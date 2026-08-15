Premium|Indian Education System : स्वातंत्र्यानंतरच्या ८ दशकात भारतीय शिक्षण व्यवस्था कशी बदलत गेली?

एका काळी भारतात शाळेत जाणे हीच अनेक मुलांसाठी मोठी गोष्ट होती. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची साक्षरता अत्यल्प होती. मुली, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, गरीब, समाजातील वंचित घटक शिक्षणापासून खूप दूर होते. आज मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. देशभर लाखो शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे जाळे उभे राहिले आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात आला, मुलींचा सहभाग वाढला, वंचित घटकांसाठी विशेष संधी निर्माण झाल्या आणि खासगी शिक्षणाचाही मोठा विस्तार झाला. त्यानंतर संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि ऑनलाइन शिक्षणाने वर्गाची चौकटच बदलून टाकली. आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या पद्धतीपासून शिक्षकाच्या कामापर्यंत अनेक गोष्टी बदलत आहे. पण या या प्रवासाचं सगळं चित्र जेवढं वाटतं तेवढं गोड आणि गुलाबी नाही. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची शिक्षणव्यवस्था कुठे होती, गेल्या सात दशकांत ही व्यवस्था बदलल असताना किती संघर्ष झाला हे पाहणे सुध्दा महत्त्वाचे आहे. शिवाय १९४७मध्ये शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर असलेल्या समाजातील घटकांपैकी किती जण आज त्या प्रवाहात आले आहेत? शाळांची संख्या वाढली, पण शिकण्याची गुणवत्ता किती सुधारली? उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढल्या, पण त्या सर्वांना समान मिळाल्या का? डिजिटल शिक्षणाने ज्ञान काही क्लिकवर आणले, पण ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट किंवा वीज नाही त्यांचं काय? या सगळ्या गोष्टी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून.देश स्वतंत्र झाला तेव्हा, देशात शिक्षणाची अवस्था कशी होती?१९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाला खरा, पण देशातील शिक्षणव्यवस्था मात्र अजूनही स्वातंत्रपणे स्वत:च्या पायावर उभी नव्हती. १९५१ मध्ये साक्षरता १८.३३ टक्क्यांवर पोहोचली. पुरुषांची साक्षरता २७.१६ टक्के असताना महिलांची साक्षरता केवळ ८.८६ टक्के होती. म्हणजे शिक्षणाच्या दारापर्यंत अजूनहीस्त्रींया खऱ्या अर्थाने पोहचल्या नव्हत्या. तेव्हा ६–११ वयोगटातील केवळ ४० टक्के मुले शिक्षण घेत होती. तर १७-२३ वयोगटात हे प्रमाण अवघे ०.९ टक्के होते. शाळा, शिक्षक आणि उच्च शिक्षण या सर्व बाबतीत वानवाच होती. त्यामुळे नव्या भारताला नुसत्या शाळा उभारून चालणार नव्हते. तर त्याच बरोबर शिक्षणाची दारे जात, लिंग, गरिबी आणि ग्रामीण-शहरी भेदांच्या पलीकडे प्रत्येकासाठी खुली करणे गरजेचे होते..संविधानामुळे शिक्षणाला समानतेची दिशा मिळाली!स्वातंत्र्यानंतर भारताने शिक्षणाकडे केवळ ज्ञान मिळवण्याचे साधन म्हणून नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तन आणि समानतेचे प्रभावी माध्यम म्हणून पाहिले. संविधानाने या विचाराला मजबूत आधार दिला. कलम १४ने समानतेचा अधिकार दिला, तर कलम १५ने धर्म, जात, लिंग, वंश किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभावाला आळा घातला. पुढे कलम १५(४) आणि १५(५)मुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विशेष शैक्षणिक तरतुदी करण्याचा मार्ग खुला झाला.कलम २९(२)ने धर्म, जात, भाषा किंवा वंशाच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारण्यास प्रतिबंध केला. कलम ३०ने धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था चालवण्याचा अधिकार दिला. सुरुवातीच्या कलम ४५मध्ये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते. ८६व्या घटनादुरुस्तीने हे आणखी पुढे नेत ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार केला. कलम ४६ने वंचित घटकांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण, तर कलम ३५० ने मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणाला पाठबळ दिले. अशा प्रकारे संविधानाने शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली करण्याची पायाभरणी केली.प्रत्येकापर्यंत शिक्षण पोहचवण्यासाठीच्या या प्रवासाची सुरुवात कशी झाली?स्वातंत्र्यानंतर भारताने सर्व मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे स्वप्न पाहिले. १९५० मध्ये संविधानातील कलम ४५ने १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना दहा वर्षांत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून ग्रामीण आणि शाळावंचित भागांत प्राथमिक शाळा उभारण्यावर भर दिला गेला.त्याचा परिणाम म्हणजे प्राथमिक शाळांची संख्या १९५०–५१ मधील २.१० लाखांवरून १९८१–८२ मध्ये सुमारे ४.९५ लाखांवर पोहोचली. प्राथमिक विद्यार्थिसंख्याही १.९२ कोटींवरून ७.३८ कोटी झाली. मुलींचा सहभाग २८.१ टक्क्यांवरून ३८.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला. शिक्षकसंख्या वाढवणे, मोफत शैक्षणिक साहित्य, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि मध्यान्ह भोजनासारख्या उपायांनी शिक्षणाची दारे अधिक खुली झाली. तरीही सर्वांसाठीच्या शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण झाले नव्हते. शाळाबाह्य मुले, गळती, शिक्षकांची कमतरता, मुलींची कमी उपस्थिती आणि ग्रामीण-शहरी दरी ही आव्हाने कायम होती..कोठारी आयोग : शिक्षणाकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टिकोन बदलणारा आयोग१९६४ मध्ये डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला कोठारी आयोग भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील मैलाचा दगड ठरला. १९६४–६६दरम्यान आयोगाने प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत संपूर्ण व्यवस्थेचा आढावा घेतला. शिक्षण हे केवळ नोकरीचे साधन नसून राष्ट्रीय विकास, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे माध्यम असावे, अशी स्पष्ट दिशा आयोगाने दिली.जात, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक स्थिती न पाहता सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी कॉमन स्कूल सिस्टीम ची कल्पना मांडली. देशभर १०+२+३ शैक्षणिक रचनेची शिफारस करण्यात आली. विज्ञान, गणित, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण, कार्यानुभव यावर भर देण्यात आला. मुली आणि वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांची गरजही अधोरेखित झाली. शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ६ टक्के सार्वजनिक खर्चाचे लक्ष्य सुचवण्यात आले. तीन-भाषा सूत्रालाही पाठिंबा देण्यात आला. याच शिफारशींच्या आधारावर १९६८चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आकाराला आले.१९६८ मध्ये मिळाले भारताला पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण!१९६८चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे स्वतंत्र भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेला पहिल्यांदा एक स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा देणारे पाऊल होते. १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य देण्यात आले. जात, धर्म, लिंग, भाषा किंवा आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना समान दर्जाच्या शिक्षणाची संधी मिळावी, हा त्यामागचा महत्त्वाचा विचार होता.तीन-भाषा सूत्र, विज्ञान व गणिताचे शिक्षण आणि उच्च शिक्षणातील संशोधनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले. शिक्षकांची गुणवत्ता, प्रशिक्षण, पात्रता आणि सेवाशर्ती सुधारण्यावरही भर देण्यात आला. त्यामुळे १९६८चे धोरण केवळ अभ्यासक्रम बदलणारे नव्हते; समान संधी, विज्ञाननिष्ठ विचार आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर आधारित शिक्षणव्यवस्थेची चौकट उभारण्याचा तो पहिला राष्ट्रीय प्रयत्न होता..महिला व वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणारे शिक्षण धोरण१९८६चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणजे शिक्षणाची दारे अधिकाधिक भारतीयांसाठी खुली करण्याचा प्रयत्न होता. जात, धर्म, लिंग किंवा प्रदेशाचा भेद न करता दर्जेदार शिक्षण देणे, हा त्याचा केंद्रबिंदू होता. महिलांचे शिक्षण सामाजिक परिवर्तनाचे साधन मानत मुलींची गळती कमी करण्यावर भर देण्यात आला. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर वंचित घटक, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि विशेष सुविधा सुचवण्यात आल्या.प्रौढ शिक्षणाला साक्षरतेसोबत रोजगार, सामाजिक जागरूकता आणि लोकशाही सहभागाशी जोडले गेले. माध्यमिक शिक्षणानंतर रोजगारक्षम कौशल्ये मिळावीत म्हणून व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले. या काळात शिक्षक प्रशिक्षण आणि शिक्षण संस्थांचे बळकटीकरणही महत्त्वाचे ठरले.या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९८७–८८मध्ये ‘ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड’ सुरू झाले. त्यातून प्राथमिक शाळांना वर्गखोल्या, अतिरिक्त शिक्षक, स्वच्छतागृहे, फळे, नकाशे, ग्रंथालय आणि शैक्षणिक साहित्य यांसारख्या मूलभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न झाला. १९९२ मध्ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन द्वारे धोरणाच्या अंमलबजावणीला अधिक स्पष्ट दिशा देण्यात आली.खासगी शिक्षणाची झपाट्याने झालेली वाढ व संधीमधील असमानता१९९१च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेतही मोठा बदल झाला. शिक्षणाकडे केवळ सामाजिक सेवा म्हणून नव्हे, तर मानवी भांडवल, रोजगार आणि गुंतवणुकीचे क्षेत्र म्हणून पाहिले जाऊ लागले. सरकारी संस्थांसोबत खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षणसंस्थांचा वेगाने विस्तार झाला.२०१२–१३ मध्ये देशातील सुमारे ७३ टक्के महाविद्यालये खासगी व्यवस्थापनाखाली होती आणि त्यात सुमारे ६१ टक्के विद्यार्थी शिकत होते. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय आणि माहिती-तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांची मागणी वाढली. IIT, IIM आणि खासगी व्यावसायिक संस्थांमुळे उच्च-कौशल्याच्या संधी वाढल्या; मात्र प्रवेशपरीक्षा, कोचिंग आणि वाढते शुल्क यामुळे स्पर्धाही तीव्र झाली.इंग्रजी माध्यमाला रोजगाराशी जोडले गेल्याने त्याची मागणी वाढली आणि सरकारी प्रादेशिक-माध्यम शाळा व महागड्या खासगी शाळांमधील दरी ठळक झाली. म्हणजेच १९९०नंतर शिक्षणाचा विस्तार झाला, पण समानता आपोआप आली नाही. संधी वाढल्या, मात्र त्यांचा लाभ आर्थिक क्षमता, शहर-गाव आणि सरकारी-खासगी व्यवस्थेनुसार वेगवेगळ्या गटांना वेगवेगळा मिळत राहिला..सर्व शिक्षा अभियानाने शाळेत येणाऱ्यांची संख्या वाढली‘प्रत्येक मुलापर्यंत शाळा’ पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेले सर्व शिक्षा अभियान हे भारताच्या प्राथमिक शिक्षणातील मोठे पाऊल ठरले. ६-१४ वर्षांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या उद्दिष्टाला हे अभियान सुरू झाले. प्रत्येक वस्तीत शाळा, पर्यायी शिक्षणकेंद्र, शाळाबाह्य मुलांना प्रवेश, गळती कमी करणे आणि शिक्षण पूर्ण करण्याचे प्रमाण वाढवणे यावर भर देण्यात आला. वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, शैक्षणिक साहित्य, शिक्षक प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त शिक्षकांसाठी मोठी गुंतवणूक झाली.२००५ ते २०१५दरम्यान शाळाबाह्य मुलांची संख्या १.३४ कोटींवरून ६०.६४ लाखांवर आली. २००८ मध्ये ९८ टक्क्यांहून अधिक मुलांना घरापासून एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शाळा उपलब्ध होती. ही आकडेवारी सुधारली असली तरी शिक्षणाची गुणवत्ता किती वाढली हा सुध्दा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २०१४ मध्ये इयत्ता पाचवीतील केवळ ४८.१ टक्के ग्रामीण मुले इयत्ता दुसरीच्या पातळीवरील मजकूर वाचू शकत होती. त्यामुळे प्रवेशवाढीनंतरही गुणवत्तेचे आव्हान देशामसोर तेव्हाही कायम होते.RTE २००९ : शिक्षणाला मिळाला कायदेशीर हक्क२००९चा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील मोठा बदल ठरला. २६ ऑगस्ट २००९ रोजी मंजूर झालेला आणि १ एप्रिल २०१०पासून लागू झालेल्या या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदेशीर अधिकार दिला. सुरवातीचे शिक्षण किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारता येणार नव्हते. शाळांसाठी वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान, शिक्षकसंख्या आणि विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसाठीही मानके निश्चित करण्यात आली.खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखण्याची तरतूद करण्यात आली. या लहान मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात प्रवेशपरीक्षा, देणगी, शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावरही बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे ‘शाळेत प्रवेश’ हा केवळ संधी न राहता कायदेशीर हक्क बनला. मात्र प्रवेश वाढला तरी गुणवत्तेचे आव्हान कायम राहिले. ASER रिपोर्ट नुसार २०१४ मध्ये इयत्ता पाचवीतील केवळ ४८.१ टक्के ग्रामीण मुले इयत्ता दुसरीच्या पातळीवरील मजकूर वाचू शकत होती. म्हणजे RTEने शाळेचे दार उघडले; आता त्या शाळांमध्ये मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा काही प्रमाणात अजूनही कमकुवतच होता..स्मार्टफोनपासून AIपर्यंत शिक्षणाचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर२०१०नंतर तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाची पद्धत बदलू लागली. स्मार्ट-क्लासरूम, प्रोजेक्टर, शैक्षणिक ॲप्स, व्हिडिओ आणि ऑनलाइन परीक्षांमुळे शिकणे अधिक सोपे आणि रंजक झाले. SWAYAMवर इयत्ता नववीपासून पदव्युत्तर स्तरापर्यंत ऑनलाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध झाले, तर DIKSHAवर शिक्षक प्रशिक्षणाची सामग्री मिळू लागली. कोविडच्या काळात शाळा बंद असतानाही मोबाइल, ऑनलाइन वर्ग, टीव्ही आणि रेडिओच्या मदतीने शिक्षण सुरू ठेवण्यात आले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये स्मार्टफोनची उपलब्धता २०१८मधील ३६.५ टक्क्यांवरून २०२०मध्ये ६१.८ टक्क्यांपर्यंत वाढली. मात्र तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत समान पोहोचले नाही. इंटरनेट, वीज, मोबाइल आणि डिजिटल कौशल्यांची कमतरता अजूनही अनेकांसाठी अडथळा आहे. आता AIमुळे घर बसल्या अनेक गोष्टी शिकता येतात मात्र डेटा-सुरक्षा आणि चुकीच्या माहितीची आव्हानेही आहेत. म्हणजेच तंत्रज्ञानाने शिक्षणाचा विस्तार केला, पण समान शिक्षणाची संधी डिजीटल डिव्हाइडच्या आव्हानामुळे आजही आव्हानच आहे.NEP २०२० : पाठांतरापासून स्कीलबेस शिक्षणाकडे भारताची वाटचालराष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP २०२०)ने भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेला आधुनिक आणि लवचिक दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. १०+२ रचनेऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी रचना सुचवण्यात आली आहे. म्हणजे शिक्षणाची सुरुवातच खेळ, कृती आणि अनुभवातून करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक मुलाने इयत्ता तिसरीपर्यंत वाचन, लेखन आणि मूलभूत गणित आत्मसात करावे, असे या शिक्षण व्यवस्थेचे ध्येय आहे. शक्य असेल तेथे किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्यावर भर आहे. कला, विज्ञान, वाणिज्य आणि व्यावसायिक शिक्षणातील भिंती कमी करून बहुविषयक शिक्षण आणण्याचा प्रयत्न या प्रयोगा द्वारे झाला आहे. इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण आणि इंटर्नशिपचा अनुभव देण्याची दिशा देण्यात आली. उच्च शिक्षणात Multiple Entry-Exit, Academic Bank of Credits आणि लवचिक अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात येता-जाता येईल. भारतीय भाषा, ज्ञानपरंपरा, संशोधन आणि डिजिटल शिक्षणालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे NEP २०२०चा भर पाठांतरापेक्षा कौशल्य, अनुभव, लवचिकता आणि सर्वांगीण विकासावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.