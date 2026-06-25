Premium|Study Room : मान्सूनचा वेग मंदावला तरी दुष्काळाचा धोका किती? हवामान बदल, एल निनो आणि शेतीवरील परिणामांचा सखोल वेध

लेखक - सुदर्शन कुडचेभारतातील पावसाळा हा केवळ हवामानाचा भाग नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. देशातील वार्षिक पर्जन्यमानापैकी सुमारे सत्तर टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत पडतो. देशातील जवळपास निम्मी शेती आजही थेट पावसावर अवलंबून आहे. धरणांमधील पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलविद्युत निर्मिती आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील मागणी यांवरही पावसाळ्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे पावसाळ्याच्या आगमनात किंवा त्याच्या प्रगतीत होणारा विलंब हा केवळ हवामानाचा विषय राहत नाही, तर तो शेती आणि अर्थव्यवस्थेशीही जोडला जातो.यंदा पावसाळ्याचा वेग का मंदावला?यंदा दक्षिण-पश्चिम पावसाळ्याने केरळमध्ये चार जून रोजी प्रवेश केला. त्यानंतर काही भागांत त्याची प्रगती जलद झाली. मात्र, मध्य आणि उत्तर भारताकडे जाताना त्याचा वेग काही दिवसांसाठी मंदावल्याचे दिसून आले. हवामान विभागाच्या मते, पश्चिमेकडून येणाऱ्या हवामान प्रणाली, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाची प्रभावी क्षेत्रे वेळेवर निर्माण न होणे आणि वातावरणातील वाऱ्यांच्या बदलत्या दिशा यांमुळे पावसाळ्याच्या प्रगतीत तात्पुरता खंड पडू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, अशी परिस्थिती अनेक वर्षे दिसून आली असून, सुरुवातीच्या विलंबाचा अर्थ संपूर्ण हंगाम प्रतिकूल ठरेल असा होत नाही..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.हवामान विभागाचा यंदाचा अंदाजभारतीय हवामान विभागाने यंदाच्या जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील देशव्यापी पर्जन्यमान दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे नव्वद टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जून महिन्यातील पर्जन्यमानही सरासरीपेक्षा कमी राहू शकते, असे विभागाने नमूद केले आहे. तसेच प्रशांत महासागरातील उष्णतेच्या वाढत्या स्थितीमुळे जागतिक हवामानावर परिणाम करणाऱ्या नैसर्गिक प्रक्रियेचा प्रभाव यंदाच्या पावसाळ्यावर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.काही महत्त्वाची तथ्येभारतातील वार्षिक पावसाचा बहुतांश भाग केवळ चार महिन्यांत पडतो. देशातील जवळपास पन्नास टक्के लागवडीयोग्य क्षेत्राला हमी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळातील विलंबामुळे भात, कापूस, सोयाबीन, मका आणि कडधान्यांच्या पेरणीवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. यंदा जून महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसांत देशातील एकूण पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा सुमारे सव्वीस टक्क्यांनी कमी नोंदवले गेले, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी हवामान विभागाच्या आकडेवारीच्या आधारे दिली आहे..हवामान बदलाचा वाढता प्रभावगेल्या काही दशकांत पावसाचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. पूर्वी मध्यम स्वरूपाचा सलग पाऊस पडत असे. आता अल्प कालावधीत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ कोरडा काळ अशी स्थिती अनेक भागांत दिसून येते. त्यामुळे एकूण पर्जन्यमान समाधानकारक असले, तरी त्याचे वितरण असमतोल राहते. याचा परिणाम शेती, भूजल पुनर्भरण आणि शहरी पूरस्थिती या तिन्ही क्षेत्रांवर होतो. हवामान अभ्यासकांच्या मते, भविष्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीची अचूक तारीख सांगण्यापेक्षा पावसाचे वितरण आणि तीव्रतेचा अंदाज अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.विलंब म्हणजे दुष्काळ नव्हेपावसाळ्याच्या प्रगतीत काही दिवसांचा खंड पडणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. अनेक वेळा सुरुवातीला पावसाचा वेग मंदावतो. परंतु जूनच्या उत्तरार्धात आणि जुलैमध्ये पावसाला पुन्हा गती मिळते. त्यामुळे सुरुवातीच्या विलंबाकडे दुष्काळाचे संकेत म्हणून पाहण्यापेक्षा तो व्यापक हवामान प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे. हवामान विभागानेही पुढील काही दिवसांत पावसाळा देशाच्या आणखी भागांत पुढे सरकण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे..समारोपभारतासाठी पावसाळा हा केवळ ऋतू नसून अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या आगमनातील विलंब नैसर्गिकरीत्या चिंता वाढवणारा असला, तरी त्याचे मूल्यमापन संपूर्ण हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक आहे. बदलत्या हवामानाच्या काळात अधिक अचूक हवामान अंदाज, जलसंधारण, हवामानाशी सुसंगत शेतीपद्धती आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी नियोजन यांद्वारे अशा अनिश्चित परिस्थितींचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.