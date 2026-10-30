Premium|Indian Banking Sector Reforms : भारतीय बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा सुधारणांचे वारे; ग्राहकांना काय मिळणार?

विद्याधर अनास्कर - v_anaskar@yahoo.comभारतीय बँकिंग क्षेत्र पुन्हा एकदा मोठ्या सुधारणांच्या टप्प्यात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. बँकांच्या आर्थिक स्थितीत झालेली सुधारणा, अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) कमी झालेले प्रमाण आणि डिजिटल बँकिंगचा वाढता विस्तार, या पार्श्वभूमीवर आता सुधारणांचा केंद्रबिंदू केवळ बँकांची कार्यक्षमता आणि नफा न राहता सर्वसामान्य ग्राहकाचा बँकिंग अनुभव असणे आवश्यक आहे.भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी पुन्हा एकदा मोठ्या सुधारणांचा टप्पा सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या परिषदेतून आलेल्या सूचना या समितीसमोर ठेवल्या जाणार आहेत. आज बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे. बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी पातळीवर आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये पुण्यातील एनआयबीएम येथे बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ‘ज्ञानसंगम’ या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आज तब्बल ११ वर्षांनंतर परिस्थिती एका नव्या वळणावर आली आहे. .Premium|Crispy Karanji Recipe : खुसखुशीत करंजी बनवायची आहे? वापरा या सोप्या रेसिपी.बँकिंगसाठी उच्चस्तरीय समिती‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका निश्चित करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बँकिंग क्षेत्राला पुढील सुधारणांसाठी सूचना देण्याचे आवाहन केले आहे. वास्तविक, या समितीचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रात आणखी कोणत्या सुधारणा करावयाच्या आहेत, इतक्यापुरता मर्यादित नसून, या सुधारणा केवळ बँकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत, की ग्राहकांसाठीही, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुधारणा सुचविताना, त्या ग्राहकाच्या बँकिंग अनुभवात नेमके कोणते बदल घडवून आणणार आहेत, याचेही विश्लेषण संबंधितांनी देणे अपेक्षित आहे. ‘विकसित भारत’ची खरी कसोटी केवळ मोठ्या बँका, मोठ्या कर्जपुरवठ्याची क्षमता किंवा तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये नसून, सर्वसामान्य ग्राहकाला मिळणाऱ्या बँकिंग सेवा, त्यांच्या ठेवींची सुरक्षितता, कर्जावरील व्याजाचा वाजवी भार, डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता; तसेच तक्रारींचे जलद आणि प्रभावी निराकरण यामध्येही विकसित भारताचे खरे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल झाले आहे. मोबाइल बँकिंग, यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग आणि कार्ड व्यवहारांमुळे बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि वेगवान झाल्या आहेत. मात्र, केवळ डिजिटल सेवा उपलब्ध झाल्याने ग्राहकसेवा आपोआप चांगली होते, असे नाही. ग्राहकांना अनेकदा चुकीचे शुल्क, अनावश्यक विमा योजना, अस्पष्ट अटी व शर्ती, तक्रारींच्या निवारणातील विलंब; तसेच विविध सेवांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा सामना करावा लागतो.ग्राहककेंद्रित सुधारणा अपेक्षितया पार्श्वभूमीवर, आगामी सुधारणा ‘ग्राहक हा केंद्रबिंदू’ मानून करण्यात याव्यात. बँकिंग सुधारणांमध्ये ‘कर्जाच्या किमतीतील पारदर्शकता’ हा महत्त्वाचा विषय असणे अपेक्षित आहे. कर्जप्रकरणांमध्ये कोणतेही छुपे शुल्क नसावे. कर्जाचा एकूण खर्च ग्राहकाला एका पानावर स्पष्टपणे दिसला पाहिजे. जाहीर केलेला व्याजदर आणि प्रत्यक्ष आकारला जाणारा व्याजदर यामध्ये कोणतीही तफावत असू नये. व्याजाव्यतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क, विमा, दंडात्मक शुल्क व इतर आकारणी यांची संपूर्ण माहिती सोप्या भाषेत आणि स्थानिक भाषांमधून देणे बंधनकारक केले पाहिजे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांच्या वेगळ्या गरजा आणि अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी ‘सीनियर सिटिझनफ्रेंडली बँकिंग’चे स्वतंत्र धोरण राबविणे आवश्यक आहे. आज ग्राहकाच्या मोबाइलमध्येच त्याचे संपूर्ण बँकिंग आहे. त्यामुळे जसजशा डिजिटल बँकिंग सुविधा वाढल्या आहेत; तसाच सायबर फसवणुकीचा धोकाही वाढला आहे. यामुळे या सुधारणांमध्ये ‘झीरो टॉलरन्स फॉर डिजिटल फ्रॉड’ ही भूमिका केंद्रस्थानी असणे अपेक्षित आहे. फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकाला अनेक ठिकाणी तक्रार नोंदविण्यासाठी धावपळ करावी लागू नये. त्याऐवजी ‘सिंगल विंडो फ्रॉड रिपोर्टिंग’ या प्रणालीद्वारे ग्राहक, बँक, पेमेंट प्रणाली आणि पोलिस यांच्यात तत्काळ समन्वय होणे आवश्यक आहे..युवकांकडे लक्ष देणे आवश्यकअर्थमंत्र्यांनी विशेषतः युवकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. भारताच्या लोकसंख्येत १५ ते २९ या वयोगटाचा हिस्सा सुमारे २९ टक्के असल्याने भविष्यातील बँकिंग धोरणामध्ये युवकांचा विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. युवकांसाठी केवळ डिजिटल सेवा पुरेशा नाहीत, तर शिक्षण, कौशल्यविकास, स्टार्ट-अप, रोजगार, बचत अशा विविध टप्प्यांवर त्यांना बँकिंगची गरज आहे. त्यामुळे ‘बँकिंग फॉर लाइफ सायकल’ ही संकल्पना विकसित करून, युवकांच्या आर्थिक प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बँकेने त्यांच्या सोबत राहिले पाहिजे. शेतकरी आणि लघुउद्योजकांच्या बाबतीत केवळ कागदपत्रांपेक्षा विश्वासार्हता आणि ‘कॅरेक्टर स्क्रुटिनी’ला अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. या अहवालामध्ये सरकारी बँकांचे मूल्यमापन केवळ नफा आणि बाजारमूल्याच्या आधारे न होता, त्यांची ग्रामीण भागातील पोहोच, सामाजिक बँकिंग, लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा, ग्राहक समाधान आणि आर्थिक सर्वसमावेशन या आधारावर केले पाहिजे.बँकांचा विचार आवश्यकया सर्व सुधारणांमध्ये सरकारी आणि सहकारी बँकांचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, लघुउद्योजक, छोटे व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांपर्यंत सहकारी बँका पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम भांडवल, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि योग्य नियमनांची जोड देऊन त्यांना सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ग्राहककेंद्रीत या सुधारणा अपेक्षित असतानाच ‘तंत्रज्ञान’ हा या सुधारणांमधील अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. त्यामुळे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (एआय) उपयोग केवळ ग्राहकसेवेपुरता मर्यादित न ठेवता, कर्जनिर्णय, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क ॲसेसमेंट, ग्राहकांच्या गरजांचे विश्लेषण आणि वैयक्तिक आर्थिक सल्ला यासाठीही केला पाहिजे. मात्र, अंतिम निर्णय पूर्णपणे यंत्रावर सोपविता कामा नये; त्यामध्ये मानवी निर्णयाचे महत्त्वाचे स्थान असले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा खरा उपयोग तेव्हाच होईल, जेव्हा ते ग्रामीण भागातील ग्राहकांनाही सहज आणि सोप्या पद्धतीने वापरता येईल. या दृष्टीने बँकिंग तंत्रज्ञानाचा विकास स्थानिक भाषांमध्ये झाला पाहिजे.अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या या समितीसमोर अनेक धोरणात्मक प्रश्न असतील. बँकांचे आकारमान, भांडवल, तंत्रज्ञान, डिजिटल बँकिंग, बँकांची भूमिका, कर्जवाढ, ठेवी, सायबर सुरक्षा, जागतिक स्पर्धा आदी विविध विषयांवर समितीला विचार करावा लागणार आहे. परंतु या सर्व प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी एक साधा आणि महत्त्वाचा प्रश्न असेल, तो म्हणजे, ‘या सुधारणांमुळे ग्राहकाचे बँकिंग आणि दैनंदिन आर्थिक जीवन किती सोपे होणार आहे?’ आपण २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पाहत आहोत. त्यासाठी सक्षम, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख बँकिंगव्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आगामी समितीसमोर केवळ बँका कशा मोठ्या होतील आणि अधिक नफा कसा कमावतील, हे उद्दिष्ट असण्यापेक्षा त्या कशा अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शक, अधिक सुरक्षित आणि अधिक ग्राहकाभिमुख होतील, हे उद्दिष्ट असणे अपेक्षित आहे..ठेवी वाढविण्याचे आव्हानसध्या बँकिंग क्षेत्रासमोर ठेवी वाढविण्याचे प्रमुख आव्हान आहे. सर्वसामान्य ठेवीदाराला आपल्या पैशांची सुरक्षितता, ठेवींवरील विमा संरक्षण आणि बँकेची आर्थिक स्थिती याबाबतची स्पष्ट माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. ठेव विमा व पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) हे बँकांच्या एकूण ठेवींवर विम्याचा प्रीमियम आकारते. परंतु, ठेवींना संरक्षण मात्र फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींनाच दिले जाते. या विरोधाभासाचाही विचार होणे आवश्यक आहे.(लेखक सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. ९८५०९७४०७५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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