Premium|Ruturaj Gaikwad : मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणा मुखी अंगार!

भारतीय क्रिकेट संघात जागा मिळवणे खूप कठीण काम असते. खासकरून फलंदाजाच्या जागेसाठीची स्पर्धा अजून कठीण असते. महाराष्ट्राचा कष्टकरी आणि शैलीदार फलंदाज ऋतुराज गायकवाडला मोठ्या काळानंतर भारतीय संघातून खेळायची संधी मिळाली. फलंदाजी करताना शांत चेहरा बघून त्याची मानसिक कणखरता दिसून आली.कष्ट, मेहनत, सातत्य, तन्मयता असे अगदी सगळे गुण एक खेळाडू घडवायला मोलाचे असतात, यात शंका नाही. तरीही कोणाही महान खेळाडूला विचारा की हे सगळे जागेवर असले म्हणजे खेळात यश मिळतेच असे आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असे मिळेल. कारण एक खेळाडू खऱ्या अर्थाने यशस्वी व्हायला वर नमूद केलेल्या गुणांना जिद्दी स्वभावाची आणि एका अदृश्य गोष्टीची जोड लागते. त्याला तुम्ही नशीब, योगायोग किंवा काहीही नाव द्या. चित्रांच्या असंख्य तुकड्यांचे कोडे सोडवतात तशी अवस्था असते. कधी कधी काही केल्या कोडे सुटत नाही, तर कधीतरी सगळ्या गोष्टी आपसूक जमून येतात. खेळाडूंना अनेक वेळा असा अनुभव येतो..Premium|Amol Muzumdar Women's Team Coach : महिला क्रिकेटच्या विश्वविजयामागचा ‘गुरु’ अमोल मुजुमदार.२०२३ मध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेतील साखळी फेरीतील सर्व सामने भारतीय संघाने जिंकले. उपांत्य फेरी दिमाखात पार पाडली. अंतिम सामन्यात छान आक्रमक लयीत फलंदाजी करणाऱ्या रोहित शर्माचा कठीण झेल ट्रॅव्हिस हेडने जमिनीपासून दोन इंचावर पकडला. भारताने सामना गमावला आणि ऑस्ट्रेलियन संघ परत एकदा विश्वविजेता ठरला. गंमत कशी असते बघा. २०२४ मध्ये भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषक जिंकला तेव्हा डेव्हिड मिलरचा अत्यंत कठीण झेल सूर्यकुमार यादवने पकडला, तेव्हा त्याच्या बुटाची टाच सीमारेषेपासून दोन इंच उंचावर होती. दोन्ही वेळेला जणू यश-अपयशामधला फरक केवळ दोन इंचाचा होता. खेळाच्या मैदानावर सुख-दु:ख एकत्र नांदताना दिसते तेव्हा यशस्वी झालेल्या खेळाडू किंवा संघासाठी सगळ्या गोष्टी आपसूक जमून आलेल्या दिसतात. प्रत्येक खेळाडूची एकच मनीषा असते ती म्हणजे देशाचे प्रतिनिधित्व करायचे. संधी मिळाली की सर्वोत्तम कामगिरी करायची... संघाच्या यशात हातभार लावायचा. देशाचे नाव मोठे करायचे. इच्छा कितीही तीव्र असली तरी त्याला खेळाचा देव तथास्तु म्हणेलच, असे ठामपणे सांगता येत नाही. म्हणूनच या लेखाला मथळा देताना मला शब्दप्रभू ग. दि. माडगूळकरांच्या गाण्यातील ओळी आठवल्या... मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणा मुखी अंगार. सांगण्याचा मतलब इतकाच आहे की, खेळ कोणाला कडेवर घेईल आणि कोणाला खाली ठेवून देईल सांगता येत नाही. काही खेळाडूंना अगदी लगेच मोठी संधी मिळते, तर दुसरीकडे काही खेळाडूंना तपश्चर्या करावी लागते. .Premium|Indian Test Cricket Team Management : एकमेकां सहाय्य करू, अवघे जाऊ खड्यात .अर्थातच भारतीय क्रिकेट संघात जागा मिळवणे खूप कठीण काम असते. एक एका जागेसाठी निवड समितीसमोर तीन-चार पर्याय असतात. खासकरून फलंदाजाच्या जागेसाठीची स्पर्धा अजून कठीण असते. तसेच अजूनही संघ व्यवस्थापन काही खेळाडूंना त्यांच्यातली गुणवत्ता बघून अगदी कामगिरी करेपर्यंत संधी देते, तर निवड समितीने हेरलेल्या काही खेळाडूंना संधी मिळाली की कामगिरी करून दाखवायचे दडपण संघ व्यवस्थापनाकडून असते. महाराष्ट्राचा कष्टकरी आणि शैलीदार फलंदाज ऋतुराज गायकवाडच्या गुणवत्तेबाबत कोणालाच शंका नव्हती. सातत्यपूर्ण कामगिरीने त्याने निवड समितीला आपल्याकडे मान वळवायला भाग पाडले होते. ऋतुराजचे भारतीय एकदिवसीय संघाकडून पदार्पण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाले. इतकेच नाही तर आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड समितीने तरुण खेळाडूंचा संघ पाठवला होता, तेव्हा ऋतुराजला नेतृत्व करायची संधी दिली होती. ऋतुराजच्या संघाने विश्वास सार्थ ठरवताना विजेतेपद पटकावून दाखवले होते. भारतीय संघ जेव्हा शेवटच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर गेला होता, तेव्हा ऋतुराजची निवड कसोटी संघातही झाली होती. दुर्दैवाने त्याच्या मनगटाला दुखापत झाली आणि कसोटी पदार्पण करायची संधी हुकली. त्यानंतर भारतीय संघापासून तो थोडा लांब गेला होता. चालू मोसमात रणजी सामन्यात चांगली कामगिरी केल्यावर भारतीय ‘अ’ संघाकडून खेळतानाही ऋतुराजने उत्तम फलंदाजी करून छाप पाडली. एकाच वेळी शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर दुखापतग्रस्त झाल्याने एकदिवसीय भारतीय संघातील दोन जागा मोकळ्या झाल्या. .निवड समितीने ऋतुराजला परत एकदा संधी देताना तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी त्याची निवड केली. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात ऋतुराजचा अफलातून झेल पकडला गेला आणि तो लवकर बाद झाल्यावर मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती, ज्याला ऋतुराजने दुसऱ्या सामन्यात बॅटने उत्तर दिले. रायपूर कसोटी सामन्यात भारतीय संघाच्या पहिल्या दोन विकेट्स लवकर गेल्यावर विराट कोहलीला साथ द्यायला ऋतुराज फलंदाजीला आला. सर्व दडपण मागे टाकून ऋतुराजने सहज सुंदर आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने मारलेले फटके क्रिकेटच्या पुस्तकातील होते. समोर विराट कोहली फलंदाजी करत असल्याने एक वेगळीच प्रेरणा त्याला लाभली. दोघांनी मिळून भलीमोठी भागीदारी रचली. पहिले ऋतुराजचे दिमाखदार शतक पूर्ण झाले आणि मग कोहलीचे. मोठ्या काळानंतर भारतीय संघातून खेळायची संधी मिळाली असताना फलंदाजी करताना शांत चेहरा बघून ऋतुराजची मानसिक कणखरता दिसून आली. बऱ्याच कालावधीनंतर महाराष्ट्राच्या खेळाडूला भारतीय संघातून खेळताना आणि शतक ठोकताना बघायला मिळाले. ऋतुराजने संधीचा योग्य उपयोग केल्याने आता त्याच्या प्रगतीला नवीन दिशा लाभली आहे असे वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.