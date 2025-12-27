Premium|Indian Cinema History : ‘सारंगा, तेरी याद में नैन हुए बैचैन...’

मूक चित्रपट, बोलके चित्रपट, संगीतमय चित्रपट, भव्य, खर्चिक, साधे-कमी बजेटचे, समांतर, हटके काहीही असोत, कोणतेही असोत, चित्रपटाचा आश्रयदाता असतो प्रेक्षक. रसिक साधा माणूस. भारतीय सिनेरसिक हा खास माणूस आहे. या पुढेही तोच राहील. चित्रपटाचा इतिहास सामान्य माणूस घडवतो, हे त्रिवार सत्य. ‘मुगल-ए आझम’ने त्याचे डोळे दीपतील; पण त्याच्या हृदयात रुंजी घालतील ‘सारंगा तेरी याद में नैन हुए बैचैन’चे मुकेशचे स्वर. तुमच्या आमच्या सारखे...चित्रपट बोलू लागला, त्याही घटनेला तीन दशकं होत आली आणि पाहता पाहता भारतीय रसिकांचे भावजीवन चित्रपट, कथा, गाणी, कलाकार, त्यांचे आयुष्य, त्यांच्या प्रतिमा, सिनेमाच्या खऱ्या खोट्या सुरस कथा यांनी व्यापून गेलं. हिंदीच्या प्रवाहाला कुणी रोखलं नाही तरीही मराठी चित्रपटाच्या गोदा-कृष्णा वाहत राहिल्या. .नाटककार कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांनी लिहिलेल्या ‘संगीत कीचक वध’ या नाटकावर तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी बंदी घातली होती. १९०५च्या वंगभंगाचा जनक लॉर्ड कर्झन त्यांना कीचकाची प्रतिमा वाटला होता; पण त्याच कथेवर ‘कीचक वध’ हा चित्रपट मराठीत पुण्यात निर्माण झाला. कथा-पटकथा-संवाद गाणी ग. दि. माडगूळकरांची होती. संगीत होतं गंधर्व युगाचे एक गायक, नट, संगीतकार, संगीत कलानिधी मा. कृष्णराव! त्यांचं संगीत हे मोठं आकर्षण ठरलं. यातलं हेलनचे नृत्य हेही आकर्षण होतं! पण चित्रपट चालला नाही, तरी लता दीदींचं ‘धुंद्मधुमती रात रे’ आजही ताजं वाटतं. लता दीदी आणि बाबूजी यांचं ‘असा नेसून शालू हिरवा’ आजही तरुणाईला आवडतं. या वेळी लता दीदी अत्यंत व्यग्र होत्या. एक दिवस पुण्यात थांबून मा. कृष्णराव यांच्याकडून गाणी समजावून घेऊन त्या मद्रास (आत्ताचे चेन्नई)ला गेल्या. नंतर पुण्यात आणि मुंबईत ‘कचिक वध’ची गाणी ध्वनिमुद्रित केली. वडीलधारे संगीतकार मा. कृष्णराव हे मा. दीनानाथांच्या कन्येच्या बुद्धिमत्तेने, आकलनशक्तीने चकित झाले. तिचे कौतुक करीत राहिले. मराठी चित्रपटाच्या इतिहासाला असा सोन्याचा वर्ख लागला. संगीत रंगभूमी आणि चित्रपट संगीताची गळाभेट झाली.‘सुरेल चित्र’चा ‘कन्यादान’ हा मराठी चित्रपट वेगळेपणानं उठून दिसला. पं. महादेव शास्री जोशी यांच्या ‘जगावेगळे सासर’ या कथेवर आधारित चित्रपट मराठीसाठी राष्ट्रपती रौप्यपदक घेऊन आला. आपल्या विधवा तरुण सुनेचा पुनर्विवाह लावून देण्यासाठी सासरे पुढाकार घेतात. काळ बदलला आहे, समाज बदलला आहे तरीही आज ही कथा वेधक वाटते. पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी गायलेलं ‘मानसीचा चित्रकार तो’ हे गीत आजही तरुणाईला आवडते. पुढे या कथानकावर हिंदीत ‘बहुबेटी’ आला होता. मराठीची वाटचाल कदाचित धीमी पण उत्तम कथा, संगीत, अभिनय अशी सरस चालली होती..Premium|The Golden Era of Hindi Film Music : अदृश्य नायकाने गाजवला ‘मधुमती’.६० मध्ये पं. हृदयनाथ मंगेशकर मराठी चित्रपट निर्माते म्हणूनही उतरलेले दिसतात आणि संगीतकारही ‘निर्मल चित्र’चा ‘अंतरीचा दिवा’ त्या वेळी अपयशी ठरला आणि संगीतही चालले नाही, पण आजच्या युवा गायकांना ‘नको रे हरी’ किंवा ‘कोण दुजा आधार’ म्हणावेसे वाटतं. काळाच्या पुढचे विषय - काळाच्या पुढचे संगीत देऊन गेलेल्या ‘अंतरीचा दिवा’ या चित्रपटाने एक महत्त्वाची नोंद केलेली दिसते. ‘उमज पडेल तर’ हा चित्रपट ना. ह. आपटे यांच्या कथेवर आधारित होता. इथं गदिमा आणि बाबूजी अशी गीतकार संगीतकार जोडी होती. यातलं एक आकर्षण आजही सरलं नाही ते म्हणजे माणिक वर्मा यांनी गायलेलं ‘घननीळा लडिवाळा, झुलवू नको हिंदोळा..’ हे गीत! ‘ळ’ या शब्दाचा चमत्कृतीपूर्ण वापर, संगीतकाराने बैठकीच्या लावणीचा ठेवलेला बाज आणि तरीही एक भावगीताचे लावण्य आणि भावगीत, लावणी, नाट्यगीत, शास्त्रीय संगीत यांच्या सीमा पार करून माणिक वर्मांनी गायलेलं गीत आजही ऐश्वर्यानं मिरवत आहे.डॉ. उषा अत्रे आणि सुधीर फडके यांचं ‘नवीन आज चंद्रमा’ हे लता कुंजातलं प्रीतीगीतही अजरामर आहे. हे सर्व हिंदी चित्रपटाच्या लोकप्रियतेला, झगमगाटाला टक्कर देऊन उभं राहिलं आहे. हिंदीत या वेळी राज कपूर ‘जिस देश में गंगा बहती है’सारखा डाकूंच्या विश्वातील एक चित्रपट घेऊन आले. ग्रामीण, भोळा युवक ही प्रतिमा तशीच! दिग्दर्शन मात्र राधू कर्माकार या त्यांच्या सिनेमॅटॉग्राफर विश्वासू सहकाऱ्यावर सोपवलं. नायिका नृत्य कुशल पद्मिनी आणि खलनायक प्राण! संगीत शंकर जयकिशन. त्या वेळी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आवाहनावरून चंबळ खोऱ्यातील डाकूंना आत्मसमर्पण करावे आणि सामान्य जीवनात मूळ प्रवाहात यावे या संकल्पनेवर आधारित अर्जुन देव ‘इश्क’ यांची कथा राज कपूरने निवडली आणि संगीतकारांना वाचायला दिली. त्यातील गीतांची जागा, शक्यता आजमावण्यासाठी दोघांना ती कथा संगीतमय होऊ शकेल असं वाटलं नाही. मात्र, खुद्द राज कपूर यांनी गीतांच्या जागा सुचवल्या आणि ‘जिस देश में गंगा बहती है’ हा गीत संगीतनृत्यमय चित्रपट तयार झाला. ‘होठों पे सच्चाई रहती है’ या गाण्यानं भारतीय रसिक सुखावले. मुकेश राजकपूर युती लोकप्रिय ठरली..‘आ अब लौट चले’, ‘ओ बसंती पवन पागल’, ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ‘है आग हमारे सीनेमें,’ ''मैंने प्यार किया’सारख्या गाण्यांनी अफाट लोकप्रियता मिळवली. राज खोसला ‘बंबई का बाबू’ ही जरा वेगळ्या विषयाची कथा घेऊन आले. एका घरात वेगळ्या विषयाची कथा घेऊन आले. एका घरात हरवलेला मुलगा म्हणून एक गुन्हेगार वृत्तीचा युवक शिरतो, पण त्या भल्या घरातल्या सुंदर मुलीच्या प्रेमात पडतो. अर्थात पुढे कथानकात वळण येतं. देव आनंद सुचित्रा सेन - एस. डी. बर्मन रफी- आशा यांचे रसायन जमते. अर्थात अशी कथा प्रेक्षक साफ नाकारतात- लक्षात ठेवतात ‘दीवाना मस्ताना हुआ दिल’.दक्षिणेतले जेमिनी चित्र ‘घूंघट’ म्हणजे अशा अनेक चमत्कारिक घटना, गैरसमज, मनोमीलन आणि गाणी. खास लोकप्रियतेचा मसाला. दोन नववधू एका दुर्घटनेत वेगवेगळ्या घरात जातात आणि मग नाट्यमय प्रसंग घडतात. बीना राय, भारत भूषण, प्रदीपकुमार, आशा पारेख अशा कलावंत मंडळींतून रसिकांना मिळतात भरपूर मनोरंजन आणि गाणी. दिग्दर्शक रामानंद सागर एक लोकप्रिय चित्रपट देऊन जातात. कमाल अमरोही आपल्या ‘महल पिक्चर्स’ची एक भेट आणतात. ‘दिल अपना और प्रीत परायी...’ मीनाकुमारी, राजकुमार आणि नादिरा असा प्रेमत्रिकोण. दिग्दर्शन किशोर साहू आणि संगीत शंकर जयकिशन. डॉक्टर, नर्स प्रेमकथा, त्यात शुभ्रवस्त्रधारिणी सात्त्विक मीनाकुमारीचे लोभस दर्शन. स्वतः कमाल अमरोही या कथेबद्दल साशंक असल्यानं आपलं नाव देऊ इच्छित नव्हते. काहीही असो चित्रपट लोकप्रिय झाला आणि निर्माता म्हणून त्यांचे नाव पुढे आले असं म्हणतात. चित्रपटांचे संगीत हा त्याचा भारी ऐवज होता. लतागीतांची मैफल! ‘अंदाज मेरा मस्ताना’मध्ये मीनाकुमारी नृत्य करते. त्यातला तहलीना... म्हणजे ‘वा!’ ‘सुंदर’....Premium|Old Hindi Film Songs : ‘प्यासा’साठी थांबली वेळही... .शायर हसरत जयपुरी सांगतात, एका रेकॉर्डिंगप्रसंगी एक अरब युवती आली होती. ती उत्स्फूर्तपणे ‘तहलीना’ म्हणत होती. शायर हसरत जयपुरींनी तो शब्द अचूक उचलला. ‘तहलीना’ने रंगत वाढली. याच वेळी बहुधा कमाल अमरोही आपल्या ड्रीम प्रोजेक्ट ‘पाकिझा’ची जुळवाजुळव करीत होते. चित्रपट निर्मितीचं गारुड भारतभूषण यांच्यावरही होतं. त्यातून ‘बरसात की रात’ची निर्मिती झाली. कवी, शायरच्या भूमिकेत स्वतः भारतभूषण आणि काव्याची रसिका मधुबाला. शायरी साहिर लुधियानवी यांची आणि संगीत रोशन यांचं! पावसात भिजलेली तरुणीची आणि एका कवीची भेट होते - एका पावसाळी रात्री आणि ‘बरसात की रात’चा गीतसंगीताचा महाल उभा राहतो...‘सुर्ख आँचल को दबा कर जो निचोडा उसने दिल पे जलता हुआ एक तीरसा छोडा उसने...’ लाल दुपट्ट्याचा पदर तिनं पिळून झटकला काय... एक जणू तीरच हदयात घुसला...‘जिंदगी भर नही भुलेगी वो बरसात की रात...’ या काव्यानं रसिक मनावर राज्य केलं. ‘ना तो कारवाँ की तलाश है’ या कव्वालीचा एकेक चरण आजही सिने रसिक घोळवतात आणि शोध संपत नाही. भारतभूषण ‘बरसात की रात’च्या निर्मितीच्या छंदापायी आर्थिक संकटात आले आणि हळूहळू संपत गेले, पण के. असिफ पंधरा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अपार कष्ट, मेहनत, पैसा, वेळ घालवल्यानंतर ‘मुगल-ए-आझम’चा बेशकीमती नजराणा घेऊन आले.सय्यद इम्तियाझ अली ‘ताज’च्या अनारकलीच्या कपोलकल्पित - सत्य- मिथकवर आंदोळणाऱ्या कथेनं के. असिफना पछाडले होते, पण त्यांना सलीम अनारकलीची प्रेमकथा सांगायची नव्हती. बादशाह अकबरचा मोगल दरबार, भाषा, रीती-रिवाज, जीवनमूल्यं, तत्त्वनिष्ठा, अधिकार हे सांगायचं होतं. भव्यता हा प्राण होता - ते दाखवायचं होतं..चार कसलेले उर्दूचे लेखक, नृत्यासाठी पं. लच्छू महाराज, अकबर- भव्य पृथ्वीराज कपूर, जोधाबाई - दुर्गा खोटे, मधुबाला, दिलीपकुमार, निगार... शस्त्रास्त्रांसाठी कारखाना उघडला होता. तानसेनसाठी साक्षात बडे गलाम अली खाँ यांना राजी केले होतं- नौशादजींनी. पंधरा वर्ष के आसिफ तहानभूक विसरले होते. शीशमहल, सेटसाठी जयपूरचा संगमश्वर... काही ठेवलं नव्हतं... नौशाद साहेबांनी संगीतासाठी अपरंपार मेहनत घेतली होती. मोठ्या दिमाखात हत्तीवरून प्रिंट आणल्या. प्रीमियरसाठी सगळी चित्रनगरी लोटली. असा माणूस के. असिफ पुन्हा झाला नाही. असा चित्रपट पुन्हा झाला नाही, पण रसिकांना भव्यतेनं अचंबित केलं तरी त्यांनी साधे चित्रपट जवळ केले. अगदी नगण्य ‘सारंगा’मधील ‘सारंगा, तेरी याद में’ने मुकेशच्या स्वरात जी फुंकर घातली तसे सांत्वन दुसरे कोण करणार? रसिक प्रेक्षकच राजा हे पुन्हा सिद्ध झालं...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.) 