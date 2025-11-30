Premium|India F1 Grand Prix : एफ वन रेसिंग’ला हिरवा झेंडा कधी?

राघव बाग- raghavbag007@gmail.comनोएडात २०१३ मध्ये झालेल्या ‘एफ वन रेस’नंतर या खेळाच्या माध्यमातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी चिन्हे होती; मात्र त्याच्यावर ‘खेळ’ म्हणून कर आकारायचा की ‘मनोरंजन’ म्हणून... इथपासून अनेक मुद्द्यांवर सरकारदरबारी तो निर्णय लालफितीत अडकला आणि ती रेस शेवटची ठरली. भारत अजूनही त्याला परवानगी का देत नाही, हे अनाकलनीय आहे. .Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.लाल फितीत अडकलेल्या या खेळाला हिरवा झेंडा दाखवला गेल्यास भारतात मोठ्या आर्थिक उलाढालींना चालना मिळू शकते. एडाच्या ‘बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट’वर २०१३ मध्ये ‘फॉर्म्युला वन’ अर्थात ‘एफ वन’ रेस झाली, तेव्हा भारतात हळूहळू ‘कार रेसिंग’ या खेळाची धूम वाढणार आणि त्यामुळे तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला या खेळाच्या माध्यमातूनही चालना मिळेल, अशी चिन्हे होती. जागतिक पातळीवर अगोदरच प्रसिद्ध असलेल्या या रेसिंग गेममुळे भारताचे नाव या खेळाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात येण्याची संधी होती. परंतु, २०१३ मध्ये झालेली रेस शेवटची ठरली आणि देशाला आर्थिक चलनवलनाला मोठी चालना देणाऱ्या एका खेळाला आणि त्याबरोबर येणाऱ्या संधीलासुद्धा मुकावे लागले. या खेळासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), लागणाऱ्या गाड्या, विविध खेळाडूंचे प्रशिक्षण, रेसिंग गेमच्या तिकिटांद्वारे मिळणारा पैसा, यातूनच तयार होणारे पर्यटन (स्पोर्टस टुरिझम), या सर्वांमुळे तयार होणारे उत्पन्नाचे विविध स्रोत आणि नोकऱ्या या सर्व गोष्टींना भारताला मुकावे लागले. कारण एकच, सरकारदरबारी लालफितीत अडकलेले, किंबहुना घेता न येणारे निर्णय, या खेळाला खेळाचा दर्जा द्यायचा, की उच्चभ्रू लोकांच्या मनोरंजनाचा आणि त्यामुळे यावर कसा आणि नेमका कोणता कर लावायचा, याबद्दल विविध खात्यांमध्ये असलेली मतमतांतरे....स्थानिक पातळीपासून ते जागतिक पातळीपर्यंत भारतीय मुले-मुली पारंपरिक खेळांपासून ऑलिंपिकपर्यंत विविध खेळांमध्ये नाव कमावत आहेत. ‘एफ वन’ हा टीनएजर म्हणजेच १३ ते १९ वर्षे वयोगटातील मुलांना खूपच आकर्षित करणारा मोटार रेसिंगचा खेळ. परंतु, भारतामध्ये अजूनही त्याने पाहिजे तेवढी लोकप्रियता मिळवली नाही. किंबहुना भारतामध्ये लोकप्रियता असूनसुद्धा या खेळाचे-रेसिंगचे महत्त्व ओळखून, त्यासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इतर विविध पातळ्यांवर (सरकारी) आवश्यक असलेले खेळासंदर्भातील निर्णय, नियम आणि या खेळाला ‘खेळ’ म्हणून मान्यता देण्याचे काम अजून झालेले नाही.ब्राझीलमधील रेसिंगची क्रेझ‘एफ वन’ पूर्ण वर्षभरात विविध देशांमध्ये अनेक ठिकाणी ‘ओपन व्हील’ गाड्यांचे रेसिंग आयोजित करत असते. खरे तर हा श्रीमंतांचा खेळ म्हणूनच ओळखला जातो. गाड्यांचे रेसिंग शिकण्यासाठी पहिलीच गुंतवणूक बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात करावी लागते. त्यानंतर त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तो खेळ शिकण्यासाठी करावा लागणारा खर्च याची गणितेही बरीच मोठी आहेत. ब्राझीलसारख्या देशात हा रेसिंगचा गेम बघण्याचे तिकीट कमीतकमी १० हजार रुपयांपासून जास्तीतजास्त एक लाख रुपयांपर्यंत आहे. मागील दहा वर्षांपासून ब्राझीलने ‘एफ वन’ क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. या खेळातून मिळणारे पैशांनी ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी तर मिळालीच आहे; पण या खेळामध्ये ब्राझीलने नावसुद्धा कमावले आहे..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.भारतातील रेसिंगचा प्रवासभारताने २०१३ मध्ये सुरू झालेले ‘एफ वन रेसिंग’ सुरू ठेवले असते, तर निश्चितच देशाच्या परकी चलनाच्या गंगाजळीत भर पडली असती. एका अंदाजानुसार, मागील दहा वर्षांत भारताला जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांना मुकावे लागले आहे. २०२५च्या ‘एफ वन ग्लोबल फॅन सर्व्हे’नुसार भारतात जवळपास सहा लाख जण रेसिंगचा हा खेळ ऑनलाइन बघतात. याच सर्व्हेनुसार, भारतातील खेळप्रेमींनी ‘ग्रँड प्रिक्स’ ही शर्यत पुन्हा होण्याची मागणी सर्वांत जास्त केली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि नेटफ्लिक्सवरील ‘ड्राइव्ह टू सर्व्हाइव्ह’ यांसारख्या मालिकांमुळे या खेळांची लोकप्रियता वाढलेली आहे. यामध्ये ‘जेन झी’चे (जनरेशन झी) प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. या शर्यती सुरू राहिल्या असत्या, तर त्या माध्यमातून वर सांगितलेले उत्पन्नाचे विविध स्रोत तर निर्माण झालेच असते; परंतु, त्याबरोबरच सरकारला संस्थानिक करांच्या माध्यमातूनसुद्धा प्रचंड प्रमाणात उत्पन्न मिळाले असते. २०१३ नंतर सरकारदरबारी या खेळाला खेळाची मान्यता न देता त्याकडे उच्चभ्रू लोकांच्या मनोरंजनाचा खेळ म्हणून बघायची सरकारची इच्छा होती आणि त्याद्वारे सरकारला करांच्या माध्यमातून जास्त उत्पन्न हवे होते. उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी त्या वेळीच मनोरंजनावरील कर म्हणून ‘एफ वन रेसिंग’वर ६५ टक्के कर लावण्याचे ठरवले; पण आयोजकांना अर्थातच हे मान्य नव्हते. ‘एफ वन’च्या प्रायोजकांना मात्र, मनोरंजनावरच्या प्रचंड मोठ्या कराव्यतिरिक्त आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात द्यावे लागणार होते. सरकारी खाती आणि ‘एफ वन’चे प्रायोजक यांच्यामधील लालफितीच्या खेळामुळे शेवटी २०१३ नंतर एकही ‘एफ वन रेस’ भारतात होऊ शकली नाही. अर्थातच, त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न कमी झाले. या माध्यमातून एवढा मोठा निधी सरकारला मिळाला असता, तर त्याचा उपयोग जनतेसाठी बऱ्याच ठिकाणी नक्कीच होऊ शकला असता..एवढेच नाही, तर रेसिंगच्या उलाढालीमधून मिळणाऱ्या महसुलाव्यतिरिक्त अद्ययावत, उच्च तंत्रज्ञानाच्या आणि लक्झरी कारची विक्रीसुद्धा भारतात कमी होत आहे. ‘मोटो जीपी’ आणि ‘एफ वन’ यांसारख्या रेसिंगच्या खेळांमुळे भारतातील क्रीडाप्रेमींमध्ये या खेळाबद्दल अधिकाधिक आवड निर्माण होऊन गाड्यांची विक्री, तर वाढलीच असती आणि विक्रीकर व इतर करांच्या माध्यमातून सरकारच्या झोळीतसुद्धा जास्त पैसा पडला असता. अलीकडेच भारतात ‘कोल्ड प्ले’ आणि त्यासारख्या परदेशी बँडचे सांगीतिक कार्यक्रम झाले. त्या कार्यक्रमांच्या तिकिटांच्या किमती दोन हजार रुपयांपासून ३५ हजार रुपयांपर्यंत होत्या. काळ्या बाजारात या तिकिटांच्या किमती नऊ लाख रुपयांच्याही वर गेल्या होत्या. थोडक्यात काय, तिसरी आर्थिक महासत्ता होत असताना भारतातील नव्या पिढीकडे पैसा आणि आवड या दोन्ही गोष्टी आहेत. या गोष्टींचा उपयोग करून घेतला, तर ‘एफ वन’ आणि ‘मोटो जीपी’ यांसारख्या शर्यतींच्या खेळांमधूनही सरकारला आर्थिक लाभ नक्कीच होऊ शकेल. सरकारी खात्यामधील लालफितीच्या जंजाळातून या खेळाला सोडवता आले आणि त्याकडे करमणूक म्हणून न बघता खेळ म्हणून बघितले गेले, तर त्यात सर्वांचाच फायदा आहे..ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेला आधार‘ब्रिक्स’ समूहामध्ये असलेल्या ब्राझीलमध्ये हा खेळ खेळला जाऊ शकतो, तर भारतात अजूनही याला परवानगी का नाही, हा प्रश्नच आहे. मागील दहा वर्षांत ब्राझीलच्या ‘Sao Paulo Grand Prix Racing’ शर्यतीमुळे दरवर्षी २००० ते २९०० कोटी रुपये इतके उत्पन्न ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेला मिळाले आहे. याचाच अर्थ या दहा वर्षांत ब्राझीलने या खेळामधून कमीत कमी २० हजार कोटी रुपये मिळवलेले आहेत. मुख्यतः शर्यतीच्या तिकिटांमधून, इन्फ्रास्ट्रक्चरमधून, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या व्यवसायांमधून, टीव्हीद्वारे खेळाचे प्रक्षेपण आणि शर्यतींसाठीची स्पॉन्सरशिप या सर्व उलाढालीतून प्रचंड पैसा ब्राझीलने कमावला आहे. ही शर्यत जगभरात विविध माध्यमांमध्ये दाखवून साव पावलोची लोकप्रियता संपूर्ण जगभरात निर्माण केली आहे. याद्वारे एक ‘सॉफ्ट इकॉनॉमिक पॉवर’ ब्राझीलने जगात निर्माण केली आहे. त्याद्वारे ब्राझीलचे पर्यटनही वाढते आहे. पर्यटन वाढले, की अर्थातच देशाच्या परकी चलनाच्या गंगाजळीतसुद्धा भर पडतच असते.(लेखक ब्रिटनस्थित खासगी पायलट आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.