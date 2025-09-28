Premium| SAMBHAV 5G System: 'संभव' प्रणालीमुळे भारतीय लष्कर तांत्रिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर?

ऋषिराज तायडेrushirajtayde@gmail.com ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असो किंवा भारत-चीन सीमाप्रश्नी द्वीपक्षीय चर्चा, भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांनी धोरणात्मक संवादासाठी ‘संभव’ या खास भारतीय बनावटीच्या संवाद प्रणालीचा वापर केला. या पार्श्वभूमीवर केवळ लष्करी सामर्थ्याच्याच नव्हे, तर तांत्रिक बाजूनेही भारतीय सैन्यदल अधिक सक्षम झाले आहे. लवकरच या प्रणालीची अद्ययावत आवृत्ती विकसित होत असून, ती अधिक सुरक्षित असल्याचा दावा सैन्यदलाने केला आहे.भारतीय सैन्यदलाच्या महत्त्वाच्या बैठका असो किंवा लष्करी कारवायांचे धोरणात्मक डावपेच, संरक्षण विभागातील कोणतीही संवाद प्रक्रियेत प्रचंड गोपनीयता पाळावी लागते. त्यातील कोणतीही गोष्ट वा चर्चा बाहेर पडल्यास, प्रसंगी कायदेशीर कारवाई केली जाते. .अधिकाऱ्यांमधील संवाद, वरिष्ठांपासून ग्राउंडवरील जवानांना दिले जाणारे निरोप, कारवाईचे डावपेच, आदी माहिती लीक होऊ नये किंवा ती सुरक्षित राहावी, यासाठी भारतीय लष्कराने ‘संभव’ (सिक्योर आर्मी मोबाईल भारत व्हर्जन) ही खास स्वदेशी बनावटीची, सुरक्षित आणि फाईव्ह-जी प्रणाली विकसित केली. लष्करी संवादासाठी परदेशी मोबाईल ॲप्सऐवजी सुरक्षित, स्वदेशी, एन्क्रिप्टेड प्रणाली म्हणून ‘संभव’कडे पाहिले जाते. मागील वर्षी चीनसोबत झालेली द्वीपक्षीय पातळीवर झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्या, तसेच पहलगाम हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरच्या यशस्वीतेपर्यंत झालेल्या विविध धोरणात्मक चर्चांसाठी या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. .पूर्वी लष्करी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून आपापसांतील चर्चांसाठी व्हॉट्सॲपसारख्या परदेशी ॲप्सचा वापर केला जात होता; मात्र सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि संवादात्मक माहिती लीक होऊ नये, म्हणून ऑपरेशनल कमांड आणि संवादप्रक्रियेसाठी ‘संभव’चा वापर केला जातो. आतापर्यंत लष्करी अधिकाऱ्यांना जवळपास ३५ हजार उपकरणे वितरित करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये कसा वापर झाला?पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्यदलाने ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून सडेतोड उत्तर दिले. या मोहिमेत केवळ भारतीय जवानच नव्हे, तर शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्तेही एकत्र काम करीत होते. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान लष्करी अधिकाऱ्यांमधील चर्चांसाठी, धोरणात्मक डावपेच आखण्यासाठी ‘संभव’ प्रणालीचा वापर करण्यात आला. प्रत्यक्ष सीमेवर लढणाऱ्या जवानापासून ते वरिष्ठ कमांडर्सपर्यंत निरोपांची देवाणघेवाण करताना किंवा कोणतीही गोपनीय माहिती लीक न होऊ देता, मोहीम फत्ते करण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये प्रथमच प्रणालीचा प्रत्यक्ष ऑपरेशनल वापर यशस्वी झाल्याने भारतीय सैन्याची तांत्रिक क्षमता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली..आत्मनिर्भर भारताची वचनबद्धतासंभवचा वापर केवळ ऑपरेशन सिंदूरपुरता मर्यादित नव्हता. भारतीय लष्कराने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये चीनसोबतच्या लष्करी चर्चेदरम्यानही या सुरक्षित उपकरणांचा वापर केला. त्यामुळे राजनैतिक आणि सुरक्षाविषयक कामांमध्ये त्यांची विश्वासार्हता आणखी सिद्ध झाली. तसेच परदेशी ॲप्सचा वापर टाळत दूरसंचार सेवेसाठी स्वदेशी पर्यायाला महत्त्व दिल्याने लष्कराची आत्मनिर्भर भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करते. देशाच्या सायबर सुरक्षेसाठी सैन्यदलाचे हे प्रयत्न पायाभूत सुविधा आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यास उपयुक्त ठरते..देशातच नियंत्रण व देखरेखभारताच्या लष्करी दूरसंचार धोरणात संभवचा वापर करण्याचा निर्णय देशासाठी महत्त्वाचा आहे. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले व्यावसायिक समाजमाध्यमांवर परदेशी नियंत्रण असते, तसेच त्यांच्यावर त्रयस्थ संस्थेकडून पाळत ठेवली जाण्याची भीतीही असते; परंतु संभव हे पूर्णपणे भारतीय कायद्याच्या अधीन असून, त्याचे नियंत्रण व देखरेख देशांतर्गत व्यवस्थेकडून केले जाते.मोजक्या देशांच्या यादीत भारतसध्या अमेरिकी लष्कराकडे स्वतःची संदेशवहन प्रणाली आहे. रशिया आणि चीनदेखील त्यांचे स्वतःचे लष्करी नेटवर्क आणि सुरक्षित मोबाइल ॲप्स वापरतात. त्यापाठोपाठ आता भारताचाही या यादीत समावेश झाला आहे. ‘संभव’ प्रणालीमुळे भारतीय सैन्याचे परदेशी ॲप्सवरील अवलंबित्व संपले आणि डेटा सुरक्षिततेबाबत आत्मनिर्भर भारताचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे..Premium| Human mind evolution: भावना, विचार आणि समाज निर्मितीचा इतिहास.अद्ययावत आवृत्ती लवकरचफाईव्ह-जी सेवा, स्वदेशी उपग्रहांद्वारे नियंत्रण आणि एन्क्रिप्टेड क्लाउड सेवेसह लवकरच ‘संभव’ प्रणाली अद्ययावत होत आहे. या माध्यमातून भारतीय सैन्याचे डिजिटल सार्वभौमत्व मिळवण्याच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल सुरू आहे. ‘संभव’ प्रणालीमुळे सैन्याची डिजिटल सुरक्षा तर वाढलीच, सोबतच सायबर हल्ल्यांच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी भारताची क्षमता विकसित झाली आहे. .Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.प्रमुख वैशिष्ट्ये माहिती वा संवाद लीक न होण्यासाठी बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन प्रणाली हाय-स्पीड मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठी फाईव्ह-जी सुसज्ज हँडसेट वेळप्रसंगी कोणत्याही खासगी नेटवर्क उदा. जीओ, एअरटेल नेटवर्कचा वापर करण्याची क्षमता यातील एम-सिग्मा ॲप व्हॉट्सॲपला पर्याय असणार आहे. या ॲपमध्ये सुरक्षित चॅटिंगसह फोटो, व्हिडिओ तसेच फाइल ट्रान्सफरची सुविधा लष्करी कर्मचाऱ्यांमधील आंतरसंवादासाठी प्रीलोडेड संपर्कयादीने सुसज्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.