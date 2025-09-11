Premium| Environmental Audit Rules: पर्यावरण मंत्रालयाची नवी नियमावली उद्योगांना सूट देण्यासाठी की देखरेखीसाठी?

संतोष शिंत्रेपर्यावरण मंत्रालयाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘एन्वायरनमेंट ऑडिट रुल्स,२०२५’ ही नवी नियमावली लागू केली आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी आजवर कार्यरत असलेल्या नियामक यंत्रणा खिळखिळ्या करण्याचा हा डाव वाटतो.प र्यावरण मंत्रालयाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘एनवायरनमेंट ऑडिट रुल्स,२०२५’ असे नाव असणारी एक नवी नियमावली लागू केली. उद्योगांवर प्रगाढ विश्वास दाखवणारे(!) सुशासन राबवणे आणि भारतात व्यवसाय-सुलभता आणणे अशा महान उद्दिष्टांनीच हे नियम लागू झाले असल्याने पर्यावरणरक्षणाचा प्रश्नच मिटल्यात जमा आहे. ही सोय वरकरणी कितीही निःस्पृह, उद्योगांना विविध पर्यावरणीय नियम पाळायला लावणारी वाटली, तरी केंद्र सरकारचा निसर्ग-पर्यावरण राखण्याचा गेल्या दहा-अकरा वर्षांचा निराशाजनक इतिहास पाहिला असता, नियमावलीतील ‘फाइन प्रिंट’ मजकुराची छाननी आवश्यक ठरते..आजवर विविध औद्योगिक प्रकल्प पर्यावरणीय नियम पाळत आहेत की नाही हे पाहण्याचे काम केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि संबंधित मंत्रालयाची स्थानिक कार्यालये यांचे होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या सर्वच यंत्रणांवर अपुरे मनुष्यबळ, पुरेशा आस्थापना नसणे,क्षमता आणि संसाधने ह्यांची कमतरता आदि गोष्टींचा ताण येतो आहे. औद्योगिक प्रकल्पांच्या मूल्यांकनास त्यामुळे त्या असमर्थ ठरताहेत. यावर उपाय म्हणून नव्या नियमावलीनुसार आता हे काम खासगी संस्थांकडे देण्याचे ठरले आहे. अशा संस्था अथवा व्यक्ती आता सनदी लेखापाल असतात, त्यांप्रमाणे नोंदणीकृत खासगी पर्यावरणीय लेखापरीक्षक म्हणून नोंदणी करून विविध प्रकल्प, पर्यावरणीय नियमांचे पालन करत आहेत किंवा कसे, तसेच प्रदूषण टाळण्यासाठी,’आटोक्यात’(?) ठेवण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग स्वीकारला जातो आहे ना,ह्याचे लेखापरीक्षण करू शकतील..सर्वप्रथम ह्या नियमावलीचे ठळक तपशील पाहू.१. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत नव्याने स्थापित ‘एन्वायरनमेंट ऑडिट डेसिग्नेट एजन्सी’अर्थात ‘ईएडीए’ असे लेखापरीक्षक निवडेल. २. या लेखापरीक्षकांची नोंदणी, प्रमाणन, त्यांच्या ‘कामगिरीवर’ देखरेख करणे, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे, त्यांच्या सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम राबवणे, आणि त्यांचे एक ऑनलाइन रजिस्टर ठेवणे ही या ‘ईएडीए’ची कामे. ३.अशा लेखापरीक्षकांचे प्रमाणन, त्यांची नेमणूक ही त्यांच्या ह्या क्षेत्रातील ‘अनुभवाची’ छाननी करून अथवा त्यासंबंधी प्रवेश परीक्षा घेऊन केली जाईल.४.असे नोंदणीकृत पर्यावरणीय लेखापरीक्षक मग ऑडिट करण्याचे काम हाती घेऊ शकतील.५.त्यांना कोणते काम द्यायचे ते यादृच्छया (रॅन्डम असेसमेंट) पद्धतीने ठरवले जाईल. ६. ग्रीन क्रेडिट रुल्स, वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स, ई-वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स, तसेच प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स हे पाळले जात आहेत का, यावर देखरेख व त्याचे ऑडिट हे लेखापरीक्षक करतील;तसेच विविध उत्सर्जने, सांडपाणी आणि कचऱ्याचे नमुने गोळा करणे, त्यांचे विश्लेषण, नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवणे, आणि अन्य विविध पर्यावरणीय आणि वन-विषयक(इथे मेख आहे) नियमांची अंमलबजावणी कशी होते आहे, हेही ते पाहतील. .एखाद्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर त्याचा अहवाल देतील. ह्या एकूणच यंत्रणेतील विविध हितसंबंधी घटक पाहू. नोंदणीकृत लेखापरीक्षक एकतर त्यांच्या पूर्वानुभवाचा विचार करून किंवा राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षेतून निवडले जातील. हा ‘पूर्वानुभव’ म्हणजे मोठा विनोद आहे. या कामांचा पूर्वानुभव कुणाला असेल? पुढचा घटक म्हणजे केंद्र अथवा राज्य प्रदूषण मंडळे आणि पर्यावरण मंत्रालयाची स्थानिक कार्यालये. हे सर्व ‘जेव्हा, जसे लागेल तसे आणि तेव्हा’ (म्हणजे नक्की केव्हा?) आपले काम चालूच ठेवतील आणि पर्यावरण मंत्रालयाला नियमांची अंमलबजावणी होते आहे ना, यावर देखरेख करण्यात मदत करतील, असे नियमावली सांगते. ह्या आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या यंत्रणांना ‘जीवन-गौरव’ पुरस्कार देऊन बाजूला ढकलून शक्तिहीन बनवण्याचा तर हा डाव नाही ना, ही शंका येतेच..महत्त्वाची पळवाटतिसरा घटक ईएडीए, चौथा म्हणजे वने,पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालय. (अकरा वर्षे उद्योग खात्याचे बटिक म्हणूनच अस्तित्वात आहे) आणि पाचवा नवा घटक म्हणजे पर्यावरण मंत्रालयातील एक अतिरिक्त सचिव जिचा अध्यक्ष असेल अशी एक सुकाणू समिती. त्यात बाकी संबंधित संस्थांचे, यंत्रणांचे प्रतिनिधीही असतील.ही समिती एकूण प्रगतीवर देखभाल करेल, अंमलबजावणीतील आव्हानांवर ‘उत्तरे शोधेल’ आणि जिथे गरज आहे तिथे दुरुस्त्याही सुचवेल. ‘पूर्वानुभवाचा विचार करून’ एखाद्या व्यक्तीला ‘तात्पुरते’ लेखापरीक्षकाच्या घोड्यावरही बसवता येण्याची तरतूद यात आहे. प्रस्तुत लेखनातील प्रत्येक एकेरी अवतरणचिन्ह,आणि कंसातील प्रश्नचिन्ह म्हणजे एकेक विसंगती आहे, हे नक्की. हीच ती ‘फाइन प्रिंट’. एक अत्यंत महत्त्वाची करून ठेवलेली सोय/पळवाट म्हणजे लेखापरीक्षकाने केलेल्या ऑडिटसंबंधी कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याबद्दल नेमलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याचा अहवाल/म्हणणे अंतिम असेल. हे ऑडिट नव्हे. म्हणजे काय निकाल लागणार हे उघडच आहे..हा सगळा खेळ करण्यामागे उद्योगांवर प्रगाढ विश्वास दाखवणारे(!) सुशासन राबवणे आणि व्यवसाय-सुलभता आणणे हे सरकारचे दोन प्रमुख उद्देश. आजवर भारतीय उद्योगमार्तंडांनी, आस्थापनांनी निसर्ग-पर्यावरण कसे आणि किती ओरबाडले आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अशांवर प्रगाढ विश्वास? आणि ज्या जागतिक संस्थेने व्यवसायसुलभतेचे प्रमाणपत्र आपल्याला दिले, त्याच संस्थेने पर्यावरणीय कुशासनाबाबत वाभाडेही काढले होते, हे कसे विसरणार? त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा खिळखिळ्या करत जाऊन, सोयिस्कर माणसे नेमून त्यांच्याद्वारा उरलासुरला भवताल संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जर सरकारच्या म्हणण्यानुसार ह्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांवर अपुरे मनुष्यबळ, पुरेशा आस्थापना नसणे, क्षमता आणि संसाधने ह्यांची कमतरता आदि गोष्टींचा प्रचंड ताण येत असेल, तर त्यांचेच सक्षमीकरण का करू नये? मुळात ही नवी यंत्रणा उभी करण्याला लागणारा पैसा तिथे का वापरू नये? अर्थात एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.१ टक्कासुद्धा पर्यावरणाच्या नशिबी आपल्या देशात येत नाही. .Premium|Wieliczka Salt Mine: पोलंडच्या विलिच्का मिठाच्या खाणीचा प्रवास; भूमिगत सौंदर्याची सफर.‘पर्यावरणीय आयएसओ १४००० सल्लागार’ या नावाखाली कोण लोक काय दिवे लावतात ते काय कमी पाहायला मिळाले आहे? मग हे नव-निर्वाचित गणे-गंपे लेखापरीक्षक काय पाहणी करणार, ते कुणाच्या दावणीला बांधलेले असणार हे कळणे पार अवघड नाही. आणि ‘टेंपरवारी’ एखाद्या व्यक्तीला तसे नेमणे म्हणजे तिथे काय होणार हे उघड आहे. काही विशिष्ट उद्योग समूहांबाबत ‘सबुरीने घ्या’, केसेस दाखल करूनच घेऊ नका अशा सूचना प्रत्यक्ष ‘नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनलला ‘वरून’ दिल्या जाण्याचे हे दिवस आहेत.एखादा औद्योगिक प्रकल्प उभा करतांना अकरा वर्षापूर्वी सर्वात विश्वसनीय गोष्ट होती,ती म्हणजे पर्यावरण आघात पडताळणीची (ईआयए) प्रक्रिया. २०२० च्या पूर्वार्धात पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ‘ईआयए-२०२०’ विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात विरोध झाला, व ते मसुदा स्वरूपातच राहिले. .Premium|Metabolic Surgery: मधुमेहावर मेटॅबॉलिक सर्जरीचा प्रभावी उपाय योग्य की अयोग्य..?.त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेत मांडण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणीप्रक्रिया २०२५पर्यंत जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब,बाधित जनतेला ‘ईआयए’ हा शेवटचा आधार होता. पर्यावरण खात्याच्याच रेकॉर्डनुसार २०१८-२०२३ या काळात मूळ २००६च्या ‘ईआयए’ कायद्यात ‘ऑफिस मेमोरंडम’ काढून सरकारने ११० बदल केले. त्यातला एकही पर्यावरणहिताचा नाही. ही नवी नियमावली म्हणजे चोराच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.