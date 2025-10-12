Premium| Operation Megh Rahat: २०१४ च्या काश्मीर महापुरात लष्कराने राबवलेली मोठी मोहीम!

मेजर मोहिनी गर्गे-कुलकर्णी (नि.)mohinigarge2007@gmail.comयुद्धमोहीम सुरू होती. भारतीय सैनिक अहोरात्र लढत होते. मात्र, नेहमीच्या शस्त्राशिवाय! शत्रूही सीमा ओलांडून आत आलेला नव्हता..! युद्धभूमी तशी ओळखीची - काश्मीर! तिथली थंडी आणि हिमवृष्टी हेही सैनिकांनी अनुभवलेलं होतं, पण या वेळी निसर्गाचं वेगळंच रौद्ररूप त्यांच्या समोर होतं. २०१४ चा सप्टेंबर उजाडताच पावसाची संततधार सुरू झाली. सुरुवातीला हा पाऊस नेहमीचा वाटत होता, मात्र २ तारखेपासून त्याने भीषण रूप धारण केलं. काश्मीरमधली अनेक गावं पावसाच्या तडाख्यात सापडली. दक्षिण काश्मीरमध्ये ढगफुटी झाली. ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले, संपर्क तुटला. शतकांपासून अनेक लढायांची साक्षीदार असलेली झेलम नदी त्यावेळी स्वतः आक्रमक झाली होती. श्रीनगरमध्ये धोक्याची पातळी ओलांडत ती प्रचंड वेगाने वाहू लागली. येईल त्याला हा जलप्रवाह कवेत घेऊ लागला. अनेक पर्यटक श्रीनगर पुराच्या विळख्यात सापडले. .प्रशासनाच्या मर्यादापुराचा जोर वाढत गेला आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बचत कार्य करण्यासाठी आपण पुरेसे सक्षम नाही हे राज्य प्रशासनाला जाणवलं. राज्याचं प्रशासकीय मुख्यालय, पोलिस मुख्यालय, कंट्रोल रूम, अग्निशमन दल, रुग्णालयांसारख्या इमारती आणि एकूण व्यवस्थाच पाण्याखाली गेली. अशा स्थितीत भारताची संरक्षण दले पुढे सरसावली. काश्मिरी बांधवांना मदत करण्याची धुरा शूर सैनिकांनी आपल्या खांद्यावर घेतली.ऑपरेशन ‘सद्भावना’२०१४ सालचा पूर ही लष्कराने मदत करण्याची पहिलीच वेळ नव्हती. काश्मीर आणि लष्करी सेवाकार्याचं अनेक वर्षांपासून दृढ नातं आहे. प्रतिकूल निसर्ग असो किंवा रस्त्यांची जीवघेणी वळणं, एकीकडे दहशतवाद्यांचा खात्मा करत दुसरीकडे सैन्याने तिथलं समाजजीवन वर्षानुवर्षे स्थिर राहावं म्हणून प्रयत्न केले आहेत. १९९८ पासून काश्मीरमध्ये ‘to win the hearts and minds’ असं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ‘ऑपरेशन सद्भावना’ या अनोख्या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. .इतर अनेक राज्यांमध्येही या अंतर्गत मोठे प्रकल्प उभे राहिले. रस्ते, पूलबांधणी, आरोग्य केंद्र, रुग्णवाहिका आणि अशी अनेक कल्याणकारी कामे काश्मिरी जनतेसाठी लष्कराने केली. मदतीसाठी पुढे केलेला हात आणि प्रेमाने भरलेलं हृदय ही ओळख निर्माण करत लष्कराने असंख्य मने जिंकली. दहशतवादाने होरपळलेल्या माणसांमधली उमेद जागी करण्यासाठी, त्यांच्यात आत्मविश्वास जागवण्यासाठी, त्यांना उद्यमशील करत विशेषतः तरुणांना वाईट गोष्टींपासून रोखण्यासाठी, बालकांमध्ये राष्ट्रभक्तीचे संस्कार रुजवण्यासाठी, मुलींमध्ये शिक्षणाचं महत्व वाढवण्यासाठी असंख्य उपक्रम लष्कराच्या वतीने काश्मीरमध्ये राबवले गेले. आता पुराच्या पाण्याशी दोन हात करायला ते सज्ज होते! .ऑपरेशन ‘मेघ राहत’काश्मीरमध्ये जिथे आभाळ फाटलं होतं, तिथे तातडीने २ सप्टेंबरपासूनच सैन्याने काम सुरू केलं. ती मोहीम म्हणजे, ‘मेघ राहत’! तांत्रिक पाठबळ पुरवणारा अभियांत्रिकी विभाग अधिक सज्ज झाला. नागरिकांना वाचवण्यासाठी बोटींमागे बोटी सरसावल्या. शिस्तबद्ध नियोजन करून, जम्मू-काश्मीरचा पूरग्रस्त भाग लष्कराने पिंजून काढला. संरक्षण दलांची जवळपास ३० हजार एवढी फौज कार्यरत झाली. विशेषतः इंजिनिअर्सचे १५ टास्क फोर्सेस, १०० हेलिकॉप्टर्स, इतर विशेष प्रशिक्षित कमांडो, वायुदल असे सगळे यात समाविष्ट होते. यात मुख्यतः पुरात अडकलेल्या नागरिकांचा गावोगावी, कडेकपारीत शिरून शोध घेणे, प्रत्यक्ष पुरातून लोकांना वाचवत सुरक्षितस्थळी हलवणे, त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवणे अशा स्वरूपाची कामे प्रामुख्याने होती. .सहकार्य आणि मदतसगळी संरक्षण दले एकमेकांशी समन्वय साधत होती. त्याबरोबरच नागरी प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस यांच्याशीही ताळमेळ बसवलेला होता. असंख्य वाहने पाण्यात बुडालेली होती, विजेच्या तारा, टेलिफोनच्या तारा तुटल्या होत्या. त्यामुळे संवाद साधणं अत्यंत कठीण होतं. संपूर्ण देशभरातून मदत घेण्यात आली. इतर राज्यांमधून ‘रेस्क्यू बोट्स’ मागवणात आल्या. अगदी तमिळनाडूमधूनसुद्धा साह्य करण्यात आले. ११ सप्टेंबरपर्यंत लष्कराच्या जवळपास २२५ बोट आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) हवा भरण्याच्या १४८ बोट्स तिथे पोहोचवण्यात आल्या. दोन आठवड्यात हजारो लोक स्थलांतरित करण्यात आले. .वायुदलाने माणसांना सुरक्षितस्थळी पोहोचवण्यासाठी हेलिकॉप्टरच्या असंख्य फेऱ्या केल्या. तसंच, अत्यावश्यक गोष्टींना वरून टाकण्यासाठी ठिकठिकाणी ‘एअरड्रॉप्स’ केले. बीबी कॅंटॉन्मेंट, अवंतीपूर, ओल्ड एअर फिल्ड, संबळ आणि इतर अनेक ठिकाणी छावण्या उभारण्यात आल्या होत्या. जवळपास २० हजारांहून अधिक नागरिकांना सुरक्षित आश्रय मिळाला. पुराच्या पाण्यातून प्रत्यक्ष वाचवणारे हात तर होतेच, शिवाय पडद्यामागे स्टोअर सांभाळणारे, रसद आणि औषधे पुरवणारे वर्दीतले असंख्य हात अहोरात्र राबत होते. .आव्हानांची मालिकाअनेक तास बूट घालून सलग पाण्यात राहिल्याने सैनिकांच्या, अधिकाऱ्यांच्या पावलांना जंतुसंसर्ग होत होता, तरी पुढचे तास न् तास ते काम करत राहिले. पुरात अडकलेल्या माणसांपर्यंत पोहोचताना अंगावरचा गणवेश ओला होत होता. तेथून कोरड्या जागेवर येईपर्यंत बराच काळ तो तसाच असे. अखंडपणे हेलिकॉप्टर्स सुरू होते. लष्करप्रमुख जनरल दलबीर सुहाग, तसंच उत्तर कमांड मुख्यालयाचे प्रमुख आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी स्वतः पाहणी करत होते. कोणतीही औपचारिकता न पाळता, श्रीनगरमधलं वायुदल, तसंच लष्कराची केंद्रे नागरिकांना आश्रय देण्यासाठी खुले होते. अनेक ठिकाणी लष्कराच्या छावण्याचं नुकसान झालं होतं, तरी त्याला न जुमानता नागरिकांना वाचवण्यास प्राधान्य दिलं जात होतं. बऱ्याच ठिकाण नागरिक बुडालेल्या घराच्या छतावर जाऊन बसले होते. त्यांना वाचवण्यासाठी अत्यंत अवघड परिस्थितीत बोट सावरत जवानांना छतावर चढून त्यांना सुखरूप खाली उतरवून बोटीत बसवावं लागत होतं. यात अनेकदा जवानांना जखमा होत होत्या, तरीही त्यांचा निर्धार पक्का होता. .लष्कराची बदलती प्रतिमाकाश्मिरी जनतेला भक्कम आधार देत, नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्याचा इतिहास भारतीय लष्कराने रचला असला, तरी परिस्थिती अजूनही सुधारलेली नव्हती. आजवर फुटीरतावादी नेते, तसंच दहशतवादी हे सैन्याविरूद्ध सामान्य काश्मिरी जनतेला सातत्याने भडकवत आले होते. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात अद्यापही संरक्षण दलांविषयी तेढ होती. पुराच्या जीवन-मरण परिस्थितीतही लष्कराविषयी गैरसमज पसरवणं, लष्कर बचावकार्य करतानाही भेदभाव करत आहे असं सांगून त्या विरोधात मोर्चे काढणं अशी घृणास्पद कामं दहशतवाद्यांकडून सुरू होती. यातूनच काही ठिकाणी बचावकार्य करणाऱ्या जवानांवर दगडफेकही करण्यात आली. अशा संवेदनशील वातावरणात जाऊन जनसंपर्क करणं आणि बचावकार्य सुरू ठेवणं हे वाटतं तेवढं सोपं नव्हतं. मात्र, जराही विचलित न होता, समतोल बुद्धी, धार्मिक ऐक्य आणि निरपेक्ष सेवेच्या खांबांवर उभी असलेली संरक्षण संस्था अविरत कार्य करत राहिली. मानवतेचा धर्म जपत सैन्याने स्वकर्मातून धर्मांधांना दिलेलं ते सणसणीत उत्तर होतं! Premium|Nobel Peace prize: ट्रम्पना नोबेल न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानचं नाक का कापलं गेलं?

२०१४ सालच्या पुरामध्ये संरक्षण दलांनी अव्याहतपणे केलेलं काम मीडियामुळे सर्वत्र पोहोचत होतं. जीवनदान देणाऱ्या सैन्याचं अत्यंत आश्वासक रूप काश्मिरी जनतेसमोर अधिक ठळकपणे आलं. मतपरिवर्तन होत राहिलं आणि विरोध करणारे अनेक हात आशीर्वादासाठी जवानांच्या माथ्यावर पडू लागले. श्रीनगरमधल्या इंजिनियर रेजिमेंटच्या कमांडिंग ऑफिसरना एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, ''जी माणसं लष्कराच्या विरोधात आहेत, जे हात तुमच्यावर दगडफेक करतात, त्यांनाच अशा पद्धतीने वाचवणं तुमच्यासाठी क्लेशकारक असेल ना?'' त्यावर त्यांनी स्थितप्रज्ञतेने उत्तर दिलं की, ''कितीही बिकट परिस्थिती असो, सोपवली गेलेली जबाबदारी चोखपणे पार पाडणं हेच सैनिकाचं कर्तव्य आहे आणि आम्ही तेच करत आहोत! इतर साऱ्या गोष्टी गौण आहेत.'' निष्पक्षतेचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे श्रीनगरच्या पुरामध्ये काम करणारे हे लष्कराचे देवदूत!.Premium|Diwali Decoration: तयारी तेजाच्या उत्सवाची....ओसरलेल्या पुरानंतर..पाणी ओसरलं, पण लष्कराचं काम थांबलं नाही. इंजिनियर युनिट अथकपणे काम करत राहिलं. दऱ्यांखोऱ्यांवरचे, गावागावांना जोडणारे पूल परत बांधणं, जनसंपर्क आणि दळणवळण सुरळीत करणं, पाणीपुरवठा सुरू करणं, विजेचे खांब आणि तारा पुन्हा कार्यान्वित करणं, पडलेल्या इमारतीं बांधणं, काहींची डागडुजी करणं इत्यादी कितीतरी कामं अनेक महिने सुरू होती. या परिश्रमामुळे काश्मीर पुन्हा एकदा उभं राहिलं. धैर्य, साहस, प्रेम, अनुकंपा आणि उदात्त अशा लष्करी तत्त्वांचं प्रकटीकरण म्हणजे काश्मीर पुरातलं सेवाकार्य! २०१९ साली आलेल्या कोरोनाच्या जीवघेण्या संकटातही लष्कराने काश्मीरला मदतीचा हात दिला. लॉकडाउनमध्ये 'खैरियत पेट्रोल' या मोहिमेअंतर्गत नागरिकांचं आरोग्य तपासण्यासाठी आणि मेडिकल किट, मास्क, सॅनिटायझर, अन्न इ. अत्यावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी जवान दुर्गम खेड्यांपर्यंत पोहोचले होते.

सृजन आणि संहारवर्दी म्हणजे शौर्य... वर्दी म्हणजे शत्रूशी लढत सीमेचं रक्षण करणं! पण याच वर्दीचं दुसरं रूप म्हणजे आपत्तीच्या प्रसंगी निसर्गाच्या रौद्ररुपाला सामोरं जाणं, त्याने सुरू केलेल्या थैमानात देवदूत होऊन नागरिकांना मदतीचा हात देणं आणि त्याने केलेल्या संहारात 'सृजन' होऊन लोकांना प्राणदान देणं, त्यांना आशेचा किरण दाखवत आयुष्यात पुन्हा उभं करणं! राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपल्या संरक्षण दलांनी वैश्विक बंधुत्व जपत मदतीचा हात पुढे केला. ती तत्परता आणि शिस्त अनुकरणीय आहे! संकटकाळी धावून येणाऱ्या सैनिकांना मानाचा मुजरा! जय हिंद! 