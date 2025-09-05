Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा होता!

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comठाणे कारागृहाभोवतालच्या दगडी भिंती म्हणजे एखाद्या किल्ल्याच्या तटबंदीसारखी उंच दगडी तटबंदी. किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजासारखा भव्य मजबूत लोखंडी दरवाजा. तो इतका मजबूत असतो, की उघडायलाच पाच-सहा मजबूत गडी हवेत. किल्ल्याचं ठीक आहे, आत तमाम प्रजा असते. त्या दगडी भव्यतेत प्रजेची काळजी असते. परंतु कारागृहाला भव्य लोखंडी दरवाजा असण्यामागे आतल्या कैद्यांची काळजी यापेक्षाही बाहेरच्या समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तींना जेरबंद करून समाज आणि कारागृह अशी अभेद्यता निर्माण करणं, हाच हेतू अधिक असावा. इथे आतल्या प्रजेची नाही, तर बाहेरच्या समाजाची काळजी अधिक असते. दोन-एक तास वाट पाहिल्यानंतर अखेर ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या त्या भल्यामोठ्या दरवाजातील खिडकीसारखा असणारा पोटदरवाजा उघडला. आम्ही कारागृहात पाऊल टाकेपर्यंत दहा वाजून गेले होते. आत गेल्यावर उजवीकडे आणि डावीकडे काही पायऱ्या चढून उंचावर तुरुंग अधिकाऱ्यांचे कार्यालय. दोन्ही बाजूंना कारागृह अधिकाऱ्यांचे उंचीवर असलेले कक्ष. ते इतक्या उंचीवर होते, की कैद्याला त्याच्या सामाजिक खुजेपणाची जाणीव व्हावी. श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद दरवाजापासूनच सुरू झाला..कारागृहातलं वातावरण... तिथे कैद्यांना मिळणारी हिडीस-फिडीस वागणूक... तिथल्या वेगवेगळ्या बराकमध्ये कोंडलेल्या जीवनाच्या असंख्य कहाण्या... तिथल्या आठही दिशांमधून येणारे विविध दर्प... हे सारं तुलनेपलीकडलं, सांगण्यापलीकडलं होतं... समाजाला हानिकारक ठरणारे संभाव्य वा हानिकारक ठरलेले म्हणून कायद्याने ‘समाजविघातक’ असं ‘लेबल’ लावलेले सारे ‘कारागृह’ नावाच्या त्या वास्तूत एकत्रित कोंडलेले होते... परंतु कारागृहही बाहेरच्या मोठ्या समाजाची एक छोटी प्रतिकृतीच होती..सुरुवातीला आम्हाला उजव्या बाजूच्या कक्षात एकेक करून बोलावलं. आमच्या नावाची पडताळणी केली. आम्ही कोणत्या गुन्ह्याखाली कारागृहात आलो आहोत त्याची माहिती घेतली. रजिस्टरचे तोंड त्यांच्या बाजूलाच करून आमच्या हाताचा अंगठा घेतला, त्यामुळे तो उलटाच उमटला. आमचा अंगठा घेतल्यावर दुसऱ्या बाजूला जो उंचवटा होता त्या ठिकाणी आम्हाला जायला सांगण्यात आलं. सगळीकडे करारी आवाजातला, दरडावणीतला सूर. आपण कैदी आहोत याची सतत बोचणी देणारी व्यवस्था जागोजागी अद्ययावत. कारागृहात येता-जाता भस्सकन अंगावर खेकसणारे आवाज. जीवनातले दबलेले, साचलेले सर्व नैराश्य, अहंकार, राग याचा निचरा करण्याचं कारागृह हे अधिकाऱ्यांचं हक्काचं ठिकाण. त्यामुळे तो निचरा कैद्यांवर होत असे.तिथे गेल्यानंतर आमच्याकडे असलेलं सर्व सामान जमा करण्यात आलं. त्यात पेन आणि घड्याळ ही माझी कमजोरी. म्हणजे जर हाताला घड्याळ नसेल आणि खिशाला पेन नसेल, मग भले ते घड्याळ बंद का असेना आणि पेनात रिफील का नसेना; परंतु हाताला घड्याळ आणि खिशाला पेन हवंच अन्यथा मला उगाच अनामिक अस्वस्थता येते. माझं पेन आणि घड्याळ त्या ठिकाणी जमा करण्यात आलं. त्यांनी माझं घड्याळ आणि पेन नाही तर माझा आत्मविश्वासच काढून घेतला, असं त्या वेळेस मला वाटलं. आमच्याकडे थोडेफार पैसे होते. ते पैसेही जमा करण्यात आले. आम्हाला सर्वांना त्या दोन दरवाजांच्या मध्ये थांबवण्यात आलं..माझ्या मनात समांतर तीन वर्षांच्या माझ्या मुलीचा, स्वप्नाचा विचार घोळत होता. आम्ही इथे ठाणे कारागृहात होतो आणि विद्युल्लता छोट्या स्वप्नाला घेऊन आर्थर रोड कारागृहात होती. तीसुद्धा तिथे आफ्टरला गेली. तेव्हा तिथल्या सर्व निरनिराळ्या प्रकारच्या कैदी महिलाही त्या ठिकाणी होत्या. तिथल्या वातावरणाला घाबरून त्या रात्री स्वप्नाने रडून धुमाकूळ घातला. तिला तिथलं जग नवीन होतं. तिथल्या ज्या नायजेरियन महिला होत्या आणि निरनिराळ्या पद्धतीच्या गुन्हेगार महिला होत्या, त्यांना ती घाबरली. त्यात तिला रात्रभर दूधही मिळू शकलं नाही. त्यामुळे ती भुकेनेही कासावीस झाली होती..आमच्याकडील सामान जमा झाल्यानंतर दुसऱ्या दरवाजाचा खिडकीसारखा असलेला पोटदरवाजा उघडला गेला आणि आम्हाला आत घेण्यात आलं. भल्यामोठ्या तुरुंगात आमचा प्रवेश झाला. तिथे गेल्या गेल्या श्वापदांसाठी असावा असाच एक लोखंडी पिंजरा होता, ज्यात जेमतेम पंधरा-वीस माणसं कशीबशी बसू शकतील. आम्हाला एकेकाला रांगेत उभं राहायला सांगितलं. आमच्या अंगावरील अंतर्वस्त्रं सोडून बाकी सर्व कपडे आम्हाला काढायला सांगितलं गेलं. आमच्या प्रत्येकाची झडती घेतली. आम्ही सगळे एकमेकांकडे पाहात होतो. अंतर्वस्त्रांवरच आम्हाला त्या पिंजऱ्यात बसवण्यात आलं. आमच्याकडे काही नाही याची खात्री झाल्यावर आम्हाला आमचे कपडे घालायला दिले गेले. आम्ही सगळे उकिडवं बसलो होतो. कारण आता कारागृहात काय होणार आहे, हे मला माहीत होतं. परंतु भुस्कुटेंसह बाकी सर्वांनाच कारागृह नवीन होतं. त्यामुळे सर्वच गोंधळलेले अन् बावरलेले होते आणि ते साऱ्यांच्या देहबोलीतून ओतप्रोत दिसत होते. मी एका बाजूस त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करीत होतो, तर दुसऱ्या बाजूला माझ्या मनात आर्थर रोड कारागृहात गेलेल्या माझ्या तीन वर्षांच्या मुलीची काळजी अस्वस्थ करीत होती. तिला कारागृहात घेऊन जाण्याचा निर्णय घेऊन आपली चूक तर नाही ना झाली? तिची कारागृहात आता आबाळ होईल, अशा अनेक विचारांनी माझी एक ‘बाप’ म्हणून घालमेल होत होती. इथल्या साऱ्यांना धीर देता देता समांतरच माझं मन आर्थर रोड कारागृहात रेंगाळत होतं. .तितक्यातच ‘ऐ, चलो रे’ अशा मोठ्या आवाजातल्या आरोळीने माझी तंद्री भंग पावली. काहीएक गरज नसताना दोन फटके मारून त्यांनी आम्हाला बराकमध्ये नेलं. दोन-चार फटके मलाही बसले. दोन फटके भुस्कुटेंनाही लागले. चोळत बसण्यापलीकडे आम्ही काही करू शकत नव्हतो. कधी कधी वाटतं, ठिकाण कोणतंही असो, घर-शेजार-समाज असो वा कारागृह असो, क्षेत्र कोणतंही असो... राजकीय-सामाजिक-व्यावसायिक क्षेत्र असो, जंगलातलं वन्य प्राणी-पक्ष्यांचं जग असो वा माणसाचं... प्रत्येक परस्पर संबंधात वा प्रत्येक अन्योन्य क्रियेत एक प्रकारचा छुपा वा खुला ‘सत्तासंघर्ष’ असतोच. सत्ता गाजवण्यासाठी, स्वतःला सबळ सिद्ध करायला, कमी सबळांना विनाकारण दाबण्याचा प्रकार सर्वत्र असतो. तसा सत्तासंघर्ष कारागृहात तर होताच, हे प्रवेशावेळीच अनुभवास आलं.आम्हाला आफ्टरच्या बराकमध्ये नेलं. आफ्टरची बराक म्हणजे भलामोठा हॉल. या भल्यामोठ्या हॉलमध्ये चारही बाजूंना मजबूत लोखंडी गज. आफ्टर याचा अर्थ तुरुंगाची वेळ संपल्यानंतर जे कैदी आत येतात, ते सर्व या आफ्टरच्या बराकमध्ये कोंबले जातात. बाकी इतर वेळेला आलेले कैदी वेगवेगळ्या बराकमध्ये वाटून दिले जातात; परंतु तुरुंगाची वेळ संपल्यावर आलेले कैदी या आफ्टरच्या बराकमध्ये एकत्र कोंबले जातात. मग त्यातले एक तर नवीन आरोपी असतील किंवा न्यायालयात जाऊन परत आलेले कैदी असतील. या सगळ्याच कैद्यांना आफ्टरच्या बराकमध्ये श्वास कोंडून जाईल इतकं दाटीवाटीने ठेवलं जातं..या आफ्टरच्या बराकमध्ये आम्हाला एक कटोरा, थाळी, सतरंजी आणि एक चादर देण्यात आली. आम्ही त्या भल्यामोठ्या आफ्टरमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा ती बराक गच्च भरलेली होती. पाय ठेवायलासुद्धा जागा नव्हती. काय करावं? आम्हाला काही सुचेना. मग आम्हाला एक कल्पना सुचली. त्याच हॉलमध्ये एक छानसा बिछाना अंथरून ठेवलेला होता. आजूबाजूला मोकळी जागा होती. आम्हाला वाटलं, की ही जागा आमच्यासाठीच आहे. आम्ही तिथे पाय ठेवणार एवढ्यात आमच्या आया-बहिणींचा उद्धार करीत सफेद ड्रेस, हाताला काळ्या रंगाचा पट्टा लावलेला, टोपी घातलेला एक आडदांड इसम आमच्या दिशेने खेकसत अंगावर धावून आला. ‘अरे दिखता नहीं क्या साला... चल! हट उधरसे.’ आम्ही निमूट बाजूला झालो. नंतर आम्हाला कळलं, की तो त्या आफ्टरचा बादशाह, सर्वेसर्वा, अनभिषिक्त सम्राट, बराकचा वॉर्डन. ज्या कैद्यांना जन्मठेपेची सजा झालेली असते त्यांच्या डोक्यावर वॉर्डनच्या जबाबदारीचा मुकुट चढविण्यात येतो. त्यानुसार त्याला बराकचे प्रमुखपण बहाल करण्यात आलं होतं. पोलिसांच्या हातात जसा दांडका असतो तसा त्याच्या हातात देण्यात येतो आणि त्या दांडक्याचा त्यांना हवा तसा वापर ते करतात. कारण त्यांच्यासमोर आलेला कैदी हा चोऱ्यामाऱ्या, डाके, दरोडे घालून किंवा बलात्कार करून किंवा खून करूनच आलेला असणार, याबद्दल त्यांच्या मनात दृढ विश्वास असतो आणि त्यामुळे आलेल्या कोणत्याही कैद्याला पहिल्याच रात्री जितका यथेच्छ चोप देता येईल तेवढा देण्याचं काम या आफ्टरच्या वॉर्डनकडे असतं. एकतर तो जन्मठेपेचा कैदी असतो, त्यामुळे कारागृहाच्या सात-बाऱ्यावर त्याचं जमीनमालक म्हणून नाव चढवल्यासारखा त्याचा कारागृहभर वावर असतो. आयुष्य कारागृहातच काढण्याची त्याला कायदेशीर परवानगी मिळालेली असते. त्यामुळे तो जणू कारागृहाचा मालकच असण्याच्या मग्रुरीत वागत असतो आणि त्याच आविर्भावात तो येणाऱ्या कैद्यांना शिव्या देत-मारत असतो. त्याच्या शिव्यांचं-माराचं दान आमच्याही पदरात पडलं..आम्ही एका कोपऱ्यात निमूट बसूनच ती रात्र काढली. कारण झोपायला कुठेही जागा नव्हती. माझ्या मनात समांतर तीन वर्षांच्या माझ्या मुलीचा, स्वप्नाचा विचार घोळत होता. आम्ही इथे ठाणे कारागृहात होतो आणि विद्युल्लता छोट्या स्वप्नाला घेऊन आर्थर रोड कारागृहात होती. तीसुद्धा तिथे आफ्टरला गेली. तेव्हा तिथल्या सर्व निरनिराळ्या प्रकारच्या कैदी महिलाही त्या ठिकाणी होत्या. तिथल्या वातावरणाला घाबरून त्या रात्री स्वप्नाने रडून धुमाकूळ घातला. तिला तिथलं जग नवीन होतं. तिथल्या ज्या नायजेरियन महिला होत्या आणि निरनिराळ्या पद्धतीच्या गुन्हेगार महिला होत्या, त्यांना ती घाबरली. त्यांच्या बोलण्याला, त्यांच्या तोंडातल्या शिव्यांना घाबरून रात्रभर ती काही रडायची थांबली नाही. त्यात तिला रात्रभर दूधही मिळू शकलं नाही. त्यामुळे ती भुकेनेही कासावीस झाली होती..संघर्ष, त्यासाठी व्यवस्थेचा विरोध, दूषणं, प्रसंगी प्राणघातक हल्ले, कारावास हे आम्हाला सवयीचं झालं होतं. कारण आम्ही दोघांनी तो मार्ग विवेकबुद्धीने स्वीकारला होता. परंतु स्वप्नाचं वय अबोध होतं. त्या तीन वर्षांच्या मुलीचं भावविश्व हे आई, बाबा, कार्यकर्ते इतकंच होतं. त्यामुळे नेहमीचे ओळखीचे चेहरे अचानक दृष्टीआड होऊन अपरिचित चेहरे पाहून ती आधीच गोंधळून गेली होती. त्यात शिव्या, हिंसा तिच्याकरिता नवी होती. तिच्या जेमतेम तीन वर्षांच्या आयुष्यात ‘हसणं-खेळणं’ यापलीकडच्या भावनांची तिला ओळख नव्हती. कारागृहातली अनोळखी गर्दी, तिथलं खेकसणं, शिव्या-भांडणं, हिंसक भाषा याने ती घाबरून गेली. माझं शरीर ठाणे कारागृहात होतं; परंतु मन आर्थर रोडला मुलीपाशी होतं. काहीच न कळणाऱ्या वयात आपण तिच्यावर अन्याय तर नाही ना केला, या विचाराने माझं मन विषष्ण झालं होतं. शिवाय ती दुसऱ्या कारागृहात असल्याने आणि आजच्यासारखी संपर्काची साधनं तेव्हा उपलब्ध नसल्याने तिची खुशालीही कळत नव्हती. शिवाय तिची विचारपूस करण्याची मुभा त्या दगडी भिंतीतल्या दगड मनाच्या व्यवस्थेसमोर आम्हाला नव्हती. त्यामुळे स्वप्नाच्या काळजीने आतल्या आत व्यथित होण्याव्यतिरिक्त माझ्या हाती काहीच नव्हतं. कशीबशी रात्र गेली. सकाळचे सहा वाजले आणि जेल सुरू होण्याची घंटा झाली. जेलमधला एक हवालदार अधिकारी आमच्या बराकमध्ये आला आणि आमचा जो वॉर्डन होता म्हणजे त्या बराकचा बादशहा, त्याने सगळ्यांना ऑर्डर दिली, ‘चलो गिनती के लिये तैयार. दो-दो के कतार में बैठों.’ त्याने बोलायचा अवकाश, की जेलमधले जुने असणारे बहुतेक कैदी पटापट दोन-दोनच्या रांगेत जाऊन बसले. ते आधी न्यायालयात जाऊन आलेले होते. त्यामुळे त्यांना वॉर्डनने दिलेली ऑर्डर लगेच लक्षात आली; परंतु आम्हाला काहीच कळेना. .मग ते जसे करतात ते पाहून आम्हीही पटापट दोन-दोनच्या रांगेत बसून घेतलं. आता वॉर्डनने ‘एक, दो, तीन, चार, पाच...’ अशी गिनती करायला घेतली. त्या दिवशी जितके कैदी आले असतील तितकी गिनती करायची होती. याप्रमाणे एकशे पंचेचाळीस कैदी आले होते. त्यामुळे त्यांना एकशे पंचेचाळीसची गिनती करायची होती. गिनती करीत असताना एखाद वेळेस जर ती चुकली तर पुन्हा करायची. अशी तीन वेळा गिनती झाली. यात कुणीतरी मधेच बाहेर गेलेला असायचा किंवा जागेवरून उठलेला असायचा. जर तो उठलेला माणूस वॉर्डनला दिसला, तर त्याने त्याच्या कंबरड्यात लाथ घातलीच म्हणून समजायचं. आपण स्वतंत्र होताना ब्रिटिशांकडून केवळ कारागृह - पोलिस-इतर प्रशासकीय व्यवस्था-त्या व्यवस्थांच्या कार्यालयांची वास्तुकलाच घेतली नाही, तर त्यांची सर्वश्रेष्ठत्वाची भावना अन् त्या भावनेतून कनिष्ठांची अनाठायी पिळवणूकही घेतली. अखेर वॉर्डनची गिनती पूर्ण झाली.आम्हाला सर्वांनाच असं झालं होतं, की हा पिंजरा उघडतोय कधी आणि आम्ही आमचं तुंबलेलं पोट खाली करायला जातोय कधी? शेवटी त्या बराकचा दरवाजा उघडला आणि अक्षरशः एखाद्या बंदुकीच्या आवाजासरशी सारे पक्षी सैरभर उडावेत त्याप्रमाणे सगळे कैदी पटापट पटापट बाहेर जायला लागले. बाहेर सर्वांसाठी सार्वजनिक शौचालय होतं तिथे भलीमोठ्ठी रांग लागली. आता आमच्यापैकी महादूला शौचाला आवर घालायची सवय नव्हती. त्यामुळे त्याची पंचाईत झाली. आता करायचं काय? शेवटी एकाच्या हातापाया पडून त्याने पुढचा नंबर लावला आणि प्रातःविधी आटोपून घेतला. अर्धवट दरवाजा असणारा पिवळा संडास, त्यामधले गढूळ अपुरे पाणी, त्यातून येणारा श्वास कोंडणारा दर्प या साऱ्याची कशाचीच तुलना होऊ शकत नव्हती. कारागृहातलं वातावरण... तिथल्या कैद्यांकरिताच्या राहण्याच्या, शौचाच्या, जेवणाच्या सोयी... तिथे कैद्यांना मिळणारी हिडीस-फिडीस वागणूक... तिथल्या वेगवेगळ्या बराकमध्ये कोंडलेल्या जीवनाच्या असंख्य कहाण्या... तिथल्या आठही दिशांमधून येणारे विविध दर्प... हे सारं तुलनेपलीकडलं, सांगण्यापलीकडलं होतं... समाजाला हानिकारक ठरणारे संभाव्य वा हानिकारक ठरलेले म्हणून कायद्याने 'समाजविघातक' असं 'लेबल' लावलेले सारे 'कारागृह' नावाच्या त्या वास्तूत एकत्रित कोंडलेले होते. परंतु कारागृहही बाहेरच्या मोठ्या समाजाची एक छोटी प्रतिकृतीच होती. माणसाच्या ऐंशी ते शंभर वर्षांच्या संपूर्ण आयुष्यातले अनुभव समाजात इतस्ततः विखुरलेले असतात, या साऱ्या अनुभवांची एकत्रित जंत्री कारागृहात येते. कारागृहात माणूस वेगळ्या अर्थाने अनुभवसंपन्न होतो. प्रत्येक गोष्टीकडे, घटनेकडे आणि प्रवृत्तीकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन कारागृहात विकसित होतो. कदाचित त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रांतीची ज्योत कारागृहात अधिक प्रखर झाली असावी, ज्याचं तेज क्रांतिकारकांच्या वाणीत, लेखनात आणि प्रत्यक्ष संघर्षभूमीवरही प्रतीत झालं अन् त्याची धग ब्रिटिश राजवटीलाही लागली होती. अशा प्रकारे आमची तुरुंगाची यात्रा खऱ्या अर्थाने सुरू झाली.(क्रमशः)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.) 