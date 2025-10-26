Premium| Cough Syrup Expose: जीवघेण्या भेसळयुक्त औषधांना कोण जबाबदार? यंत्रणेचा हलगर्जीपणा की नफेखोरी?

डॉ. प्रदीप आवटेखोकल्याच्या औषधांमुळे २३ मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर भेसळ औषधे आणि त्याच्या दुष्परिणाम यांवर चर्चा होत आहे. नफेखोरीतूनच आलेल्या बेदरकारपणामुळे औषधांच्या भेसळीचे प्रकार घडतात. ते रोखण्यासाठी कोणाकडूनच गांभीर्याने पावले उचलण्यात येत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.मध्य प्रदेशमधील छिंदवाडा जिल्हा, पराशिया तालुका. ३१ ऑगस्ट २०२५ची सकाळ. तीन वर्षांचा छोटा उसेद ताप-खोकल्याने आजारी आहे, म्हणून त्याचे आई-वडील त्याला डॉक्टरकडे घेऊन जातात. डॉक्टर त्याला खोकल्याचे औषध देतात, पण औषधानंतर उसेदची प्रकृती अजूनच बिघडते. त्याच्या डोळ्यावर सूज येते, पोटात दुखू लागते, उलट्या होऊ लागतात. .रिक्षा ड्रायव्हर असणारे उसेदचे वडील घाबरेघुबरे होऊन त्याला छिंदवाड्याला घेऊन जातात; पण तिथे काहीच होत नाही आणि मग ते चक्क नागपूर गाठतात. नागपूरचे डॉक्टर सांगतात, उसेदची मुत्रपिंडे खराब झाली आहेत, त्याचे डायलिसिस करावे लागेल. उसेदचे वडील रिक्षा विकतात, पण काहीच फायदा होत नाही. १४ सप्टेंबर रोजी उसेदचा मृत्यू होतो.पण ही गोष्ट फक्त एका उसेदची नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यात अशाच प्रकारे २२ मुलांचा मृत्यू होतो. सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे लोक धावपळ करतात. पाणी तपासणी, डासांची पाहणी, हा कोणत्या प्रकारचा मेंदूज्वर आहे, शोधाशोध सुरू होते; पण काही दिवसांनी लक्षात येते, या मृत्यूंना कोणताही आजार कारणीभूत नाही. याला कारणीभूत आहे, ‘कोल्ड्रीफ’ नावाचे भेसळयुक्त खोकल्याचे औषध (कफ सिरप). .‘डीईजी’ ठरले जीवघेणेऔषधे तयार करण्याची एक पद्धत असते. औषध तयार करताना, औषधांच्या पावडरी सहजतेने विरघळतील असे एक गोडसर द्रावण आवश्यक असते. अर्थात हे द्रावण मानवी आरोग्याला घातक असता कामा नये, हे महत्त्वाचे. अशी पातळ औषध तयार करण्यासाठी एका विशिष्ट प्रमाणात शुद्ध ग्लिसरीन द्रावण म्हणून वापरले जाते. परंतु पैसे वाचवण्यासाठी किंवा कधी निष्काळजीपणे त्याचा स्वस्तातील पर्याय म्हणून ‘डायइथिलिन ग्लायकॉल’सारखे (डीईजी) उद्योगधंद्यांमध्ये वापरले जाणारे घातक रसायन औषधांमध्ये मिसळले जाते. या औषधामुळे रुग्णाच्या मूत्रपिंडांवर परिणाम होऊन ती निकामी होतात. या २२ मुलांचे नेमके हेच झाले. सुरुवातीला या खोकल्याच्या औषधामध्ये कोणतीही भेसळ नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु तमिळनाडूतील प्रयोगशाळेने या औषधात ‘डीईजी’ हे घातक रसायन ४८ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सापडल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकारात औषध कंपन्यांकडून गुन्हेगारी स्वरूपाची बेपर्वाई झाली आहे, हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. मात्र या प्रकारात औषध कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याऐवजी औषध लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांना तातडीने अटक करण्यात आली. हे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे. याबाबतीत डॉक्टरी संघटनांनी आवाज उठवल्यावर आता संबंधित कंपनीच्या प्रमुखाला अटक झाली आहे..भेसळीच्या घटनांचा इतिहासएका चुकीच्या, भेसळयुक्त औषधाने इतकी निष्पाप लहानगी दगावावीत, ही किती दुर्दैवी घटना आहे. पण हे पहिल्यांदा घडते आहे अशातला भाग नाही. १९७२ पासून आजपर्यंत अशा किमान नऊ घटना घडलेल्या आहेत.१९७२ – चेन्नई – १५ मृत्यू१९८६ – मुंबई – १४ मृत्यू१९८८ – बिहार – ११ मृत्यू१९९८ – गुडगाव – ३३ मृत्यू२०२० – जम्मू – १२ मृत्यूआणि हे केवळ भारतात घडले आहे, असे नव्हे तर भारतीय औषध कंपन्यांनी निर्यात केलेल्या भेसळयुक्त औषधांमुळे असे प्रकार परदेशातही घडले आहेत. भारताला जगाचे औषध दुकान म्हणून ओळखले जाते. पण हे औषध दुकान किती गुणवत्तेने चालते, हेही पाहायला हवे. इंडोनेशियात २०२२मध्ये १९५ मुलांचा, तर गॅम्बियामध्ये ७० मुलांचा अशाच प्रकारे मृत्यू झाला. उझबेकिस्तानमध्ये ६५ मुले दगावली. .पण या घटनांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांवर म्हणावी तशी कडक कारवाई झाली नाही. काही नोटिसा देऊन, काही दंड करून या कंपन्यांची औषधनिर्मिती सुरूच राहिली. अशा प्रकारात नेहमी छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या दोषी आढळतात आणि अशी कमी दर्जाची औषधेही नेहमी गरीब देशांना निर्यात केलेली असतात. युरोप, अमेरिकेत मोठ्या कंपन्यांची औषधे निर्यात होत असतात. या कंपन्या युरोप, अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला आपल्या युनिटची तपासणी करण्याची परवानगी देतात आणि अगदी डोळ्यांत तेल घालून आपल्या औषधांची गुणवत्ता सांभाळतात. पण जेनेरिक औषधे तयार करणाऱ्या लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या गुणवत्तेबाबत अगदी आनंदीआनंद आहे. अगदी गेल्या वर्षी इराकला निर्यात केलेल्या औषधामध्ये अशी भेसळ आढळली म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेने केंद्र सरकारला कळवले. यावर्षी नेपाळसारख्या आपल्या गरीब शेजाऱ्याने १६ भारतीय औषध कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. .लेंटिन आयोगाचे स्मरणजेजे रुग्णालयातील ग्लिसरीन कांड यातील एक ठळक घटना. १९८६ मध्ये जेजे हॉस्पिटलमध्ये भेसळयुक्त ग्लिसरीनमुळे १४ जणांचे जीव गेले होते. ही घटना त्याकाळी खूपच गाजली. सरकारवर टीकेची झोड उठली. राज्य सरकारने न्या. बी. लेंटिन यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. १७ महिन्यांच्या सखोल चौकशीनंतर १९८८मध्ये लेंटिन कमिशनने अहवाल सादर केला. त्यात औषध निर्मिती, औषध वितरण, औषध खरेदी यातील खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार सगळ्यांसमोर आला. या घटनेमध्ये अल्पना फार्मा नावाच्या एका कंपनीने पुरवलेले भेसळयुक्त ग्लिसरीन हे मृत्यूचे कारण होते. हे रसायन उद्योग धंद्यामध्ये वापरले जाणारे होते, औषधी रसायन नव्हते. या चौकशीतून राजकीय नेते, अन्न आणि औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि औषध निर्माते यांच्यामधील अत्यंत भ्रष्ट असे छुपे संबंध उघडकीस आले. नफेखोरीसाठी, पैसे कमावण्यासाठी हे लागेबांधे कमी दर्जाच्या, भेसळयुक्त औषधांच्या निर्मितीला आणि विक्रीला हातभार लावत होते. .लेंटिन अहवालाने तत्कालीन आरोग्य मंत्री भाई सावंत आणि त्यांचे पूर्वसुरी बळीराम हिरे या दोन्ही मंत्र्यांवरही ठपका ठेवला. औषध निर्मितीसाठी परवानगी देण्यामध्ये असलेला मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, सत्तेचा दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अशा गोष्टी यातून पुढे आल्या. या घटनेनंतर आरोग्यमंत्र्यांना तत्काळ राजीनामा द्यावा लागला.लेंटिन अहवालातून अन्न आणि औषध प्रशासनातील भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभार जनतेसमोर आला. या घटनेमध्ये जबाबदार औषध कंपनीला सहआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने अवैधरित्या औषध निर्मितीचा परवाना दिला होता. इतरही अनेक कंपन्यांना असे परवाने देताना, त्या कंपन्या औषध निर्मितीबाबत असणारे नियम धाब्यावर बसवत आहेत, याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात आली होती. त्यावेळी लेंटीन कमिशनला जवळपास २० टक्के औषधांचे नमुने कमी दर्जाचे, दोषयुक्त किंवा भेसळयुक्त आढळले होते. .अन्न आणि औषध प्रशासनासोबतच जे. जे. रुग्णालयातील प्रशासनाचा निष्काळजीपणाही समोर आला. या भेसळयुक्त औषधामुळे रुग्णांना त्रास होतो आहे, हे अनेक डॉक्टरांनी सांगूनही हे औषध तसेच वापरले गेले, हेही लक्षात आले. अन्न आणि औषध प्रशासनातील सुधारणा, रुग्णालय प्रशासनातील आवश्यक बदल आणि अत्यंत कडक, काटेकोर असे औषध निर्मिती नियमन अशा अनेक बाबतीत लेंटिन कमिशनने शिफारशी केल्या; पण ‘ऑक्सफॅम इंडिया’च्या एका अहवालात म्हटल्याप्रमाणे या शिफारशींचा म्हणावा तसा काहीच फायदा झाला नाही. कारण कोणीच त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी केली नाही. .अमेरिकेचे कडक पाऊलही अंमलबजावणी मनापासून झाली असती तर अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडल्या नसत्या. अमेरिकेतील एकच उदाहरण बोलके आहे. १९३७ मध्ये अमेरिकेमध्ये याच रसायनामुळे तेथील शंभरहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अमेरिकेच्या ‘एफडीए’ने याची सखोल चौकशी केली डायइथिलीन ग्लायकॉल हे रसायन याकरता कारणीभूत आहे, हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात इतके कठोर नियम केले की १९३७नंतर आजतागायत अमेरिकेत अशी एकही घटना घडली नाही, याला म्हणतात एखाद्या घटनेकडे गांभीर्याने पाहणे आणि त्यावर आवश्यक त्या उपाययोजना करणे. आपल्याकडे मात्र एकापाठोपाठ एक घटना घडत राहिल्या, आपण नवनव्या कमिट्या नेमत राहिलो आणि या कमिट्या पुन्हा नवनवीन शिफारसी देत राहिल्या; पण प्रत्यक्षात बदलले काहीच नाही..केंद्र सरकारने २००३ मध्ये माशेलकर समिती नेमली. या समितीने न्या. लेंटिन यांच्या अहवालाने दाखवून दिलेल्या त्रुटींवर शिक्कामोर्तब केले आणि काही शिफारशी केल्या. माशेलकर समितीची एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासनामध्ये मनुष्यबळ तुलनेने अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे औषध निर्मिती करणारे कारखाने आणि औषध विक्री करणारे दुकाने यांचे निरीक्षण आणि परीक्षण अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. त्यामुळे माशेलकर समितीने दर ५० औषध कारखान्यांमागे एक औषध निरीक्षक नेमायला हवा, अशी सूचना केली. या औषध निरीक्षकाने दरवर्षी प्रत्येक कारखान्याला भेट देऊन कारखान्याची रचना व कामकाज, ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायदा, १९४० मधील शेड्युल एम नुसार आहे किंवा नाही, हे तपासायला हवे. माशेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार दर दोनशे औषध दुकानांमागे एक औषध निरीक्षक नेमला पाहिजे. .प्रत्येक औषध दुकानाची पाहणी, तेथे पुरेशी जागा, स्वच्छता प्रशिक्षित केमिस्ट आहे अथवा नाही, याबद्दल तपासणी करून त्या दुकानातील औषधांचे नमुने आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी सरकारी प्रयोगशाळात पाठवणे, हे या औषध निरीक्षकाने करणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार आपल्या राज्यातील औषधांची दुकाने आणि कारखाने यांच्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आज राज्यात सुमारे एक लाख औषध दुकाने आणि सुमारे दोन हजार औषध कारखाने आहेत. त्यांच्यावर देखरेख करायला राज्यात किमान पाचशे औषध निरीक्षक असायला हवेत, पण आपल्याकडे औषध निरिक्षकांच्या केवळ दोनशेच जागा मंजूर आहेत आणि त्यातीलही ५०च्या आसपास प्रत्यक्ष भरलेले आहेत. एवढ्या कमी लोकांकडून एवढ्या अवाढव्य यंत्रणेची काटेकोर तपासणी करणे कसे शक्य आहे? ही अवस्था महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुढारलेल्या राज्याची आहे, यावरून ‘बिमारू’ राज्यांमध्ये काय अवस्था असेल, याची आपल्याला कल्पनाच केलेली बरे..कंपन्यांचे लागेबांधेअन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणल्याशिवाय आणि औषध निर्मिती संदर्भातील शेड्युल एम अत्यंत कडकपणे अंमलात आणल्याशिवाय अशा घटना थांबणार नाहीत. प्रस्थापित शासन व्यवस्था आणि औषधे निर्माण करणाऱ्या कंपन्या यांच्यातील मिलीभगतही थांबायला हव. मध्यंतरी इलेक्टोरल बाँड प्रकरण बरेच गाजले. यामध्ये केवळ ३५ औषधी कंपन्यांनी ९४५ कोटी रुपयांचे बाँड खरेदी केले होते, यावरून सत्तादरबारी या कंपन्यांची काय मातब्बरी आहे हे आपल्या लक्षात येते. भेसळयुक्त/कमी दर्जाचे औषध तयार केले, तर नायजेरियासारख्या मागास देशात मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आपल्याकडे मात्र १९४०च्या कायद्यानुसार असणारी सहा महिने तुरुंगवासाची तरतूद हटवून या गुन्ह्याच्या स्वरूपाचे बिगरगुन्हेगारीकरण करून ( डि- क्रिमिनलायझेशन) ही शिक्षा किरकोळ दंडावर आणणारे जनविश्वास बिल २०२३ मध्ये आले आहे. आम्ही याबाबतीत पुरेसे संवेदनशील नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. मध्य प्रदेशमधील या मुलांच्या मृत्यूबद्दल दुसऱ्या दिवशी तेथील मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले, “अरे ते काल झाले ना.. तिथे जे करायचे आम्ही केले आहे. आता पुढे चला.” या मुलांच्या कुटुंबाला चार-चार लाख रुपये दिले की झाले, असे शासन-प्रशासनाला वाटते की काय, कोण जाणे!.मध्य प्रदेशमध्ये घडलेल्या या ताज्या घटनेतील भेसळयुक्त खोकल्याचे औषध तयार करणारी तमिळनाडूच्या कांचीपुरम येथील श्रीसन नावाची फार्मा कंपनी, तिच्या संदर्भात जी माहिती पुढे येते आहे ती आपण पाहिली तर लेंटिन अहवाल, माशेलकर समितीच्या शिफारशी या सगळ्यांना आपण कचराकुंडी कशी दाखवली आहे, हे स्पष्ट होईल. कांचीपुरममधल्या एका मोडक्या-तोडक्या इमारतीत ही औषध कंपनी काम करते. गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस (जीएमपी) अर्थातच १९४०च्या ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट मधील शेड्युल एम मधील तरतुदी आणि या कंपनीचा कारभार यांचा काहीही संबंध नसावा, अशा पद्धतीने ही कंपनी मागील १४ वर्षे काम करते आहे. इथे औषधासाठी वापरले जाणारे पाणी शुद्ध आहे का, याची देखील तपासणी केली जात नाही; मग औषधांमध्ये डायइथिलिन ग्लायकॉलसारखे रसायन किती प्रमाणात आहे, हे तपासणे तर दूरच राहिले. .चक्क साध्या गॅसवर औषधे तापवली जात आहेत, प्लास्टिकच्या नळ्यांतून औषध वाहत आहेत, गळत आहेत, उपकरणे गंजलेली आहेत, औषध निर्मिती युनिटमध्ये अजिबात स्वच्छता नाही. जाळ्या, केरकचरा उदंड दिसतो आहे आणि अशा ठिकाणी तयार होणारी औषधे आपण घेतो आहोत, आपल्या मुलांना देतो आहोत.सामान्य हतबलआणि अशी घटना घडते तेव्हा मूळात लहान मुलांना खोकल्याचे औषध देण्याची गरज नाही, असे उंटावरुन शेळ्या राखणारे मार्गदर्शन आपण करतो आहोत म्हणजे सगळी जबाबदारी पालक आणि डॉक्टरांची पण औषध निर्मिती नियमन करणाऱ्या यंत्रणेचे काय? एखादे औषध कमी दर्जाचे, भेसळयुक्त आढळले तर ते परत बोलावणे अर्थात ड्रग रिकॉल पॉलिसीवर १९७२ पासून आजवर किमान दहा वेळा चर्चा झाली असेल, पण अजूनही त्यासंबंधी नेमके धोरण आपल्याला आखता आलेले नाही. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०मध्ये बदलत्या काळानुसार सुधारणा करणे, अजून आपल्याला जमलेले नाही. अन्न आणि औषध प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्याची आपली राजकीय इच्छाशक्ती नाही. कोरोनानंतर तर खोट्या, भेसळयुक्त औषधांमध्ये सुमारे ५० टक्के वाढ झाली आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. “Let food be thy medicine and medicine be thy food,” असे हिपोक्रेटिस म्हणून गेला खरे, पण औषधांमध्येच अशी अपार भेसळ होणार असेल तर शहाण्या माणसाने घ्यावे तरी काय आणि खावे तरी काय?.भारतातील रुग्णालयांची उलाढाल२०२३ - ९८.९८२०३२ - १९३.५९भारतातील औषध उद्योग२०२३ - ५०२०३० - १३०२०४७ - ४५०बनावट औषधांची वर्गवारीसक्रिय औषधी घटकाचा अभाव ६० टक्केचुकीच्या घटकाचा समावेश १९ टक्केघातक आणि अयोग्य घटकांचा समावेश १६ टक्केअन्य ५ टक्के २० टक्के.Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ\n\n.देशातील औषधांपैकीबनावट औषधांचे प्रमाण१० टक्केकमी किंवा मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांतील बनावट किंवा कमी दर्जाच्या औषधांवरील खर्च३०.५ अब्ज डॉलरबनावट किंवा कमी दर्जाच्या औषधांवर या देशांकडून दरवर्षी होणारा खर्च(स्रोत - जागतिक आरोग्य संघटना).Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?.भारतीय औषध उद्योग दृष्टिपथातऔषध कंपन्यांची संख्या - ३०००उत्पादन केंद्रे - १०,५००जेनेरिक औषधे आणि किफायतशीर दरांतील लशींचे उत्पादन ही भारतीय औषध क्षेत्राची ओळख आहे.औषध उद्योगामध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो.जगातील लशींच्या पुरवठ्यापैकी ५० टक्के पुरवठा भारतातूनअमेरिकेतील जेनेरिक औषधांपैकी ४० टक्के औषधे भारतातून निर्यात होतातब्रिटनमधील औषधांपैकी २५ टक्के औषधे भारतातून तेथे पाठविण्यात आलेली असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 