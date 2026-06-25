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Premium|Study Room : मान्सूनचा वेग मंदावला तरी दुष्काळाचा धोका किती? हवामान बदल, एल निनो आणि शेतीवरील परिणामांचा सखोल वेध

Monsoon Delay Impact : पावसाळ्याच्या प्रगतीतील तात्पुरत्या मंदीमुळे चिंता वाढली असली, तरी हवामान तज्ज्ञांच्या मते सुरुवातीचा विलंब संपूर्ण हंगाम प्रतिकूल ठरण्याचे निश्चित संकेत मानता येत नाहीत.
Monsoon Delay Impact

Monsoon Delay Impact

esakal

स्टडीरूम
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लेखक - सुदर्शन कुडचे

भारतातील पावसाळा हा केवळ हवामानाचा भाग नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. देशातील वार्षिक पर्जन्यमानापैकी सुमारे सत्तर टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत पडतो. देशातील जवळपास निम्मी शेती आजही थेट पावसावर अवलंबून आहे. धरणांमधील पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलविद्युत निर्मिती आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील मागणी यांवरही पावसाळ्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे पावसाळ्याच्या आगमनात किंवा त्याच्या प्रगतीत होणारा विलंब हा केवळ हवामानाचा विषय राहत नाही, तर तो शेती आणि अर्थव्यवस्थेशीही जोडला जातो.

यंदा पावसाळ्याचा वेग का मंदावला?

यंदा दक्षिण-पश्चिम पावसाळ्याने केरळमध्ये चार जून रोजी प्रवेश केला. त्यानंतर काही भागांत त्याची प्रगती जलद झाली. मात्र, मध्य आणि उत्तर भारताकडे जाताना त्याचा वेग काही दिवसांसाठी मंदावल्याचे दिसून आले. हवामान विभागाच्या मते, पश्चिमेकडून येणाऱ्या हवामान प्रणाली, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाची प्रभावी क्षेत्रे वेळेवर निर्माण न होणे आणि वातावरणातील वाऱ्यांच्या बदलत्या दिशा यांमुळे पावसाळ्याच्या प्रगतीत तात्पुरता खंड पडू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, अशी परिस्थिती अनेक वर्षे दिसून आली असून, सुरुवातीच्या विलंबाचा अर्थ संपूर्ण हंगाम प्रतिकूल ठरेल असा होत नाही.

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