त्यातील कर्जांची परतफेड करावी लागते. म्हणून खर्च, वापर, देखभाल आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ यांचा दीर्घकालीन हिशेब आवश्यक आहे.मुंबई-अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वे प्रकल्पात तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी आहे. त्याचवेळी खर्च, अंमलबजावणी आणि व्यापक वाहतूक गरजांविषयी प्रश्न विचारणे रास्त आहे. जुलै २०२६च्या संयुक्त निवेदनात प्राधान्य विभागांवर २०२७ मध्ये व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याचे भारतीय लक्ष्य नमूद आहे. लक्ष्य आणि पूर्ण झालेली सेवा यांत फरक ठेवला पाहिजे. प्रकल्पाचे मूल्यमापन केवळ प्रतिष्ठेवर न करता स्थानिक कौशल्य, भारतीय पुरवठादारांचा सहभाग आणि प्रवाशांना होणारा उपयोग यांवर झाले पाहिजे. मोठ्या वाहतूक प्रकल्पांबरोबर आरोग्य आणि शेतीतील सहकार्यालाही समतोल महत्त्व द्यावे. मार्च २०२६ मध्ये जपानने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाबमधील शहरी वाहतूक, आरोग्य आणि कृषी प्रकल्पांसाठी कर्जसहाय्य मान्य केले. या क्षेत्रांत नागरिकांना मिळणाऱ्या लाभाला अनेकदा कमी प्रसिद्ध मिळते; पण ती व्यापक असू शकते. योग्य उपकरणांइतकीच त्यांची देखभाल आणि वापरकर्त्यांचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. एखाद्या ग्रामीण रुग्णालयातील नियमित चालणारी यंत्रणा किंवा शेतकऱ्याचे कमी झालेले नुकसान हेही द्विपक्षीय सहकार्याचे ठोस यश मानले पाहिजे.खरेतर भारताकडे पैसा नाही असेही नाही; परंतु त्याचा योग्य ठिकाणी वापर न झाल्यामुळे भारत कर्जबाजारी होत चालला आहे.आर्थिक करारांच्या पलीकडे लोकांची देवाणघेवाण हा संबंधांचा खरा पाया आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०२४ मध्ये जपानमध्ये ५३,९७४ भारतीय नागरिक होते; तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भारतात ८,१०२ जपानी नागरिक होते. या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या आकाराच्या मानाने थेट मानवी संपर्क अजून मर्यादित असल्याचे दिसते. आकड्यांच्या तारखा भिन्न असल्याने त्यांची तुलना सावधपणे करावी.२०२५ मध्ये पाच वर्षांत पाच लाख व्यक्तींची द्विमार्गी देवाणघेवाण, त्यात भारतातून जपानकडे ५० हजार कुशल व अर्धकुशल व्यक्तींचा समावेश, असे उद्दिष्ट जाहीर झाले. त्याला पाच लाख भारतीयांना कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी समजणे चुकीचे आहे. उद्दिष्टाचा अर्थ स्पष्ट ठेवणे तरुणांची फसवणूक टाळण्यासाठीही आवश्यक आहे.साडेतीन लाख अर्धकुशल रोजगारांकरिताचा २०१७ मध्ये करार करण्यात आला; पण जपानमध्ये आले जेमतेम तीन हजारच. भरती, प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाच्या अटी यांमध्ये सुसंगती नसेल तर मोठ्या घोषणांमुळे अपेक्षाभंग वाढतो. मानवी देवाणघेवाणीला संख्यात्मक मोहिमेपेक्षा दीर्घकालीन सामाजिक प्रकल्प मानले पाहिजे. जपानला मनुष्यबळाची गरज आहे आणि भारतात तरुणांची संख्या मोठी आहे, एवढ्याने यशस्वी स्थलांतर घडत नाही. वेतनातून होणाऱ्या कपाती, राहण्याचा खर्च, प्रशिक्षण शुल्क आणि करिअरची दिशा स्पष्ट असली पाहिजे. मध्यस्थांच्या आश्वासनांऐवजी उमेदवाराला स्वतःच्या भाषेत समजणारा करार मिळणे आवश्यक आहे. तक्रार केल्यामुळे नोकरी धोक्यात येईल अशी भीती असेल; तर संरक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षात निष्प्रभ ठरते. या प्रश्नांची जबाबदारी पाठवणाऱ्या आणि स्वीकारणाऱ्या दोन्ही देशांनी घ्यायला हवी. ती स्थलांतरित व्यक्तीवर एकटीवर टाकता येणार नाही.कुटुंबासह स्थायिक होणाऱ्या व्यावसायिकांच्या गरजा आणखी व्यापक असतात. घरभाडे, बँक व्यवहार, आरोग्यसेवा आणि मुलांचे शिक्षण यांतील अडचणी करिअरच्या निर्णयावर परिणाम करतात. जपानने परदेशी व्यक्तीला केवळ कामगार म्हणून नव्हे; तर नागरी जीवनातील सहभागी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. भारतीयांनीही स्थानिक भाषा, नियम आणि सामुदायिक जबाबदाऱ्या समजून घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. या चर्चेत महिलांचे आणि जोडीदारांचे अनुभव स्वतंत्रपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. एका व्यक्तीला परदेशात उत्तम नोकरी मिळाली तरी तिच्या जोडीदाराचे करिअर थांबले किंवा कुटुंब सामाजिकदृष्ट्या एकटे पडले तर दीर्घकालीन वास्तव्य कठीण होऊ शकते. बालसंगोपन, भाषाशिक्षण आणि व्यावसायिक पुनर्प्रवेशासाठी मदत मिळाल्यास संपूर्ण कुटुंबाचा आत्मविश्वास वाढतो. उद्योगांच्या मनुष्यबळ धोरणात या घटकांचा समावेश असावा. कर्मचारी टिकवण्याचा प्रश्न फक्त वेतनाने सुटत नाही; तर तो संपूर्ण कुटुंबाला जगण्याजोगे वातावरण उपलब्ध करून देण्याशी जोडलेला आहे.सामाजिक समावेश म्हणजे सर्वांनी सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसमान होणे नव्हे. सार्वजनिक नियम पाळताना भाषा, अन्न, श्रद्धा आणि वैयक्तिक ओळख जपता येते. स्थानिक प्रशासनाने बहुभाषिक माहिती आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. समुदाय संस्थांनी स्वतःपुरते बंद वर्तुळ निर्माण करण्याऐवजी शेजाऱ्यांशी संपर्क वाढवावा. आपत्ती व्यवस्थापन, शाळांचे उपक्रम आणि परिसरातील स्वयंसेवा यांतून विश्वास निर्माण होतो. दैनंदिन सहकार्यामुळे तयार होणारा हा विश्वास मोठ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमातील तात्पुरत्या उत्साहापेक्षा अधिक टिकाऊ असू शकतो..Premium|Karnataka Campaign : आदिलशाही-मुघल संघर्षाचा फायदा घेत शिवरायांची दक्षिण मोहीम; कर्नाटकातील राजकीय डावपेच.शिक्षण आणि संशोधन : क्षमतेच्या तुलनेत अपुरी देवाणघेवाणशिक्षणातील आकडे भारत-जपान संबंधांच्या मर्यादा आणखी स्पष्ट करतात. ‘JASSO’नुसार १ मे २०२५ रोजी जपानमध्ये ४,०८,०६९ परदेशी विद्यार्थी होते. त्यांत भारतीय केवळ २,०९५ म्हणजे सुमारे अर्धा टक्का होते. या संख्येत विद्यापीठांबरोबर भाषाशाळा आणि इतर पात्र संस्थांचाही समावेश आहे. भारताच्या आकाराच्या आणि तांत्रिक मनुष्यबळाच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प आहे. राजकीय भाषणांमध्ये प्रतिभेच्या देवाणघेवाणीवर भर असला, तरी उच्च शिक्षणातील प्रत्यक्ष संपर्क अद्याप त्याला अनुरूप नाही. त्यामागे केवळ भाषेचा अडथळा आहे, असे म्हणणे अपुरे ठरेल. अभ्यासक्रमांची माहिती, प्राध्यापकांशी संपर्क, आर्थिक सहाय्य आणि पदवीनंतरच्या करिअरची स्पष्टता हेही घटक आहेत. इंग्रजीत पदवी पूर्ण करता आली तरी नोकरीसाठी जपानी भाषेची गरज निर्माण होऊ शकते. विद्यार्थ्यांनी हा संपूर्ण प्रवास आधी समजला पाहिजे. जपानी विद्यापीठांनी उद्योगांशी जोडणी आणि रोजगार मार्गदर्शनावर भर द्यावा. भारतीय संस्थांनीही जपानकडे केवळ शिष्यवृत्तीचे ठिकाण म्हणून न पाहता संशोधनातील दीर्घकालीन भागीदार म्हणून पाहावे. शैक्षणिक देवाणघेवाण दोन्ही दिशांनी वाढली पाहिजे. भारतीय विद्यार्थ्यांनी जपानी प्रयोगशाळांत शिकावे तसेच जपानी विद्यार्थ्यांनी भारतीय संशोधन संस्था आणि उद्योगांमध्ये काम करावे. पाणी व्यवस्थापन, ग्रामीण आरोग्य, परवडणारी उपकरणे आणि बहुभाषिक डिजिटल सेवा यांसारख्या प्रश्नांवर संयुक्त प्रकल्प उपयुक्त ठरतील. जपानमध्ये वाढणाऱ्या भारतीय मुलांचे शिक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. कुटुंबाची भाषा आणि सांस्कृतिक ओळख जपत स्थानिक समाजात सहभागी होण्याची संधी त्यांना मिळाली पाहिजे. भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शाळा निवडल्यास स्थानिक भाषा शिकण्याचा मार्ग हवा; जपानी शाळा निवडल्यास आवश्यक भाषिक सहाय्य हवे. पुढील विद्यापीठ प्रवेश आणि करिअर यांविषयी पालकांना स्पष्ट माहिती मिळाली पाहिजे. दुसऱ्या पिढीला दोन्ही समाजांशी जोडणे ही फक्त कौटुंबिक जबाबदारी नसून, दीर्घकालीन द्विपक्षीय गुंतवणूक आहे.खाद्यसंस्कृती : ‘करी’पलीकडील भारताची ओळखसांस्कृतिक देवाणघेवाणीत अन्न हा सर्वांत सहज उपलब्ध पूल आहे. भारतीय मसाल्यांचा वापर करून बनवलेली करी ब्रिटिश मार्गाने जपानमध्ये पोहोचली. तिथे स्वतंत्र जपानी रूपात विकसित झाली. जपानमधील भारतीय भोजनाची ओळख नान आणि बटर चिकनपुरती मर्यादित राहण्याचा प्रश्न दिसून येतो. भारतातील प्रादेशिक पाकवैविध्य त्यापेक्षा खूप व्यापक आहे. महाराष्ट्रातील घरगुती पदार्थ, बंगालमधील मासे, दक्षिणेतील भाताधारित भोजन आणि विविध कडधान्यांच्या परंपरा परिचित झाल्यास भारताविषयीची समजही विस्तारते. मात्र एखाद्या रेस्टॉरंटमधील चव संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करते, अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही.पर्यटनातील वाढही आपोआप सखोल समज निर्माण करीत नाही. प्रवाशाला सुरक्षित वाहतूक, स्वच्छता, आहारविषयक माहिती आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशामुळे भारताकडे आकर्षित होणाऱ्या जपानी प्रवाशांना स्थानिक समाजाशी संवादाची संधी मिळू शकते. जपानला जाणाऱ्या भारतीयांनीही प्रसिद्ध शहरांपलीकडील ग्रामीण जीवन आणि प्रादेशिक संस्कृती अनुभवावी. पर्यटन, शैक्षणिक भेटी आणि स्थानिक समुदाय यांची सांगड घातल्यास आर्थिक लाभ अधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचेल आणि परस्परांविषयीच्या साचेबद्ध प्रतिमा बदलण्यास मदत होईल.भारत-जपान नात्याची पुढची उंची त्याच्या इतिहासाच्या पुनरुच्चारातून ठरणार नाही. भारतीय उद्योगाची विश्वासार्हता वाढणे, जपानी संस्थांची समावेशकता सुधारणे, विद्यार्थ्यांना संधी मिळणे आणि सामान्य नागरिकांचा परस्परांवरील विश्वास दृढ होणे यांतून ती ठरेल. दोन्ही देशांनी स्वतःच्या मर्यादा मान्य करून एकमेकांना बदलण्यास मदत केली; तर ऐतिहासिक आत्मीयतेला आधुनिक अर्थ मिळेल. बुद्धापासून सेमीकंडक्टरपर्यंत पोहोचलेला हा प्रवास पुढे नेण्यासाठी मोठ्या घोषणांइतकीच रोजच्या व्यवहारातील प्रामाणिकता, गुणवत्ता आणि मानवी प्रतिष्ठेविषयीची बांधिलकी आवश्यक आहे.(लेखक समाजसेवक आणि वक्ते असून, अखिल जपान भारतीय संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ते दीर्घकाळ जपानमध्ये वास्तव्यास असून, टोकियोतील एदोगावामधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.