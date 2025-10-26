Premium|Kargil War: ‘सफेद सागरा’तला दुर्दम्य ‘खलाशी’!

मेजर मोहिनी गर्गे-कुलकर्णी (नि.)-mohinigarge2007@gmail.comभारतीय हवाई दल दिन आपण नुकताच (८ ऑक्टोबर) साजरा केला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्या हवाई दलाचा इतिहास अत्यंत रोमांचकारी आहे. यातलाच एक तेजस्वी अध्याय म्हणजे कारगिल युद्धातलं ‘ऑपरेशन सफेद सागर’! इतक्या कठीण युद्धभूमीवर अत्यंत प्रभावीपणे हवाईशक्तीचा केला गेलेला प्रतिभाशाली वापर हे कारगिल युद्धाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...याच सफेद सागर मोहिमेतली ही अनोखी कथा आहे, एका दुर्दम्य योद्ध्याची! युद्धभूमीवर सैनिक परिणामांची चिंता न करता लढतो. प्रसंगी तो प्राणही देण्यासाठी मागे पुढे बघत नाही, तर कधी गंभीर जखमी होत कायमस्वरूपी अपंग होतो. आणखी एक भयंकर शक्यता म्हणजे - युद्धकैदी म्हणून पकडलं जाणं! या जीवघेण्या परिस्थितीत त्याच्या शौर्याचा, त्याच्या निष्ठेचा आणि मुख्य म्हणजे सहनशक्तीचा कस लागतो. त्यात पाकिस्तानसारखा क्रूर शत्रू असेल तर परिस्थिती आणखीनच भयंकर होते. शत्रूच्या गोटात शिरून मातृभूमीशी आपली निष्ठा कायम राखत मानाने परत आलेला सफेद सागरातला हवाई दलाचा ‘खलाशी’ म्हणजे फ्लाइट लेफ्टनंट कंबम्पती नचिकेत!.‘ऑपरेशन विजय’चा शंखनादद्रास, कारगिलसारख्या दुर्गम भागात शस्त्रास्त्रे, तोफा, आधुनिक उपकरणं यांनी सज्ज असलेलं पाकिस्तानी सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलओसी) ओलांडून भारतीय शिखरे काबीज करत पुढे सरसावत होतं. टोलोलिंग, टायगर हिल अशी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठिकाणं तिथे होती. डोंगरदऱ्यांच्या कडेकपारीत शत्रूने चिवट पद्धतीने ठाणी प्रस्थापित केली होती. भारतीय लष्करासमोरची आव्हानं वाढत होती. ८ ते १६ हजार फूट उंच पर्वतरांगा! डोंगरांचे उभे कडे, अत्यंत अरूंद अशा पायवाटा, अंगावर थंडीचं संरक्षण करणारी कपड्यांची अस्तरं, पाठीवरची रसद अशा परिस्थितीत हजारो किलोमीटरवर चढून जायचं आणि सर्वशक्तिनिशी लढायचं म्हणजे मोठंच अग्निदिव्य होतं..‘ऑपरेशन सफेद सागर’आपले सैनिक वरती चढाई करत होते आणि डोंगरांच्या कडेकपऱ्यांमध्ये दडून बसलेला शत्रू त्यांच्यावर आडून आडून गोळीबार करत होता. अनेक ठिकाणांचा तोफांनी अचूक वेध घेऊन काम कामगिरी फत्ते केली. तथापि, त्याही पलीकडे, अत्यंत क्लिष्ट वाटणाऱ्या भूभागात शत्रू दडून बसला होता. त्याचा वेध घेण्यासाठी हवाई दल सज्ज झालं. त्यांना शत्रूवर आक्रमण करण्याची आज्ञा मिळाली. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडायची नाही या मुख्य अटीवर! चोहीकडे अथांग पसरलेला बर्फ होता, जणू समुद्रच! त्यामुळे या मोहिमेचं नाव ठरलं होतं, ‘ऑपरेशन सफेद सागर’! २६ मेपासून हवाई दलाच्या आक्रमक कारवाईला सुरुवात झाली. या अंतर्गत मिग २१, मिग २३, मिग २७ या प्रकारच्या विमानांनी द्रास, कारगिल, बटालिक इथे शत्रूवर हल्ले सुरू केले. निवडक हेलिकॉप्टर्सही यात होते. त्यांनी शत्रूची रसद तोडलीच, पण महत्त्वाची ठाणीही उद्ध्वस्त केली. मात्र, सुरुवातीला काही अपघात आणि अपयशाला हवाईदलाला तोंड द्यावं लागलं..के. नचिकेत यांची चढाईतो दिवस होता २७ मे १९९९. लढाऊ वैमानिकांनी गणवेश चढवला. मनात निश्चय होता की, ‘हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं..’ आणि आकाशाला गवसणी घालणारी भारतीय विमाने वेगात वर झेपावली! ‘मिग २७’ लढाऊ विमान होतं फ्लाइट लेफ्टनंट नचिकेत यांचं. योग्य वेळ साधून अचूक वेध घेत रॉकेटच्या साहाय्याने त्यांनी शत्रूची ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. हे घडतं नं घडतं तोच... हळूहळू नियंत्रणाबाहेर जात विमान गडगडायला लागलं. नचिकेत यांनी शिताफीने पॅराशूटमधून बाहेर उडी टाकली. त्याचवेळी तिकडे विमानाने पेट घेतला आणि ते एका टेकडीवर कोसळलं..थेट शत्रूच्या गोटातनचिकेत यांना अर्धवट शुद्ध होती. मणक्याला मार लागल्याने त्यांना प्रचंड वेदना होत होत्या. भोवती विस्तीर्ण बर्फ पसरलेला होता... कुठली दिशा... कुठला मार्ग काहीही थांग लागत नव्हता, पण क्षणार्धात ते भानावर आले. हा शत्रूचा प्रदेश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा विचार करून तशाही अवस्थेत स्वत:जवळ असलेली भारतीय मोहिमांविषयीची महत्त्वाची कागदपत्रे त्यांनी बर्फात पुरून टाकली. जवळच्या झुडपाजवळ आश्रय शोधत असताना समोर ४/५ पाकिस्तानी सैनिक आले. चकमक झाली, परंतु जवळ असलेलं एक छोटं पिस्तूल संपलं, दुसरं सुरू करणार एवढ्यात समोरून ‘एके-४७’ बंदुका त्यांच्यावर रोखण्यात आल्या. त्यांनी नचिकेत यांना अत्यंत निर्दयपणे मारहाण करायला सुरुवात केली. एकाने त्याच्या रायफलचं टोक नचिकेत यांच्या तोंडात घुसवलं. तो गोळी झाडणार, इतक्यात तिथे आलेल्या एका पाकिस्तानी सैन्याधिकाराने त्याला अडवलं आणि नचिकेत यांना बंदी केलं. डोळे बांधून, अत्यंत वेदनादायी परिस्थितीत त्यांना ओढत खाली नेण्यात आलं. अधिकाधिक माहिती काढून घेण्यासाठी प्रश्नांची सरबत्ती सुरूच होती. तासाभराने पाकिस्तान छावणीत नेल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यावरची पट्टी काढण्यात आली. तासंतास बूट न घालता चालल्याने त्यांचे पाय सोलवटून निघाले होते..सैन्यातला आजवरचा प्रवासनचिकेत यांना एकेक क्षण युगांसारखा वाटत होता. काही तासांत त्यांना हेलिकॉप्टरने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधल्या एका भागात अगदी आत नेण्यात आलं. ते म्हणजे, स्कर्दू इथे. त्या अंधाऱ्या कोठडीत त्यांना कायकाय आठवलं असेल! कंबम्पती नचिकेत - कुटुंबावर आत्यंतिक प्रेम करणारा कनिष्ठ मध्यमवर्गातला एक मुलगा, दोन बहिणींच्या मधला भाऊ! आईचं नाव लक्ष्मी, वडील के.आर.के. शास्त्री. हा मुलगा १९९० मध्ये राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) प्रवेश मिळवत केवळ हवाई दलासाठी पात्र ठरला नाही, तर प्रचंड जिद्दीच्या जोरावर कसोट्या पार करत पायलटसुद्धा झाला आणि तोही लढाऊ वैमानिक! आज शत्रू त्याचं मनोधैर्य आजमावत होते.. भावनिक, मानसिक, शारीरिक दृष्ट्या त्याचं खच्चीकरण करण्यासाठी त्यांनी यातना देण्यास सुरुवात केली..कोसळलं ते विमान .. मनोबल नव्हे!‘‘काहीही झालं तरी याला झोपू देऊ नका,’’ अशी आज्ञा पाकिस्तानी सैनिकांना वरिष्ठांनी दिली होती. नचिकेतचा डोळा लागतोय असं दिसताच त्यांना जोरात हलवून जागं केल जायचं. छळ व्हायचा. अशाच अवस्थेत डोळे बांधून त्यांना रावळपिंडीमध्ये आणण्यात आलं. तिथे त्यांना वृत्तपत्रामधली बातमी दाखवण्यात आली - आहुजा आणि त्यांच्या स्वतःच्या मृत्यूची! १९७१ मधल्या युद्धकैद्यांप्रमाणे तुझी हालत होणार अशी वारंवार भीती दाखवली जाऊ लागली. सतत प्रश्न विचारले जात होते - भारतीय सैन्याच्या छावण्या कुठे कुठे आहेत? तिथे संख्या किती आहे? दारुगोळा किती आहे? काहीही विश्वासार्ह उत्तर न आल्याने आता मात्र पाकिस्तानी सैनिक चवताळले. त्यांनी छळ सुरू केला. २६ वर्षांचा तरुण अधिकारी नचिकेत ते सारं सहन करत होता! स्क्वाड्रन लीडर अजय आहुजा यांचं मिग २१ विमान कोसळलं, ते बचावले पण पाकिस्तानी सैन्याने त्यांना मारून त्यांचा देह २८ मे रोजी परत पाठवला..नचिकेत यांनाही सारखं एकीकडून दुसरीकडे हलवण्यात येत होतं. घाणेरडे, रक्ताचे डाग असलेले कपडे घालायला द्यायचे, अत्यंत थोडं - जिवंत रहाण्याइतकंच अन्न समोर् फेकायचं आणि दिवसरात्र झोप नाहीच! पायांवर मार, मणक्यावर मार, भूक, तहान, झोपेसाठी व्याकुळ झालेलं शरीर! बसण्याची मुभा नाही, हात बांधलेले. सतत दिव्याच्या तीव्र प्रकाशात डोळे धरल्याने ठणकणारं डोकं, अंगात ताप. हे कमी म्हणून की काय, त्यांनी नचिकेतला आणखी एक बातमी दिली, ती म्हणजे - तुझ्या वडिलांचं निधन झालं! आता नचिकेत एक युद्धकैदी होते. इथून परतण्याची आशा? छे! छे! मुळात जिवंत रहाण्याची आशाच कितीशी उरली होती?.नचिकेत यांची सुटकामाध्यमांमुळे नचिकेत भारताच्या घराघरात पोहोचले - नायक झाले! हजारो प्रार्थनेचे हात, पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा निर्धार, ठोस पावले आणि हवाई दलाचा पाठिंबा यामुळे नचिकेत यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले आणि अखेरीस प्रक्रियेचं पालन करत ते मायभूमीत परतले. त्यांचं जल्लोषात स्वागत झालं. ‘‘मी कुणी महान माणूस नाही, एक सैनिक आहे. माझ्या जागी कुठल्याही सैनिकाने मी जे केलं, तेच केलं असतं,’’ असं म्हणत अत्यंत संयमाने त्यांनी पुढचा नवा अध्याय सुरू केला..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.त्यांना हवाई दलाचे मेडल देऊन गौरवण्यात आलं. दुखावलेल्या मणक्यामुळे नचिकेत यांच्यावर काही वर्षे उपचार सुरू होते. त्यामुळे लढाऊ विमानाऐवजी दुसऱ्या प्रकारच्या विमानाचं उड्डाण करण्याची सेवा त्यांनी बजावली. हवाई दलातल्या सेवेनंतर बाहेर आल्यानंतरदेखील आकाशाशी घट्ट नातं जपत ग्रूप कॅप्टन नचिकेत निवृत्तीनंतरही विमान उडवत आहेत! हवाई उड्डाण हा त्यांचा श्वास आहे!.तेजस्वी अध्यायआपल्या प्रदेशात घुसखोरी करून ठाण मांडलेल्या शत्रूवर हवाई हल्ला करणं तितकं सोपं नव्हतं. त्यात खूप मोठी जोखीम होती. महत्त्वाचं म्हणजे भारताच्या लष्करी इतिहासात सीमेच्या इतक्या निकटवर्ती भागात, स्वतःच्याच भूमीत शत्रूवर बॉम्ब फेकण्यासाठी लढाऊ विमानांचा उपयोग कधीही केला गेला नव्हता. याद्वारे एक नवीन पायंडा हवाई सेनेने पाडला. एक उज्ज्वल अध्याय या वेळी रचला गेला. आक्रमणाव्यतिरिक्तही हवाई दलाचं मोठं योगदान यात आहे. अत्यंत धोक्याची परिस्थिती असतानादेखील विविध स्वरूपात हवाई दल अथकपणे काम करत राहिलं. अत्युच्च कौशल्य, अचूकता आणि धैर्याच्या जोरावर मोठा इतिहास हवाई दलाने रचला. याशिवाय कारगिल युद्धाची गाथा अपूर्ण आहे..आपला स्मार्ट फोन बंद झाला किंवा रेंजबाहेर गेला, इंटरनेट गेलं, तर अस्वस्थ होतो.. अत्यंत दुर्गम, अनोळखी अशा शत्रूच्या प्रदेशात छळाला सामोरं जाताना या सैनिकांना काय वाटत असेल? त्यांचा निर्धार कसा टिकत असेल? त्यांची आशा कशी जिवंत राहत असेल? हे फार अद्भुत कोडं आहे. युद्धकैदी म्हणून आघात झेलत, वर्षानुवर्षे मोठं समर्पण देणाऱ्या आपल्या संरक्षण दलांमधल्या सर्व सच्चा सैनिकांना या निमित्ताने मानवंदना! 