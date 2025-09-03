Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास

ब्रिजेश सिंहbrijeshbsingh@gmail.comआकाशाशी भारताचे नाते दुर्बिणींच्या शोधापेक्षाही जुने आहे. आपल्या पूर्वजांनी कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांशिवाय नक्षत्रांचा अचूक अभ्यास केला, ग्रहणांच्या वेळा सांगितल्या आणि जंतर-मंतरसारखी अद्भुत वास्तुशिल्पे उभारली. हा वारसा आधुनिक युगातही कायम राहिला. १९७५ मध्ये ‘आर्यभट्ट’ उपग्रहाच्या प्रक्षेपणापासून ते २०१४ मधील इस्रोच्या यशस्वी मंगळयान मोहिमेपर्यंत, भारताने अंतराळ संशोधनात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या प्रवासाला एक नवे वळण मिळाले आहे. भारताचे योगदान आता केवळ रॉकेट आणि दुर्बिणींपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते आता डेटा आणि बुद्धिमत्तेच्या महासागरात विस्तारले आहे. जर २०वे शतक महाकाय वेधशाळांचे होते, तर २१वे शतक सॉफ्टवेअरचे आहे. हे सॉफ्टवेअर म्हणजे असे अल्गोरिदम, जे मानवी बुद्धीच्या पलीकडे असलेल्या प्रचंड डेटाचे विश्लेषण करून त्यातून अर्थपूर्ण निष्कर्ष काढतात आणि याच आघाडीवर भारतीय प्रयोगशाळांनी स्वतःला जागतिक स्तरावर अपरिहार्य बनवले आहे. .खगोलशास्त्र नेहमीच एक ‘टाइम मशीन’ राहिले आहे. आज जेव्हा भारतीय एआय अब्जावधी वर्षांपूर्वी फुटलेल्या ताऱ्याचा शोध लावतो, तेव्हा आपण इतिहास आणि भविष्य या दोन्हींना स्पर्श करत असतो. फरक फक्त गतीचा आहे. आता ब्रह्मांड रिअल-टाइममध्ये आपल्याशी कुजबुजत आहे आणि ते ऐकणारे पहिले कान कदाचित भारतीय असतील. आजच्या आधुनिक दुर्बिणी प्रत्येक क्षणाला अब्जावधी प्रतिमा आणि डेटा गोळा करत आहेत....एआय : खगोलशास्त्रासाठी ‘गेम चेंजर’ का?आजच्या आधुनिक दुर्बिणी म्हणजे केवळ आकाशाकडे रोखलेल्या शांत नळ्या नाहीत. त्या प्रचंड मोठ्या डिजिटल कॅमेऱ्यासारख्या आहेत, ज्या प्रत्येक क्षणाला अब्जावधी प्रतिमा आणि डेटा गोळा करत आहेत. या माहितीच्या महापुराची कल्पना करण्यासाठी काही उदाहरणे पाहूया...• नासाची TESS दुर्बीण : दर दोन मिनिटांनी ही दुर्बीण आकाशाची एक नवीन प्रतिमा घेते.• वेरा सी. रुबिन वेधशाळा : २०२५ मध्ये कार्यान्वित होणारी ही वेधशाळा दर तीन रात्रींनी संपूर्ण दक्षिण आकाशाचे छायाचित्रण करेल, ज्यामुळे दररोज २० टेराबाइट (सुमारे २०,००० गिगाबाइट) डेटा तयार होईल.• स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे (SKA) : या प्रकल्पाचा काही भाग महाराष्ट्रातही उभारला जात आहे. पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर, हा प्रकल्प दररोज २०व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात संपूर्ण इंटरनेटवर असलेल्या माहितीपेक्षा जास्त डेटा तयार करेल. या माहितीच्या महापुरातून एखादा सुपरनोव्हा किंवा परग्रह शोधणे म्हणजे समुद्राच्या लाटांमध्ये एखादा विशिष्ट शिंपला शोधण्यासारखे आहे. हे काम केवळ मानवी क्षमतेच्या पलीकडचे आहे. इथेच एआयची भूमिका महत्त्वाची ठरते. लाखो खगोलीय घटनांच्या डेटावर प्रशिक्षित केलेला एआय अल्गोरिदम, काही सेकंदातच या डेटा समुद्रातील अनियमितता ओळखू शकतो. आकाशातील या माहितीच्या ढिगाऱ्यातून सुई शोधण्याचे हे काम एआय अत्यंत सहजतेने करतो..भारतीय प्रयोगशाळा आणि जागतिक शोध : काही यशोगाथा• देसी डेटा, परग्रहाचा शोध (अहमदाबाद)२०२२ मध्ये, अहमदाबाद येथील फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी (PRL) मधील शास्त्रज्ञांनी एका दूरच्या ताऱ्याभोवती फिरणाऱ्या पृथ्वीच्या आकाराच्या दोन ग्रहांचा शोध जाहीर केला. हा शोध एआय मॉडेल्सवर आधारित होता. या मॉडेल्सना ताऱ्यांच्या प्रकाश-वक्रांवर (ताऱ्याच्या प्रकाशात होणारी सूक्ष्म घट) प्रशिक्षित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या प्रशिक्षणासाठी लागणारा डेटा भारतीय पदवीधर विद्यार्थ्यांनी अत्यंत परिश्रमाने लेबल केला होता. यापैकी एक ग्रह तर ताऱ्याच्या ‘गोल्डीलॉक्स झोन’मध्ये होता, म्हणजे अशा ठिकाणी जिथे पाणी द्रवरूपात अस्तित्वात असू शकते आणि जीवसृष्टीची शक्यता नाकारता येत नाही. या ग्रहाचे शास्त्रीय नाव (HD-२०३२९-Ab) जरी क्लिष्ट असले, तरी त्यामागील उत्साह खरा होता. भारतीय कुटुंबे आणि शालेय मुलांसाठी, तो केवळ एक डेटा पॉइंट नव्हता, तर भारतात तयार झालेल्या बुद्धिमत्तेने शोधलेला एक संभाव्य ‘दुसरा ग्रह’ होता. .• घरातून आकाशगंगांचे वर्गीकरण (कोलकाता)कोरोना महामारीच्या काळात लागू झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये, हजारो भारतीयांनी ‘गॅलक्सी झू’ नावाच्या एका जागतिक नागरिक-विज्ञान प्रकल्पात भाग घेतला. या प्रकल्पात सामान्य नागरिक हबल दुर्बिणीने टिपलेल्या आकाशगंगांच्या चित्रांचे वर्गीकरण करत होते. कोलकाता येथील एका माजी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आपल्या घरातून हजारो आकाशगंगांचे वर्गीकरण करून डेटा अपलोड केला. याच डेटाचा वापर करून नंतर ‘झूबॉट’ नावाच्या एआयला प्रशिक्षित करण्यात आले. आज हाच ‘झूबॉट’ हबल दुर्बिणीने टिपलेल्या लाखो आकाशगंगांचे वर्गीकरण करतो. जे काम मानवी स्वयंसेवकांना पूर्ण करायला दोन हजार वर्षे लागली असती, ते एआयने काही आठवड्यांत पूर्ण केले. त्यामागे एका भारतीयाने घरात बसून केलेल्या कामाचाही मोलाचा वाटा होता. .• पावसाळ्यातही ब्रह्मांडाचा वेध (पुणे)पुण्याजवळील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) ही जगातील एक अग्रगण्य रेडिओ दुर्बीण आहे. मात्र, अनेकदा पावसाळ्यात ढगांच्या अडथळ्यांमुळे तिचे काम थांबते. पण जुलै २०२३ मध्ये, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र (NCRA) आणि आयआयटी-बॉम्बे यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या एका एआय प्रणालीने एक चमत्कार घडवला. स्थानिक हवामानाचे अडथळे असतानाही, या प्रणालीने अब्जावधी प्रकाश-वर्षांवरून आलेला एक दुर्मिळ, मिलीसेकंद-लांब ‘फास्ट रेडिओ बर्स्ट’ (FRB) यशस्वीरीत्या शोधला. या भारतीय एआयच्या अलर्टमुळेच जगभरातील खगोलशास्त्रज्ञांना त्या रेडिओ स्फोटाचा उगम असलेली आकाशगंगा शोधता आली अन्यथा ही वैश्विक कुजबुज वादळात कायमची हरवून गेली असती. .जेम्स वेब दुर्बीण आणि भारतीय ‘जादू’जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) आपल्या अद्भुत प्रतिमांनी संपूर्ण जगाला मंत्रमुग्ध करत आहे. ताऱ्यांच्या जन्मापासून ते विश्वाच्या काळाच्या सीमेवर चमकणाऱ्या आकाशगंगांपर्यंत, या प्रतिमा आपल्याला ब्रह्मांडाचे एक नवीन रूप दाखवत आहेत. पण जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपद्वारे मिळणारा डेटा खूपच अव्यवस्थित आणि गुंतागुंतीचा असतो. यावर उपाय म्हणून, पुण्यातील IUCAA च्या संशोधकांनी ‘जादू’ नावाचा एक एआय इमेज-क्लीनर तयार केला आहे.या प्रणालीमुळे जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपच्या प्रतिमांवर प्रक्रिया करण्याचा वेळ दोन दिवसांवरून दोन तासांपेक्षा कमी झाला आहे. याचा परिणाम? जयपूर किंवा चेन्नईमध्ये मध्यरात्री इन्स्टाग्राम पाहणाऱ्या तरुणांना, ब्रह्मांडाची ही चित्तथरारक दृश्ये अगदी ताज्या क्रिकेट हायलाइट्स इतक्याच वेगाने पाहता येत आहेत. .येणाऱ्या माहितीच्या महापुराची तयारीजर रुबिन वेधशाळा एक आव्हान असेल, तर स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे (SKA) ही भारताकडे येणारी एक महाकाय लाट आहे. या दशकात पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर, स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे सुरुवातीच्या विश्वातील सर्वात लहान रेडिओ सिग्नल ऐकण्यास सक्षम असेल. यातून निर्माण होणारा डेटा प्रवाह अकल्पनीय असेल. हा डेटा केवळ साठवण्यासाठी लाखो डीव्हीडी लागतील.या प्रचंड डेटामधून कोणते सिग्नल महत्त्वाचे आहेत आणि कोणत्या सिग्नलचा पाठपुरावा करायचा, याचा तत्काळ निर्णय घेणारे ‘ब्रोकर’ (एआय प्रणाली) तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम आता भारतीय कोडर्सना सोपवण्यात आले आहे. हे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण दूरच्या ताऱ्याचा मृत्यू, कृष्णपदार्थाचे (डार्क मॅटर) संकेत किंवा विश्वातील पहिल्या आकाशगंगेचा प्रकाश, या सर्व गोष्टी त्या माहितीच्या महापुरात दडलेल्या असू शकतात. केवळ पुरेसा वेगवान विचार करणारे सॉफ्टवेअरच मानवतेला हे आविष्कार चुकणार नाहीत याची खात्री देऊ शकते. .एआय मानवी खगोलशास्त्रज्ञांची जागा घेईल का?अनेक विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न पडतो की, एआयमुळे खगोलशास्त्रज्ञांच्या नोकऱ्या जातील का? याचे उत्तर, सध्या तरी दिलासादायक आहे - नाही.एआय नमुने (patterns) ओळखण्यात उत्कृष्ट आहे; पण त्याला त्यामागील सखोल अर्थाची किंवा भौतिकशास्त्राची जाण नसते. तो संभाव्य सुपरनोव्हाचा प्रकाश वक्र दाखवू शकतो; पण तो तारा तशा प्रकारे का फुटला, यामागील गुंतागुंतीचे भौतिकशास्त्र समजावून सांगू शकत नाही. शिवाय, एआय हा तो ज्या डेटावर प्रशिक्षित केला जातो, त्याच्या मर्यादा आणि पक्षपातीपणा दर्शवतो.याचे एक उत्तम उदाहरण २०२४ मध्ये घडले. एका युरोपियन एआयने एका दुर्मिळ हिरव्या रंगाच्या धूमकेतूला तांत्रिक त्रुटी म्हणून दुर्लक्षित केले. मात्र, पतियाळा येथील एका किशोरवयीन मुलाने सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या आकाशाच्या प्रतिमा पाहताना ही चूक ओळखली. मानवी अंतर्ज्ञान, कुतूहल आणि ‘सहजप्रवृत्ती’ आजही अपरिहार्य आहेत. भारतीय खगोलशास्त्र वर्तुळात, एआयचे वर्णन आता ‘नवीन सलामीचा फलंदाज’ म्हणून केले जाते. तो माहितीच्या प्रचंड मोठ्या हल्ल्याला तोंड देतो; पण महत्त्वाचे फटके मारण्यासाठी आणि सामना जिंकण्यासाठी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांनाच पुढे यावे लागते. .यंत्रांच्या तेजामागची मानवी कहाणीएआयमुळे खगोलशास्त्र अधिक लोकशाहीवादी बनले आहे. पूर्वी तारे पाहण्यासाठी मोठ्या वेधशाळा आणि महागड्या उपकरणांची गरज होती. पण आज, तुम्ही फक्त एक स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप वापरून या वैश्विक शोधात योगदान देऊ शकता.• मणिपूर आणि मेघालयातील अकरावीचे विद्यार्थी आज कोडिंग क्लबचा भाग बनून, खगोलीय प्रतिमांमध्ये उपग्रहांच्या रेषा शोधण्यासाठी एआय बॉट्सना प्रशिक्षण देत आहेत.• अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक आणि सामान्य नागरिक संध्याकाळी ऑनलाइन प्रकल्पांमध्ये आकाशगंगांना लेबल लावून जागतिक संशोधनात थेट योगदान देत आहेत.• अनेक भारतीय स्टार्टअप्स आता आंतरराष्ट्रीय वेधशाळांना एआय-आधारित क्लाउड सेवा पुरवत आहेत.विशेष म्हणजे, जी कौशल्ये आकाशगंगा ओळखायला शिकवतात, तीच कौशल्ये पृथ्वीवरील समस्या सोडवण्यासाठीही वापरली जात आहेत. सुपरनोव्हा शोधणारे अल्गोरिदम आता एक्स-रे प्रतिमांवरून फुप्फुसाचे रोग ओळखण्यासाठी किंवा पंजाबमधील पिकांवरील रोगाचा प्रादुर्भाव लवकर ओळखण्यासाठी वापरले जात आहेत. एका शास्त्रज्ञाने म्हटल्याप्रमाणे, ‘विद्यार्थ्याला ब्रह्मांडाचे वाचन करायला शिकवणे म्हणजे त्याला समाजाला बरे करायला शिकवणे आहे.’ .Premium| India space program: अवकाशावर सामर्थ्य सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. भारत या शर्यतीत वेगाने पुढे जात आहे.खगोलशास्त्र हे केवळ ताऱ्यांचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी नाही. त्याचे तांत्रिक फायदे थेट आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात.• दूरसंचार : रेडिओ खगोलशास्त्रातील अल्गोरिदम हे आपल्या वाय-फाय आणि मोबाईल नेटवर्कला शक्ती देणाऱ्या अल्गोरिदमचीच भावंडे आहेत.• वैद्यकीय क्षेत्र : दुर्बिणींसाठी विकसित केलेल्या सिग्नल-प्रोसेसिंग पद्धतींमुळे आज एमआरआय स्कॅन अधिक स्पष्ट झाले आहेत.• राष्ट्रीय अभिमान : क्रिकेट किंवा सिनेमाप्रमाणेच, अंतराळ विज्ञान भारताच्या तरुण पिढीच्या महत्त्वाकांक्षांना स्पर्श करते आणि जागतिक स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते कल्पनाशक्तीला चालना देते. जेव्हा कोलकातामधील एक तरुण जागतिक प्रकल्पात लॉग इन करून मशीनला आकाशगंगा पाहण्यास मदत करतो, तेव्हा तो केवळ विज्ञानात योगदान देत नाही, तर तो स्वतःला एका सीमारहित, भविष्यवादी जगाचा भाग म्हणून पाहतो.खगोलशास्त्र नेहमीच एक ‘टाइम मशीन’ राहिले आहे. जेव्हा आपण चंद्राकडे पाहतो, तेव्हा आपण त्याला १.३ सेकंदांपूर्वी जसा होता, तसे पाहतो. आज जेव्हा भारतीय एआय अब्जावधी वर्षांपूर्वी फुटलेल्या ताऱ्याचा शोध लावतो, तेव्हा आपण इतिहास आणि भविष्य या दोन्हींना स्पर्श करत असतो. फरक फक्त गतीचा आहे. आता ब्रह्मांड रिअल-टाइममध्ये आपल्याशी कुजबुजत आहे आणि ते ऐकणारे पहिले कान कदाचित भारतीय असतील. म्हणून, पुढच्या वेळी तुम्ही रात्रीच्या आकाशाकडे पाहाल, तेव्हा लक्षात ठेवा : पुणे, इम्फाळ किंवा शिलाँगमध्ये बसलेला कोणीतरी, एका मशीनला ते आकाश समजून घेण्यासाठी शिकवत असेल. आपल्या पूर्वजांनी भूमिती आणि कवितेतून आकाशाचे वाचन केले. आज, त्यांचे वंशज कोड आणि सिलिकॉनमधून तेच करत आहेत आणि जेव्हा पुढचा 'कॉस्मिक पिंग' पहाटे तीन वाजता एखाद्या लॅपटॉपला उजळवेल, तेव्हा केवळ एक मशीनच उत्तर देणार नाही, तर त्यामागे एक भारतीय बुद्धिमत्ता असेल - जागी, सतर्क आणि कायम उत्सुक.(लेखक मंत्रालय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक आहेत. त्यांचे 'द क्लाऊड चॅरियट' हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.) 