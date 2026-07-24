Premium|Changing Indian Music Market : ३० सेकंदाच्या गाण्याच्या भागाने म्युझिक इंडस्ट्री बदलतेय; स्वतंत्र संगीकार आणि प्रादेशिक गाण्यांना चांगले दिवस

पुणे - एकेकाळी एखाद्या गायकाला किंवा संगीतकाराला मोठ्या म्युझिक लेबलची साथ मिळाल्याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचणं जवळपास अशक्य होतं. तर भारतीय संगीत म्हणजे प्रामुख्याने हिंदी चित्रपट संगीत, अशीच समज होती पण प्रादेशिक भाषांमधील संगीत हा भारतीय बाजारातील सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग आहे. तसेच संगीतकार गायक आता कोणत्याही मोठ्या कंपनीच्या मदतीशिवाय आपल्या गाण्याच्या जोरावर मोठे होऊ लागले आहे. भारतीय बाजार जगातील Top 15 music markets पैकी एक आहे. त्यामुळेच यामध्ये काळानुसार बदल कसा झाला हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. आज ‘कनमनी’ हे तमिळ गाणं सगळ्याच भाषेचे लोक का ऐकतात, तर गुलाबी साडी या गाण्यावर अमेरिकेतील तरूणाई देखील का नाचते.., भारतातील संगीत कसं बदलतं आहे, त्यासोबतच त्याची नवी बाजारपेठ कशी बदलते आहे, यामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा सहभाग कसा आहे आणि आता चार ते पाच कडव्याच्या गाण्यऐवजी लोकांना ३० सेकंदाची गाण्यातल्या त्या एका भागाची भुरळ का पडली आहे या सगळ्याविषयी या सकाळ+ च्या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया. Global Music Report, , YouTube Culture & Trends Reports अशा रिपोर्टसच्या माध्यमातून हा भारतीय संगीताच्या आवडीचा तसाच बाजरपेठेचा प्रवास कसा बदलतोय हे समजून घेऊया.. .कॅसेट ते स्ट्रीमिंगपर्यंतचा संगीत ऐकण्याचा प्रवासपहिला टप्पा : कॅसेट, सीडी आणि रेडिओ. या काळात संगीत ऐकण्यासाठी एखादंच भौतिक माध्यम विकत घ्यावं लागत असे. अल्बम हा संगीत उद्योगाचा केंद्रबिंदू होता.दुसरा टप्पा : एमपी३ आणि डाउनलोड्स. इंटरनेट आल्यानंतर लोकांनी निवडक गाणी डाउनलोड करून ऐकायला सुरुवात केली. आयपॉडसारख्या उपकरणांनी वैयक्तिक संगीतसंग्रहाची संकल्पना लोकप्रिय केली.तिसरा टप्पा हा अत्यंत कमी कालावधीचा ठरला. यामध्ये २०१५ पासून ते २०१७ पर्यंतचा म्हणजे साधारण तीन ते चार वर्षांचाच कालावधी होता. पण या काळात खूप मोठ्या प्रमाणात बदलाला सुरूवात झाली. स्ट्रीमिंगचा हा काळ. स्मार्टफोन आणि स्वस्त इंटरनेटमुळे Spotify, YouTube Music, JioSaavn, Gaana, Wynk आणि Amazon Music सारख्या सेवांनी संगीत ऐकण्याची पद्धतच बदलून टाकली. गाणी डाउनलोड करण्याऐवमजी ती थेट ऑनलाइन ऐकण्याची सवय लागली.तर सध्या सुरू असेलेला हा चौथा टप्पा म्हणता येईल. शॉर्ट-फॉर्म डिस्कव्हरीचा हा काळ. आज अनेक गाणी आधी Instagram Reels, YouTube Shorts किंवा इतर शॉर्ट-व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होतात आणि त्यानंतर स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर त्यांची लोकप्रियता वाढते. .Spotify Wrapped Spotify Wrapped मधील ट्रेंड्सवरून दिसून येतं की...Spotify दरवर्षी Spotify Wrapped या नावाने वर्षभरातील ऐकण्याच्या सवयींचा डेटा प्रसिद्ध करते. भारतातील Wrapped मधून गेल्या काही वर्षांत काही ठळक ट्रेंड दिसून आले आहेत. त्यातला पहिला ट्रेंड म्हणजे भारतीय श्रोते आता एकाच भाषेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. हिंदीसोबत पंजाबी, तमिळ, तेलुगू, मराठी, मल्याळम आणि इंग्रजी गाणी एकाच प्लेलिस्टमध्ये ऐकली जात आहेत. दुसरा पंजाबी संगीताचा प्रभाव राष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड वाढला आहे. पूर्वी विशिष्ट प्रदेशापुरतं मर्यादित असलेलं पंजाबी संगीत आता देशभरातील प्लेलिस्टमध्ये स्थान मिळवत आहे. तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे चित्रपट संगीत अजूनही लोकप्रिय असलं तरी स्वतंत्र कलाकारांची गाणी सातत्याने लोकप्रिय होत आहेत.Independent Music चा उदयभारतीय संगीत उद्योगात गेल्या दशकात झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे Independent Music चा उदय. एकेकाळी एखाद्या गायकाला किंवा संगीतकाराला मोठ्या म्युझिक लेबलची साथ मिळाल्याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचणं जवळपास अशक्य होतं. आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.Spotify, YouTube Music, Apple Music आणि इतर डिजिटल वितरण सेवांमुळे कलाकार स्वतःचं गाणं जगभर प्रदर्शित करू शकतो.याच बदलाकडे यूकेस्थित मीडिया, संगीत आणि मनोरंजन उद्योगाचा अभ्यास करणारी संशोधन संस्था MIDiA Research नेही विशेष लक्ष वेधलं आहे. संस्थेच्या अभ्यासानुसार, स्ट्रीमिंगमुळे स्वतंत्र कलाकार आणि लहान रेकॉर्ड लेबल्सना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. आज श्रोत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रेडिओ किंवा टीव्ही हा एकमेव मार्ग राहिलेला नाही; डिजिटल प्लॅटफॉर्मने तो अडसर दूर केला आहे.भारतात अनुव जैन, प्रतीक कुहाड, किंग यांसारख्या कलाकारांनी सोशल मीडिया आणि स्ट्रीमिंगच्या बळावर स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांचं यश हे केवळ कलाकारांचं यश नाही, तर बदललेल्या संगीत उद्योगाचं प्रतीक आहे. .Premium|Content Creator: भारतातील YouTube Creator Economy किती मोठी झाली आहे? भविष्यात यातून शाश्वत उत्पन्न मिळू शकेल..?.स्ट्रीमिंगच्या युगात संगीताचं अर्थकारण कसं बदललं?IFPI च्या Global Music Report 2025 नुसार, २०२४ मध्ये जागतिक रेकॉर्डेड म्युझिक उद्योगाचा महसूल ४.८ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ₹२.४८ लाख कोटींवर पोहोचला. या महसुलापैकी तब्बल ६९ टक्के म्हणजेच सुमारे १.७१ लाख कोटी रूपयांचा महसूल फक्त स्ट्रीमिंगमधून आला. यामध्ये पेड सबस्क्रिप्शन आणि जाहिराताधारित अशा दोन्ही प्रकारच्या स्ट्रीमिंगचा समावेश आहे. ज्यामध्ये सबस्क्रिप्शनमधून ९.५ टक्के तर जाहिरातीतून १.२ टक्के महसूल मिळाला. Spotify Premium, YouTube Music Premium, Apple Music किंवा Amazon Music सारख्या सेवांमधून मिळणारा महसूल आता रेकॉर्ड कंपन्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा स्रोत ठरला आहे.IFPI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी Victoria Oakley यांनी Global Music Report 2025 मध्ये नमूद केलं आहे की, स्ट्रीमिंगमुळे कलाकारांमध्ये गुंतवणूक वाढली असून संगीत उद्योग सातत्याने वाढतो आहे. पण AI च्या काळात कलाकारांच्या कॉपीराइट आणि बौद्धिक संपदेचं संरक्षण अत्यावश्यक आहे.भारतीय नागरिकांचा गाणं शोधण्याचा नेमका पॅटर्न काय आहे?IFPI च्या Engaging with Music या जागतिक अभ्यासानुसार, भारतातील इंटरनेट वापरकर्ते संगीत शोधण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी एकापेक्षा अधिक माध्यमांचा वापर करतात. व्हिडिओ स्ट्रीमिंग विशेषतः YouTube आणि ऑडिओ स्ट्रीमिंगसाठी Spotify, JioSaavn यांसारखे प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करतात. अनेक नागरिक एखादं अप्लिकेशन फोनमध्ये घेण्यापेक्षाही युट्यूब किंवा ब्राऊजर वापरून गाणी ऐकणं जास्त पसंत करतात.गाण्यांच्या निवडित अल्गोरिदमचा कसा रोल?पुर्वी कोणतं गाणं ऐकायचं, कोणता अल्बम निवडायचा हे गायक, संगीतकार किंवा अल्बम वरून आपण स्वत: ठरवत होतो. आज अल्गोरिदम श्रोत्यांच्या ऐकण्याच्या पॅटर्नचा अभ्यास करून त्यांना त्या प्रकारची गाणी सुचविण्यास सुरूवात केली आहे. म्हणजे तुम्ही रोमॅन्टिक गाणी ऐकली की पुढची गाणी सुद्धा तशीच येतात. किंवा एखाद्या संगीतकाराचं गाणं ऐकलं की पुढची गाणीही त्याचीच सुचवली जातात.Spotify च्या Discover Weekly, Release Radar, Daily Mix आणि AI DJ सारखी फीचर्स याच तत्त्वावर काम करतात. YouTube Music आणि Apple Music देखील वैयक्तिक पसंतीनुसार शिफारसी देतात. यामुळे संगीत शोधण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बदलली आहे. श्रोत्याला एखाद्या कलाकाराचं नाव माहित नसतानाही अल्गोरिदम त्याच्यासमोर नवीन कलाकार आणतो.याच बदलाचा यूकेमधील संशोधन संस्था MIDiA Research ने अभ्यास केला आहे.. संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक Mark Mulligan यांच्या मते, संगीत उद्योग आता अशा टप्प्यात पोहोचला आहे जिथे Playlist Culture ही Album Culture पेक्षा अधिक प्रभावी ठरत आहे. म्हणजे लोक संपूर्ण अल्बम ऐकण्यापेक्षा मूडनुसार तयार केलेल्या प्लेलिस्ट ऐकण्याला अधिक पसंती देत आहेत. आज Morning Motivation, Workout Mix, Lo-fi Evening, Romantic Hindi, Marathi Hits किंवा Focus Music अशा प्लेलिस्ट जास्त लोकप्रिय आहेत.पण यामुळे कलाकारांसमोरील आव्हानदेखील बदललं आहे. केवळ चांगला अल्बम तयार करणं एवढंच पुरेसं नाही; तर गाण्यानं विविध प्लेलिस्टमध्ये स्थान मिळवणं हेदेखील महत्त्वाचं ठरतं आहे..Premium|3 hours take down rule: \nखोटा किंवा चुकीचा कंटेट तीन तासाच्या आत काढावा लागणार..!.स्थानिक भाषेतील संगीताची क्रेझकाही वर्षांपूर्वी भारतीय संगीत म्हणजे फक्त हिंदी चित्रपट संगीत अशीच ओळख होती. पण स्ट्रीमिंगने हे चित्र पूर्णपणे बदललं. Spotify India, YouTube आणि IFPI च्या निरीक्षणांनुसार, प्रादेशिक भाषांमधील संगीत हा भारतीय बाजारातील सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग आहे.यामध्ये मराठी, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, भोजपुरी, हरियाणवी, गुजराती या सर्व भाषांतील संगीताचा समावेश आहे. यामागे दोन मोठी कारणं आहेत. पहिलं, स्मार्टफोन आणि स्वस्त इंटरनेटमुळे देशभरातील लोकांना त्यांच्या भाषेतील संगीत सहज उपलब्ध झालं. तर दुसरं, अल्गोरिदम आता भाषेपेक्षा श्रोत्यांच्या आवडीनिवडीवर आधारित गाणी सुचवतात. त्यामुळे पुण्यातील श्रोता तमिळ गाणं ऐकतो, तर चेन्नईतील श्रोता मराठी लोकगीत ऐकू शकतो.गाण्यातील १५–३० सेकंदांचा भाग महत्वाचा का ठरतोय?Instagram Reels आणि YouTube Shorts यांनी संगीत उद्योगाचं गणित बदलून टाकलं आहे. आज एखादं गाणं लोकप्रिय होण्यासाठी ते संपूर्ण ऐकलं जाण्यापेक्षा त्यातील १५ ते ३० सेकंदांचा भाग व्हायरल होणं अधिक महत्त्वाचं ठरत आहे. यामुळे संगीत कंपन्यांनी गाण्यांच्या रचनेतही बदल केले आहेत. म्हणजे, सुरुवातीपासूनच हुक तयार करणे, लक्ष वेधणारा कोरस लवकर आणणे, गाण्याची लांबी कमी ठेवणे.Luminate च्या वार्षिक अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय गाण्यांचा सरासरी कालावधी कमी होत चालला आहे. कारण स्ट्रीमिंगमध्ये Skip हा एक महत्त्वाचा निर्देशक झाला आहे. जर श्रोत्याने पहिल्या काही सेकंदांत गाणं बदललं, तर प्लॅटफॉर्मच्या सजेशन्सवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. .पुढील दशकात कोणते ट्रेंड दिसू शकतात?MIDiA Research, Deloitte आणि IFPI यांच्या विश्लेषणानुसार पुढील काही वर्षांत संगीत उद्योगात हे बदल अपेक्षित आहेत. यामध्ये..१. Regional Music आणखी मजबूत होईल२. Independent Artists चा प्रभाव वाढेल३. AI अधिक पर्सनलाइज अनुभव देईल४. Social Media आणि Streaming यांचं नातं अधिक घट्ट होईल५. Voice Search वाढेलथोडक्यात स्ट्रीमिंगमुळे प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचे संगीत ऐकायला मिळण्यासोबतच स्वतंत्र कलाकारांना संधी मिळाली आहे आणि प्रादेशिक भाषांना नवं व्यासपीठ मिळालं आहे. त्यामुळे म्युजिक या विषयात गेली अनेक वर्ष जी काहीच कंपन्यांची एकाधिकारशाही होती ती बऱ्यापैकी संपुष्टात आली आहे.-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.