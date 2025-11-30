प्रीमियम आर्टिकल

Premium|India F1 Grand Prix : एफ वन रेसिंग’ला हिरवा झेंडा कधी?

Motorsport in India : F1 रेसिंगवर 'खेळ' की 'मनोरंजन' म्हणून कर आकारणीच्या वादात अडकल्यामुळे भारताने २०१३ नंतर हा खेळ गमावला आणि जवळपास ५०,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक उलाढालीस मुकावे लागले.
India F1 Grand Prix

India F1 Grand Prix

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राघव बाग- raghavbag007@gmail.com

नोएडात २०१३ मध्ये झालेल्या ‘एफ वन रेस’नंतर या खेळाच्या माध्यमातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी चिन्हे होती; मात्र त्याच्यावर ‘खेळ’ म्हणून कर आकारायचा की ‘मनोरंजन’ म्हणून... इथपासून अनेक मुद्द्यांवर सरकारदरबारी तो निर्णय लालफितीत अडकला आणि ती रेस शेवटची ठरली. भारत अजूनही त्याला परवानगी का देत नाही, हे अनाकलनीय आहे.

Loading content, please wait...
sports
car
Infrastructure
Economic Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com