Premium|India Semiconductor Mission : सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारताची मोठी झेप

अजित चिगटेरी, प्रमुख, सेमीकंडक्टर परिसंस्था विकास गट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरआज आपला देश ८० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. ध्वजारोहण करून आपण हा दिवस साजरा करीत असलो, तरी स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि त्याचे महत्त्व त्यापेक्षा खूप व्यापक आहे. शिक्षण, कृषी, उत्पादन व सेवा उद्योग, अर्थव्यवस्था आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा विकास व त्यातील प्रगती या सर्व क्षेत्रांत मजबूत आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी हे स्वातंत्र्य एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे. आपला देश केवळ तंत्रज्ञान स्वीकारणारा न राहता आता तंत्रज्ञान पुरविणारा देश म्हणून परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.परिवर्तनाचे सर्वांत चांगले उदाहरण कोणते असेल, तर ते सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी आपण निर्माण करत असलेले स्वावलंबन आणि स्वातंत्र्य होय. भारत हा सेमीकंडक्टर चिपच्या रचना-विकासासाठी विश्वासार्ह केंद्र म्हणून आधीपासूनच ओळखला जातो. मात्र, या क्षेत्रात काही परदेशी सहकार्य आणि जगातील आघाडीच्या सेमीकंडक्टर कंपन्यांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता होती. आता आपण त्यापुढे मोठी मजल मारली आहे. संशोधन व विकासापासून सेमीकंडक्टर निर्मितीपर्यंत संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिसंस्थेचा भक्कम पाया भारतात घातला गेला आहे. यामध्ये कच्च्या मालापासून तयार उत्पादनापर्यंतची, तसेच तयार उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंतची पुरवठा साखळीही समाविष्ट आहे. .आपण या टप्प्यापर्यंत कसे पोहोचलो आणि भविष्यासाठी कोणत्या योजना आखल्या जात आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वप्रथम, केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय सेमीकंडक्टर अभियानाची स्थापना केली. डिसेंबर २०२१ मध्ये सुरू केलेल्या या अभियानाचे उद्दिष्ट भारतात मजबूत सेमीकंडक्टर परिसंस्था उभारणे, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन व सेमीकंडक्टर रचना-विकासासाठी भारताला जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणे आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीची कार्यक्षम व सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी मध्यवर्ती यंत्रणा म्हणून काम करणे हे आहे. या अभियानासाठी सुरुवातीला ७६ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य निश्चित करण्यात आले. प्रकल्पांचे मूल्यमापन करणे, प्रोत्साहनपर सवलती व निधीचे व्यवस्थापन करणे आणि स्थानिक पातळीवर सेमीकंडक्टर निर्मिती व रचना-विकासाला चालना देणे ही या अभियानाची महत्त्वाची कामे आहेत.१.० सेमीकंडक्टर अभियानआज देशभरात १२ प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामध्ये सुमारे एक लाख ६४ हजार कोटी रुपयांची एकत्रित गुंतवणूक होणार आहे. हे प्रकल्प सिलिकॉन निर्मिती प्रकल्प, संयुग सेमीकंडक्टर, प्रदर्शक फलक निर्मिती, तसेच चाचणी व पॅकेजिंग अशा विविध क्षेत्रांत विभागलेले आहेत. या प्रकल्पांमधून ग्राहक उपकरणे, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग, विद्युत-इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, अवकाश व संरक्षणाशी संबंधित उद्योग आदी क्षेत्रांच्या सेमीकंडक्टरच्या गरजा पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. मंजूर झालेल्या १२ प्रस्तावांपैकी काही कंपन्यांनी व्यावसायिक उत्पादनही सुरू केले आहे.स्थानिक रचना-विकासाला चालनासेमीकंडक्टर उद्योगातील मागील टप्प्यांशी जोडणी मजबूत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सेमीकंडक्टर रचना-विकास करणाऱ्या संस्था असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतीय सेमीकंडक्टर अभियानाने अनेक नवउद्यमी कंपन्या आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना या क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. स्थानिक पातळीवर विशिष्ट प्रकारच्या सेमीकंडक्टरची रचना करण्यासाठी या संस्थांना उद्योगमान्य इलेक्ट्रॉनिक रचना स्वयंचलित साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या कंपन्या उपग्रह संपर्क, मानवरहित हवाई वाहने, निगराणी कॅमेरे, वस्तूंचे आंतरजाल, प्रकाश उत्सर्जक द्विध्रुवक चालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली, दूरसंचार उपकरणे आणि स्मार्ट वीजमापक अशा विविध धोरणात्मक व व्यावसायिक क्षेत्रांसाठी सेमीकंडक्टर आणि एकात्मिक प्रणालींची रचना करत आहेत. सेमीकंडक्टर अभियान १.० अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचे हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे..Premium|NEET Paper Leak : शिक्षणव्यवस्थेचा चक्रव्यूह भेदायचा कसा?.अभियान २.० ला मंजुरीकेंद्र सरकारने नुकतीच सेमीकंडक्टर अभियान २.० ला मंजुरी दिली आहे. भारतातील सेमीकंडक्टर रचना-विकास आणि निर्मितीची परिसंस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या अभियानासाठी एक लाख २७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्राला दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण पाठबळ देण्याची आवश्यकता ओळखून, तसेच सेमीकंडक्टर अभियान १.० मधून निर्माण झालेल्या गतीला पुढे नेण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. भारताला जगाच्या सेमीकंडक्टर नकाशावर महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याची सरकारची बांधिलकी या अभियानातून अधिक दृढ करण्यात आली आहे.महाराष्ट्राचीही महत्त्वाची वाटचालमहाराष्ट्रानेही आता या वाटचालीत सक्रिय सहभाग घेतला आहे. वाहन उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भक्कम स्थानासाठी महाराष्ट्र आधीपासूनच ओळखला जातो. त्यामुळे राज्यात सेमीकंडक्टर निर्मितीची केंद्रे उभारली गेल्यास रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला मोठा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राची आणखी एक मोठी जमेची बाजू म्हणजे येथे असलेल्या सक्षम तांत्रिक शिक्षण संस्था. या संस्था उद्योगांच्या सहकार्याने सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या गरजेनुसार मनुष्यबळ आणि कौशल्य विकासावर काम करत आहेत. अनेक संस्थांनी सिलिकॉनच्या पातळ चकत्या आणि इतर लहान घटकांच्या निर्मितीसाठी प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. त्यामुळे आगामी सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पांना उद्योगासाठी तयार असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. काही शैक्षणिक संस्थांनी सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचे विशेष अभ्यासक्रमही सुरू केले आहेत. याच संदर्भात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नवी मुंबईजवळील एका प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कंपनीने सेमीकंडक्टर जुळणी व चाचणी केंद्र सुरू केले आहे.पुण्याचीही मोठी क्षमतापूर्वेकडील ऑक्सफर्ड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यालाही सेमीकंडक्टर परिसंस्था विकसित करण्यासाठी अनेक फायदे आहेत. पुण्यात दर्जेदार तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पुणे हे वाहन उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रस्थापित केंद्र असल्यामुळे येथे प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तसेच उत्पादित सेमीकंडक्टर घटकांचा वापर करणारे उद्योग सहज उपलब्ध होऊ शकतात. पुण्याजवळील रांजणगाव येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात उभारलेले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समूहही या उद्दिष्टाला मोठी चालना देणार आहे. पुण्यातील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर ही देशातील जुन्या व महत्त्वाच्या व्यापारी संस्थांपैकी एक आहे. उद्योग क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या संस्थेने विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना व्यवसायाच्या विविध पैलूंमध्ये मदत करण्याचे काम केले आहे..अनेक राज्यांत सेमीकंडक्टर परिसंस्थेचा विस्तारसेमीकंडक्टर अभियान १.० आणि २.० यांचा देशातील अनेक राज्यांत ठसागुजरात आघाडीवर; ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आदी राज्येही वेगाने पुढेअनेक राज्यस्तरीय संस्था, काही शैक्षणिक संस्था व खासगी कंपन्यांकडून ज्ञानविनिमय कार्यक्रमांचे आयोजनतंत्रज्ञानातील अद्ययावत घडामोडींची माहिती उद्योगांना देणेसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहित करणेउपलब्ध प्रोत्साहनपर सवलती व सुविधांची माहिती देणे हा प्रमुख उद्देश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.