Premium|Long-term political dominance India : जगभरात सत्तांविरुद्ध जनमत असतानाही भारतीय राज्यांमध्ये 'हा' उलट ट्रेंड का?

संजय कुमारफॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजकोरोनाच्या महासाथीनंतर जगभरात प्रस्थापित सत्तांच्या विरोधात जनमत जात असताना, भारतातील राज्यांमध्ये मात्र सत्ताधाऱ्यांनाच पुन्हा कौल देण्यात आला आहे. कल्याणकारी योजना आणि नेतृत्वकेंद्री राजकारण ही त्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. बिहारमधील निकालातूनही जनमताचा हाच कल दिसून आला. सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचा इतिहासपश्चिम बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ अशी ३४ वर्षे डाव्या आघाडीची सत्ता होती. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य असे दोन मुख्यमंत्रीच या काळात झाले.गुजरातमध्ये १९९५पासूनच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच विजयी झाला आहे. नरेंद्र मोदी २००१ ते २०१४ अशी १३ वर्षे सलग मुख्यमंत्री होते.सिक्कीममध्ये १९९४ ते २०१९ अशी २५ वर्षे सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट या पक्षाची सत्ता होती. पवनकुमार चामलिंग या पक्षाचे नेतृत्व करत होते. देशातील सर्वांत जास्त काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेले नेते अशी त्यांची नोंद झाली आहे.ओडिशामध्ये २००० पासून २०२४पर्यंत नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दल सत्तेवर होता.त्रिपुरामध्ये १९९८ ते २०१८ अशी २० वर्षे माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली दशकांपासून बिहारच्या सत्तेवर असून, त्यांची सत्ता कायम राहिली आहे. यातून, जागतिक आणि भारतातील राज्यांच्या स्तरावर मतदारांच्या कौलामध्ये असणारा फरक यावेळी स्पष्ट दिसून येतो..Premium| Bihar elections: तेजस्वी यादव आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची लढाई.जगभरात सत्ताविरोधी कलआर्थिक ताण, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची प्रकरणे, राज्यकारभारातील शैथिल्य यांसारख्या कारणांमुळे लोकशाही सरकारे असणाऱ्या अनेक देशांमध्ये मतदारांनी प्रस्थापित सरकारांच्याविरोधात कौल दिल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण आफ्रिका, सेनेगल यांसारख्या देशांमध्ये सत्ताधारी पक्ष पराभूत झाले किंवा त्यांचे संख्याबळ लक्षणीय प्रमाणात कमी झाले. अमेरिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा पराभव झाला, ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाची तीच गत झाली. जपानमध्ये लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष, दक्षिण आफ्रिकेतील आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस या पक्षांच्या संख्याबळामध्ये मोठा फरक पडला आहे. यातूनच, सत्ताधाऱ्यांच्या गैरकारभारावर निवडणुकीच्या माध्यमातून योग्य संदेश देण्याचा आणि पर्यायाची निवड करण्याचा मतदारांचा कौल यातून दिसून येतो. सेनेगलच्या निवडणुकीमध्येही युवकांमधील असंतोषाचे प्रतिबिंब दिसते आणि प्रस्थापितांना मोठा धक्का दिल्याचे दिसून येते.भारतामध्ये सत्तेला कौलयाच कालावधीमध्ये भारतातील विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहिले, तर यापेक्षा एकदम उलटी स्थिती दिसून येते. या काळात विविध राज्यांमधील सरकारेच पुन्हा सत्तेवर आली. यामध्ये मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराचे जोरदार समर्थन केल्याचे दिसून आले आहे. बिहार, हरियाना, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांनी आक्रमक प्रचार करीत वातावरण तापविले होते, तरीही या राज्यांमध्ये भाजपची आघाडी कायम राहिली. साधारणपणे प्रस्थापित सत्तेविरोधात असणाऱ्या नाराजीवर मात करीत या राज्यांमधील सरकारे पुन्हा सत्तेवर आली. विरोधकांकडून बदलांसाठी करण्यात आलेल्या आवाहनापेक्षा सत्ताधारी पक्षांनी राज्यांमधील स्थैर्य, वेगवान विकासासाठी डबल इंजिन सरकारची गरज, कल्याणकारी योजना आणि मजबूत नेतृत्व अशा मुद्द्यांवर रचितकथन तयार केले आणि ते विरोधी पक्षांच्या भूमिकांपेक्षा मतदारांना जास्त भावले. गुजरातमध्ये सलग सातव्यांदा भाजपचे सरकार सत्तेवर असून, हा विक्रम आहे. दुसऱ्या बाजूला ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दलाचे सरकार अनेक वर्षे सत्तेवर होते. पटनाईक यांची वैयक्तिक विश्वासार्हता आणि विविध योजनांद्वारे समाजघटकांना दिलेला लाभ यांमुळे त्यांना फायदा होत होता. पश्चिम बंगालमध्ये २०२१मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेससमोर भाजपने मोठे आव्हान उभे केले होते. मात्र, या चुरशीच्या दुरंगी लढतीमध्ये मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्यात ममतांना यश आले आणि मतदारांनीही त्यांच्या सत्तेच्या बाजूने कौल दिला. बिहारमध्ये सत्ताधारी पक्षाला पुन्हा मोठ्या बहुमतासह मत मिळाले, यांसह ही काही उदाहरणे वेगवेगळी आणि अपवादात्मक वाटू शकतात. मात्र, १९५२ पासूनच्या भारतीय निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने आणि विरोधात असा दोन्ही प्रकारचा कौल वेळोवेळी दिसून आला आहे..जनमतातील ट्रेंडस्वातंत्र्यानंतर १९५२ ते १९६६ हा कालावधी प्रामुख्याने सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने कौल देणारा कालखंड म्हणून पाहिला जातो.या काळात ३९ विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात ८५ टक्के निवडणुकांमध्ये तेथील सरकारेच पुन्हा सत्तेवर आली. तर, १९६७ ते १९७९ आणि १९८० ते १९८८ हा कालखंड पुन्हा सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने आणि विरोधातील जनमताचा म्हणून पाहता येईल. १९६७ ते १९७९ या काळामध्ये विधानसभांच्या ८२ निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये ५४ टक्के निवडणुकांत सरकारे पुन्हा सत्तेवर आली, तर ४६ टक्के निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांना सत्ता सोडण्याचा कौल मतदारांनी दिला. त्याचप्रमाणे १९८० ते १९८८ या काळामध्ये ५३ निवडणुका झाल्या. यात ५१ टक्के निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पुन्हा सत्तेवर आले, तर ४९ टक्के निवडणुकांच्या निकालांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सत्ता सोडण्याचा निकाल लागला. यानंतरचा १९८९ ते १९९८ आणि १९९९ ते २००३ या दोन्ही कालखंडामध्ये सरकारविरोधी जनमताची तीव्र लाट दिसून आली. यातील १९८९ ते १९९८ या काळात ६३ विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये ७१ टक्के निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सत्ता सोडावी लागली. हाच कल १९९९ ते २००३ या कालखंडामध्येही दिसून आला. या काळातील ६१ टक्के निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी सरकारे सत्तेवरून पायउतार झाली.बदलते जनमानसमात्र, हा कल २००४ ते २०१५ या काळामध्ये बदलून गेला. या काळामध्ये सत्ताधारीविरोधी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असे मिश्र चित्र दिसून आले. या काळामध्ये ५५ टक्के सरकारे पुन्हा सत्तेवर आली, तर ४५ टक्के सरकारांचा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला. तर २०१६ ते २०१६ या कालावधीमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधातील तीव्र लाट दिसून आली. यामध्ये ७५ टक्के निवडणुकांत सत्ताधारी सरकारे पराभूत झाली. केंद्रात २०१४च्या निवडणुकीमध्ये सत्तांतर झाले आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सत्तेवर आले होते, ही गोष्ट लक्षात घेता हा बदलाचा कल समजून घेता येऊ शकतो. या काळात अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (यूपीए) सरकारे होती आणि ती पराभूत झाली..कल्याणकारी योजनांचा लाभत्यानंतरचा कालखंड पाहता, काही वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने तीव्र कौल देणाऱ्या निवडणुका दिसून आल्या आहेत. अनेक राज्यांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकारे आली होती आणि त्यांच्या मतदारांनी पुन्हा कौल दिला. राज्य सरकारांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांमुळे निर्माण झालेल्या लोकप्रियतेच्या आधारावर अनेक सरकारे पुन्हा सत्तेत आली, हे खरे आहे. पण त्यामागे राज्यात झालेल्या एकूण पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांचाही मोठा वाटा असून, त्याचे फायदे लोकांना जाणवू लागले आहेत. कल्याणकारी योजनांच्या राजकारणामुळे गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय मतदारांना सत्ताधारी पक्षाकडे आकर्षित करणे शक्य झाले, तर पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे विशेषतः उच्च मध्यमवर्गीय मतदारांचे समर्थन मिळविण्यास मदत झाली. कायदा-सुव्यवस्थेतील सर्वसाधारण सुधारणा यांनी सर्वच वर्गांतील मतदार सत्ताधाऱ्यांकडे आकर्षित झाले, पण त्याचा सर्वात जास्त प्रभाव मध्यमवर्गीय मतदारांवर झाला.केरळमध्ये इतिहासकेरळमध्ये डाव्या पक्षांची ‘एलडीएफ’ आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ या आघाड्यांना आलटून-पालटून सत्ता मिळते, हा इतिहास आहे. मात्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ने त्याला विराम देताना, २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळविली. जगभरात कोरोनाच्या महासाथीच्या काळामध्ये ही निवडणूक झाली होती. याच काळामध्ये कोरोनाच्या महासाथीमुळे जगभरातील सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसला होता..जगभरातील उदाहरणे दाखवतात की समान संरचनात्मक दबाव, आर्थिक ताण, सामाजिक घडामोडी आणि प्रस्थापितविरोधी भावना वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणूक-तर्कांना जन्म देत आहेत. जागतिक स्तरावर या तणावांचे रूपांतर सत्तापालटात, सत्ताधारी पक्षांच्या पराभवात आणि नव्या पक्षांना सरकार स्थापनेची जागतिक स्तरावर या तणावांचे रूपांतर सत्तापालटात, सत्ताधारी पक्षांच्या पराभवात आणि नव्या पक्षांना सरकार स्थापनेची संधी मिळण्यात झाले आहे. मात्र, भारतातील राज्यांमध्ये मात्र सरकारे पुन्हा सत्तेत येताना दिसतात. या राज्यांमध्ये मजबूत नेतृत्वकेंद्री, कल्याणकेंद्री सत्ताकारभारामुळे या सरकारांमध्ये असंतोष शोषून घेऊन त्याचे नव्या जनादेशात रूपांतर करण्याची क्षमता निर्माण होते. तरीही काही प्रश्न कायम राहतात, की सत्ताधाऱ्यांच्या फेरनिवडीच्या जनमताचा कालखंड आणखी किती काळ टिकणार? मजबूत नेतृत्वकेंद्री राजकारण आणि कल्याणकारी योजनांकेद्री कारभार या गोष्टी भारतीय राजकारणात पूर्वी दिसलेल्या सत्ताविरोधी लाटेला किती काळ रोखू शकतील?(या लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून, ही संस्थेची भूमिका नाही.) 