Premium|India US Strategic Relations : भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सहकार्य आणि तणाव दोन्ही कायम; राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य की धोरणात्मक भागीदारी?

पूनम शर्मा - editor@globalstratview.comअमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांचा प्रवास हा बदलत्या जागतिक भूराजकारणाचा आरसा आहे. १९७१ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्यापासून ते आज सामरिक भागीदारीसाठी अमेरिकेला भारताचे वाटणारे वाढते महत्त्व, असा या संबंधांचा प्रवास राहिला आहे. जगातील दोन महत्त्वाच्या लोकशाही देशांमधील संबंधांमध्ये काळानुसार मोठे बदल झाले; मात्र, तणावाचे मुद्देही कायम राहिले. अशा परिस्थितीत, बदलत्या भूराजकीय समीकरणांत भारत-अमेरिका संबंधांना दिशा देणारे सूत्र कोणते... राष्ट्रीय हित की धोरणात्मक सहकार्य?१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्या वेळी अमेरिकेने आपली विमानवाहू युद्धनौका ‘यूएसएस एंटरप्राइज’ बंगालच्या उपसागरात पाठवली होती. बांगलादेशीयांवर पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचारांचा जगभरातून धिक्कार होत असतानाही, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यावर ठाम होते. त्यानंतर पाच दशकांचा काळ लोटला आहे. आज भारत आणि अमेरिका यांच्या युद्धनौका हिंदी महासागरात नियमितपणे संयुक्त लष्करी कवायती करतात. दोन्ही देश एकमेकांना महत्त्वाची लष्करी माहितीही पुरवतात.आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही भारत आणि अमेरिका यांच्यात सहकार्य वाढले आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील लष्करी सामर्थ्याचा समतोल कायम राखण्यासाठीही दोन्ही देश एकत्रितपणे प्रयत्न करीत आहेत. भारत-अमेरिका संबंधांनी घेतलेले हे वळण निश्चितच नाट्यमय आहे. मात्र, शीतयुद्धाच्या काळापासून ते आजच्या धोरणात्मक भागीदारीपर्यंतचा दोन्ही देशांचा प्रवास सरळ आणि सुरळीत झालेला नाही... आता अमेरिकेने माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना परदेशातील कुशल कर्मचारी आपल्याकडे आणण्यावर निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेच्या कामगार मंत्र्यांनी या कारवाईचे वर्णन ‘सापाचे डोके उडवणे’ असे केले. या कंपन्या परदेशातून कुशल कर्मचारी आणून अमेरिकी तरुणांच्या रोजगारांवर गदा आणतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. अर्थात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या वक्तव्याचा तात्काळ तीव्र निषेध केला. विशेष म्हणजे, याच वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या चर्चेत तत्त्वतः सहमती झाली होती. मात्र, त्यानंतर ही चर्चा ठप्प झाली. भारत-अमेरिका संबंधांतील सध्याची विसंगती यातून ठळकपणे समोर येते..चीनविषयक धोरणात्मक गणिते, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धा, सागरी सुरक्षा आणि जागतिक व्यापारसाखळी या मुद्द्यांवर अमेरिका भारताला महत्त्वाचा भागीदार मानते. मात्र, आयात शुल्क, भारतीय कुशल कर्मचाऱ्यांचे अमेरिकेतील स्थलांतर आणि रशियाकडून भारताने केलेली तेलखरेदी या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत.अमेरिकेच्या संबंधात भारताची नेहमीच द्विधा मनस्थिती राहिली आहे. ती म्हणजे, आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवित असताना आपल्यासारख्या बलवान आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाकांक्षी देशाने अमेरिकेशी किती संलग्न व्हावे?भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच हा प्रश्न देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. शीतयुद्ध, पाकिस्तान-चीन संबंध, अण्वस्त्रविषयक धोरण, आर्थिक उदारीकरण, दहशतवाद, लष्करी सहकार्य, तंत्रज्ञान, भारतीय कुशल कर्मचाऱ्यांचे अमेरिकेतील स्थलांतर आणि तेथील भारतीय वंशाच्या समुदायाचा वाढता प्रभाव अशा विविध मुद्द्यांनी गेल्या आठ दशकांत भारत-अमेरिका संबंधांना आकार दिला आहे. या संबंधांना आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा आर्थिक आणि लष्करी विकासासाठी त्याला परकीय महासत्तांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत होते. आज मात्र भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास आला असून, त्याची विशाल बाजारपेठ, वाढती लष्करी क्षमता आणि भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान यांमुळे अमेरिकेसाठी भारताचे महत्त्व वाढले आहे.स्वातंत्र्यापासूनच कठीण नात्यांची सुरुवातभारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच, १ नोव्हेंबर १९४६ पासून अमेरिकेने भारताशी अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. त्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अमेरिकेने स्वतंत्र भारताला मान्यता दिली. दोन्ही देशांच्या राज्यघटनांमध्ये आणि लोकशाही व्यवस्थेत काही महत्त्वाची तत्त्वे समान आहेत. दोन्ही देश ब्रिटिश वसाहतवादातून मुक्त झाले आहेत.ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा कालखंड अन् त्यामागील परिस्थिती वेगवेगळी होती. आज दोन्ही देश लोकशाही शासनव्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांना महत्त्व देतात. मात्र, सामरिक सहकार्यासाठी महासत्तांवर अवलंबून राहण्याच्या बदल्यात आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य गमावणार नाही, अशी भूमिका तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केली होती. शीतयुद्धातील दोन्ही गटांपैकी कोणाचेही मांडलिकत्व न स्वीकारता दुसऱ्या महायुद्धानंतर नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांनी आपले परराष्ट्र धोरणविषयक निर्णय घेण्यास स्वतंत्र राहावे, अशा भूमिकेतूनच त्यांचे अलिप्त राष्ट्र धोरण निर्माण झाले. मात्र, अमेरिका जगाकडे वेगळ्या नजरेने पाहत होती.अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन आणि ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांना रशियाच्या साम्यवादाला आळा घालण्यासाठी सक्षम मित्रराष्ट्रांची साथ हवी होती. जागतिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी अमेरिकेला औपचारिक सुरक्षा करारांद्वारे बांधील असलेले भागीदार अपेक्षित होते. मात्र, अशा करारांमध्ये सहभागी होण्यास भारताने नकार दिला. अलिप्ततावादी धोरण आपल्या सार्वभौमत्वाची आणि स्वतंत्र निर्णयक्षमतेची खूण आहे, अशी भारताची भूमिका होती. दुसरीकडे, सोव्हिएत संघाच्या विस्तारवादाला विरोध करणाऱ्या लोकशाहीवादी पाश्चात्त्य राष्ट्रांना भारताने ठाम पाठिंबा दिला नाही, अशी धारणा अमेरिकी धोरणकर्त्यांमध्ये होती. या मतभेदांमुळे भारत आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांमध्ये फरक स्पष्टपणे दिसून आला. अमेरिकेला जागतिक स्तरावरील आणि विविध प्रदेशांतील सामरिक स्पर्धेची चिंता होती; तर भारतासाठी आर्थिक विकास, राजकीय स्वातंत्र्य, प्रादेशिक सुरक्षा आणि फाळणीनंतर राष्ट्रउभारणी ही प्रमुख उद्दिष्टे होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४९ मध्ये अमेरिकेला भेट दिली. मात्र, त्या वेळी झालेल्या राजनैतिक चर्चांमधून दोन्ही देशांतील मतभेद दूर होऊ शकले नाहीत. पाकिस्तान हा त्यातील एक मुख्य अडथळा होता. अमेरिकेचे पाकिस्तानशी असलेले लष्करी संबंध हे दोन्ही देशांतील तणावाचे मुख्य कारण ठरले.अमेरिकेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या दक्षिण-पूर्व आशिया करार संघटनेत (साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) पाकिस्तान १९५४ मध्ये सहभागी झाला होता. १९५५ मध्ये त्याने बगदाद करारावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा सामरिक भागीदार बनला. मात्र, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारी लष्करी मदत भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट धोका निर्माण करणारी आहे, असे भारताचे मत होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९४७-४८ मध्ये काश्मीरच्या प्रश्नावर युद्ध झालेच होते.रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला पुरवलेली शस्त्रास्त्रे अखेरीस आपल्याविरुद्ध वापरली जातील, अशी भारताला भीती होती. ही चिंता केवळ सैद्धान्तिक पातळीपुरती मर्यादित नव्हती. अमेरिकेशी संबंध दृढ करून पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने देशाचे पारंपरिक लष्करी सामर्थ्यही वाढवले. तरी भारत आणि अमेरिका यांच्यात आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्याचे प्रयत्न सुरूच होते.भारतातील अन्नटंचाईच्या काळात अमेरिकेने अन्नधान्य पुरवठा केल्याने भारताला त्यावर मात करता आली. अमेरिकी कृषी संशोधन आणि शास्त्रीय सहकार्यामुळे आपल्या देशाच्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण झाले. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याने झालेल्या हरितक्रांतीमुळेदेखील उत्पादक सहकार्याचे नवे पैलू दिसून आले. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांच्या १९५९ मधील भारतभेटीतून अमेरिकेला भारताशी अधिक रचनात्मक संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, द्विपक्षीय संबंधांतील एका मूलभूत धोरणात्मक मुद्द्यावरचे मतभेद कायम राहिले. भारताला कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता आर्थिक सहकार्य वाढवायचे होते; तर अमेरिका आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे प्रामुख्याने शीतयुद्धातील सुरक्षा आणि सामरिक प्राधान्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहत होती.१९६२ मधील भारत-चीन युद्धामुळे भारत आणि अमेरिका पुन्हा काही काळ जवळ आले. या युद्धात हिमालयीन सीमेवर भारताला मोठ्या लष्करी पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्या वेळी पंतप्रधान नेहरू यांनी अमेरिकेकडे लष्करी मदतीची मागणी केली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या प्रशासनाने भारताला तातडीने लष्करी साह्य पुरवले आणि भारताच्या संरक्षण क्षमता मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले.एका सामायिक सुरक्षा चिंतेमुळे दोन्ही देशांच्या भावना एकच झाल्या होत्या. मात्र अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नात्यात संतुलन साधणे सुरूच ठेवले होते. चिनी आक्रमणामुळे भारताने काश्मीरबाबत पाकिस्तानशी वाटाघाटी कराव्यात, अशी अमेरिकेची इच्छा होती; परंतु ते अयोग्य असून सध्याची आपली चिंता चीन आहे, असे भारताचे म्हणणे होते. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे अमेरिकी धोरणाच्या मर्यादा उघड्या पडल्या. अमेरिकेने दोन्ही देशांवर शस्त्र निर्बंध लादले. तरीही अमेरिकेच्या एकंदरीत व्यापक धोरणावर भारत नाराजच होता.चीनकडून निर्माण झालेल्या सामायिक सुरक्षा धोक्यामुळे भारत-अमेरिका काही काळ एकाच भूमिकेत आले होते. मात्र, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांबाबत समतोल साधण्याचे अमेरिकेचे धोरण सुरूच राहिले. चिनी आक्रमणामुळे भारताने पाकिस्तानशी काश्मीरच्या प्रश्नावर वाटाघाटी कराव्यात, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. मात्र, ते अयोग्य असून सध्याची आपली चिंता चीन आहे, असे भारताचे म्हणणे होते. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे अमेरिकी धोरणाच्या मर्यादा उघड्या पडल्या. अमेरिकेने दोन्ही देशांवर शस्त्र निर्बंध लादले. तरीही अमेरिकेच्या एकंदरीत व्यापक धोरणावर भारताची नाराजी कायम होती.दरम्यानच्या काळात भारताने सोव्हिएत युनियनशी लष्करी सहकार्य सुरू ठेवले. रशियाची लढाऊ विमाने, चिलखती गाड्या आणि नौदल यंत्रणा भारताच्या संरक्षण क्षमतेच्या अविभाज्य भाग बनल्या. १९६० पर्यंत रशिया आणि भारत यांच्या दीर्घकालीन संबंधांची पायभरणी झाली होती..Premium|Study Room : १२ कोटी भाविक, ३४ हजार कोटींचा निधी; कुंभमेळा नाशिकचा चेहरामोहरा बदलणार का?.निक्सन-किसिंजर आणि १९७१ चे बांगलादेश युद्धरिचर्ड निक्सन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीतच अमेरिका आणि भारत यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संघर्ष झाला. पाकिस्तानी सैनिकांनी बांगलादेशी जनतेवर अनन्वित अत्याचार केल्याने एक कोटी शरणार्थी भारतात आश्रयाला आले. या संकटाची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दखल घ्यावी, तसेच त्यावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले होते. मात्र, त्याआधीच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांचे संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केली होती आणि त्याचा प्रभाव निक्सन यांच्या बांगलादेश धोरणांवर पडला.पाकिस्तानी सैन्यदलाकडून बांगलादेशातील नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचारांची माहिती अमेरिकी अधिकाऱ्यांना होती. तरीही अमेरिकेने त्या अत्याचारांचा निषेध न केल्याबद्दल ढाका येथील तत्कालीन अमेरिकी महावाणिज्यदूत आर्चर ब्लड यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, निक्सन आणि किसिंजर यांनी पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचे धोरण कायम ठेवले. दोघांनी भारत आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयी अपमानास्पद उद्गार काढल्याचेही आता सार्वजनिक झालेल्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे.भारत-अमेरिकेतील वैर भूराजकीय अन् वैयक्तिक अशा दोन्ही पातळ्यांवरील होते. भारताने युद्धात विजय मिळवल्यास पाकिस्तान दुबळा होईल, आशियातील रशियाचा प्रभाव वाढेल आणि चीनबरोबरच्या आपल्या संबंधांना हादरा बसेल, असे अमेरिकीचे मत होते. दुसरीकडे, पाकिस्तानची बांगलादेशातील लष्करी कारवाई प्रादेशिक स्थैर्याला बाधा आणणारी असल्याचे भारताचे मत होते. अशातच, ऑगस्ट १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने सोव्हिएत रशियाशी शांतता, मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला. त्यामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील धोरणात्मक स्थान अधिक बळकट झाले.प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्ट झाले. भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने अवाढव्य अशा ‘यूएसएस एंटरप्राइज’ विमानवाहू युद्धनौकेसह आपला नौदल ताफा बंगालच्या उपसागरात पाठवला. मात्र, भारताने युद्धात विजय मिळवला आणि पाकिस्तानी सैन्याला शरणागती पत्करावी लागली. त्यातून भारताने एक महत्त्वाचा धडा घेतला, की लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्या एका देशाने अत्याचारी पाकिस्तानी लष्करी नेतृत्वाला पाठिंबा दिला. नंतर अमेरिकेने पाकिस्तानशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला किंवा काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली तेव्हा भारताने बांगलादेशच्या अनुभवातून घेतलेला धडा कायम लक्षात ठेवला. एखादा देश आपला कितीही मित्र असला तरी त्याच्या प्राधान्यक्रमावर आपली राष्ट्रीय सुरक्षा अवलंबून नाही, असे भारताचे तत्व होते.अण्वस्त्रप्रसारबंदी आणि रशियाशी संबंधभारताने १९७४ साली पोखरणमध्ये केलेल्या अणुचाचणीनंतर आणखी एक कठीण अध्याय सुरू झाला. ही चाचणी शांततामय कारणांसाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती, असे भारताचे मत होते. मात्र, अमेरिकेच्या दृष्टीने ती आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या प्रयत्नांसमोरील मोठे आव्हान होते.अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करण्यास भारताने नकार दिला होता. कारण या करारात बड्या राष्ट्रांना त्यांची अण्वस्त्रे ठेवायला परवानगी होती; तर इतरांवर निर्बंध लादले जाणार होते. साहजिकच अणुचाचणीनंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मतभेद अधिक तीव्र झाले.सर्व मतभेदांचा परिणाम तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरही झाला. प्रकल्पासाठी अणुइंधनाचा पुरवठा करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. अण्वस्त्रविषयक धोरण हा त्यानंतरही भारत-अमेरिका संबंधांतील वादाचा प्रमुख मुद्दा राहिला.१९७९ मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यामुळे या संबंधांतील गुंतागुंत आणखी वाढली. सोव्हिएत रशियाविरुद्धच्या युद्धात अफगाणी मुजाहिदीनना मदत करण्यासाठी पाकिस्तान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार बनला. दुसरीकडे, भारताने रशियाशी चांगले संबंध ठेवले आणि अमेरिकेच्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत होण्याचे टाळले. तरीही १९८० च्या दशकात पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली. संगणक आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांतही सहकार्याला चालना मिळाली. तरीही संरक्षण साधनसामग्रीसाठी भारत रशियावर अवलंबून होता आणि अमेरिकेला पाकिस्तान हा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा वाटत होता. १९९० च्या दशकात सोव्हिएत रशियाचा अस्त आणि भारतात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांची दारे खुली केली. त्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांना नवी दिशा मिळाली. अमेरिकी कंपन्या भारताकडे गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानासाठी एक महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून पाहू लागल्या. त्याचवेळी भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाच्या प्रगतीमुळे भारतीय अभियंते आणि अमेरिकी माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाले.दुसरीकडे, शीतयुद्धाच्या समाप्तीमुळेही भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दुरावा हळूहळू कमी होण्यास मदत झाली. कारण भारत आता सोव्हिएत रशियाचा भागीदारही राहिली नव्हता. त्यामुळे भारताकडे पाहताना अमेरिका-रशिया वैराचे संदर्भ विचारात घेण्याची गरज अमेरिकेला कमी झाली. त्याचवेळी भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याचे नवे दालन खुले झाले. अर्थात तरीही अण्वस्त्रांवरूनच दोन्ही देशाचे संबंध ताणलेले होते. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने १ मे १९९८ मध्ये पोखरणमध्ये अनेक अणुचाचण्या केल्या. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन सरकारच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकी सरकारनेही भारतावर निर्बंध लादले.अणुचाचण्यांमुळे भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा ताणले जातील, असे वाटत असतानाच त्या वादातून महत्त्वपूर्ण राजनैतिक चर्चेला सुरुवात झाली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह आणि अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री स्ट्रोब टॅलबॉट यांच्यात झालेल्या सविस्तर चर्चेमुळे भारताला आपली धोरणात्मक गणिते ठामपणे मांडता आली. १९९९ मधील कारगिल युद्धामुळे परिस्थिती आणखी एका निर्णायक वळणावर आली. क्लिंटन यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यावर कारगिलमधून सैन्य मागे घेण्यासाठी दबाव आणला. त्यामुळे १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाप्रमाणे अमेरिकेने या वेळी पाकिस्तानला बिनशर्त पाठिंबा दिला नाही.मार्च २००० मधील बिल क्लिंटन यांच्या भारत भेटीने दोन्ही देशांतील संबंध शीतयुद्धातील शंकांवर अवलंबून नाहीत हेदेखील दिसून आले. अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या कारकिर्दीत भारत-अमेरिका संबंधात मोठे परिवर्तन आले. बुश प्रशासनाने भारताला, अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना पाठिंबा देणारी प्रमुख धोरणात्मक ताकद मानण्यास सुरुवात केली.२००१ मध्ये न्यूयॉर्कमधील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर दहशतवाद विरोधी सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले. मात्र, अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान आक्रमणातील पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे आशियात अधिकच गुंतागुंत निर्माण झाली. तरीही भारत आणि अमेरिका यांनी लष्करी कवायती, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संरक्षण साहित्याची विक्री सुरू केली. जुलै २००५ मध्ये बुश आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अमेरिका-भारत नागरी अणुसहकार्य करार केल्याने दोन्ही देशांतील संबंधात महत्त्वपूर्ण बदल झाला. अनेक दशके भारताच्या अणुकार्यक्रमावर निर्बंध लादण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. मात्र, भारत अण्वस्त्रबंदी कराराच्या बाहेर असला तरीही अमेरिकेने भारताच्या नागरी अणु कार्यक्रमाला मान्यता दिली. २००८ मध्ये न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या मान्यतेनंतर त्याबाबतच्या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि अमेरिकेच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल झाला. या करारामुळे केवळ व्यापारी अणुऊर्जा क्षेत्रातच नव्हे; तर भारत-अमेरिका यांच्यात संरक्षण तंत्रज्ञान आणि राजकीय चर्चा यांची पायाभरणी झाली. अमेरिकी कंपन्यांना जरी भारतात अणुप्रकल्प उभारण्यात अडचणी आल्या तरी राजकीय परिवर्तन मात्र कायम राहिले. बराक ओबामा यांनीदेखील संरक्षण, दहशतवाद विरोध, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षण, पर्यावरण धोरण, प्रादेशिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांत भारताशी सहकार्य सुरू ठेवले.२००८ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला२००८ मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याने गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील भारत-अमेरिका सहकार्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर सहकार्य केले. त्यानंतर, २०१० मध्ये भारतभेटीदरम्यान तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा झाल्यानंतर भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचेजाहीर केले. भारताचे महत्त्व केवळ दक्षिण आशियापुरते मर्यादित नसून त्यापलीकडेही आहे, याची अमेरिकेने वारंवार दखल घेतली. चीनचा महासत्ता म्हणून उदय, सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून निर्माण झालेले तणाव आणि आशियातील बदलते लष्करी संतुलन यांमुळे भारत-अमेरिका सहकार्याला नवी दिशा मिळाली. जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियातील अन्य देशांशी भारताचे वाढते लष्करी सहकार्यही या प्रदेशातील अमेरिकी धोरणांशी सुसंगत होते. २०१६ मध्ये अमेरिकेने भारताला ‘प्रमुख संरक्षण भागीदार’ असा दर्जा दिला. त्याच वर्षी दोन्ही देशांनी दळणवळण आणि रसदविषयक सहकार्याचा करार केला. त्यानुसार, विशिष्ट परिस्थितींमध्ये दोन्ही देशांना एकमेकांच्या लष्करी सुविधांचा वापर करून दळणवळण, रसद आणि साठवणुकीसंदर्भात सहकार्य करता येणार होते. भारतात अमेरिकी लष्करी तळ स्थापन न करता किंवा कोणतीही औपचारिक लष्करी आघाडी न उभारता दोन्ही देशांतील लष्करी सहकार्याचा विस्तार करण्याचा मार्गही खुला झाला. अर्थात तरीही व्यापार आणि राजनैतिक पातळीवरील मतभेद कायम होते. २०१३ मध्ये देवयानी खोब्रागडे यांचे प्रकरण समोर आले, तरी विस्तृत धोरणात्मक संबंध प्रगतिपथावरच राहिले..ट्रम्प, चीन आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रडोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत धोरणात्मक सहकार्याच्या अनेक मुद्द्यांवर वेगवान प्रगती झाली. चीनला प्रमुख धोरणात्मक प्रतिस्पर्धी मानून अमेरिकेने त्याच्याशी स्पर्धेचे धोरण कायम ठेवले. भारताचे भौगोलिक स्थान, आर्थिक क्षमता आणि चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याबाबत असलेल्या चिंता यांमुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकी धोरणात भारताला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. अशा स्थितीत २०१७ मध्ये अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौपदरी सुरक्षाविषयक संवाद (क्वाड) पुन्हा सक्रिय करण्यात आला. क्वाड ही औपचारिक लष्करी युती नसून, सागरी सुरक्षा, प्रगत तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रादेशिक स्थैर्य अशा विविध मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठीची एक व्यवस्था आहे. या गटातील भारताचा सहभाग आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत असल्याची भूमिका भारताने मांडली आहे.डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंध सार्वजनिक व्यासपीठांवर अत्यंत सलोख्याचे असल्याचे दिसून आले. २०१९ मध्ये ह्युस्टनमध्ये आयोजित ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात आणि त्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मधील ट्रम्प यांच्या भारतभेटीदरम्यान त्यांच्या मैत्रीचे दर्शन घडले. मात्र, त्यातून दोन्ही देशांतील आर्थिक मतभेद दूर झाले नाहीत. भारताच्या आयात शुल्कावरून ट्रम्प यांनी वारंवार टीका केली. २०१९ मध्ये अमेरिकेने भारताला दिलेल्या काही व्यापारविषयक सवलती काढून घेतल्या.परस्पर व्यापारात समान सवलती मिळाव्यात आणि अमेरिकी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळावा यावर ट्रम्प प्रशासनाचा भर होता. धोरणात्मक सहकार्य सुरू ठेवतानाच व्यापारविषयक वादही कायम राहतील, अशी ट्रम्प यांची भूमिका होती. या काळात भारत-अमेरिका लष्करी सहकार्यानेही नवी उंची गाठली. एकेकाळी लष्करी साहित्याच्या खरेदीसाठी प्रामुख्याने रशियावर अवलंबून असलेल्या भारताने अमेरिकेकडून ‘सी-१७’ आणि ‘सी-१३० जे’ ही लष्करी वाहतूक विमाने, ‘पी-८ आय’ हे सागरी टेहळणी विमान, ‘अपाचे’ लढाऊ हेलिकॉप्टर, ‘चिनूक’ वाहतूक हेलिकॉप्टर, ‘एमएच-६० आर’ नौदल हेलिकॉप्टर आणि ‘एम ७७७’ हॉवित्झर तोफा यांसारखी अत्याधुनिक संरक्षणसामग्री खरेदी केली. त्याचप्रमाणे, टेहळणी यंत्रणा, सागरी सुरक्षा, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतही दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढले. २०१६ मधील लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रिमेंट, २०१८ ची लष्करी दूरसंचार संपर्क व्यवस्थेसाठीची कम्युनिकेशन्स कम्पॅटिबिलिटी ॲण्ड सिक्युरिटी अॅग्रिमेंट आणि २०२० मधील बेसिक एक्स्चेंज ॲण्ड कोऑपरेशन अॅग्रिमेंट या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी समन्वय आणि सहकार्यदेखील वाढीस लागले. त्याशिवाय, ‘युद्ध अभ्यास’ आणि ‘मलबार’ अशा संयुक्त लष्करी कवायतीही द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा महत्त्वाचा भाग बनल्या.भारताने अमेरिकेच्या मित्रदेशांसह विस्तृत लष्करी कवायती आणि संरक्षण चर्चेतही सहभाग घेतला. फक्त हत्यारांच्या खरेदीवर अवलंबून न राहता दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रात नवकल्पना, संयुक्त संशोधन आणि उत्पादनावरही भर दिला. २०२५ मध्ये भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी संरक्षण सहकार्याच्या दहा वर्षांच्या आराखड्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात संरक्षण उद्योगातील सहकार्याबरोबरच भूदल, नौदल, वायुदल, अवकाश आणि सायबर क्षेत्रातील सहकार्य अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्यात आला. तरीही, भारत अमेरिकेच्या औपचारिक संरक्षण करारांच्या चौकटीबाहेरच राहिला आहे. युद्धकाळात अमेरिकेने भारताचे संरक्षण करावे किंवा भारताने अमेरिकेच्या मदतीस जावे, असा कोणताही परस्पर सहकार्य करार दोन्ही देशांत नाही. भारताने आपले स्वतंत्र लष्करी सामर्थ्य जपण्याबरोबरच विविध देशांशी संरक्षणविषयक संबंध राखण्यास आणि आपल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांना अग्रस्थान देण्यास महत्त्व दिले आहे.जो बायडेन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानजो बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत नव्या आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देशांचे संबंध वाढत राहिले. ‘क्वाड’च्या बैठका दोन्ही देशांतील नेत्यांच्या पातळीपर्यंत वाढल्या. त्यात सागरी सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, मजबूत पुरवठा साखळी आणि प्रादेशिक विकासावर चर्चा होऊ लागली. नरेंद्र मोदी यांच्या २०२३ च्या अमेरिका भेटीनेही दोन्ही देशांच्या भागीदारीला असलेल्या महत्त्वावर शिक्कामोर्तब झाले. सेमीकंडक्टर, कॉम्प्युटिंग, टेलिकम्युनिकेशन, संरक्षण, दूरसंचार इत्यादी क्षेत्रांतील सहकार्य वाढतच राहिले.जीई एरोस्पेसच्या ‘एफ ४१४’ लढाऊ विमानांच्या इंजिनांचे उत्पादन भारतात करण्याबाबतही चर्चा झाली. त्यानंतर, शांततामय अवकाश संशोधनासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा भाग म्हणून भारत आर्टेमिस करारात सहभागी झाला. ‘इंडस-एक्स’ उपक्रमामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण क्षेत्रातील नवकल्पना, स्टार्टअप कंपन्या आणि गुंतवणूकदार यांच्यातील सहकार्याला चालनामिळाली. या सहकार्यामागे आर्थिक हितसंबंधांबरोबरच भूराजकीय उद्दिष्टेही होती. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित झालेल्या पुरवठा साखळीला पर्याय हवेत, असे अमेरिकेचे म्हणणे होते.भारत-अमेरिका सहकार्याला आकार देणारा चीन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अमेरिकेसाठी चीन हा जागतिक स्तरावरील आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी प्रतिस्पर्धी आहे. भारतासाठी मात्र चीन हा एकाच वेळी शक्तिशाली शेजारी, महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आणि सीमावाद प्रलंबित असलेला देश आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या नौदल हालचाली आणि पाकिस्तानशी असलेले त्याचे लष्करी सहकार्य यांमुळे भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंता वाढल्या आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ नये आणि प्रादेशिक सामरिक संतुलन टिकून राहावे, यासाठी अमेरिका भारताला महत्त्वाचा भागीदार मानते. मात्र, या सहकार्यालाही काही मर्यादा आहेत. चीनशी असलेला अमेरिकेचा प्रत्येक मतभेद हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधान्यांशी संबंधित असेलच असे नाही. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, भारत त्या देशाशी व्यापारवाढीचे मार्गही शोधत आहे.भारत हा ब्रिक्स तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे भारत प्रत्येक मुद्द्यावर अमेरिकेच्या बाजूने उभा राहत नाही, अशी धारणा अमेरिकेत निर्माण होऊ शकते. मात्र, विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सहभागी होऊन राजनैतिकपर्याय खुले ठेवणे, हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. ब्रिक्समधील भारताचा सहभाग म्हणजे चीनच्या वर्चस्वाला मान्यता देणे नव्हे, अशी भारताची भूमिका आहे. चीन किंवा अमेरिका यांच्या वर्चस्वाखाली न राहता जागतिक प्रशासनात आम्हालामोठा वाटा हवा, अशी भारताची भूमिका आहे.पाकिस्तान : सततच्या मतभेदाचे कारण...अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील घडामोडी, दहशतवादाविरोधातील लढा आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांसाठी पाकिस्तानला भागीदार मानले आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना आणि त्यांची भारतातील घातपाती कृत्ये यांची अमेरिकेने दखल घेतली आहे का, असा भारताचा प्रश्न आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकिस्तानमधील अतिरेकी तळांवर हल्ले केले. त्यानंतरसंघर्षाची व्याप्ती वाढून लष्करी ठिकाणांवरील हल्ल्यांपर्यंत पोहोचली. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामुळेच संघर्ष थांबला, असा दावा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता; परंतु भारताने तो फेटाळला. काश्मीर प्रश्नावरूनही दोन्ही देशांत मतभेद आहेत; परंतु त्यामागील परिस्थिती १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाच्या काळापेक्षा वेगळी आहे.रशियाचे प्रमुख आव्हानशीतयुद्धापासून भारत आणि रशिया यांच्यात संरक्षण, अणुऊर्जा, अंतराळ आणि व्यापार अशा विविध क्षेत्रांत सहकार्य राहिले आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी लादलेल्या निर्बंधांत भारत सहभागी झाला नाही. उलट, राष्ट्रीय हिताचा विचार करून भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली. रशियाला तेलविक्रीतून मिळणारा महसूल युद्धासाठी वापरला जात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळात हा वाद अधिक तीव्र झाला. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लादले. या शुल्कांबाबत अमेरिकी धोरणातही बदल होत राहिले. दुसरीकडे, याच महिन्यात देशांतर्गत इंधनाच्या किमती आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती लक्षात घेऊन अमेरिकेने रशियाकडून अधिक डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांनुसार रशियाबाबतच्या अमेरिकी भूमिकेतही बदल होऊ शकतो, हे यातून स्पष्ट होते. यासोबत भारतालाही रशियाकडून डिझेलखरेदीसाठी सूट दिली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या नुकत्याच झालेल्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेची ही भूमिका अधोरेखित झाली आहे.व्यापार हाच महत्त्वाचा१९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांचा विस्तार झाला. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार २३९ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. त्यात अमेरिकेची व्यापारतूट ५८ अब्ज डॉलर होती. भारताने अमेरिकी वस्तूंवरील आणि सेवांवरील आयात कर आणि नियामक निर्बंध उठवावेत असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे कृषी, लघुउद्योग आणि संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण कायम ठेवतानाच अमेरिकी बाजारपेठेत आपल्या निर्यातीला अधिक संधी मिळाव्यात, अशी भारताची अपेक्षा आहे. त्यातील मतभेदांचा परिणाम वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, हिरे-रत्ने आणि वाहनांचे सुटे भाग यांसारख्या क्षेत्रांतील भारतीय निर्यातदारांवर होतो.महाराष्ट्रावरही परिणाममहाराष्ट्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास, मुंबई आणि पुण्यातील तांत्रिक व आर्थिक सेवा, पुणे विभागातील औद्योगिक उत्पादन तसेच इचलकरंजी आणि सोलापूरमधील वस्त्रोद्योगाला या घडामोडींचा कमी-अधिक प्रमाणात फटका बसू शकतो. प्रत्येक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार नसला तरी अनिश्चिततेमुळे त्या क्षेत्रांचे नियोजन, गुंतवणूक आणि नोकर भरतीदेखील अनिश्चित राहते. त्याचा एकंदर परिणाम भारतावर होतो..Premium|Communal Politics : लोकशाहीच्या रक्षणाचा लढा की राजकीय संघर्ष? सांप्रदायिकता आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्न.ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ : महत्त्वाकांक्षा आणि संघर्षट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळात २०२५ मधील मोदी यांच्या अमेरिका भेटीदरम्यान ‘इम्पॅक्ट’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्याबाबत घोषणा करण्यात आल्या. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टही जाहीर झाले. ‘ट्रस्ट’ उपक्रमांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, दुर्मिळ खनिजे, जैवतंत्रज्ञान, ऊर्जा, अवकाश इत्यादी क्षेत्रांतील सहकार्यावर भर देण्यात आला. मात्र, व्यापार कराराच्या वाटाघाटी कठीण ठरल्या. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कविषयक धोरणांमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकी बाजारपेठेत प्रवेश करणे आणि व्यापारातील संतुलन साधणे आव्हानात्मक झाले. रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरूनही तणाव वाढला.६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दोन्ही देशांनी अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्याची घोषणा केली. त्यात शुल्कसवलती, अमेरिकी वस्तूंना भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश, आर्थिक व संरक्षण सहकार्य आणि अमेरिकी वस्तूंची खरेदी वाढवण्यासंबंधी तरतुदींचा समावेश होता. मात्र, हा अंतिम द्विपक्षीय व्यापार करार नव्हता. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे आयात शुल्कविषयक धोरण रद्द केल्यानंतर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली. अमेरिकेने शुल्कांच्या अंमलबजावणीसाठी अन्य व्यापार करारांचा आधार घेतला. ऑक्टोबरपर्यंत व्यापार करारावरील चर्चा ठप्प होती. बाजारपेठेतील प्रवेश, भारतातील संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण आणि रशियन तेलाची खरेदी हे प्रमुख अडथळे होते. संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्याची तयारी असली, तरी वस्तूंची आयात-निर्यात आणि भांडवलाशी संबंधित मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहिले.भारतीय समुदाय आणि व्हिसाविषयक तणावअमेरिकेतील भारतीय समुदायाने उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, संशोधन, शिक्षण, अभियांत्रिकी आणि वित्तीय सेवांसह अनेक क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अमेरिकी कंपन्याही भारतीय व्यावसायिकांच्या कौशल्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात सुमारे तीन लाख ६३ हजार भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत होते. त्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक लाभाबरोबरच कौशल्य आणि संशोधन क्षेत्रांतही फायदा झाला. २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या एच-१बी व्हिसांपैकी सुमारे ७१ टक्के व्हिसा भारतीय नागरिकांना मिळाले होते. या कर्मचाऱ्यांबाबत नियमभंगाचे आरोपही झाले; परंतु ते सर्वच खरे नव्हते.ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेने टीसीएस, इन्फोसिस आणि मायक्रोसॉफ्टसह आठ मोठ्या कंपन्यांच्या ‘परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्रॅम’ प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यामुळे त्या कंपन्यांतील परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाला. त्यासंदर्भातील अमेरिकी मंत्र्यांच्या वक्तव्याने वादात भर पडली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांचा निषेध करत भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे समर्थन केले. साऱ्या घडामोडींमुळे भारतीय कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेतील संधींबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाचे उद्योजक सत्या नाडेला यांना ‘नॅशनल मेडल ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲण्ड इनोव्हेशन’ देऊन गौरवले. भारतीय प्रतिभेचा सन्मान आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांवरील निर्बंध अशी दोन परस्परविरोधी चित्रे अमेरिकी धोरणातील ताण अधोरेखित करतात. अमेरिकेला भारतासोबत तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सहकार्य हवे असताना कुशल भारतीयांच्या स्थलांतरावर निर्बंध का, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.प्रादेशिक संघर्षामुळे अडचणींत भरभारताचे इस्राईल, इराण आणि आखाती देशांशी संबंध आहेत. मात्र, अमेरिका-इराण संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेपासून सागरी व्यापारापर्यंत आणि परदेशातील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेपर्यंत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. भारताचे प्रादेशिक हितसंबंध अमेरिकेच्या लष्करी प्राधान्यक्रमांशी नेहमीच जुळतील, असे नाही. परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या देशांशीही संतुलित संबंध राखणे, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे मूलतत्त्व आहे.धोरणात्मक भागीदारी केवळ मैत्रीच्या घोषणांवर उभी राहत नाही; तर ती राष्ट्रहित आणि सामायिक उद्दिष्टांवर आधारित असते. भारत-अमेरिका संबंधांचा इतिहासही हेच दाखवतो. लोकशाही असली तरी लष्करी सामंजस्य होतेच असे नाही. अमेरिकेच्या चीन-पाकिस्तानशी संबंधांमुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचते हेही दिसून आले. भारताच्या अणुचाचण्यांनंतर अमेरिकेने निर्बंध लादून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. तरी भारताने आपली धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली. आज संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीतील सहकार्य दाखवते, की सामायिक हितसंबंधांमधूनच दीर्घकालीन संस्थात्मक संबंध विकसित होऊ शकतात.अमेरिका भारतासाठी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, लष्करी क्षमता आणि शैक्षणिक संधींच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान, आर्थिक क्षमता, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भूमिका आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील संभाव्य योगदानामुळे तो अमेरिकेसाठीही महत्त्वाचा भागीदार आहे. कोणताही देश आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक फायदे नजरेआड करू शकत नाही. भारत रशिया, चीन आणि आखाती देशांबाबतचे निर्णय आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार घेणार; तर अमेरिका भारताशी मतभेद असलेल्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडत राहणार. अशा परिस्थितीत वैयक्तिक नेत्यांमधील सलोख्यापेक्षा दीर्घकालीन धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांना अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे.धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणजे अमेरिकेपासून अंतर ठेवणे असे नाही. काही मतभेद झाले तर ते सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्न आणि धोरणे यांनी मिटवता येतात का, यावरच दीर्घकालीन संबंध टिकून राहतात.पुढील वाटचालीचे आव्हानआपला निर्णयाचा अधिकार कायम ठेवून भारत सर्व महासत्तांसोबत चांगले संबंध कसे निर्माण करू शकतो हा जुना प्रश्न आहे. महासत्तांशी फटकून राहणे किंवा त्यांच्या चरणी लीन होणे ही त्यांची उत्तरे नाहीत. भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रभावामुळे आताच्या राज्यकर्त्यांसमोर चांगली संधी आहे. आपले मांडलिकत्व न पत्करणाऱ्या देशांशीही सहकार्य करणे हे अमेरिकेपुढील आव्हान आहे. आपले राष्ट्रहित जपून आर्थिक आणि तांत्रिक विकास करणारे संबंध घडवणे हे भारताचे लक्ष्य आहे. चीनपेक्षाही अनेक चांगल्या मुद्द्यांनीभारत-अमेरिका एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळेच हे संबंध टिकून आहेत. अर्थात तरीही भागीदारीत काहीही गृहीत धरता येत नाही हे सध्याच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या अमेरिकेत जाण्यावरील निर्बंधातून दिसून आले. मतभेद स्वीकारून दोन्ही देश चांगले संबंध निर्माण करतील का, हा मुख्य प्रश्न आहे.दोन्ही देश एकमेकांच्या सुरक्षाविषयक चिंता, आर्थिक हितसंबंध यांच्याकडे कसे बघतात यावर या भागीदारीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अमेरिकेशी सहकार्य, अन्य महासत्तांसोबत संतुलन आणि आपल्या कारवाईचे स्वातंत्र्य हेच भारतासमोरील प्रमुख उद्दिष्ट आहे... तर याच मुद्द्यांवर भारताशी भागीदारी करण्याचे आव्हान अमेरिकेसमोर आहे.(लेखिका वॉशिंग्टन डीसी स्थित ‘ग्लोबल स्टार्ट व्ह्यू’च्या संपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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