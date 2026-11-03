Premium|India Southeast Asia Cultural Relations : भारत आणि आग्नेय आशियातील सांस्कृतिक संबंधांचा समृद्ध वारसा

डॉ. पुलि ंद सामंत - sakal.avtaran@gmail.com]भारत आणि आग्नेय आशियातील सांस्कृतिक संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नव्हते. भाषा, लिपी, साहित्य, धर्म, स्थापत्य आणि शिल्पकलेच्या माध्यमातून या संबंधांनी समृद्ध वारसा निर्माण केला. भारतीय प्रेरणा आणि स्थानिक कलासामर्थ्याच्या संगमातून साकारलेली ही वारसा स्थळे दोन्ही संस्कृतींच्या अभिजात सहप्रवासाची साक्ष देतात.भौतिक स्वरूपाची देवाण-घेवाण मुख्यत: व्यापाराच्या माध्यमातून; तर कधी कदाचित उपकाराच्या परतफेडीतून भारत आणि आग्नेय-आशियाच्या दरम्यान सुरुवातीला घडत आली. त्या माध्यमातून झालेला आणि भावलेला परस्पर-परिचय कालौघात घट्ट झाला अन् त्यातून पुढे मोठ्या प्रमाणावर रक्त-संबंध प्रस्थापित झाले... अनेकविध नातेसंबंधांचे दाट जाळे भारत आणि आग्नेय-आशिया या दोहोंत निर्माण झाले. याच नातेसंबंधांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून पुढे अ-भौतिक बाबींची देवाण-घेवाण अतिशय नैसर्गिक पद्धतीने, जणू दूरच्या ठिकाणी कायमची वस्ती करण्यास गेलेल्या नातेवाइकांच्या हिताच्या दृष्टीने मूळ स्थानी असलेले आप्त त्यांना वेळोवेळी काय हवे-नको याकडे नजर ठेवून असतात, अशा प्रकारे झाली असावी..लोकव्यवहाराचे पहिले साधन म्हणजे भाषा. भारतात ज्याप्रमाणे संस्कृतचे संस्कार होऊन लोकभाषांमध्ये तत्सम आणि तद्भव शब्दसंपत्ती निर्माण झाली, त्याचप्रमाणे आग्नेय आशियातील भाषांमध्येही संस्कृतमधील अनेक शब्द रुजले अन् त्यांनी त्या भाषांमध्ये कायमचे स्थान मिळवले. उदाहरणार्थ, एका डच अभ्यासकाने सुमारे अर्ध्या शतकापूर्वी प्रकाशित केलेल्या शब्दकोषानुसार इंडोनेशियाच्या जुन्या (साधारणतः इसवी सनाच्या तेराव्या शतकापर्यंत प्रचलित असलेल्या) जावानीज भाषेतील साडेबारा हजार शब्द संस्कृत-प्रचुर होते. हा भाषा प्रवास एकतर्फी नव्हता. याच शतकात प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, संस्कृतनेसुद्धा काही भूमिज आग्नेय-आशियाई शब्दांना, विशेषत: कृषी उत्पादनविषयक, स्वत:मध्ये सामावून घेतलेले दिसते. पुढे कदाचित द्वीपकल्पीय भाषागटांबाबत तसाच अभ्यास झाल्यास त्यातूनही तत्सम माहिती पुढे येऊ शकेल. भाषेसोबत येणारी गोष्ट म्हणजे लिपी. संस्कृतने जसे त्या भाषांवर संस्कार केले तसे भारतीय ब्राह्मी लिपीने असंख्य स्थानिक वळणे घेत संपूर्ण आग्नेय-आशियाई वाचांना विविध स्वरूपांत शब्दबद्ध केले. आजमितीस तिथल्या चार देशांच्या - म्यानमार, थायलंड, लाओ, कंबोडिया - राष्ट्रीय भाषा ब्राह्मी लिपीच्याच चार वेगवेगळ्या रूपांत लिहिल्या जातात. त्याचबरोबर तिथल्या तसेच अन्य आग्नेय-आशियाई देशांतल्या अनेक प्रादेशिक भाषासुद्धा ब्राह्मीच्याच रूपांत लिहिल्या-वाचल्या जातात.लिपी एकदा आपलीशी झाली, की त्या त्या भाषेत साहित्यनिर्मितीला सुरुवात होते. आग्नेय-आशियातसुद्धा तसेच झाले. प्रेरणा भारतीयच असल्यामुळे (आणि स्पर्धा कसलीच नसल्यामुळे) सदर साहित्यनिर्मिती भारतीय पावलांवर पावले टाकत झाली. शाळेच्या वर्गातील सर्वच विद्यार्थी सारखेच हुशार नसतात, तसेच सर्वच वर्गांना सारख्याच दर्जाचे शिक्षक वा मार्गदर्शक लाभत नसतात, हे आपल्याला ठाऊक आहे. त्या नियमानुसार म्हणा, सदर साहित्यनिर्मिती सर्वच ठिकाणी सारख्या प्रमाणात वा समान दर्जाची नव्हती. काही ठिकाणी, उदाहरणार्थ इंडोनेशियात ती खूप मोठ्या प्रमाणात आणि उच्च दर्जाची झाली; तर काही ठिकाणी, उदाहरणार्थ लाओत ती खूप कमी झाली..Premium|Passive Investing Strategies : इंडेक्स फंड की सतत खरेदी-विक्री; गुंतवणुकीसाठी काय योग्य?.रामायण आणि महाभारत या भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्यांच्या प्रभावाचा वाटा त्या प्रक्रियेत मोठा होता. रामायणाने तर स्थानिक जनतेवर सर्वत्र गारुडच केले होते. भारतात वाल्मिकी रामायणाला सर्वसासाधारण मान्यता असली तरी सुमारे तीनशे वेगवेगळी रामायणे भारताच्या विविध भागांत अस्तित्वात होती - आहेत, असे म्हणतात.त्याच धर्तीवर, विविध भारतीय रामायणांकडून प्रेरणा घेऊन आग्नेय-आशियातील अनेक देशांत वेगवेगळ्या रामकथा प्रचलित झाल्या. आजही दर काही वर्षांनी आंतरराष्ट्रीय रामायण मेळ्याचे आयोजन केले जाते, तेव्हा त्यातील काही देश नेमाने त्यात सहभागी होतात. ते आपापले रामायण नाट्य सादर करणारे संच पाठवतात आणि आपल्या रामकथेचे तन्मयतेने सादरीकरण करतात. साहित्याची चर्चा करताना आग्नेय आशियातील शिलालेख आणि अन्य अभिलेखांचा उल्लेख टाळता येत नाही. काटेकोरपणे पाहता, त्यांची गणना साहित्यात होत नसली, तरी भारतीय सांस्कृतिक वारशाचे ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच भारतीय प्रभावातून आणि प्रेरणेतून निर्माण झालेल्या लेखी साहित्यसंपदेचा भाग म्हणून या अभिलेखांची दखल घ्यावी लागते. पुढे जात, विविध भारतीय कलांनी - स्थापत्य, शिल्प, नृत्य आदी - स्थानिक लोकजीवनात स्थान मिळवून ते व्यापून टाकले. या सर्व कलांचे आणि तेही विविध शैलींतील प्रतिबिंब आपल्याला त्यांच्या पुरातन हिंदू देवळे, बौद्ध स्तूप यांत, म्हणजे त्यांच्या आजच्या वारसा स्थळांमध्ये पडलेले दिसून येते. शैलींच्या संदर्भात उल्लेखनीय म्हणजे काही तत्कालीन भारतातील प्रभावी राजवटींच्या उत्कर्षकाळाशी निगडित असलेल्या आणि पुढे त्याच नावाने ओळखल्यागेलेल्या शैलींचा आग्नेय-आशियातील प्रभाव. उदाहरणार्थ, नवव्या-दहाव्या शतकातील बंगालवर राज्य करणाऱ्या पाल-कालीन शैलीचा प्रभाव म्यानमार आणि थायलंडमध्ये दिसून येतो; तर पल्लव-कालीन शैलीचा प्रभाव भौगोलिकदृष्ट्या अधिक खोलवर आणि विस्तृत असल्याचे जाणवते. यासंदर्भातील मानाचा मुकुट मात्र गुप्तकालीन शैलीकडे जातो. तिच्या प्रभावाएवढ्या व्यापक स्वरूपाचा भारतीय शैली-प्रभाव, भूमिज आणि द्वीपकल्पीय या दोन्ही आग्नेय-आशियाई भागांना जवळपास सारखाच व्यापणारा, अन्य कोणताही नाही..सदर कलाविष्काराच्या संदर्भात दोन बाबी विशेष उल्लेखनीय आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे, देशोदेशीच्या अभ्यासकांनी वेळोवेळी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, संपूर्ण आग्नेय आशियात आज उभी असलेली वारसा स्थळे भारतीय स्थापत्यशास्त्र आणि शिल्पकलेतून प्रेरित आहेत. सदर वारसा स्थळांपैकी जवळपास सर्वच स्थळांना आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था ‘युनेस्को’ने जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा दिला आहे. ही बाब समस्त भारतीयांसाठी अभिमानास्पद आहे. महत्त्वाची दुसरी बाब म्हणजे, जरी मूळ प्रेरणा वादातीतपणे भारतीय असली तरी त्यातली अनेक वारसा स्थळे आकार घेत असताना त्यांच्या निर्मितीत जो अत्त्युच्च कलाविष्कार स्थानिक कारागिरांनी घडवून आणला त्याला जगात कुठेच, अगदी भारतातसुद्धा तोड सापडत नाही. जाणकार निरीक्षकांनी ही बाबसुद्धा न चुकता अधोरेखित केली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात स्थापन झालेल्या पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण संस्थेचे (Archaeological Survey of India) पहिले महासंचालक जॉन मार्शल यांनी यासंदर्भात प्रसिद्ध उद्गार काढले होते. ते म्हणाले होते, ‘भारतीय कलांचा सखोल परिचय करून घ्यायचा असेल, तर त्यांच्यासाठी केवळ भारतात दृश्यमान असणाऱ्या कलांना जाणून घेणे म्हणजे त्यांचा अर्धाच भाग जाणून घेण्यासारखे आहे. उर्वरित अर्धा भाग जाणून घेण्यासाठी इच्छुकांना आग्नेय-आशियातील म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया आणि इंडोनेशियातील जावा या ठिकाणी मुशाफिरी करावी लागेल.’ यासंदर्भातील अगदीच ठळक उदाहरणे म्हणजे कंबोडियातील अंग्कोर वाट हे विष्णू-मंदिर आणि इंडोनेशियातील बोरोबुदूर हे बौद्ध-क्षेत्र... या वास्तूंकडे केवळ नजर टाकण्याने सदर निरीक्षणाची, तसेच मार्शल यांच्या उद्गारांची सत्यता पटते. याचाच अर्थ असा, की तत्कालीन भारतीय स्थापत्यशास्त्र क्षमता आणि आग्नेय-आशियाई कलाविष्कार सामर्थ्य या दोहोंच्या समन्वयातून एका विशिष्ट काळात जगाला अप्रतिम वास्तूंचा / वारसा स्थळांचा लाभ झाला, जे जागतिक इतिहासातील एकमेवाद्वितीय उदाहरण आहे. म्हणूनच दोघांसाठी समान हक्काने अभिमानास्पद आहे.pulindsamant@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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