Premium|Nishad Naravane's Journey : निषाद नरवणेचा प्रेरणादायी प्रवास; भारतीय जिम्नॅस्टिक्ससाठी आशेची नवी किरण

सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.comभारतीय खेळाडू क्रिकेट, हॉकी, मुष्टियुद्ध, नेमबाजी, बुद्धिबळ अशा काही मोजक्या खेळ प्रकारात चमकू शकतात. बास्केटबॉल, व्हॉलिबॉल, टेनिस एकेरी, १०० मीटर पळणे म्हणजेच ट्रॅक अँड फिल्ड वगैरे खेळ प्रकारात नाव नाही कमवू शकत. खास करून पोहणे आणि जिम्नॅस्टिक्सच्या खेळ प्रकारात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय खेळाडूने मोठी कामगिरी केल्याचे चटकन ऐकिवात येत नाही. प्रथम अभिनव बिंद्राने भारताला ऑलिंपिक सुवर्णपदक मिळवून दिले. नंतर नीरज चोप्राने भालाफेकीत सुवर्णपदक कमावले. इतकेच काय दीपा करमाकर सारख्या जिमनॅस्टने भारतीय खेळाडू या खेळातही कमाल करून दाखवू शकतात याची झलक दिली. हे सांगण्याचे कारण असे आहे, की भारतीय कनिष्ठ जिम्नॅस्टिक्स संघाने एक अशी कमाल कामगिरी याच महिन्यात नव्हे तर अगदी काही दिवसांपूर्वी करून दाखवली. जी आपल्या नजरेत किंवा ऐकण्यात आली नाही. त्याचे कारण असे होते, की एकीकडे क्रिकेटचा रगडा चालू असताना दुसरीकडे फिफा फुटबॉल विश्वचषक चालू असल्याने माध्यमांची नजर तिकडेच आहे. परिणामी या भारतीय संघाच्या कामगिरीला योग्य प्रसिद्धी मिळाली नाही. नक्की काय केले या संघातील खेळाडूंनी हे कळावे म्हणून हा लेख तुमच्या समोर मांडतोय.पुण्यातील नरवणे नावाचे कुटुंब. आईवडील दोघे उच्च शिक्षित. त्यांनी निषाद नावाच्या आपल्या एकुलत्या एक मुलाला चार वर्षांचा असतानाच खेळायला मैदानावर पाठवले. नंतर पोहण्याच्या प्रशिक्षणाला पाठवले. निषादला पोहता यायला लागले तरीही त्याचे मन तलावावर रमत नव्हते. म्हणून मग मिलिंद नरवणेने निषादला पुण्यातील मिलेनियम शाळेतील जिम्नॅस्टिक्स प्रशिक्षणाला घातले. निषादचे पहिले प्रशिक्षक अजित करांडे होते. ज्यांनी या खेळातील प्रशिक्षणाचा जोरदार आणि शास्त्रीय अभ्यास केला होता. चांगल्या वातावरणातील प्रशिक्षण केंद्रात तज्ज्ञ प्रशिक्षकाच्या देखरेखीखाली निषाद नरवणेची प्रगती झपाट्याने झाली. दोन वर्षांतच करांडे सरांबरोबर निषादने सातव्या वर्षी फिलिपिन्समधील स्पर्धेत भाग घेतला. कमावते असल्याने नरवणे दांपत्याने मुलाच्या प्रगतीसाठी योग्य निधी सतत साठवत उपलब्ध करून दिला..प्रशिक्षकांनी जिम्नॅस्टिक्सच्या सहाही खेळ प्रकारांचे प्रशिक्षण निषाद नरवणेला देताना कठोर मेहनत करून घेतली. सहा प्रकार कोणते आहेत ते लक्षात घ्या. १) फ्लोअर एक्सरसाइज जिम्नॅस्ट मऊ आणि लवचीक जमिनीवर विविध कसरती, उड्या आणि कोलांट उड्या करतात. २) पोमेल हॉर्स एका हँडल असलेल्या घोड्यासारख्या उपकरणावर हातांचा आधार घेऊन शरीराचा समतोल राखत गोल फिरण्याची कसरत केली जाते. ३) स्टील रिंग्ज (रोमन रिंग्ज्): लटकणाऱ्या दोन गोल कड्यांना पकडून हातांच्या प्रचंड ताकदीवर विविध स्थिर आणि कठीण पोझ दिल्या जातात. हातांची ताकद आणि त्याला शरीराचा तोल साधण्याचे आव्हान या खेळात तपासले जाते. ४) व्हॉल्ट म्हणजे धावत जाऊन स्प्रिंगबोर्डच्या मदतीने हवेत झेप घेत, उपकरणावर हात टेकून कसरत करत लांब उडी मारली जाते. ५) पॅरलल बार्स म्हणजेच समांतर असलेल्या दोन खांबांवर हातांच्या जोरावर झोके, कसरती आणि कठीण स्टंट्स केले जातात. ६) शेवटचा प्रकार म्हणजे हॉरिझॉन्टल बार या खेळात जमिनीपासून विशिष्ट उंचीवर आडवा लावलेला एकच बार पकडून, जिम्नॅस्ट हवेत गिरक्या घेत कसरती करतात. सलग १० वर्ष करांडे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली निषाद नरवणेने जिम्नॅस्टिक्स खेळाची आराधना केली.नुकत्याच भारतीय ज्युनिअर पुरुष कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स संघाने चीनमधील झुनयी येथे झालेल्या १९व्या आशियाई जिम्नॅस्टिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेतला. ज्यात निषाद नरवणेची निवड झाली हाती, भारतीय संघाने चीन आणि जपानसारखे दर्जेदार संघ भाग घेत असताना सांघिक स्पर्धेत चक्क ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवत कांस्य पदक पटकावले आणि या खंडीय सांघिक स्पर्धेत भारताने आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली आहे..हा टप्पा गाठणाऱ्या पाच सदस्यीय भारतीय संघात खालील पाच सदस्यांचा समावेश होता. त्यांची खासियत कशी होती ते बघा.हर्षित दामोदरन संघातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारी जिम्नॅस्ट म्हणून उदयास आला, वैयक्तिक फ्लोअर आणि व्हॉल्टच्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला आणि व्हॉल्टमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. निषाद नरवणेने ऑल-अराउंड स्कोअरमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. अक्षत बजाज व्हॉल्टच्या अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला आणि सांघिक पदक मिळवण्यात त्याचे महत्त्वाचे योगदान होते. एस. के. नबीघ अलीने कांस्यपदक मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अष्टपैलू गुण मिळवून दिले. मोहम्मद झैद अन्सारीने विविध उपकरणांवर दमदार सादरीकरण केले. सुवर्णपदक विजेता चीन आणि रौप्यपदक विजेता जपान यांच्या पाठोपाठ, संघाने एकूण २२४.४९३ गुण मिळवून तिसरे स्थान पटकावले.ज्या खेळात भारतीय खेळाडूंनी अभावाने निर्णायक चांगली कामगिरी केल्याचा इतिहास होता, त्याच जिम्नॅस्टिक्सच्या खेळात भारतीय तरुण संघाने अशक्य ते शक्य करून दाखवणारी कामगिरी करून देशाला पहिले कांस्य पदक मिळवून दिले आहे. पुण्यातील १५ वर्षी निषाद नरवणेची दहा वर्षांची मेहनत कामी आली आहे. त्याच्या प्रशिक्षकांनी करून घेतलेल्या कष्टाचे फळ मिळाले आहे. प्रत्यक्ष भेटल्यावर निषाद नरवणे या कामगिरीने आनंदी आहे पण समाधानी नाहीये ही सर्वांत जमेची बाजू मला वाटते. मला ऑलिंपिक आणि आशियन स्पर्धात भारताचे नुसते प्रतिनिधित्व करायचे नाही तर जिम्नॅस्टिक्सच्या खेळात मोठ्या स्पर्धेत भारताला पदक मिळवून द्यायचे आहे. मला माझ्या पालकांचा पाठिंबा आहे आणि माझे प्रशिक्षक करांडे सरांचे मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद आहे, विश्वासाने निषाद नरवणे बोलून गेला तेव्हा अभिमान वाटला तसेच खात्री वाटली की हे शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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