प्रीमियम आर्टिकल

Premium|FDI in Indian Banking Sector : ‘बँकिंग’ सुसाट, मात्र सावधगिरीची गरज

India's Growing Economy and Finance : केंद्र सरकारने थेट परकी गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन दिल्यानंतर भारतीय बँकिंग क्षेत्रात, विशेषतः खासगी बँकांमध्ये, जागतिक गुंतवणूकदारांची मोठी स्पर्धा वाढली असून, यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असली तरी 'डेटा प्रोटेक्शन' आणि गुंतवणुकीच्या अस्थिरतेची आव्हाने उभी राहिली आहेत.
FDI in Indian Banking Sector

FDI in Indian Banking Sector

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर - परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

बँकिंग क्षेत्रामध्ये सुधारणा करताना, केंद्र सरकारने थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. त्यानंतर वर्षभरामध्ये अनेक बँकांमध्ये परदेशी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. भारतीयांच्या बचतीच्या सवयीबरोबरच काही वर्षांमध्ये बदललेल्या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्र जागतिक गुंतवणुकीला आकर्षित करत आहे. मात्र, परदेशी कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक अचानक काढून घेतली किंवा बँकांकडील नागरिकांच्या माहितीची गोपनीयता यांसारखे मुद्दे विचार करायला भाग पाडतात.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
GDP
Investment
GDP Growth Forecast

Related Stories

No stories found.