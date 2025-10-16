Premium| India Afghanistan Relations: भारत-अफगाणिस्तान संबंधांला वास्तववादी वळण

भारत- अफगाणिस्तान संबंधांचा विचार करताना धार्मिक भावना, विचारप्रणाली, ‘काबुलीवाला’चे कल्पनाविश्व, बामियानचे भग्न केले गेलेले शिल्प, आदींवर भर न देता सामरिक पातळीवरील व्यापक भूराजकीय व्यवस्थेकडे वास्तववादी दृष्टिकोनातून उचललेली पावले म्हणून बघण्याची गरज आहे. अफगाणिस्तान म्हटलं की कोणाला ‘काबुलीवाला’ची गोष्ट आठवेल; काहींना सोविएत रशिया आणि त्यानंतरचा अमेरिकेचा हस्तक्षेप स्मरेल, तर कोणाला ओसामा बिन लादेन आठवेल; अशांच्या मनात तालिबान राजवटीच्या काळातील ‘बामियान’च्या मूर्ती उद्ध्वस्त केल्याच्या स्मृती जाग्या होतील. परंतु एक नक्की की, अफगाणिस्तानवर टीका करताना त्याची तुलना इतर इस्लामिक राष्ट्रांशी कोणी फारशी करीत नाही. अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत भेटीसाठी येणे आणि दोन्ही राष्ट्रांमध्ये संवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे हे कदाचित धाडसाचे पाऊल मानले जाईल; परंतु तो संवाद साधण्यात या दोन्ही राष्ट्रांनी प्रखर वास्तववादी दृष्टिकोन दाखवलेला आहे..त्याचा संदर्भ हा अफगाणिस्तानबाबतचे पाकिस्तानचे बदलते धोरण, ट्रम्प यांच्या धोरणातून निर्माण होणारे पेच, चीनची अफगाणिस्तानबाबतची भूमिका आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अफगाणिस्तानचे भूराजकीय स्थान यात आहे. अफगाणिस्तान हा सर्व बाजूंनी अत्यंत संवेदनशील राष्ट्रांनी वेढलेला आहे. त्याच्या पश्चिमेकडे इराण; उत्तरेकडे तीन मध्य आशियाई राष्ट्रे तुर्कमेनिस्तान, ताजीकिस्तान, उझबेकिस्तान आहेत आणि पूर्वेकडे पाकिस्तान आहे. मध्य आशियाई राष्ट्रांबरोबर संवाद साधायचा असेल तर तो राजकीय मार्ग अफगाणिस्तानमधून जातो, हे एकेकाळी अमेरिकेने हेरले होते आणि म्हणूनच एकेकाळी अमेरिका पाकिस्तानचा वापर करून त्या काळातील तालिबानी सरकारशी बोलणी करीत होती.पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांचे संबंध हे काही काळ मैत्रीचे असले तरी त्या दोघांमधील तणावाची काही मूलभूत कारणे आहेत. ब्रिटिश सरकारने १८९३ मध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानच्या अमिराती यांच्यातील सीमा म्हणून ‘ड्युरंड रेषा’ स्थापन केली. या सीमेने पश्तून प्रदेशांना दोन भागात विभागले, ज्यामुळे सीमेच्या दोन्ही बाजूंना पसरलेल्या आदिवासी निष्ठेमुळे भविष्यात तणाव निर्माण होणार होता. बलुचिस्तानचा प्रदेश (ब्रिटिश) भारताला मिळाला आणि ‘वाखान कॉरिडॉर’, ही चीनच्या सीमेपर्यंत जाणारी एक पातळ पट्टी रशियन आणि ब्रिटिश साम्राज्यांमधील ‘बफर झोन’ म्हणून परिभाषित केली. अफगाणिस्तानने ‘ड्युरंड रेषा’ स्वीकारण्यास नकार दिला होता आणि ‘ड्युरंड रेषेच्या’ दोन्ही बाजूंचा परिसर पश्तून स्वातंत्र्य आणि पश्तुनिस्तान या स्वतंत्र राज्याच्या स्थापनेच्या चळवळीचा विषय बनला..अफगाणिस्तानात सत्तेवर आल्यानंतर १९९६ मध्ये सुन्नी इस्लामी राष्ट्रवादी पश्तून समर्थक तालिबान चळवळ आणि मुजाहिदीनमधील सर्वात शक्तिशाली गट असलेल्या तालिबानला मान्यता देणाऱ्या काही मोजक्या देशांपैकी पाकिस्तान एक होता. जरी दोन्ही देशांनी सौहार्दपूर्ण संबंध राखले असले तरी, पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) हे अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा आहे. अमेरिकेच्या ‘दहशतवादाविरुद्धच्या’ युद्धादरम्यान, २००७ च्या सुमारास पाकिस्तानच्या आदिवासी-बहुल सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी तालिबान उदयास आला होता. वैचारिकदृष्ट्या अफगाण तालिबानशी जुळलेला, परंतु एक वेगळा घटक असलेल्या ह्या गटाने खैबर पख्तूनख्वामधील काही भूभाग ताब्यात घेतला आणि नियंत्रित केला.अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने पाकिस्तानी तालिबान दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी भूभागावर हल्ला करण्यासाठी आश्रय आणि सुरक्षित आश्रयस्थाने प्रदान केल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे आणि म्हणूनच पाकिस्तानी लष्कर अफगाणिस्तानविरुद्ध लढत आहे..चीनची प्राथमिक चिंताचीनची प्राथमिक चिंता म्हणजे अफगाणिस्तानमधील अस्थिरता चीनच्या शिनजियांग प्रांतात पसरू शकते आणि तालिबान हे ‘पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’सारख्या चीनविरोधी दहशतवाद्यांना आश्रय देऊ शकतात. चीन अफगाणिस्तानशी सक्रिय पण सावध संबंध ठेवतो, खनिज संसाधनांवर लक्ष ठेवतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अफगाणिस्तानमधील बाग्राम विमान तळावर पुन्हा हक्क प्रस्थापित करण्याची भाषा बोलत आहेत. अफगाणिस्तानवर ‘नाटो’च्या आक्रमणानंतर, हा तळ अमेरिकेच्या रणनीतीचा धोरणात्मक केंद्रबिंदू बनला.भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यान २०११ मध्ये सामरिक सहकार्य करार झाला. त्यानुसार अफगाणिस्तानातील पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक उभारणीसाठी भारत अनेक प्रकारे सहकार्य करीत आहे. अफगाणिस्तानातील राष्ट्रीय सुरक्षादलांना प्रशिक्षण व इतर साहाय्य करणे; काबूलमध्ये अफगाणिस्तानच्या संसदेची इमारत बांधणे; सलमा धरणाचे बांधकाम करणे; यांसारखे प्रकल्प ही भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ची उदाहरणे आहेत. इराणमधील चाबहार हे बंदर, जे भारत विकसित करत आहे, तेथून भारताने बांधलेल्या अफगाणिस्तानमधील झारंज- डेलाराम मार्गे अफगाणिस्तानात वाहतुकीचा खात्रीशीर पर्यायी मार्ग भारताला उपलब्ध होईल. तसेच, मध्य आशियातील देशांनाही त्याद्वारे सागरी वाहतुकीचा पर्यायी मार्ग खुला होईल. ही पार्श्वभूमी बघितली की, आज या दोन्ही देशांदरम्यान सुरू होत असलेला संवाद याला ‘वास्तववादी राजनय’ का म्हणायचे हे लक्षात येईल. युक्रेनच्या युद्धामुळे भारतावर जे दबाव टाकले जात आहेत, त्याला सामोरे जाण्यासाठी भारताला पर्यायी पातळीवर राजनयाची आखणी करण्याची गरज जाणवते. आर्थिक आणि व्यापारी क्षेत्रात ब्रिक्स आणि जी-२० यांच्यामार्फत भारत नवीन आराखडे मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तान तसेच चीनला सामोरे जाण्यासाठी आणि मध्य आशियाई राष्ट्रांशी आर्थिक, व्यापारी आणि राजकीय संबंध वाढवण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानचा निश्चित उपयोग होऊ शकतो..Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्रांच्या ८०व्या महासत्रात भारताचं नेतृत्व आणि शाश्वत विकासाचं आव्हान.आज अफगाणिस्तानातील राजकीय व्यवस्था राष्ट्रवादी वैचारिक घडणीतून आपल्या राष्ट्रहिताकडे बघताना दिसते. भारताशी संबंध वाढवण्याची त्यांना गरज जाणवते. अफगाणिस्तान एकाकी पडलेला देश आहे, त्याच्यावर पाश्चिमात्य राष्ट्र तसेच चीन दबाव आणीत आहेत, अशा वेळेस भारताशी संबंध वाढवणे हा उत्तम पर्याय आहे. भारताने अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात कधीही ढवळाढवळ केली नाही, हे अफगाणिस्तान जाणतो; त्याला पाकिस्तानच्या आक्रमक धोरणाला सामोरे जायचे आहे, पश्तून क्षेत्राबाबत तसेच बलुचिस्तानबाबत त्याचे पाकिस्तानशी वाद आहेत. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताच्या काश्मीरबाबतच्या धोरणाला जो पाठिंबा दिला, याचा हा संदर्भ आहे. .Premium|study Room: शक्तिपीठ महामार्ग ते वक्फ बोर्डातील तरतुदी, यूपीएससीची खास प्रश्नमंजुषा.अफगाणिस्तानबरोबर व्यापार वाढला तर त्याचा दोन्ही राष्ट्रांना फायदा होऊ शकतो. अफगाणिस्तानला आज रशियाचा पाठिंबा आहे, याची त्यांना जाणीव आहे. बाग्राम येथील हवाई तळाबाबत केव्हातरी अमेरिकेची वाटाघाटी करायची वेळ येणार आहे, अशावेळी ‘आपण दुबळे नसू, आपल्याला रशिया आणि भारताचा पाठिंबा आहे, या दोन्ही राष्ट्रांना हवाई तळाचे महत्त्व माहिती आहे’, हे अफगाणिस्तानला दाखवून द्यायचे आहे. या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारत भेटीदरम्यान ज्या ज्या ठिकाणी संवाद साधला आणि ज्या पद्धतीने त्यांचे स्वागत झाले, हे बघता संबंध किती सकारात्मक आहेत हे कळते. म्हणूनच त्यांच्या पत्रकार परिषदेवरून वाद निर्माण करणे हे राजनयाचा अर्थ न समजल्याचे द्योतक आहे.अफगाणिस्तान आज इस्लामिक मूलतत्त्ववादी विचारप्रणाली मनात असेल, परंतु तो आपले परराष्ट्रीय आणि सुरक्षाविषयक धोरण राष्ट्रहिताच्या आधारे मांडत आहे. भारत- अफगाणिस्तानच्या राजनयाच्या रचनेमध्ये विचारप्रणाली, धार्मिक भावना, ‘काबुलीवाला’चे कल्पनाविश्व, बामियानचे शिल्प आदी गोष्टींवर भर न देता वास्तववादी दृष्टिकोनातून उचललेली पावले म्हणून बघायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 