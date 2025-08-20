Premium|India US trade deal: ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या सावटाखाली भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो. या संकटातून मार्ग शोधण्यासाठी भारताने स्पर्धात्मक धोरणे आखली पाहिजेत

डॉ. अतुल देशपांडेभारताने व्यापार वाढविण्यासाठी व्यापारातल्या वस्तूंची गुणवत्ता, डिझाइन, पुरवठासाखळी आणि ब्रॅण्डिंग या चतुःसूत्रीच्या जोरावर ‘स्पर्धात्मक फायद्या’मध्ये कशी वाढ करता येईल, हे पाहिले पाहिजे.दे शादेशांमधला व्यापार विश्वासाने वाढतो. दरारा आणि दमदाटीने नाही. ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या धोरणात याचाच विसर पडलेला दिसतो. ट्रम्प यांच्या ‘परस्परशुल्क’ (रेसिप्रोकल टॅरिफ) धोरणाला कसल्याच तार्किकतेचा आधार नाही. अगदी परस्पर व्यापारशुल्काचा ‘फॉर्म्युला’ आणि अमेरिकेच्या व्यापारतुटीचा युक्तिवाद लक्षात घेऊनही हेच म्हणता येईल. या ‘ट्रम्प टॅरिफ’च्या धोरणाने जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्लूटीओ) व्यापार शुल्कासंबंधीचे सगळे नियम धाब्यावर बसवले आहेत. मग ते ‘सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्रा’संबंधीच्या (मोस्ट फेवर्ड नेशन) समान व्यापार शुल्कासंबंधी असोत वा ''डब्लूटीओ’ने घालून दिलेल्या ''ड्युटी बाऊंड''च्या मर्यादांविषयी असोत. परस्परशुल्काचा सगळाच कारभार मनमानी आणि भारताच्या संदर्भात ‘वेगळाच छुपा अजेंडा’ घेऊन मार्गक्रमण करत आहे..अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर आता ५० टक्के शुल्क आकारले जाईल. मात्र, दक्षिण कोरियाच्या १५ टक्यांपासून ते व्हिएतनामच्या २० टक्यांपर्यंतचे शुल्क भारतापेक्षा खूपच कमी असेल. आपले व्यापारी स्पर्धक बांगलादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स या देशांच्या व्यापारावर १८ ते १९ टक्क्यांचा आयातशुल्क भारताची स्पर्धात्मकता कमी करेल. कारण आपण निर्यात करणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपल्या स्पर्धकांच्या तुलनेत वाढतील. सद्यस्थितीत अमेरिका भारताची सर्वात मोठी निर्यातबाजारपेठ आहे. (भारताच्या एकूण निर्यातीच्या २० टक्के). या अवाढव्य परस्परशुल्कामुळे २०२६पर्यंत भारताची निर्यात तीस टक्क्यांनी कमी होईल, असा एक अंदाज आहे. कोळंबी, सेंद्रिय रसायने, विणकाम व तयार कपडे, हिऱ्यांचे दागिने, पायाभूत धातू, यंत्रोपकरणे, वाहने, फर्निचर ह्या वस्तूंच्या निर्यातीला अधिक फटका बसेल. सध्या ह्या वस्तूंवर ‘एकत्रित शुल्क’ २५ टक्क्यांपासून ते ५१ टक्क्यांपर्यंत आहे. दक्षिण आशियाई देशांशी स्पर्धा करताना भारताला कठीण जाईल. .कार्पेट आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगांवरचा परिणाम मध्यम प्रमाणाचा असेल. याठिकाणी भारताला ‘नैसर्गिक धाग्या’चा फायदा होईल. परस्परशुल्क २७.९ आणि ३४ टक्क्यांचा असल्यामुळे चीन आणि तुर्कस्तानच्या तुलनेत जास्त किंमतीचा भारताला फटका बसेल. जेम्स आणि ज्वेलरी वस्तूंची मागणी ‘ग्राहकोपयोगी वस्तू’ म्हणून केली जात नाही. या वस्तू प्रतिष्ठा सांभाळणाऱ्या असल्यामुळे किंमत वाढूनही त्यांची निर्यात घटणार नाही, असा एक युक्तिवाद केला जातो. भारताकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक औषधांवर अमेरिकेकडून शुल्काची घोषणा झालेली नाही. अत्यावश्यक नसलेल्या व न्यूट्रास्युटिकल्स औषधांवर जरी शुल्क आकारले तरी या औषधांचे एकूण औषधनिर्मितीतले प्रमाण नगण्य आहे. सेमीकंडक्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर १०० टक्के शुल्काची नुकतीच घोषणा झाली आहे, ही गोष्ट चिंतेची आहे. या ५० टक्यांच्या परस्परशुल्क आकारामुळे देशाच्या आताच्या जी.डी.पी.त वार्षिक ०.३ टक्क्यांची घट होईल, असा एक अंदाज आहे. .आता महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, निर्यातीतील संभाव्य घट टाळण्यासाठी किंवा निर्यात किमान स्थिर ठेवण्यासाठी भारताला काय करावे लागेल? निर्यातदारांसाठी 'व्याज समानीकरण धोरणा'त अनुकूल बदल अपेक्षित आहे. विशेषकरून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ( 'एमएसएमई') जलद आणि स्वस्त वित्तपुरवठा केला पाहिजे. परस्परशुल्क आणि व्यापाराचे नियम सहज कळावेत म्हणून मोबाइलआधारित 'हेल्प डेस्क'ची व्यवस्था करायला हवी. यापुढे भारताला शुल्कधोरणातील उदारता वाढवून, द.आशिया, आफ्रिका, प.आशियातील देश आणि लॅटिन अमेरिका येथे 'पर्यायी व्यवस्था' म्हणून निर्यात कशी वाढविता येईल, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी मुक्त व्यापारकराराची संख्या वाढविली पाहिजे. द्विपक्षीय करारांमधून मोठा फायदा होतो, असे नाही. मात्र संभाव्य तोटा कमी करता येतो, हे नक्की. केवळ माहिती व तंत्रज्ञानसंबंधित सेवांवर लक्ष केंद्रित न करता विमा, वित्त व पर्यटन यासारख्या सेवांची निर्यातीतील व्याप्ती वाढवावी. चीनकडून केल्या जाणाऱ्या निर्यातीवरचे अवलंबित्व कमी करून, देशांतर्गत उत्पादनसंस्थांच्या संदर्भात 'इनव्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' अधिक अनुकूल कसे राहील, हे पाहिले पाहिजे. जवळजवळ दोन लाख नवीन उद्योग जागतिक व्यापारात सहज प्रवेश करतील, यासाठी 'नॅशनल ट्रेड नेटवर्क'ची उभारणी केली पाहिजे. भारताने व्यापार वाढविण्यासाठी वस्तूंची गुणवत्ता, डिझाइन, पुरवठासाखळी आणि ब्रॅण्डिंग या चतुःसूत्रीच्या जोरावर 'स्पर्धात्मक फायद्यात कशी वाढ करता येईल, हे पाहावे. करारात काय टाळावे?महिनोनमहिने प्रयत्न करूनही भारत-अमेरिका व्यापार करार साध्य झाला नाही. अमेरिकेकडून निर्यात होणाऱ्या ९५ टक्के वस्तूंवर शून्य शुल्क आकारणीचे भारताने आश्वासन देऊनही करारात प्रगती झाली नाही. याचे कारण अमेरिकेला या संभाव्य व्यापारी करारात, 'बिगरव्यापारी सवलती' हव्या आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेला 'भारतीय डेटा'चे मुक्त हस्तांतर हवे आहे. त्यासाठी भारतीय डेटा बाजारात मुक्तप्रवेश हवा आहे. चीनने आपल्या तंत्रज्ञान बाजारात अमेरिकी कंपन्यांना प्रवेश बंद केला आहे. ह्या कंपन्या 'ए.आय' प्रारूपे विकसित करण्यासाठी ज्या तांत्रिक साधनांचा उपयोग करू पाहत आहेत, त्यासाठी भारतातला मोठ्या आ काराचा डेटा या कंपन्यांना हवा आहे. खरं तर ते तो डेटा वापरतही आहेत. यासंदर्भात भारताने 'डिजिटल टॅक्सवर' कायमस्वरूपी बंदी घालावी, ही अमेरिकेची मागणी आहे. भारताने 'डिजिटल टॅक्स' कमी केला आहे. अमेरिकेतल्या कॉमर्स कंपन्यांचे भारतातले व्यवहार रद्द करावेत, असे अमेरिकेला वाटते. भारतीय सरकारी कंपन्यांशी संपादन अधिकारासंदर्भात करार केले जावेत, असाही अमेरिकेचा अजेंडा आहे. अमेरिकन औषधांच्या संदर्भात 'भारतीय पेटेंट' कायदा बदलून त्या औषधांना भारतीय बाजारात विनाअडचण प्रवेश मिळावा, अशीही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास 'जेनेरिक' औषधांची निर्मिती पुढे ढकलून भारतीय बाजारात औषधांच्या किंमती वाढून त्यातून अमेरिकी कंपन्यांचा नफा वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारताने रशिया, इराण, व्हेनेझुऐला या देशांकडून तेलखरेदी बंद केली पाहिजे, हा अमेरिकेचा हट्ट आहे. अमेरिकेकडून शस्त्रात्रे व विमाने यांची अधिकाधिक खरेदी केली जावी, अशीही अमेरिकेची इच्छा आहे. भारताने 'ब्रिक्स'मधून बाहेर पडावे, असे अमेरिकेला वाटते. त्याचबरोबर इतर देशांशी व्यापार करताना स्थानिक चलनात केला जाणारा व्यापार टाळला पाहिजे. त्यामुळे अमेरिकी डॉलर आणखी सशक्त होईल, असे अमेरिकेला वाटते. ह्या 'छुप्या अजेंडा'च्या पार्श्वभूमीवर भारताची पसंती कशाला हवी? आपल्या 'तौलनिक फायद्यासाठी वा 'तौलनिक तोटा' कमी करण्यासाठी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार वाढविणे, हेच उद्दिष्ट असायला हवे. मात्र मुक्त व्यापारकरारात 'कोअर रेड लाइन्स'चे भारताने सावधपणे संरक्षण केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, कृषी आणि डेअरी उद्योग. त्याचबरोबर आपले पेटंट कायदे वॉशिंग्टनसाठी बदलायचा घाट भारताने कधीही घालता कामा नये. तेलआयात आणि ब्रिक्समधले सभासदत्व ह्यासारख्या भू- राजकीय विषयांच्या संदर्भात भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता निर्णय घ्यावेत. अमेरिकेच्या अवाढव्य शुल्काचा फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो. यातून तिथल्या किंमती वाढून, ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होऊ शकते. तसे झाल्यास अमेरिकेला मंदीयुक्त भावफुगवट्याला तोंड द्यावे लागेल. यापुढे करायच्या द्विपक्षीय व्यापारकरारात भारताची भूमिका ठोस, निःसंदिग्ध आणि निर्णायक हवी. ज्यात व्यापाराच्या तौलनिक फायद्या-तोट्याचा विचार झाला पाहिजे.(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.) 