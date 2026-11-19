इव्हान फेतिसोव्ह - consulate_mumbai@mail.ruदाेन राष्ट्रांची मैत्री केवळ राजनैतिक करारांतून नव्हे, तर रोजच्या जगण्यातून फुलत असते. एखाद्या चॉकलेटची गोडी, चहाचा सुगंध किंवा आवडीच्या वस्तूची गुणवत्ता दोन देशांतील मने जोडू शकते. भारत आणि रशियाच्या दृढ धोरणात्मक भागीदारीला आता अशाच लोकाभिमुख मैत्रीची जोड देण्याची संधी आहे. ग्राहक उत्पादनांच्या या देवाणघेवाणीतून व्यापारासह सांस्कृतिक नात्यांचेही नवे क्षितिज खुले होऊ शकते.जगभरात सध्या भूराजकीय तणाव वाढत आहे. या अशांततेच्या काळात राष्ट्रांतील शाश्वत व दीर्घकालीन भागीदारीसाठी केवळ सामायिक धोरणात्मक हितसंबंधांवर टिकू शकत नाही. त्यासाठी दोन्ही देशांतील जनतेत थेट भावनिक व सामाजिक बंध घट्ट हाेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या ग्राहकोपयोगी वस्तू जेवढ्या सहजतेने हे नाते जोडतात, तेवढे इतर कोणतेही माध्यम करू शकत नाही.एखाद्या दुसऱ्या देशाचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यांसमोर आर्थिक आकडेवारी किंवा राजकीय संस्थांचे चित्र क्वचितच उभे राहते. त्याऐवजी ज्याची चव चाखली आहे, जे आपण परिधान केले आहे किंवा ज्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे, त्या गोष्टींशी आपण त्या देशाला जोडतो. जगभरातील कोट्यवधी लोक भारतात येत असतात. तेव्हा त्यांचा पहिलावहिला परिचय हा एखाद्या भारतीय उपाहारगृहात खाद्यसंस्कृतीशी होतो. तेथील बटर चिकनचा दरवळ आणि अस्सल भारतीय चहाची चव आपल्या देशाच्या संपन्न सांस्कृतिक वारशाची त्यांना झलक दिसते. अशा अनुभवांतूनच त्या देशाबद्दल उत्सुकता वाढते. तिथल्या प्रथा-परंपरा जाणून घेण्याची इच्छा जागरूक हाेते. सरतेशेवटी त्यांना संबंधित देशाला प्रत्यक्ष भेट देण्याची प्रेरणा मिळते.ग्राहक उत्पादने आणि सांस्कृतिक ओळख यांच्यामधील हा परस्परसंबंध विशेषतः भारतामध्ये अधिक ठळकपणे दिसतो. देशातील प्रत्येक प्रांताची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये आणि प्रतीके आहेत. महाराष्ट्र हा वडापाव, कोल्हापुरी चप्पल आणि पैठणी साडीसाठी ओळखला जातो. गुजरात ढोकळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पारंपरिक कपड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे, तर तामिळनाडू मसाला डोसा, फिल्टर कॉफी आणि कांचीपुरम रेशमी साडीसाठी ओळखला जातो. या केवळ स्मरणिका किंवा दैनंदिन गरजा भागवणाऱ्या वस्तू नाहीत, तर संबंधित प्रदेशाला स्वतंत्र ओळख मिळवून देणारी प्रतीके आहेत..हाच नियम आंतरराष्ट्रीय पटलावरही तंतोतंत लागू होतो. जेव्हा वस्तू सीमा ओलांडून परदेशी बाजारपेठांत पोहोचतात, तेव्हा त्या-त्या उत्पादक देशांच्या संस्कृतीशी आणि समाजाची ओळख करून देतात. एका साध्या खरेदीने सुरू झालेला हा व्यवहार हळूहळू त्या राष्ट्राबद्दल कुतूहल आणि आत्मीयता निर्माण करताे. भारत आणि रशियाच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास दोन्ही देशांच्या आधीच भक्कम असलेल्या ‘विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी’ला एक नवा, लाेककेंद्रित आयाम बहाल करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.भारत आणि रशिया या देशांत अनेक दशकांपासून असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध काळाच्या कसाेटीवर उतरलेले आहेत. या संबंधांना परस्पर विश्वास आणि घनिष्ठ सहकार्याचा आधार आहे. आजच्या घडीला या भागीदारीत ऊर्जा, संरक्षण, अणुऊर्जा तंत्रज्ञान आणि खतांसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या भक्कम पायाचे प्रतिबिंब त्यांच्या आर्थिक प्रगतीत उमटताना दिसते.दोन्ही देशांतील व्यापाराने आर्थिक वर्ष २०२०-२१मधील सुमारे आठ अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून २०२४-२५ मध्ये विक्रमी ६८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत झेप घेतली आहे. म्हणजेच आठ पटींहून अधिक प्रचंड वाढ नोंदवली आहे. रशिया हा भारतासाठी आयातीचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत बनला आहे. दोन्ही देशांच्या सरकारांनी २०३०पर्यंत द्विपक्षीय व्यापाराचा टप्पा १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.या प्रभावी आकडेवारीच्या पाठीशी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय विकासात याेगदान देणाऱ्या उद्योगांचा भक्कम आधार आहे. रशियन कच्च्या तेलाचा अखंडित पुरवठा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. अणुऊर्जा निर्मितीतील सहकार्यामुळेही त्याला अधिकच बळकटी मिळते. याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारीमुळे दोन्ही देशांचे लष्करी आणि तंत्रज्ञानविषयक सार्वभौमत्व अधिक मजबूत झाले आहे. संयुक्तपणे विकसित केलेले ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्र हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.या सर्व यशामध्ये एक उघड विरोधाभास दडलेला आहे. हे द्विपक्षीय संबंध ज्या क्षेत्रांवर आधारलेले आहेत, ती क्षेत्रे थेट लाभ घेणाऱ्या सामान्य जनतेसाठी पडद्याआडच राहतात. एखाद्या भारतीय वाहनचालकाला आपल्या वाहनातील इंधन हे रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून तयार झाले आहे, याची पुसटशी कल्पनाही नसते. देशाचा सामान्य नागरिक संरक्षण सहकार्याचा लाभ घेत असतो; पण ज्या देशाने ते तंत्रज्ञान पुरवले आहे त्या देशाची संस्कृती किंवा जीवनशैलीचा त्याला परिचय नसताे. म्हणजेच धोरणात्मक व्यापार प्रचंड आर्थिक व सामरिक मूल्य निर्माण असला तरी त्यातून सामान्य जनतेत व्यक्तिगत जवळीक निर्माण होईलच असे नाही..Premium|Karnataka Campaign : आदिलशाही-मुघल संघर्षाचा फायदा घेत शिवरायांची दक्षिण मोहीम; कर्नाटकातील राजकीय डावपेच.याउलट एक चॉकलेट बार, त्वचेची निगा राखणारे उत्पादन (स्किनकेअर प्रॉडक्ट) अथवा पास्ताचे पाकीट पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने कार्य करते. ग्राहक त्याचा प्रत्यक्ष वापर करतो, गुणवत्तेवर आपले मत बनवतो आणि पसंतीस उतरल्यास ते पुन्हा खरेदी करतो. अशा रीतीने त्या उत्पादनाचा मूळ देश ग्राहकाच्या दैनंदिन जगण्याचा आणि अनुभवाचा एक सहज भाग बनतो. येथूनच भारत-रशिया आर्थिक संबंधांचा पुढचा आणि अधिक व्यापक अध्याय सुरू होऊ शकतो. हाच तो टप्पा आहे जिथे आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य आणि सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीचा संगम होतो. चित्रपट, शिक्षण आणि पर्यटनाच्या बरोबरीनेच दैनंदिन वापरातील ग्राहकाेपयाेगी उत्पादने ही ‘सॉफ्ट पॉवर’चे अत्यंत प्रभावी साधन ठरू शकतात. त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांतून देशाची सकारात्मक प्रतिमा जनमानसात उमटते. त्यामुळे अशा उत्पादनांच्या व्यापाराचा विस्तार केल्याने केवळ व्यवसायाच्या नव्या संधीच निर्माण होणार नाहीत, तर भारत-रशिया मैत्रीचा सामाजिक पायाही अधिक भक्कम होईल.विशेषत: या क्षेत्रात भारताला देण्यासारखे रशियाकडे खूप काही आहे. रशियन ग्राहक उत्पादनांचे सर्वात प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची उच्च गुणवत्ता आणि रास्त किंमत यांच्यामधील अचूक समतोल. या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता रशियाच्या निर्यात कामगिरीवरून स्पष्ट होते. रशिया हा जगातील अग्रगण्य सूर्यफूल तेल निर्यातदारांपैकी एक आहे, तर त्याच्या चॉकलेटची वार्षिक निर्यात तब्बल एक अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या समीप पोहोचली आहे. या यशाला रशियाची कृषी संसाधने, चांगल्या प्रकारे विकसित झालेले उत्पादन उद्योग आणि अत्याधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानाचे भक्कम पाठबळ लाभले आहे. खाद्यतेल आणि मिठाईच्या पलीकडे जाऊन रशियन कंपन्या पास्ता, तृणधान्ये, पेये, सेंद्रिय व नैसर्गिक सौंदर्यप्रसाधने, वैयक्तिक निगा राखणारी उत्पादने आणि घरगुती वापराच्या अत्यावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करतात.या सर्व घडामोडीत भारताच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे आहे? सर्वात महत्त्वाचे, भारतीय ग्राहकांसाठी वाजवी दरात उच्च दर्जाच्या वैविध्यपूर्ण उत्पादनांचे विपुल पर्याय उपलब्ध होतील. तसेच भारतीय व्यापारी व उद्योजकांसाठी आपल्या पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्याची, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स देशात दाखल करण्याची आणि थेट रशियन उत्पादकांशी व्यावसायिक भागीदारी प्रस्थापित करण्याची ही उत्तम संधी ठरेल.आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या व्यापारी संधी केवळ एकतर्फी नाहीत. १४ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला रशिया स्वतः भारतीय निर्यातदारांसाठी एक अतिशय मोठी व सक्षम बाजारपेठ आहे. अलीकडच्या वर्षांत पाश्चात्त्य ब्रँड्सने रशियन बाजारपेठेतून माघार घेतल्यामुळे अनेक ग्राहक वस्तूंच्या क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा कायम असली तरी भारतीय कंपन्यांना रशियन बाजारात स्वतःचा विस्तार करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे.याशिवाय रशियाचे युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनमधील (ईएईयू) सदस्यत्व या समीकरणाची धोरणात्मक बाजू आणखी बळकट करते. भारत आणि ‘ईएईयू’दरम्यान सध्या सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) वाटाघाटी यशस्वी झाल्यास भविष्यात या संघटनेच्या पाचही सदस्य देशांच्या बाजारपेठांत भारताचा प्रवेश अधिक सुकर हाेईल. या बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा पूर्ण लाभ उठवण्यासाठी भारत अत्यंत सक्षम स्थितीत आहे. भारतीय चहा आणि मसाल्यांची चव रशियन ग्राहकांना आधीपासूनच चांगली परिचित आहे; मात्र भारताची उत्पादन क्षमता केवळ तेवढ्यापुरती मर्यादित नाही. कापड, तयार कपडे, औषधनिर्माण, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आणि गृहाेपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रातही भारताचा मोठा दबदबा आहे.भारताची निर्यात वाढल्यास दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारातील संरचनात्मक असमतोल दूर होण्यास मदत होईल. आर्थिक वर्ष २०२५-२६च्या आकडेवारीनुसार, भारताची रशियाला झालेली निर्यात केवळ पाच अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास होती, तर याउलट रशियाकडून भारताने केलेली आयात तब्बल ५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेली होती. ही विषमता प्रामुख्याने ऊर्जा आणि खनिज तेल खरेदीमुळे असली तरी भारतीय ग्राहक ब्रँड्सच्या व्यापक सहभागामुळे हा व्यापार अधिक संतुलित, वैविध्यपूर्ण आणि शाश्वत बनू शकतो..ऑगस्ट २०२६ मध्ये नवी मुंबईत सुरू करण्यात आलेल्या ‘मेड इन रशिया’ नॅशनल पॅव्हेलियनचा मुख्य उद्देश हाच आहे. बेलापूरच्या सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) मध्ये उभारण्यात आलेले हे पॅव्हेलियन रशियन उत्पादकांना भारतीय बाजारपेठेशी थेट जोडणारे कायमस्वरूपी व्यासपीठ म्हणून पुढे आले आहे. नेहमीच्या तात्पुरत्या औद्योगिक प्रदर्शनापेक्षा हे पॅव्हेलियन वर्षभर सुरू राहते. भारतीय आयातदार, वितरक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी रशियन उत्पादने वर्षभर उपलब्ध राहतील, या उत्पादनांची गुणवत्ता प्रत्यक्ष तपासता येईल, थेट उत्पादकांशी भेटून थेट करारांवर स्वाक्षऱ्या करता येतील. आम्ही या प्रक्रियेत प्रमाणीकरण, सीमाशुल्क मंजुरी, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग आणि वितरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक सहकार्य एकाच छताखाली पुरवत आहोत. रशियामधून वस्तूंची आयात करणे भारतीय व्यावसायिकांसाठी अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नफ्याची ठरावी, हेच अंतिम उद्दिष्ट आहे.या सहकार्याची दिशा एका बाजूने न ठेवता परस्परपूरक बनवण्यावर आमचा भर आहे. आशादायक भारतीय उत्पादनांची अचूक निवड करणे, रशियातील बडे वितरक आणि रिटेल चेनशी भारतीय कंपन्यांचा थेट संपर्क घडवून आणणे आणि व्यावसायिक वाटाघाटी यशस्वी करणे यासाठी मदत करण्यास आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत. विशेषतः भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) नवीन ग्राहकवर्ग मिळवण्याचा आणि निर्यातीची नवी क्षितिजे पादाक्रांत करण्याचा हा एक अत्यंत ठोस आणि व्यावहारिक मार्ग ठरेल.सरतेशेवटी या सर्व प्रयत्नांचे महत्त्व केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाही. वाढत्या भूराजकीय अनिश्चिततेच्या आजच्या युगात मॉस्को आणि नवी दिल्ली यांच्यातील भागीदारी ही अधिक संतुलित, स्थिर आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा अत्यंत भक्कम आधारस्तंभ आहे. दोन्ही देशांनी स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण, परस्पर आदर आणि सामायिक राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याबाबतची आपली कटिबद्धता प्रत्येक कसाेटीवर सिद्ध केली आहे.उभय देशांमधील संबंधांतील सकारात्मक बदल केवळ आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा तात्पुरता परिणाम म्हणून पाहता येणार नाही. हे दशकांच्या परस्पर विश्वासातून, परस्परांना पूरक ठरणाऱ्या आर्थिक हितसंबंधांतून आणि जागतिक सहकार्याच्या सामायिक दृष्टिकोनातून साकार झालेले आहे. आता या भक्कम पायावर नव्या संधींची उभारणी करणे, द्विपक्षीय व्यापाराची व्याप्ती वाढवणे आणि त्याचे थेट लाभ व्यावसायिक जगतापासून तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे ही आपल्या सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे.रशियन दैनंदिन उत्पादने भारतीय घराघरांतील जगण्याचा एक अविभाज्य भाग बनोत आणि त्याचप्रमाणे भारतीय ब्रँड्सनाही रशियातील प्रत्येकाच्या घरात मानाचे स्थान मिळो. दोन्ही देशांच्या नागरिकांनी परस्परांच्या संस्कृतीची ओळख केवळ राजनैतिक यश आणि मोठ्या धोरणात्मक प्रकल्पांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. दैनंदिन गरजांसाठी आपण खरेदी करत असलेल्या, वापरत असलेल्या आणि उपभोग घेत असलेल्या उत्पादनांच्या माध्यमातूनही ती अधिक समृद्ध करावी लागेल.(लेखक मुंबईतील रशियन फेडरेशनचे महावाणिज्य दूत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.