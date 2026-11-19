रशियाशी सात दशकांची मैत्री आणि अमेरिकेशी वाढती सामरिक भागीदारी या दोन्ही आघाड्यांवर भारताला संतुलन साधावे लागत आहे. युक्रेन युद्ध, चीनचा वाढता प्रभाव आणि रशिया-पाकिस्तान जवळीक या पार्श्वभूमीवर भारत-रशिया संबंधांची कसोटी लागणार आहे. बदलत्या जागतिक सत्तासमीकरणांत जुनी मैत्री जपत भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि सामरिक स्वायत्तता कशी टिकवणार, याचा वेध घेणे क्रमप्राप्त ठरते.भारत आणि रशिया यांचे संबंध केवळ पारंपरिक राजनैतिक संबंधांपुरते मर्यादित नाहीत. विश्वास, सामरिक सहकार्य, संरक्षण, ऊर्जा, अणुऊर्जा, अवकाश, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेविषयीचा समान दृष्टिकोन या भक्कम पायांवर ते उभे आहेत. शीतयुद्धाच्या काळातील भारत-सोव्हिएत मैत्रीपासून आजच्या ‘विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त सामरिक भागीदारी’पर्यंत (Special and Privileged Strategic Partnership) या संबंधांनी अनेक जागतिक उलथापालथींचा सामना केला आहे.‘राष्ट्रांच्या मैत्रीला भावनांचा आधार असू शकतो; परंतु तिचे भविष्य राष्ट्रीय हितसंबंधच ठरवितात.’ भारत आणि रशिया यांच्या संबंधांकडे पाहताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. गेली सात दशके या दोन देशांनी परस्पर विश्वास, धोरणात्मक सहकार्य आणि जागतिक घडामोडींविषयीच्या अनेक समान दृष्टिकोनांच्या आधारावर एक अद्वितीय भागीदारी विकसित केली आहे. आजही भारत आणि रशिया परस्परांना ‘विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त सामरिक भागीदार’ म्हणून संबोधतात. मात्र, एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात हे संबंध एका नव्या वळणावर उभे आहेत. युक्रेन युद्ध, चीनचा वाढता प्रभाव, अमेरिकेची आशियातील वाढती सामरिक रुची, ऊर्जा सुरक्षेचे सतत बदलते स्वरूप आणि बहुध्रुवीय जगाच्या निर्मितीची प्रक्रिया या सर्व घडामोडींनी भारत व रशिया संबंधांचे स्वरूप बदलले आहे... वेगाने बदलत चालले आहे.विश्वासाची पायाभरणीभारत स्वतंत्र झाल्यानंतर विशेषतः सत्तरीच्या दशकात सोव्हिएत संघाने भारताला दिलेला राजकीय, औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील पाठिंबा यांचे भारतीय नेतृत्वाला कधीच विस्मरण झालेले नाही. भिलाई पोलाद कारखाना, अवजड उद्योग, अवकाश संशोधन, अणुऊर्जा आणि संरक्षण या सर्व क्षेत्रांत सोव्हिएत सहकार्याचा मोठा वाटा होता. भारताच्या राष्ट्रबांधणीत सोव्हिएत राष्ट्रसंघाने फार महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे, हे आजच्या पिढीला कळणे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानबरोबरचा १९७१चा संघर्ष हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा काळ होता. अमेरिका आणि रशिया अशा ध्रुवीकरणात विभागलेल्या तेव्हाच्या जगात सोव्हिएत राष्ट्रसंघाने भारताला फक्त बिनशर्त पाठिंबा दिला इतकेच नव्हे; तर भारताच्या प्रत्येक लष्करी सहाय्याच्या विनंतीला भरपूर प्रतिसाद दिला. १९७१च्या भारत-सोव्हिएत मैत्री कराराने या संबंधांना औपचारिक व नवे परिमाण दिले. बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या काळात अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराच्या उपस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या वातावरणात सोव्हिएत संघ भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. याच काळात भारतीय धोरणकर्त्यांच्या मनात रशियाविषयी विश्वासाची भावना दृढ झाली. ‘गरजेच्या वेळेस मदत करतो तोच खरा मित्र’ ही मैत्रीची व्याख्या सोव्हिएत राष्ट्रसंघाने सार्थ केली.सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर अनेकांनी भारत-रशिया संबंध कमकुवत होतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात मात्र उलट घडले. २००० मध्ये सामरिक भागीदारी आणि २०१० मध्ये ‘विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त सामरिक भागीदारी’ या स्तरावर संबंधांची उंची नेण्यात आली. आजही दोन्ही देश नियमित शिखर बैठका, संरक्षण संवाद, ऊर्जा सहकार्य आणि बहुपक्षीय मंचांवरील समन्वय कायम ठेवून आहेत. मात्र, आजची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, रशिया-अमेरिका संघर्ष, अमेरिकेने लादलेले निर्बंध, अमेरिकेबरोबर भारताचा वाढता सहभाग, चीन आणि रशिया जवळीक आणि रशिया-पाकिस्तान यांच्यातील वाढता संवाद, या सर्व घडामोडींचे पडसाद भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर उमटत आहेत.२०२५च्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत दोन्ही देशांनी राजकीय, संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, अणुऊर्जा, अवकाश, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याची बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांची मुळे मात्र आधुनिक राजनैतिक संपर्काच्या कितीतरी आधीच्या काळात रुजलेली आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत पोहोचणाऱ्या या ऐतिहासिक संबंधांचा मागोवा घेतल्यास, दोन्ही देशांमधील परस्पर संपर्काला अनेक शतकांची पार्श्वभूमी असल्याचे दिसून येते.मध्ययुगीन काळात मध्य आशिया, पर्शिया आणि व्यापारी मार्गांद्वारे भारत व रशियातील प्रदेशांमध्ये अप्रत्यक्ष संपर्क प्रस्थापित झाला. पंधराव्या शतकात रशियन प्रवासी अफानासी निकितिन याने भारताला भेट दिली. त्याच्या ‘जर्नी बियाँड थ्री सीज’ (Journey Beyond Three Seas) या प्रवासवर्णनातून तत्कालीन भारतीय समाजजीवन, व्यापार आणि जीवनपद्धतीचे चित्रण समोर येते. पुढील शतकांमध्ये रशियन साम्राज्याचा मध्य आशियाकडे विस्तार होत असताना भारताविषयीची राजकीय, व्यापारी आणि भौगोलिक उत्सुकताही वाढत गेली. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकांत ब्रिटिश भारत अन् रशियन साम्राज्य यांच्यात मध्य आशियातील वर्चस्वासाठी स्पर्धा निर्माण झाली. इतिहासात ही स्पर्धा ‘द ग्रेट गेम’ (The Great Game) म्हणून ओळखली जाते. या काळात भारत आणि रशिया यांचे संबंध प्रामुख्याने साम्राज्यवादी राजकारणाच्या व्यापक संदर्भात आकार घेत होते. आधुनिक अर्थाने भारत-रशिया मैत्री किंवा थेट द्विपक्षीय भागीदारी तेव्हा अस्तित्वात नव्हती. तथापि, एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी रशियातील क्रांतिकारी विचार, समाजवाद आणि साम्राज्यवादविरोधी चळवळींचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील काही विचारवंतांवर प्रभाव पडू लागला. १९१७च्या रशियन क्रांतीनंतर वसाहतवादविरोधी संघर्ष आणि राष्ट्रीय मुक्तीच्या विचारांना जागतिक स्तरावर नवे वैचारिक परिमाण प्राप्त झाले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील विविध प्रवाहांनी या घडामोडींकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून पाहिले... काहींना त्यात सामाजिक समतेची आणि साम्राज्यवादाविरोधातील संघर्षाची प्रेरणा दिसली; तर इतरांनी त्याच्या राजकीय व वैचारिक मर्यादांवरही चर्चा केली. अशा प्रकारे, भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांचा प्रवास थेट राजनैतिक मैत्रीपेक्षा प्रवास, व्यापार, वैचारिक देवाणघेवाण आणि साम्राज्यवादी राजकारणाच्या परस्परसंवादातून विकसित झाला. पुढे १९१७च्या रशियन क्रांतीने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काही प्रवाहांना नवी वैचारिक प्रेरणा दिली आणि वसाहतवादविरोधी संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय संदर्भ प्राप्त करून दिला. म्हणूनच, स्वातंत्र्योत्तर भारत-रशिया मैत्रीचा पाया १९४७ नंतरच्या राजनैतिक संबंधांत असला, तरी तिची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अनेक शतकांच्या संपर्कात आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी विकसित झालेल्या साम्राज्यवादविरोधी विचारांत शोधता येते..१९४७ नंतर लोकसहभाग आणि सांस्कृतिक मैत्री१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारत आणि सोव्हिएत संघ, तसेच १९९१ नंतर भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध केवळ राजनैतिक किंवा सामरिक सहकार्यापुरते मर्यादित राहिले नाहीत; तर ते शिक्षण, साहित्य, कला, चित्रपट, संगीत, विज्ञान आणि सामान्य नागरिकांच्या भावविश्वापर्यंत पोहोचले. या मैत्रीचे एक वैशिष्ट्य असे की, ती केवळ दोन देशांच्या सरकारांनी घडवलेली नव्हती; तर सामान्य भारतीय आणि रशियन नागरिकांनीही आपल्या अनुभवांतून, आवडीतून आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून अधिक दृढ केली. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी सोव्हिएत संघातील विद्यापीठांत वैद्यकशास्त्र, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतले. त्यांपैकी अनेक जण भारतात परतल्यानंतर डॉक्टर, अभियंते, प्राध्यापक आणि संशोधक म्हणून कार्यरत झाले; तर काहींनी रशियातच आपले व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जीवन उभे केले. या शैक्षणिक संबंधांमुळे दोन्ही समाजांमध्ये वैयक्तिक मैत्रीचे आणि परस्पर विश्वासाचे अनेक पूल बांधले गेले.भारतीय चित्रपट रशियात लोकप्रियभारत-रशिया मैत्रीच्या जडणघडणीत साहित्य आणि चित्रपटांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे. लिओ टॉलस्टॉय, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, अँटॉन चेखॉव्ह आणि अलेक्झांडर पुश्किन यांसारख्या रशियन साहित्यिकांच्या साहित्यकृतींचे भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद झाल्यामुळे त्या अनेक पिढ्यांतील वाचकांपर्यंत पोहोचल्या. त्याचप्रमाणे रवींद्रनाथ टागोर यांच्या साहित्यानेही रशियाच्या वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले. सोव्हिएत काळात भारतीय चित्रपटांना रशियात प्रचंड लोकप्रियता लाभली. राज कपूर यांच्या चित्रपटांतील व्यक्तिरेखा आणि गीते रशियन प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली. साहित्य, चित्रपट आणि संगीत या माध्यमांनी भाषेच्या अन् भौगोलिक अंतराच्या मर्यादा ओलांडत दोन्ही देशांतील जनतेमध्ये भावनिक जवळीक निर्माण केली. आजही रशियामधील भारतीय नृत्य, संगीत, योग आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाविषयीची आस्था या सांस्कृतिक नात्याला नवे आयाम देते. मॉस्को येथील ‘जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्रा’सारख्या संस्था भारतीय भाषा आणि कलांचा प्रसार करतात; तर रशियातील विविध विद्यापीठांमध्ये हिंदीसह अन्य भारतीय भाषांचा आणि भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास केला जातो.स्वातंत्र्योत्तर काळातील या संबंधांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक, कलाकार, पर्यटक आणि व्यावसायिक यांच्या परस्पर भेटीगाठी. भारतीय विद्यार्थी रशियात उच्च शिक्षण घेत आहेत; तर रशियन विद्यार्थी भारतातील भाषा, इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि संस्कृतीचा अभ्यास करतात. सांस्कृतिक महोत्सव, चित्रपट महोत्सव, विद्यापीठीय सहकार्य आणि पर्यटन यांमुळे दोन्ही देशांतील नागरिकांना एकमेकांच्या समाजाचे अधिक जवळून आकलन होण्याची संधी मिळते. अर्थात, दोन्ही देशांतील समाज एकसारखे नाहीत आणि परस्पर समज वाढवण्यासाठी अजूनही बरेच काही करण्यास वाव आहे. तरीही भारत-रशिया मैत्रीचे वैशिष्ट्य असे, की तिचे प्रतिबिंब केवळ करारांमध्ये, शिखर परिषदांमध्ये किंवा सामरिक भागीदारीत दिसत नाही; तर ते रशियन वाचकांच्या हातातील भारतीय पुस्तकांत, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या रशियातील शिक्षणात, एखाद्या जुन्या हिंदी चित्रपटाच्या लोकप्रियतेत आणि दोन देशांच्या नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या वैयक्तिक मैत्रीतही दिसते. सरकारे संबंधांना दिशा देऊ शकतात; परंतु त्यांना मानवी ऊब देण्याचे काम लोकांमधील मैत्री करते.संरक्षण क्षेत्र : अवलंबित्वाचे वास्तवभारत-रशिया संबंधांचा सर्वात मजबूत पाया संरक्षण क्षेत्रात आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणात रशियाने बजावलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय हवाई दलातील सुखोई-३० एमकेआय, मिग मालिका, स्थलसेनेतील टी-७२ आणि टी-९० रणगाडे, नौदलातील अनेक पाणबुड्या आणि युद्धनौका, तसेच एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणाली ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. काही अभ्यासांनुसार भारताच्या संरक्षण आयातींपैकी सुमारे ४५ टक्के हिस्सा अजूनही रशियन स्रोतच आहे. मात्र, भारत-रशिया संरक्षण सहकार्य केवळ खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित राहिले नाही. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र हा संयुक्त संशोधन आणि उत्पादनाचा एक आदर्श नमुना आहे. आज भारत संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करू इच्छित असताना रशियासोबतचे संबंधही ग्राहक-विक्रेता या चौकटीबाहेर जाऊन संयुक्त विकास आणि उत्पादनाच्या दिशेने वळत आहेत. तथापि, या अवलंबित्वाचे काही तोटेही आहेत. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे रशियाच्या संरक्षण उद्योगावर दबाव निर्माण झाला. काही प्रकल्प आणि सुटे भाग यांच्या पुरवठ्यात विलंब झाला. त्यामुळे भारताने फ्रान्स, अमेरिका, इस्राईल यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण खरेदी सुरू केली आणि स्वदेशी उत्पादनाला चालना दिली. आज भारतासमोरचे आव्हान असे आहे, की रशियाशी असलेले संरक्षण सहकार्य कायम राखत त्यावरील एकांगी अवलंबित्व कमी करणे. हे संतुलन राखणे सोपे नाही; परंतु भारताने त्यात लक्षणीय यश मिळवले आहे..Permium|Custard Pudding Recipes : अरेबियन चव आता भारतीय स्टाईलमध्ये! घरीच बनवा मऊ आणि क्रिमी 'कुनाफा पुडिंग'.ऊर्जा : नव्या युगातील नवा आधारस्तंभजर संरक्षण क्षेत्र हा भारत-रशिया संबंधांचा पाया मानला, तर ऊर्जा क्षेत्र हा त्यांचा नवा आधारस्तंभ मानावा लागेल. युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमी देशांनी रशियन तेलावर निर्बंध लादले. परिणामी रशियाला नवे ग्राहक शोधण्याची गरज निर्माण झाली. भारताने या परिस्थितीकडे भावनिक नव्हे; तर व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहिले. जागतिक बाजारभावापेक्षा कमी दरात उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरले. आज रशिया भारताच्या प्रमुख तेलपुरवठादारांपैकी एक बनला आहे. या तेल आयातीमुळे भारताने ऊर्जा खर्चावर नियंत्रण ठेवले, महागाईचा दबाव कमी केला आणि ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी दिली. अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले. हे भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरले आहे.अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प हा भारत-रशिया सहकार्याचा एक यशस्वी नमुना मानला जातो. याशिवाय एलएनजी, कोळसा, पेट्रोकेमिकल्स, आर्क्टिक प्रदेशातील ऊर्जा प्रकल्प आणि उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गांच्या विकासातही दोन्ही देश सहकार्य वाढवीत आहेत. २०३० पर्यंत व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्याचे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे.भारताने रशियाव्यतिरिक्त इतर देशांशीसुद्धा अणुक्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे असले तरी आणि काही क्षेत्रांमध्ये पाश्चात्य देशांकडे तंत्रज्ञान अतिशय प्रगत असले तरीसुद्धा ते देश भारताशी सहकार्य करताना अतिशय अवघड अटी भारतावर लादण्याचा प्रयत्न करतात. शिवाय या देशांचा भर संयुक्त उत्पादनापेक्षा एकतर्फी निर्यातीकडे असतो. याबाबतीत तुलनेने रशियाबरोबरचे आपले करार हे दोन्ही पक्षांना सोयीस्कर असे असतात आणि कठीण अटी लादण्याचा प्रयत्न रशिया करत नाही.भारत-रशिया आर्थिक संबंधभारत-रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारात काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे ६८.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. मात्र, भारताची रशियाकडून होणारी आयात मोठी; तर रशियाला होणारी निर्यात तुलनेने कमी आहे. भारत रशियाकडून प्रामुख्याने कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने, रासायनिक खते, कोकिंग कोळसा, खाद्यतेल आणि विविध धातूंची आयात करतो. याउलट, भारताकडून रशियाला औषधनिर्मिती क्षेत्रातील उत्पादने, रसायने, अभियांत्रिकी वस्तू, पोलाद आणि सागरी उत्पादने निर्यात केली जातात. दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.पेमेंट व्यवस्था आणि डॉलरचा प्रश्न रशियावर पाश्चात्त्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळेभारत-रशिया व्यापारातील देयकांची पद्धत हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, रुपया-रुबलमधील व्यवहार वाढवणे आणि देयकांसाठी पर्यायी व्यवस्था विकसित करणे, हे भारतासमोरील प्रमुख पर्याय आहेत. मात्र, हा प्रश्न केवळ भारत-रशिया व्यापारापुरता मर्यादित नाही. तो भविष्यातील जागतिक वित्तीय व्यवस्थेच्या स्वरूपाशीही निगडित आहे. डॉलरव्यतिरिक्त अन्य चलनांमधील व्यापार आणि पर्यायी देयक व्यवस्था व्यापक प्रमाणावर विकसित झाल्यास, त्याचे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.रशिया-युक्रेन युद्ध : भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर व्यापक लष्करी कारवाई सुरू केल्यानंतर भारत एका अत्यंत कठीण अशा पेचात सापडला. या दोन्ही देशांबरोबर भारताचे संबंध अतिशय जिव्हाळ्याचे आहेत. युक्रेन एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा भाग होता आणि त्यामुळे किंवा या महत्त्वाच्या प्रादेशिक राजधानीच्या माध्यमातून भारताचा खूप जवळचा संबंध संपूर्ण युक्रेनशी होता. एका बाजूला भारताचे रशियाशी कित्येक दशकांपासूनचे सामरिक संबंध आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार आहे व युरोप भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वांना समर्थन देतो. युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित झाली. भारताने त्यामुळे रशियाचा उघडपणे निषेध करण्याऐवजी संवाद आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारला. अलीकडच्या वृत्तानुसार भारताने रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांबरोबर चर्चा सुरू केलेली आहे. त्या देशांमध्ये कशा प्रकारे शांतता प्रस्थापित होईल, यादृष्टीने वाटाघाटी सुरू केलेल्या आहेत. अशा प्रकारची कबुली दोन्ही देशांनी दिली असून, भारताने प्रस्तावित केलेला शांततेचा मार्ग अवलंबण्यासाठी दोन्ही बाजू तयार आहेत. भारताची सामरिक भूमिका साधारणपणे अत्यंत व्यावहारिक आणि सर्वांना स्वीकारार्ह होईल, अशी राहिली आहे. भारताच्या मते युद्धाचा प्रश्न रणांगणावर नव्हे; तर संवाद आणि कूटनीतीद्वारे सोडवला पाहिजे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी संपर्कात असल्याचे सांगितले असून, भारत केवळ शांततेचे आवाहन करण्यापलीकडे जाऊन काही प्रमाणात अधिक सक्रिय भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट केले. ही भूमिका भारताच्या ‘सामरिक स्वायत्तते’चे (Strategic Autonomy) प्रतिबिंब आहे.रशिया-अमेरिका संघर्ष आणि त्याचा भारतावर परिणामआजचा रशिया-अमेरिका संघर्ष हा नवीन नाही. शिवाय तो केवळ युक्रेनपुरता मर्यादित नाही. त्यात अनेक स्तर आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे नाटोचा विस्तार रशियाच्या दृष्टीने फार कळीचा मुद्दा आहे. रशियाच्या दृष्टिकोनातून नाटो नेटवर्कचा पूर्वेकडे झालेला विस्तार हा त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. रशियाचा पारंपरिक शत्रू अमेरिका. त्याचे साहजिकच युरोप आणि युक्रेनबरोबर उत्तम संबंध आहेत. म्हणून अमेरिका सक्रियरीत्या युक्रेनला शस्त्रास्त्रांची मदत करत आहे. त्याबाबतीत त्यांचे आणि युरोपीय देशांचे एकमत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेला रशियाचा वाढता प्रभाव नको आहे. युक्रेनमुळे रशिया-अमेरिका संबंध अधिक बिघडले आहेत. त्यातूनच अनेक नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एवढेच नसून अमेरिकेने रशियाच्या तेलाच्या निर्यातीवर प्रतिबंध लादले आहेत. त्याचा परिणाम फक्त भारतातील तेलाच्या किमतीवर झालेला नाही. अगदी जगभरातील तेल व्यापारावर आणि त्याच्या किमती भरमसाट वाढण्यावर झाला आहे. अनेक देशांमध्ये आर्थिक मंदीला सुरुवात झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली आहे. त्याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, भारतावर अमेरिका लावत असलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे अमेरिकेला जाणारी भारताची निर्यात अधिक महाग होईल आणि वेगवेगळ्या देशांच्या स्पर्धात्मक निर्यात धोरणामुळे भारत त्या देशाची बाजारपेठ गमावण्याची शक्यता आहे. याचा दूरगामी परिणाम भारताच्या उद्योगावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि परदेशातून भारताला मिळणाऱ्या विदेशी चलनावर होणार. थोडक्यात रशिया, अमेरिका आणि युक्रेन यांच्या आपसातील संबंधांमुळे भारताच्या व्यापारावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे भारतातील अंतर्गत बेरोजगारी वाढणार आणि उत्पन्न, विक्री व नफा कमी झाल्यामुळे उद्योगधंद्यांचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे.अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक, लष्करी आणि राजनैतिक मदत केली आहे. रशियाच्या दृष्टिकोनातून, हा रशियाला रोखण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. रशियाने याची गंभीर दखल घेतली असून, तो संपूर्ण पाश्चात्त्य देश आणि अमेरिकेशी संघर्ष करायला मागे-पुढे पाहणार नाही. त्यामुळे आज सुरू असलेला युक्रेन-रशिया संघर्ष अधिक व्यापक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अशा प्रकारचे संघर्ष अत्यंत मारक आहेत. सर्वच देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करू पाहणाऱ्या भारताला आणि भारताच्या विदेशी धोरणाला हे फार मोठे आव्हान असणार आहे. अशी शक्यता धरूनच भारताला आपली कूटनीती अधिक लवचिक, गतिशील आणि परिस्थितीनुरूप बदलणारी ठेवण्याची गरज आहे.अमेरिका आणि युरोपने रशियावर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निर्बंध लादले. यामुळे रशियाला पश्चिमेकडील बाजारपेठांपासून काही प्रमाणात दूर जावे लागले. आशिया, विशेषतः चीन आणि भारताकडे त्याचे आर्थिक लक्ष अधिक वळले. रशिया आणि भारताचे वाढते संबंध हे अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत-अमेरिका मैत्रीच्या विरोधात जाणारे असून, एका अर्थाने अप्रत्यक्षरीत्या भारताने अमेरिकेला दिलेले हे आव्हान आहे. त्यामुळे अमेरिका भारतावर निर्बंध लावण्यामध्ये अतिशय आक्रमक भूमिका घेत आहे. मात्र, भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. भारत स्वतःची स्वायत्तता समर्पित करून कोणताही निर्णय घेणार नाही. अशा प्रकारची तडजोड ही दीर्घकाळामध्ये अत्यंत अडचणीची ठरू शकते, याची भारताला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. असे असले तरी भारताला अमेरिकेबरोबरचे असलेले हितसंबंध जपत जपत पुढे जावे लागेल आणि त्याचबरोबर रशियाबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. ही तारेवरची कसरत म्हणजे भारतीय विदेशी धोरणाची खरी परीक्षा आहे.रशिया-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी संधी आणि आव्हान, अशा दोन्ही स्वरूपांचा आहे. रशियाने सवलतीच्या दरात कच्चे तेल उपलब्ध करून दिल्यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त रशियन क्रूड ऑईलची आयात करता आली. युद्धापूर्वी भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा अत्यल्प होता. मात्र, युद्धानंतर त्यात मोठी वाढ झाली आणि रशिया भारताचा प्रमुख कच्चे तेलपुरवठादार बनला. यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होण्यास आणि तेल आयातीवरील खर्च कमी करण्यास मदत झाली. भारतीय तेलशुद्धीकरण उद्योगालाही त्याचा फायदा झाला. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारत-रशिया संबंधांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आली होती. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियाबरोबरचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ केले. त्यामुळे बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारतासाठी ऊर्जा सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले.असे अनेक फायदे असले तरीसुद्धा भारताला अनेक आव्हानांनासुद्धा तोंड द्यावे लागणार आहे. भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची खरेदी करणे अमेरिकेला मान्य नाही. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापारविषयक चर्चांमध्ये रशियन तेलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भारताच्या रशियन तेल आयातीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून अतिरिक्त आयात शुल्क लादण्याचा दबाव कायम आहे. तो कमी होण्याची कोणतीच चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. त्यामुळे भारतासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्या पेचातून पूर्णपणे बाहेर निघण्याची शक्यता कमी असली तरीसुद्धा कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने मार्ग काढणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. रशियाशी दीर्घकालीन संबंध कायम राखताना अमेरिकेबरोबरची धोरणात्मक भागीदारीही अधिक मजबूत कशी करायची, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणापुढील यक्षप्रश्न आहे..भारत-अमेरिका संबंध आणि रशियाभारत आज अमेरिका संरक्षण, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, अंतराळ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार, दहशतवादविरोध आणि चीनविषयक सामरिक सहकार्य अशा अनेक क्षेत्रांत जवळून काम करीत आहे. त्यामुळे भारत रशियाच्या किंवा अमेरिकेच्या गटात जाणे, असा कोणताही एकांगी पर्याय स्वीकारत नाही. भारताने नेहमीच ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ म्हणजेच धोरणात्मक स्वायत्तता जपली आहे. अमेरिका आणि रशिया हे दोन्ही भारताचे भागीदार आहेत. मात्र, भारत कोणत्याही एका महासत्तेचा सहयोगी किंवा उपग्रह राष्ट्र नाही. आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता कायम राखणे, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणालाच आज अनेक अभ्यासक ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ (बहुसंलग्नता) असे संबोधतात.रशिया-चीन संबंध : एक महत्त्वाचा घटकयुक्रेन युद्धानंतर रशिया आणि चीनचे संबंध अधिक जवळ आले. रशियावर पश्चिमेकडून वाढता दबाव असताना चीन हा त्याचा मोठा आर्थिक आणि राजनैतिक भागीदार बनला. ही परिस्थिती भारतासाठी काहीशी अस्वस्थ करणारी आहे. तशीच विदेशी धोरणाच्या दृष्टीने न परवडणारी आहे. याचे कारण भारत-चीन सीमा विवाद सुरू असताना रशिया-चीन संबंध अधिक मजबूत होणे भारतासाठी धोरणात्मक आव्हान आहे. भारताला रशियाशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत; परंतु रशिया पूर्णपणे चीनच्या कक्षेत जाऊ नये, अशी भारताची स्पष्ट रणनैतिक गरज आहे. त्यामुळे भारत-रशिया संबंध टिकवून ठेवणे हे चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या संदर्भातही महत्त्वाचे आहे.रशिया-पाकिस्तान संबंधाचा विषय भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. इतिहासात रशिया/सोव्हिएत संघ आणि पाकिस्तानचे संबंध भारत-रशिया संबंधांच्या तुलनेत खूपच मर्यादित होते. शीतयुद्ध संपल्यानंतर परिस्थिती बदलत गेली आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये ती अधिक बदलली आहे. रशिया आणि पाकिस्तानमध्ये ऊर्जा, व्यापार, संरक्षण, दहशतवाद विरोध, अफगाणिस्तान, मध्य आशियाशी संपर्क-जोडणी आणि सैनिक सराव अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सहयोग सुरू आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, ऊर्जा सहकार्य हे द्विपक्षीय संबंधांतील महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहे. दोन्ही देशांनी गॅस पाइपलाइन आणि एनर्जी सहकार्याबाबत करार केले आहेत. २०२६ मधील रशियन आणि पाकिस्तानी धोरणविषयक अभ्यासात दोन्ही देशांनी राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा या क्षेत्रांत संबंधांना अधिक संस्थात्मक व दीर्घकालीन स्वरूप देण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे दिसते.रशिया पाकिस्तानच्या जवळ का जात आहे?रशिया आणि पाकिस्तानचे संबंध सुधारत आहेत; पण याचा अर्थ रशियाने भारताला सोडले आहे, असा अजिबात नाही. प्रत्येक देशाला स्वतःची प्राथमिकता पहावी लागते आणि त्याप्रमाणे त्याची धोरणे ठरतात. रशियाची पाकिस्तानकडे पाहण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. सर्वप्रथम अफगाणिस्तानमधील स्थिती आपल्याला पाहावी लागेल, ज्याच्यामुळे रशियाला पाकिस्तान फार महत्त्वाचा वाटतो. अफगाणिस्तान व मध्य आशियाच्या संदर्भात पाकिस्तानचे भौगोलिक महत्त्व आहे. दुसरा मुद्दा आहे दहशतवादाचा. ‘इसिस-खोरासान’ (ISIS-K) आणि इतर दहशतवादी संघटनांविरोधात रशियाला पाकिस्तानशी संवाद आवश्यक वाटतो. भारत हा दक्षिण आशियातील प्रमुख शक्ती असला तरी रशियाला पाकिस्तानशी संबंध ठेवून या प्रदेशात व्यापक राजनैतिक उपस्थिती राखायची आहे. शिवाय रशियाला नवीन बाजारपेठा आणि ऊर्जा मार्गांची गरज आहे. पाकिस्तान हा चीनचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. चीन-पाकिस्तान आणि रशिया-चीन संबंध यांचा काही प्रमाणात परस्पर संबंध आहे.रशिया-पाकिस्तान संबंध भारतासाठी धोका आहेत का?पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यात वाढत असलेले संबंध भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असले, तरी त्याकडे अवाजवी संशयाने पाहण्याची आवश्यकता नाही. भारत-रशिया संबंध हे मूलभूत, बहुआयामी आणि अनेक दशकांपासून विकसित झालेले आहेत. संरक्षण, अणुऊर्जा, अवकाश, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, राजनैतिक सहकार्य, संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना (SCO), दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि व्यापार अशा विविध क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे व्यापक हितसंबंध जोडलेले आहेत. याउलट, रशिया-पाकिस्तान संबंध प्रामुख्याने प्रादेशिक सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार आणि दहशतवादविरोधी सहकार्याच्या संदर्भात विकसित होत आहेत. त्यामुळे रशियाचे पाकिस्तानशी वाढणारे संबंध भारत-रशिया संबंधांची जागा घेतील, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. तथापि, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत या संबंधांच्या स्वरूपावर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर भारताने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.भारतासाठी संभाव्य धोकेरशिया-पाकिस्तान संबंधांमधील वाढ भारतासाठी काही संभाव्य धोरणात्मक आव्हाने निर्माण करू शकते. सर्वप्रथम, रशियाने पाकिस्तानला प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे किंवा भारताच्या सुरक्षेवर प्रत्यक्ष परिणाम करू शकणारी लष्करी मदत पुरवण्याचा निर्णय घेतल्यास भारतासाठी तो चिंतेचा विषय ठरू शकतो. दुसरे म्हणजे, काश्मीर प्रश्नासंदर्भात रशियाने पारंपरिकरीत्या भारताच्या संवेदनशीलतेची आणि प्रादेशिक भूमिकेची दखल घेतली आहे. भविष्यात रशियाच्या भूमिकेत बदल होऊन पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयक दृष्टिकोनाला अधिक महत्त्व दिले गेले; तर त्याचे भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम होऊ शकतात. तिसरे आव्हान म्हणजे चीन, पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यातील संभाव्य वाढते सामरिक सहकार्य. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील घनिष्ठ संबंध, तसेच रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक लक्षात घेता, या देशांमधील सुरक्षा सहकार्याचे स्वरूप भारताने काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, या शक्यता आणि प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनांमध्ये फरक ठेवणे महत्त्वाचे आहे. रशियाचे पाकिस्तानशी वाढते संबंध म्हणजे भारताविरोधी आघाडी निर्माण झाली आहे, असा निष्कर्ष केवळ त्यावरून काढता येणार नाही.भारताने कोणती भूमिका स्वीकारावी?भारतासाठी सर्वात योग्य धोरण म्हणजे रशिया किंवा अमेरिका यांपैकी एका देशाची निवड करण्याऐवजी दोन्ही देशांशी संबंध राखताना राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे. रशियासोबत संरक्षण, ऊर्जा, अणुऊर्जा, अवकाश, तंत्रज्ञान, खते आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या क्षेत्रांतील सहकार्य पुढे नेणे भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे. त्याचवेळी अमेरिकेसोबत प्रगत तंत्रज्ञान, संरक्षण सामग्रीचे संयुक्त उत्पादन, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि व्यापार यांमध्ये संबंध अधिक मजबूत करणेही आवश्यक आहे. रशिया-पाकिस्तान संबंधांवर भारताने लक्ष ठेवावे. मात्र, प्रत्येक द्विपक्षीय संपर्काकडे संशयाने पाहण्याऐवजी त्यामागील वास्तविक उद्दिष्टे आणि भारताच्या सुरक्षेवरील संभाव्य परिणाम यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करावे. रशियाला चीनपासून पूर्णपणे दूर करण्याचा प्रयत्न करणे व्यवहार्य नाही. त्याऐवजी भारताने रशियाला हे अधोरेखित करून द्यावे, की भारतासोबतची भागीदारी ही स्वतंत्र सामरिक मूल्य असलेली आहे आणि ती केवळ चीनशी असलेल्या रशियाच्या संबंधांच्या संदर्भात समजून घेता येणार नाही..Premium|AI Companion : आईच्या आठवणींत हरवलेली शर्वाणी आणि तिच्या आयुष्यात आलेला एआय कम्पॅनियन.भारताची खरी ताकद : बहुसंरेखीय परराष्ट्र धोरणभारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या जागतिक शक्तींशीही स्वतंत्रपणे संबंध विकसित करण्याची क्षमता. भारत अमेरिकेसोबत ‘क्वाड’मध्ये सहभागी आहे; तर रशियासोबत विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त सामरिक भागीदारी जपतो. त्याच वेळी, ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेत (SCO) रशिया व चीनसोबत सहकार्य करतो. फ्रान्ससोबत संरक्षण सहकार्य, पश्चिम आशियातील देशांशी ऊर्जा आणि व्यापार संबंध आणि विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांना जागतिक व्यासपीठावर स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये नेतृत्वाची भूमिका बजावण्याचे प्रयत्नही भारत करीत आहे. विविध जागतिक शक्तींशी संबंध राखताना आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणे आणि निर्णयस्वातंत्र्य कायम ठेवणे, हे भारताच्या बहुसंरेखीय परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. या विविध संबंधांमध्ये काही वेळा परस्परविरोधी हितसंबंध दिसत असले, तरी ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील विसंगतीचे लक्षण नाही. उलट, प्रत्येक प्रश्नाकडे स्वतंत्रपणे पाहून देशाच्या गरजांनुसार निर्णय घेण्याच्या भारताच्या क्षमतेचे ते द्योतक आहे. आजच्या बहुध्रुवीय जगात कोणत्याही एका महासत्तेवर संपूर्ण अवलंबित्व न ठेवता विविध देशांशी परस्परपूरक संबंध विकसित करणे ही भारताची महत्त्वाची सामरिक गरज बनली आहे.युक्रेन युद्धात भारताची भविष्यातील भूमिकारशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी भारताचे राजनैतिक संबंध असल्यामुळे युद्धाच्या निराकरणासाठी संवादाला प्रोत्साहन देण्याची भारताकडे महत्त्वपूर्ण संधी आहे. रशियाशी भारताचे ऐतिहासिक आणि सामरिक संबंध आहेत; परंतु भारत हा रशियाचा लष्करी सहयोगी नाही. त्याचप्रमाणे, भारताने युक्रेनशीही राजनैतिक संपर्क कायम ठेवला आहे. मध्यस्थी करणे म्हणजे कोणत्याही एका पक्षाची बाजू घेणे नव्हे; तर संवादासाठी जागा निर्माण करणे, तणाव कमी करण्यास मदत करणे, परस्पर विश्वास वाढवणे आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे होय. भारताने या प्रक्रियेत सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांना महत्त्व देत आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे संतुलन राखले पाहिजे.भारत-रशिया संबंधांचे भविष्य केवळ पारंपरिक संरक्षण सहकार्य आणि राजकीय विश्वासावर अवलंबून राहणार नाही. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत ऊर्जा, अणुऊर्जा, अवकाश, प्रगत तंत्रज्ञान, व्यापार, गुंतवणूक, संपर्कमार्ग, महत्त्वाची खनिजे आणि आर्क्टिक क्षेत्रातील सहकार्य यांना अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. भारताला ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानात्मक क्षमता वाढवायची आहे, तर रशियाला आशियातील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याच्या नव्या संधी हव्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांसाठी परस्परपूरक सहकार्याचा मोठा वाव आहे. तथापि, वाढता द्विपक्षीय व्यापार, असमतोल आयात-निर्यात, आर्थिक निर्बंध आणि देयक व्यवस्थेतील अडचणी यांसारख्या प्रश्नांवरही उपाय शोधावे लागतील. संरक्षण क्षेत्रात संयुक्त उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देणे, तसेच पारंपरिक संबंधांच्या पलीकडे जाऊन उद्योग, संशोधन आणि नवोन्मेषात सहकार्य वाढवणे, या बाबी भविष्यातील भागीदारी अधिक टिकाऊ बनवू शकतात.भारत-रशिया संबंधांचे मूल्यमापन एका घटनेच्या किंवा अलीकडील राजनैतिक घडामोडीच्या आधारावर करता येणार नाही. जवळपास सात दशकांच्या परस्पर विश्वासावर उभे असलेले हे संबंध भारताच्या संरक्षण, ऊर्जा, अणुऊर्जा आणि सामरिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने आजही महत्त्वाचे आहेत. तथापि, रशिया-अमेरिका संघर्ष, युक्रेन युद्ध, रशिया-चीन जवळीक, रशिया-पाकिस्तान संवाद आणि भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी यांमुळे भारताला अधिक सूक्ष्म, वास्तववादी आणि संतुलित धोरण स्वीकारावे लागणार आहे. रशियाशी मैत्री ही भारताची ऐतिहासिक संपत्ती आहे. अमेरिकेशी भागीदारी ही भारताची आधुनिक सामरिक गरज आहे आणि या दोन्ही संबंधांमध्ये संतुलन राखणे ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे. भारताने कोणत्याही महासत्तेच्या गटात स्वतःला बंदिस्त न करता स्वतंत्र निर्णयक्षमता, सामरिक स्वायत्तता आणि राष्ट्रीय हित यांना केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. रशियाचे पाकिस्तानशी वाढते संबंध भारतासाठी लक्ष ठेवण्यासारखे आहेत; परंतु त्यांना भारत-रशिया संबंधांच्या मूलभूत स्वरूपाचा पर्याय समजणे योग्य ठरणार नाही. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत भारताची खरी ताकद म्हणजे मॉस्कोशी संवाद साधणे, वॉशिंग्टनसोबत भागीदारी विकसित करणे, युरोपशी आर्थिक संबंध वाढवणे आणि ‘ग्लोबल साऊथ’च्या प्रश्नांवर स्वतंत्र भूमिका मांडणे. त्यामुळे भारत-रशिया संबंधांचे भविष्य केवळ जुन्या मैत्रीचे जतन करण्यात नसून, बदलत्या बहुध्रुवीय जगात भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेला बळकटी देणारी, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि परस्पर हितसंबंधांवर आधारित आधुनिक भागीदारी निर्माण करण्यात आहे.(लेखक परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) माजी सचिव आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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