Premium|India and Southeast Asia Relations : भारत आणि आग्नेय आशियाचे प्राचीन रक्तसंबंध; स्थलांतराचा इतिहास काय सांगतो?

डॉ. पुलिंद सामंत- sakal.avtaran@gmail.comभारत आणि आग्नेय आशियाचे नाते केवळ व्यापार, धर्म आणि संस्कृतीपुरते मर्यादित नव्हते; त्याला रक्तसंबंधांचाही आधार होता. प्राचीन स्थलांतरे आणि राजवंशांच्या वारसांच्या देवाणघेवाणीतून हे नाते अधिक घट्ट झाले. या ऐतिहासिक संदर्भांतून भारत आणि सुवर्णभूमी यांच्यातील परस्पर संबंधांचे वेगळे पैलू उलगडतात.गेल्या लेखात आपण भारत आणि आग्नेय-आशियादरम्यान भूतकाळात झालेल्या भौतिकदृष्ट्या, म्हणजे सुखी जीवन जगण्याबाबतच्या, महत्त्वाच्या देवाणघेवाणीचा आढावा घेतला. पुढच्या टप्प्याकडे अभौतिक स्वरूपाच्या देवाणघेवाणीच्या आढाव्याच्या अपेक्षेने वाचकांनी पाहणे साहजिक आहे. मात्र ते करण्यापूर्वी एका अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. तो आहे भारतीय आणि आग्नेय-आशियाई लोकसमूहांतर्गत परस्पर नातेसंबंधांचा. अचूकपणे बोलायचे झाल्यास रक्तसंबंधांचा. यासंदर्भात सर्वप्रथम लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे आधुनिक विज्ञानाने आपल्याला दिलेली माहिती - आफ्रिका खंडातून बाहेर पडलेला पहिला मानव एक लाख वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंडात आला आणि ७५ हजार वर्षांपूर्वी तो तिथून आग्नेय-आशियात पोहोचला, जिथून पुढे तो दोन विरुद्ध दिशांना (उत्तरेला चीन आणि दक्षिणेला ऑस्ट्रेलिया) विभागून चालता झाला. याचाच अर्थ भारतीयांचा आणि आग्नेय-आशियाई लोकांचा थेट रक्तसंबंध आहे, असा होतो. त्यापुढच्या हजारो वर्षांत अर्थात अनेकविध घडामोडी आणि मूळ परिस्थितीत अनेक प्रकारची स्थित्यंतरे घडली असणार यात शंका नाही. मात्र, भारतीय उपखंड आणि आग्नेय-आशिया उपखंड यांचे वांशिक नाते घट्ट करणाऱ्या पूरक घटनासुद्धा वेळोवेळी घडत गेल्या..Premium|Chottanikkara Devi : केरळच्या चोटानिक्करा देवीच्या नावामागे दडली आहे रक्तस्रावाची प्राचीन लोककथा.लेखमालिकेच्या निमित्ताने आपण भारतीयांच्या एकूण आग्नेय-आशियातील स्थलांतरांची आणि विशेषत: गुजराती व्यापाऱ्यांच्या स्थलांतरजन्य भरभराटीची चर्चा केली. या स्थलांतरितांकडून त्या त्या भागांत, बहुतांशत: स्थानिक स्त्रियांच्या माध्यमातून प्रजानिर्मिती झाली. या इतिहासाव्यतिरिक्त अनेक भागांत भारतीयांच्या आगमनाशी संबंधित ज्या कथा प्रचलित आहेत त्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्यापैकी काहींना सर्वमान्य लोककथांचा दर्जा प्राप्त आहे; तर काहींना दंतकथा म्हणता येईल. मात्र बिनबुडाच्या वा कपोलकल्पित अजिबात म्हणता येत नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे यांपैकी एकही कथा भारतीयांच्या माध्यमातून तिथे प्रसृत झाली नसून. सर्व स्थानिक मातीतूनच उगवलेल्या आहेत. त्या उदाहरणार्थ अशा आहेत - बर्मा ऊर्फ म्यानमारमध्ये इ. स. पूर्व नवव्या शतकात अभिराजा नामक मध्य-भारतातून आलेल्या एका शाक्य कुलीन राजपुत्राने येऊन त्या भूमीवरील पहिले राज्य किंवा सुशासन स्थापन केले. कंबोडियामध्ये महाभारतातील अश्वत्थाम्याकडून भाला प्राप्त करून आलेल्या कौण्डिण्य नामक दक्षिण भारतीय ब्राह्मणाने इसवी सनाच्या सुरुवातीच्या काळात स्थानिक नागवंशीय राजकुमारीशी विवाह करून तो देश वसवला, जो पुढे परम वैभवाप्रत गेला. इंडोनेशियाच्या जावा बेटावर अगस्त्य ऋषी अंदाजे इसवी सनाच्या पाचव्या शतकात तमिळनाडूतून गेले आणि आपल्या पुत्रासह तिथेच स्थायिक झाले. त्याचप्रमाणे मार्कंडेय ऋषी बाली बेटावर प्रस्थान आणि नंतर वास्तव्य करते झाले... या सर्व कथांमधून अधोरेखित होणारी गोष्ट म्हणजे दीड-दोन-अडीच हजार वर्षांपूर्वीतत्कालीन कमी मनुष्यवस्तीच्या आग्नेय-आशियांतर्गत प्रजनन प्रक्रियेत भारतीयांचा लक्षणीय सहभाग. यांपैकी अगस्त्य ऋषींच्या उपरोल्लेखित कथेसंदर्भात, अर्थात अति प्राचीनकालीन अगस्त्यांच्या विंध्य पर्वत ओलांडून दक्षिणेत येण्याच्या अधिक प्रचलित कथेच्या पार्श्वभूमीवर, काही भारतीयांच्या मनात रास्त म्हणता येईल अशी काळाच्या चौकटीच्या सत्यतेविषयी शंका उत्पन्न होऊ शकते. त्या शंकेचे निराकरण अभ्यासकांनी, विंध्य ओलांडून दक्षिण भारतात प्रविष्ट आणि स्थायिक झालेल्या अगस्त्यांच्या कुळातील तत्कालीन वंशजाने जावा-प्रयाण केले असण्याची शक्यता वर्तवून केले आहे, जे संबंधित तपशिलांकडे पाहता पटण्यासारखे आहे..Premium|Chottanikkara Devi : केरळच्या चोटानिक्करा देवीच्या नावामागे दडली आहे रक्तस्रावाची प्राचीन लोककथा.अगस्त्यांच्या बाबतीत एक चमत्कृतीपूर्ण कथा अठरा हिंदू मान्यताप्राप्त पुराणांपैकी स्कंद पुराणात वर्णित आहे, ज्यात त्यांनी दैत्य-मर्दनासाठी समुद्रप्राशन केल्याचे सांगितले गेले आहे. हे पुराणसुद्धा इसवी सनाच्या पाचव्या शतकाच्या आसपासच कधीतरी लिहिले गेले असल्यामुळे त्यातले अगस्त्यसुद्धा अगस्त्य-वंशजच असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच सदर अगस्त्य-वंशजाने कदाचित एका साहसी मोहिमेंतर्गत समुद्र ओलांडून जावा-प्रयाण केले असण्याची शक्यता बळावते. नाहीतरी जावावर पहिल्यांदाच पाऊल ठेवते झालेले ‘हिंदू लोक स्थानिकांना राक्षस संबोधत’ असे एखाद-दोन अभ्यासकांनी लिहून ठेवलेले आहेच. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता, सदर अगस्त्य वंशजाच्या समुद्र ओलांडून जावा-गमन करण्याच्या कृतीला प्रतीकात्मक पद्धतीने किंवा कदाचित तत्कालीन ‘धर्मशास्त्र’कृत समुद्र पर्यटन बंदीला विरोध न दर्शवता बगल देण्यासाठीची क्लृप्ती म्हणून सदर चमत्कृतीपूर्ण कथा स्कंद पुराणात समाविष्ट झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेही जावा-प्रचलित लोककथेनुसार, कायमस्वरूपी स्थलांतर केल्यानंतर अगस्त्य वंशजांवर ‘धर्मशास्त्र’मार्तंडकृत चौकशीला तोंड देण्याची वेळच आली नसणार... असो.या सर्वांहून अधिक विश्वासार्ह अशा एका कथेचा, किंबहुना ऐतिहासिक घटनेचा उगम मात्र योगायोगाने भारतातच झालेला आहे - इसवी सनाच्या तिसऱ्या ते नवव्या शतकांदरम्यान आंध्र/तमिळनाडू भागांत राज्य करणाऱ्या पल्लव राजवंशातील राजा परमेश्वर-वर्मन (दुसरा) हा आठव्या शतकात मृत्यू पावल्यानंतर गादीच्या वारसाचा शोध सुरू झाला. परिसरातील स्पर्धकांनी भलतेच काही कल्पू वा योजू नये यासाठी दरबारचे कारभारी लगबगीने समुद्र प्रवास करून आग्नेय-आशियास्थित (बहुधा) तत्कालीन ‘कंबुज’ (कंबोडिया) राज्यातून पल्लव रक्ताच्या किशोरवयीन वारसाला घेऊन परतले आणि नंदी-वर्मन (दुसरा) असे नामकरण करून त्याचा राज्याभिषेक करते झाले. या कथेच्या सत्यतेची पावती याच नंदी-वर्मनने तत्कालीन पल्लव राजधानी कांचीपुरममधील ‘वैकुंठ पेरूमल’ नामक देवळातील आतील भागात चित्रकथारूपात कोरून ठेवलेल्या ऐतिहासिक ठेव्यात मिळते. .गेल्या शतकातील अनेक इतिहासकारांनी यापूर्वी पल्लव राजवंश आणि त्यांचा आग्नेय-आशियातील (भूमिज तसेच द्वीपकल्पीय) बऱ्याच मोठ्या भागावरील प्रभाव यावर पुरेसा प्रकाशझोत टाकलेला आहे. त्यामुळे एका भागातून दुसऱ्या भागात वंशजांची ये-जा झाली याचे नवल वाटत नाही. नवल मात्र एकाच गोष्टीचे वाटत राहते - या राजवंशाचे मूळ भारतीय असल्यास आणि त्यांच्या राजवटीचे अर्ध्या सहस्रकाहून अधिक काळ भारतात यशस्वीरीत्या कालक्रमण झाले असताना त्यांना त्यांचा वारस भारतात कुठेच न सापडता त्यासाठी थेट सुदूर कंबोडियात (जिथे ते, भारतात व्यवस्थित स्थिर झाल्यानंतरच मुशाफिरी करीत कधीतरी पोहोचले असावेत, असा मूळ अंदाज आहे.) जाण्याची प्रेरणा त्यांना का झाली असावी? थेट वारस जरी उपलब्ध नसला तरी विस्तृत वंश-राजकीय गोतावळ्यातील कोणाला तरी दत्तक घेण्याची प्रथा मध्ययुगीन भारतात सर्रास अवलंबिली गेली असताना पल्लवांना मात्र त्यासाठी भारताबाहेर जावे लागले, हे ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्य असले तरी तर्कदृष्ट्या पटत नाही. कदाचित हा राजवंश मुळात आग्नेय-आशियाई होता आणि तिथून तो भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर येऊन कालौघात स्थिरावला आणि म्हणून प्रसंग बाका आल्यावर त्यांना त्यांच्या मूळ स्थानी धाव घ्यावीशी वाटली असे तर नसेल? स्थलांतराच्या बाबतीत इतिहासकारांनी भारत ते आग्नेय-आशियासंदर्भाची खात्री दिली असली तरी काही मानववंशशास्त्रज्ञांच्या मते स्थलांतर दोन्ही बाजूने झाले होते. त्यांच्या मताची दखल घेतली तर अभारतीय पल्लवांचे भारत आगमनानंतर ‘भारतीयीकरण’ झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.pulindsamant@gmail.comलेखक भारत-आग्नेय आशियामधील प्राचीन ते अर्वाचीन परस्पर संबंधांचे अभ्यासक आणि संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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