Premium| India's AI Revolution: सरकार ८ स्टार्टअप्स सोबत तयार करणार LLMs, घडवणार AI क्रांती!

आजकाल सगळीकडे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' म्हणजेच AI चीच चर्चा आहे. आपल्या देशातही सरकार या तंत्रज्ञानाला खूप महत्त्व देत आहे. नुकतंच, आपल्या सरकारने AI च्या विकासासाठी तब्बल आठ नव्या कंपन्यांची निवड केली आहे. नेमका काय विकास होणार आहे? तर, या कंपन्या मोठ्या भाषिक मॉडेल्स (LLMs) आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी तयार केलेल्या लहान भाषिक मॉडेल्स (SLMs) वर काम करणार आहेत. या कंपन्या कुठल्या? या नेमकं करणार काय? आणि याने भारताचा कसा फायदा होणार? हे सगळं जाणून घेऊ 'सकाळ प्लस'च्या आजच्या लेखातून... .Government Partners with 8 New Companies to Develop Indigenous Models या कंपन्या ज्या मॉडेल्स वर काम करणार आहेत ते काय आहेत ते समजून घेऊ...LLM आणि SLM म्हणजे काय?LLM म्हणजे Large Language Model: याला आपण 'ऑल-इन-वन' मोठी आणि हुशार डिक्शनरी समजू शकतो. या मॉडेलला खूप जास्त प्रमाणात डेटा म्हणजे इंटरनेटवरची माहिती, वेगवेगळी पुस्तकं वाचून आणि शिकून तयार केलं जातं. त्यामुळे हे अनेक प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतं, कविता लिहू शकतं किंवा वेगवेगळी भाषांतरं सुद्धा करू शकतं. सध्या चर्चेत असलेलं ChatGPT किंवा Google चं Gemini ही LLM ची उत्तम उदाहरणं म्हणता येतील.SLM म्हणजे Small Language Model: याला आपण 'एका विशिष्ट विषयातले तज्ञ' म्हणू शकतो. SLM हे एखाद्या ठराविक कामासाठी किंवा विशिष्ट क्षेत्रासाठी जसं की आरोग्य, शेती किंवा कायदा यासाठी तयार केलेलं असतं. हे मॉडेल तुलनेने लहान असतात आणि फक्त त्या विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित माहितीवरच प्रशिक्षित असतात. त्यामुळे ते त्या क्षेत्रात एकदम अचूक आणि उपयुक्त ठरतात..हे आहेत भारताचे नवीन AI नायक!या यादीत Tech Mahindra, Fractal Analytics, Avatar AI, आणि Zeinteiq Aitech Innovation सारख्या मोठ्या कंपन्या आहेत. याशिवाय, IIT-Bombay च्या BharatGen या संस्थेचाही यात समावेश आहे. याआधीही सरकारने Sarvam, Soket AI, Gan AI, आणि Gnani AI अशा चार कंपन्यांना निवडलं होतं. त्यामुळे आताच्या घडीला आपल्या देशात एकूण १२ कंपन्या AI मॉडेल्स तयार करण्यासाठी दिवस-रात्र काम करत आहेत!या नव्या कंपन्यांची निवड करताना सरकारने एक वेगळा विचार केला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, आता फक्त AI चे मोठे मॉडेल्सच नाही, तर शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि कायदा यांसारख्या क्षेत्रांसाठी खास छोटे मॉडेल्स तयार करण्यावर जास्त भर दिला जाईल. कारण, हे मॉडेल्स जास्त प्रभावी आणि उपयुक्त ठरतील..'इंडियाएआय' मिशन: गेम चेंजर!हे सगळं 'इंडियाएआय' मिशन अंतर्गत होत आहे. या मिशनचा उद्देश आपल्या देशात AI साठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करणं आहे. शिवाय, या मिशन अंतर्गत आत्तापर्यंत ३८,००० हून जास्त 'ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स' जोडली गेली आहेत. GPUs म्हणजे AI मॉडेल्सना काम करण्यासाठी लागणारी सुपरफास्ट मशीन्स. लवकरच, सरकार दक्षिणेकडच्या देशांसोबतही आपलं हे तंत्रज्ञान शेअर करण्याचा सुद्धा विचार करत आहे. याचा अर्थ, भारत आता फक्त स्वतःसाठीच नाही, तर जगासाठीही तंत्रज्ञानाचा एक मजबूत आधार बनत आहे!.AI सुरक्षेचा मोठा मुद्दा!या सगळ्या प्रगतीसोबतच, AI च्या सुरक्षिततेचा विषयही खूप महत्त्वाचा आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे की, AI मुळे 'डीपफेक' सारखे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे सरकार लवकरच एक 'AI गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क' आणणार आहे. यात AI च्या वापरासाठी काही नियम आणि मर्यादा ठरवल्या जातील, जेणेकरून कोणाचंही नुकसान होणार नाही.IndiaAI Impact Summitआणि हो, एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत 'इंडियाएआय इम्पॅक्ट समिट' नावाचं एक मोठं जागतिक संमेलन आयोजित करणार आहे. यापूर्वी हे संमेलन युनायटेड किंग्डम, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्समध्ये झालं आहे. या संमेलनात भारत AI सुरक्षेवर विशेष भर देणार आहे..नवीन डेटा लॅब आणि कौशल्य विकासभविष्याचा विचार करून सरकारने अजून एक मोठी घोषणा केली आहे. देशभरात ५०० हून जास्त 'AI डेटा लॅब' स्थापन केले जाणार आहेत. विशेषतः दुसऱ्या आणि तिसऱ्या Tier-II and Tier-III शहरांमध्ये या लॅब सुरू होतील. यावर ५०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. या लॅबमुळे विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना AI, मशीन लर्निंग सारखी नवीन कौशल्यं शिकता येतील..भारताला नेमका फायदा काय?स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास: परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता, आपण स्वतःचे LLMs आणि SLMs तयार करू शकू. यामुळे आपला डेटा सुरक्षित राहील आणि आपली गरज लक्षात घेऊन तंत्रज्ञान विकसित होईल.क्षेत्रनिहाय उपाय: शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि कायदा यांसारख्या क्षेत्रांसाठी तयार केलेले खास SLMs खूप उपयुक्त ठरतील. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेले मॉडेल हवामानाची अचूक माहिती देत आहेत, तसंच इतर क्षेत्रातील मॉडेल सुध्या त्या त्या क्षेत्रात मदत करू शकतील..रोजगार आणि कौशल्य विकास: या उपक्रमांमुळे AI, मशीन लर्निंग आणि डेटा सायन्स क्षेत्रात नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. तसंच, ५०० पेक्षा जास्त 'AI डेटा लॅब' स्थापन केल्यामुळे तरुणांना नवीन तंत्रज्ञान सुद्धा शिकता येईल.जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल: भारताने UPI तंत्रज्ञान जगासोबत शेअर केल्याप्रमाणे, भविष्यात आपण AI तंत्रज्ञान देखील इतर देशांसोबत शेअर करू शकू. ३८,००० हून जास्त GPUs च्या मदतीने तयार झालेलं हे तंत्रज्ञान इतर देशांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल..थोडक्यात, भारत AI च्या जगात फक्त एक पाऊल ठेवत नाहीये, तर तो एक मोठा खेळाडू म्हणून उदयास येत आहे. हे सगळं पाहता, AI चा वापर करून भारत लवकरच एक मोठी क्रांती घडवून आणेल अशी आशा आहे. 