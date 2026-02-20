Permium|India US trade agreement : व्यापार करारांत दक्षता महत्त्वाची

डॉ. माधव शिंदे - अर्थशास्त्राचे अध्यापकभारत करीत असलेले व्यापारकरार महत्त्वाचे असले तरी त्यातील तरतुदींचा फटका आपल्याकडील शेती आणि पूरक व्यवसाय, सूक्ष्म आणि लघुउद्योग, व्यवसाय यांना बसणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु असून या व्यापारकराराचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे बोलले जाते. भारताने आजपर्यंत अनेक द्विपक्षीय व्यापार करार केलेले आहेत. अलीकडील काळात न्यूझीलंड, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि आता अमेरिका यांच्यासोबत होत असलेले द्विपक्षीय व्यापार करार महत्त्वाचे असून हे करार अंतिम टप्यात पोहोचले आहेत. या व्यापार करारांच्या अंतिम आराखड्यांचा विचार करता, या देशांचा भारतातील औद्योगिक उत्पादनांसोबतच कृषिउत्पादनांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी प्रयत्न दिसतो. अमेरिका तर त्यासाठी भारतावर दबाव आणत असल्याची स्थिती आहे. .गेल्या वर्षी ट्रम्प सरकारने ‘प्रशुल्क बॉम्ब’ टाकत कठोर व्यापारधोरण अवलंबले असून भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा सर्वाधिक वाटा असल्याने त्याची झळ भारतालाही बसली. अमेरिकेच्या या कठोर व्यापारधोरणाची तीव्रता कमी करण्याच्या हेतूने भारताने पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेत अमेरिकेसोबतही व्यापार तडजोडी सुरु ठेवल्या आहेत. भारताच्या निर्यातवाढीसाठी अशा प्रकारचे व्यापारकरार महत्त्वाचे असले तरी, या वाटाघाटींत देशातील शेतकरी, लघुउद्योजक, व्यावसायिक यांचे हित सांभाळले जाते आहे की नाही, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे. मुळात, भारत हा जगातील एक महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून जगातील विकसित देशांचे भारताकडे लक्ष आहे. भारताच्या या बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ, अमेरिका यांसारख्या विकसित देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर भारतालाही आता पर्यायी बाजारपेठांची गरज लक्षात घेऊन द्विपक्षीय व्यापार महत्त्वाचे बनले आहेत. युरोपीय महासंघासोबत २७ जानेवारी रोजी भारताने केलेली व्यापारबोलणी हा त्याचाच एक भाग. मुळात युरोपीय महासंघासोबत २००७ सालीमध्ये सुरू झालेली द्विपक्षीय व्यापार बोलणी खंड पडल्याने अर्धवट राहिली होती. मागील महिन्यात ती पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न झाला. हे करार महत्त्वाचे असले तरी त्यातील तरतुदींचा फटका आपल्याकडील शेती आणि पूरक व्यवसाय, सूक्ष्म आणि लघुउद्योग, व्यवसाय यांना बसणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी.भारतातून या देशांना कृषी उत्पादनांबरोबरच औद्योगिक उत्पादनांचीही निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. आजघडीला न्यूझीलंड, इंग्लंड, युरोपीय संघ अथवा अमेरिका यांच्यासोबत होणाऱ्या व्यापारात भारताला व्यापारआधिक्य असून २०२३-२४ या वर्षात न्यूझीलंडसोबतच्या व्यापारात भारताला जवळपास १६८२ कोटी रु. तर २०२४-२५ या सालात १०६१ कोटी रु. इतके अधिक्य प्राप्त झाले असून त्यामध्ये घट झाल्याचे स्पष्ट होते. तर दुसरीकडे, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापारामध्ये भारताला २०२४-२५ या वर्षामध्ये अनुक्रमे एक लाख २७ हजार ९११ कोटी रु. आणि तीन लाख ४७ हजार ३०२ कोटी रु.चे व्यापारआधिक्य प्राप्त झाले आहे. मात्र व्यापार करारानंतरही हे आधिक्य कायम राहील का, हा प्रश्न आहे..Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.यापैकी न्यूझीलंडसोबतच्या व्यापार कराराचा विचार करता, भारताने न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या मांस, लोकर, कोळसा यांवरील प्रशुल्क तात्काळ रद्द करण्याचे निश्चित केले असून मासे आणि सागरी उत्पादनांवरील आयातशुल्क सात वर्षांत रद्द करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या वाईनवरील आयात शुल्कात येत्या दहा वर्षात ६६ ते ८३ टक्के कपात केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक पातळीवर दूध उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये सर्वाधिक वाटा असलेल्या न्यूझीलंडचा भारताच्या डेअरी बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा जिकिरीचा प्रयत्न असून ठराविक डेअरी उत्पादनांना प्रशुल्कातून सूट देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. त्याबदल्यात न्यूझीलंड भारतातील कापड आणि तयार कपड्यांवरील आयातशुल्क रद्द करणार असून, भारतातील फळे, भाजीपाला, मसाले, कॉफी, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ यांवरील प्रशुल्कात घट करणार आहे. यामुळे भारतातील औषधी, कापड, कृ उत्पादने आणि प्रक्रियाउद्योगाला लाभ होणार असला तरी, न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या वाईनमुळे भारतातील विशेषतः नाशिकमधील वाईनरी उद्योगासमोर स्पर्धेचे तगडे आव्हान उभे राहील. न्यूझीलंडमधील डेअरी उत्पादनांना प्रवेश मिळाल्यास देशातील दूधव्यवसाय संकटात येऊ शकतो.स्पर्धा वाढणा़रयुरोपीय महासंघासोबत झालेल्या व्यापार वाटाघाटीवरून युरोपीय संघ भारतातील सागरी उत्पादने, चामडी उत्पादने, अभियांत्रिकी, रसायने, कापड आणि तयार वस्त्रे, वैद्यकीय आणि संबंधित उत्पादने, यासारख्या वस्तूंच्या आयातीवरील प्रशुल्कात घट करणार आहे. त्याचा भारताला लाभ होणार असून, त्याबदल्यात भारत युरोपीय महासंघाकडून आयात केल्या जाणाऱ्या कारवरील आयातशुल्कात ११० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत, रसायने, औषधे यांच्या आयातीवरील शुल्कात शून्य टक्क्यापर्यंत तर वाईनच्या आयातशुल्कात १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के आणि नंतर २० टक्क्यांपर्यंत घट करणार असून प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थावरील आयातशुल्कातही ५० टक्के घट करणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या तरतुदींचा विचार करता, मोटार आणि वाईनवरील शुल्कात होणाऱ्या कपातीमुळे भारतातील मोटार आणि वाईनरी उद्योगासोबतच वाहनउद्योग आणि द्राक्ष उत्पादकांनाही मोठा फटका बसेल. युरोपीय महासंघासोबतच्या या व्यापार करारामुळे भारताच्या कृषिउत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ होईल, असे सांगितले जात असले तरी, भारतातून येणारी कृषीउत्पादने आणि अन्नपदार्थ हे आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा नियमांशी बांधील राहतील, असे युरोपीय महासंघाने नमूद केले असल्याने युरोपीय महासंघाने आयातीवरील अप्रत्यक्ष बंधने कायम ठेवलेली दिसतात. शिवाय युरोपीय महासंघाची निर्यात ही सांघिक पातळीवर होणार असून आयातीबाबत संघातील सदस्यदेशांची भूमिका सांघिक राहील का, याबाबत स्पष्टता नसल्याने या कराराचा भारताला कितपत लाभ होईल, हे येणारा काळ ठरवेल..अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराच्या अंतिम आराखड्यानुसार भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या शुष्क मद्यार्क धान्ये, पशुखाद्यासाठीची लाल ज्वारी, काजू, बदाम, पिस्ता, आक्रोड, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरीट यावरील प्रशुल्क कमी अथवा काढून टाकणार असून, भारत येत्या पाच वर्षांत अमेरिकेतून ५०० अब्ज डॉलरची आयात करणार आहे. तर दुसरीकडे भारतीय वस्तूंवर अमेरिका १८ टक्के आयातशुल्क आकारणार आहे. या तरतुदींचा विचार करता, भारतातील मका, सोयाबीन, द्राक्षे आणि इतर फळांच्या उत्पादकांसमोरील आर्थिक संकट गडद होण्याची शक्यता असून सोयाबीनच्या बाजारदरात झालेल्या घसरणीवरून त्याचा प्रत्यय येत आहे. भारताने या वाटाघाटींमधून मका, कापूस, पोल्ट्री धान्ये यांना बाहेर ठेवल्याचे म्हटले असले तरी, शुष्क मद्यार्क धान्याच्या आयातीमध्ये मक्यापासून बनवलेल्या पदार्थांचा समावेश केला गेल्यास देशातील मका उत्पादकांना; तर बांगलादेशमधून येणाऱ्या कपड्यांवरील आयातशुल्क रद्द करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय भारतातील कापडउद्योजक आणि कापूसउत्पादकांना अडचणीत आणू शकतो.एकूणच, भारताच्या अमेरिका, युरोपीय महासंघ, न्यूझीलंडसारख्या देशांसोबत सुरू असलेल्या व्यापार करारांच्या तरतुदींचा विचार करता, त्यामुळे देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगासोबातच सोयाबीन, द्राक्षे, मका, कापूस या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट अधिक गहिरे होण्याची शक्यता आहे. या उत्पादकांचा यापासून बचाव करण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेऊन या व्यापारकरारांचा फटका कमीत कमी करण्यासाठी योग्य ती दक्षता घ्यावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 