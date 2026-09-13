Premium|Indian Economy Growth : अर्थव्यवस्थेची वाढ कौतुकास्पदच...

भरत फाटक - saptrang@esakal.comसजगतेचा उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांसाठी डॉलर डिपॉझिटची योजना जाहीर केली. त्याला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की मुदतीपूर्वी एक महिना योजना बंद करता आली. १२७ अब्ज डॉलर्सच्या ठेवींनी सर्व अंदाज मागे टाकले. परकी चलनाची गंगाजळी आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर ७४४ अब्ज डॉलरला पोचली आहे. यातून व्यवस्थेला स्थैर्य आणले आहे आणि भविष्यातील धक्का सहन करण्याचे सामर्थ्य वाढविले आहे. त्याचबरोबर गेल्या बारा वर्षांत करदाते ७ कोटींनी वाढले आहेत. चर्चेत असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीचे टिपण...भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एप्रिल-जून २०२६ च्या तिमाहीत ७.८ टक्के वाढ झाली. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. जागतिक स्थिती गेली दोन वर्षे अतिशय दोलायमान आहे. जग संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या काळातून जात आहे. व्यापारी धोरणांमध्ये मोठे बदल करून जगातील इतर देशांवर आयात शुल्क (टेरिफ) लादून अमेरिकेने वातावरण ढवळून टाकले. रशिया-युक्रेन, हमास-इस्त्रायल, ऑपरेशन सिंदूर यासारखे धक्के सहन करणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला इराण-अमेरिकेच्या समरप्रसंगातून २०२६मध्ये पुढे जावे लागत आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली गेल्यामुळे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती भडकल्या आहेत. त्यामुळे एकंदरीत ऊर्जा आणि इतरही मालाच्या किमती कडाडल्या आहेत. .Premium|Indian stock market outlook 2026 : युद्ध, तेलदर आणि अस्थिरतेतही भारतीय बाजाराची ‘ग्रोथ स्टोरी’ कायम; २०२६ पर्यंत मोठ्या तेजीची शक्यता.करदात्यांची संख्या वाढलीया पार्श्वभूमीवर एप्रिल ते जून या विशेष आव्हानात्मक कालखंडामध्ये ७.८ टक्क्याची झालेली वाढ लक्षणीय आहे. जपानमधील एका पतदर्जा संस्थेने याच काळात भारताचे सार्वभौम रेटिंग एका श्रेणीने उंचावले आहे. या संदर्भामध्ये पंतप्रधानांनी केलेल्या काही विधानांनी लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या १२ वर्षात भारतातील प्राप्तिकरदात्यांची संख्या ५.२६ कोटींवरून १२.१३ कोटींवर गेली आहे. म्हणजेच सात कोटी करदाते वाढले आहेत. २०१३-१४ मध्ये आयकराची किमान मुक्त पातळी दोन लाख रुपये होती. ती वाढून १२.७५ लाखांवर गेली असतानाही करदात्यांच्या संख्येत ही वाढ झाली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), ऑनलाइन प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे व त्यासाठी आवश्यक ती बहुतांश माहिती सरकारी माध्यमातून सुलभपणे उपलब्ध असणे अशा सारख्या संरचनात्मक सुधारणांमधून करप्रणाली अधिक विश्वासार्ह झाली असण्याला याचे श्रेय आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. २०१३मध्ये जगातील पाच सर्वात नाजूक अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश केला जात होता. आज जगात भारताच्या वाढीचा वेग, आपली व्यापक आर्थिक स्थिरता यांची नोंद घेतली जात आहे.यूपीआय प्रणाली परिणामकारकपंतप्रधानांनी जागतिक व्यासपीठावर आर्थिक वाढीच्या आकड्याचा उल्लेख केला. जागतिक फिनटेक परिषदेमध्ये त्यांनी ‘यूपीआय’च्या कामगिरीची प्रशंसा केली. १० वर्षांपूर्वी ज्यांनी अनेक पिढ्यांमध्ये बँकेचे दारही बघितले नव्हते, अशा कोट्यवधी भारतीयांची खाती उघडली गेली आणि आधार/मोबाईलच्या संगमातून त्यांची बँक त्याच्या हातात आली. ऑगस्ट महिन्यात यूपीआयवर चोवीसशे कोटी व्यवहार झाले. इतर ११ देशांनी त्या प्रणालीचा अंगीकार केला आहे. तंत्रज्ञान हे समावेशनाचे प्रभावी साधन ठरले. छोट्यातील छोटे व्यावसायिक औपचारिक व्यवस्थेशी जोडले गेले, त्यांना कर्ज मिळणे सुकर झाले. अनेक प्रकारच्या वित्तीय सेवा घराघरात पोचल्या. आर्थिक वाढीची ही चर्चा माध्यमांमधून गौरविली गेली. याचे कौतुक होत असतानाच एकीकडे त्याबद्दल कुतुहल, तर दुसरीकडे साशंकतेचेही पडसाद उमटले. सर्वसाधारणपणे देशांतर्गत उत्पन्नाचे आकडे हे अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणाऱ्या संस्था यांच्यासाठी ऊहापोह करण्याचा विषय असतो. पण यावेळी या वर्तुळाबाहेर जाऊन हा व्यापक चर्चेचा विषय झाला आहे. पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के हा आकडा कसा पाहावा? गेल्यावर्षी जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल केल्याने हा आकडा फुगला आहे का? काही जणांनी तर ७.८ टक्के ऐवजी प्रत्यक्षात फक्त २.६ टक्के वाढ असल्याचाही आरोप करून ही फक्त संख्याशास्त्रातील कसरत असल्याचे म्हटले आहे. हे समजून घेण्यासाठी काही तांत्रिक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील आणि प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी कशी विश्वासार्ह आहे हे त्यातून समोर येईल..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.मोठे बदल सयुक्तिकभारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणात अनौपचारिक अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात आर्थिक मालिकेत कालांतराने योग्य बदल करणे आवश्यक असते. औद्योगिक उत्पादनाची मालिका एखाद्या वर्षी निश्चित केली की पुढील वर्षी सुरू झालेल्या नव्या उत्पादन श्रेणींचा त्यात अंतर्भाव होत नाही. अशी मालिका सुरू केल्यानंतर देशात स्मार्ट फोन किंवा इलेक्ट्रिक कारचे उत्पादन सुरू झाले व वाढू लागले तर ते मोजले जाणार नाही. २०१७-१८ मध्ये जीएसटी व नोटाबंदीमुळे अनेक मालिकांमध्ये मोठे बदल सयुक्तिक ठरले. २०२२-२३ पासून नवीन मालिका उपयोगात आणली गेली. मालिका बदलल्यानंतर फक्त वर्ष बदलते असे नाही तर संकलित केली जाणारी माहिती आणि विश्लेषणाच्या पद्धतीतही सुधारणा केली जाते. असेच बदल फेब्रुवारीमध्ये केले गेले आणि मार्च २०२६ च्या तिमाहीपासूनच त्याचे परिणाम माहीत होते. त्यामुळे या तिमाहीसाठी चांगले निकाल दाखविण्यासाठी असे केले असल्याचा दावा योग्य नाही. नवीन मालिकेतील काही बदल ‘नाममात्र’ जीडीपीखाली आणण्यासही कारणीभूत ठरले.‘नाममात्र’ किंवा नॉमिनल जीडीपी म्हणजे काय हे सुद्धा समजून घेणे इथे उपयुक्त ठरेल. आकडेवारी गोळा करताना आजच्या किमतींचा पाया धरला जातो. यामध्ये दरवाढीचा निसर्गतःच अंतर्भाव होतो. गेल्या वर्षी एखाद्या वस्तूची किंमत १०० रुपये होती ती दरवाढीने यावर्षी १०६ रुपये झाली अशा एकाच वस्तूची विक्री गेल्या वर्षी व यावर्षी झाली तरी दरवाढीमुळे सहा टक्के वाढ दिसेल. यावर्षीचा १०६ हा आकडा ‘नॉमिनल’ वाढ दाखवेल. खरी (रिअल जीडीपी) वाढ काढताना ही दरवाढ वजा करून त्याचे मूल्यमापन करावे लागते. ७.८ टक्के हा वाढीचा दर अशी वाढ वजा केल्यानंतरचा आहे. ही दरवाढ वजा करण्याच्या पद्धतीतही आता सुधारणा करण्यात आली आहे. कच्च्या मालाच्या दरातील वाढ आणि पक्क्या उत्पादनाच्या विक्रीच्या किमतीतील वाढ यांचा दर वेगवेगळा असेल, तर त्याची दखल घेणे तर्कदृष्ट्या अधिक सुसंगत आहे. असे बदल करून आंतरराष्ट्रीय मापदंडाच्या अधिक जवळ आपण गेलो आहोत..Premium|US National Debt : अमेरिकेचे कर्ज ४० लाख कोटी डॉलरवर; डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका? .सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात दुसरेही काही प्रश्न उभे राहणे साहजिक आहे. जर वाढीचा वेग जगात सर्वात पुढे आहे तर आम्हाला ते जाणवत का नाही? पुरेशा नोकऱ्या नाहीत, रस्ते खराब आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमतरता आहे. शहरांमध्ये प्रदूषण आहे. वाहतूक कोंडीमुळे तासन्तास आम्ही रस्त्यावर खोळंबतो... मग वाढीच्या दरावर आम्ही काय सुख मानायचे? एका तिमाहीच्या वाढीच्या दराशी या प्रश्नांचा थेट संबंध नसला तरीही यातून वाढ आणि सार्वजनिक सेवांबद्दल वाढणाऱ्या रास्त अपेक्षा पुढे येतात. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पहिल्या पाचमध्ये असली तरी ३००० डॉलर दरडोई उत्पन्नाकडे पाहिले की आपण निम्न-मध्यम उत्पन्नाच्या गटात मोडतो, हे ध्यानात येईल. विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न आपल्या १५ ते ३० पट आहे. कोरियाचे दरडोई उत्पन्न आपल्या १२ पट तर चीनचे चौपट आहे. त्यामुळे आजच्या स्थितीचे चित्र अनेक सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या निकषावर पुढील १५-२० वर्षेसुद्धा असमाधानकारक राहणे स्वीकारावे लागेल. आपली अर्थव्यवस्था २००८ मध्ये एक ट्रिलियनवरून आज चार ट्रिलियनला पोचली. याचा अर्थ वाढीचा दर खाली वर होत असला तरी गेल्या १८ वर्षांत सरासरी सात टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. २००८ मध्ये १२० कोटी लोकसंख्या असताना दरडोई उत्पन्न एक हजार डॉलर्सच्या आसपास होते. आज १४५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असून दरडोई ३००० डॉलर्सची पातळी गाठली आह. दरवर्षी सुमारे १.५० कोटी व्यक्तींची भर रोजगार योग्य संख्येत पडते. या सर्वांना काम देण्यासाठी वाढीचा दर अजूनही वर जाणे जरुरीचे आहे. २०४७ पर्यंत विकसित होण्याचे लक्ष्य गाठायचे असल्याने अधिक आर्थिक सुधारणा, अनुशासन, अंमलबजावणी आणि धोरणातील बदल अपरिहार्य ठरतील..गंगाजळी भक्कम हवीचसोने खरेदी करू नका, परदेशातील पर्यटनाला मुरड घाला. आयात केलेल्या वस्तूंना देशातील पर्याय शोधा असे आवाहन पंतप्रधानांनी नजीकच्या भूतकाळात वारंवार केले. जर अर्थव्यवस्थेची वाढ चांगली आहे तर हा इशारा कशासाठी असा सवालही जनतेच्या मनात आला असेल. परकीय चलनामध्ये खर्चाचा समतोल (बॅलन्स ऑफ पेमेंटस) आणि चालू खात्यावरील तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) यांचे भान बाळगावे लागते. आयात अधिक व निर्यात कमी यातून अशी तफावत होत असते. स्थिर परिस्थितीमध्ये ही तूट दोन टक्के मर्यादेच्या आत ठेवणे निरोगी समजले जाते. पण जेव्हा सगळे जग ढवळून निघते आहे, तेव्हा अधिक खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरते. कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरच्या आसपास स्थिर होत्या. पण युद्धजन्य परिस्थितीत त्या वारंवार १०० डॉलर्सच्या पातळीवर जात आहेत. या किमतीत एक डॉलरची वाढ परकीय चलनाचा बोजा साधारण १.७ अब्ज डॉलरने वाढविते. त्याचबरोबर पश्चिम आशियातील आखाती देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय काम करतात आणि स्वतःची बचत मायदेशी पाठवितात. त्यांना अस्थिरता आल्यामुळे हा ओघ कमी होऊ शकतो. आपल्या देशाच्या निर्यातीमध्ये संगणक सेवा क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) मुळे या निर्यातीतही घट होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर सजगतेचा उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने अनिवासी भारतीयांसाठी डॉलर डिपॉझिटची योजना जाहीर केली. त्याला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की मुदतीपूर्वी एक महिना योजना बंद करता आली. १२७ अब्ज डॉलर्सच्या ठेवींनी सर्व अंदाज मागे टाकले. परकीय चलनाची गंगाजळी आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर ७४४ अब्ज डॉलरला पोचली आहे. यातून व्यवस्थेला स्थैर्य आणले आहे आणि भविष्यातील धक्का सहन करण्याचे सामर्थ्य वाढविले आहे. पण तरीही परकीय चलनातील अनावश्यक खर्च टाळणे आणि आपल्या गरजांमध्ये स्वयंपूर्ण होऊन निर्यातीची व्याप्ती वाढविणे विकसित भारताच्या उद्दिष्टासाठी निश्चित अपरिहार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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