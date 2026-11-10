Premium|Indian Stock Market Analysis : जागतिक संकटांचा दबाव असूनही भारतीय शेअर बाजार टिकून; गुंतवणुकीच्या संधींचा नव्याने आढावा

भूषण ओक - bhushanoke@hotmail.comआर्थिक विषयांना वाहिलेल्या ‘सकाळ मनी’ या महाराष्ट्रातील या क्षेत्रात सर्वांत यशस्वी मासिकातून आपण या लेखमालेतून ऑक्टोबर २०२४ पासून आतापर्यंत एकोणीस कंपन्या आणि बँकिंग, ग्रीन हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि ड्रोन तंत्रज्ञान अशा काही क्षेत्रांचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सविस्तर अभ्यास केला. गुंतवणूक क्षेत्रांच्या अभ्यासात आपण मुख्यतः तंत्रज्ञान आणि क्षेत्राच्या मूल्यसाखळीतील आघाडीच्या आणि महत्वाच्या कंपन्यांचा विचार केला. या सर्व कंपन्यांची निवड मूल्याधिष्ठित गुंतवणुकीच्या तत्त्वाच्या निकषांना ध्यानात ठेवून केली होती. दोन वर्षांच्या कालावधीत अभ्यासलेल्या कंपन्यांची कामगिरी, शेअर बाजाराची एकूण स्थिती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या गृहीतकांवर आणि तर्कसंगत आधारांवर आपण हे व्यवसाय अभ्यासले त्यात काही गुणात्मक फरक पडला आहे की नाही, या सर्व गोष्टींचा आढावा घेणारा हा लेख...अमेरिका इराण-इस्राईल युद्ध सध्यातरी थंडावले असले, तरी होर्मुझचे आखात बंदच आहे. त्यात भर म्हणून सौदी अरेबियातून लाल समुद्रावाटे होणारी तेल वाहतूकसुद्धा काही प्रमाणात हौथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे बाधित झाली आहे. खनिज तेलाचे दर ९०-११० डॉलर प्रतिबॅरल असे वाढलेलेच आहेत. रुपया बराच पडला आहे. या सर्वांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच वाईट परिणाम होत आहे. त्यातच यावर्षी पाऊससुद्धा जवळजवळ १३ टक्क्यांनी कमी पडला आणि त्या निकषानुसार हे ‘दुष्काळी वर्ष’ घोषित झाले आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार अडकलेला आहे आणि अतिरिक्त करांची टांगती तलवार भारतीय उद्योगांवर लटकत आहे. भारताच्या निर्यातीत मोठा वाटा असणारा आयटी उद्योग ‘एआय’च्या भीतीने थंडावला आहे. अर्थव्यवस्थेवर आणि बाजारावर दुष्प्रभाव करणारे इतके घटक कार्यान्वीत असूनही एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’वाढ चांगली आहे आणि शेअर बाजारही फार कोसळला नाही. हे अर्थव्यवस्थेच्या अंगभूत आणि मूलभूत शक्तीचे द्योतक आहे. इराण युद्ध आणखी रेंगाळण्याची शक्यता बरीच आहे आणि खनिज तेलाचे दर वाढीवच राहिले, तर अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः महागाई दरावर परिणाम नक्की दिसेल. उलटपक्षी इराण युद्ध थांबले आणि होर्मुझचे आखात खुले झाले, तर खनिज तेलाचे दर लगेच कमी होतील आणि अशा स्थितीत शेअर बाजारात मोठी उसळी अनुभवास येईल. .Premium|RACI Matrix Framework : ‘तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!’ .मूल्याधिष्ठित गुंतवणुकीचे सूत्रउत्तम दर्जाचे म्हणजे स्पर्धात्मक फायदा किंवा मोट असलेल्या किंवा मक्तेदारी स्वरूपाच्या (मोनोपोली किंवा ड्युओपोली) उद्योगांमध्ये वाजवी मूल्यांकनात दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करणे हेच मूल्याधिष्ठित गुंतवणुकीचे सूत्र आहे. या लेखमालेत आलेल्या बहुतेक कंपन्या अशा स्वरूपाच्या आहेत. असा स्पर्धात्मक फायदा मक्तेदारी, पेटंटेड तंत्रज्ञान, मोठा ब्रँड, ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’ किंवा ‘एन्ट्री बॅरियर’ यापैकी कोणत्या तरी प्रकारचा असू शकतो.उदा. आयआरसीटीसी, बालाजी अमिन्स, सीडीएसएल, कॅम्स, कोल इंडिया, माझगाव डॉक्स, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स आणि एमसीएक्स या कंपन्या मक्तेदारी किंवा द्विमक्तेदारी स्वरूपाच्या आहेत. प्राज इंडस्ट्रीज ही पेटंटेड तंत्रज्ञान असलेली कंपनी आहे. श्री रेफ्रिजरेशन्स ही ‘एन्ट्री बॅरियर’चा फायदा असणारी कंपनी आहे. बाकी कंपन्यांमध्येही कोणता ना कोणता स्पर्धात्मक फायदा आहेच. शेअर बाजाराचा आलेख डिसेंबर २०२५ नंतर मुख्यतः इराण युद्धामुळे उतरताच राहिला आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता बहुतेक कंपन्यांचे भाव कमी झालेलेच दिसतात. आता या सर्व कंपन्यांच्या व्यवसायांचा गटनिहाय आणि वैयक्तिकरीत्याही आढावा घेऊ.भांडवली बाजाराच्या कंपन्याशेअर बाजाराच्या व्यवहारांशी थेट संबंधित असलेल्या कंपन्यांचा या पहिल्या गटात (कॅपिटल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक) समावेश होतो. यातील बहुसंख्य कंपन्या द्विमक्तेदारी कंपन्या आहेत आणि शेअर बाजाराच्या वाढत्या उलाढालीचा या कंपन्यांच्या व्यवसायांना थेट फायदा होतो. यामध्ये बीएसई आणि एनएसई हे शेअर बाजार, एमसीएक्स आणि आयईएक्स ही कमोडिटी आणि ऊर्जा एक्स्चेंज, सीडीएसएल आणि एनएसडीएल या डिपॉझिटरी, कॅम्स आणि के-फिनटेक या म्युच्युअल फंडांच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट कंपन्या यांचा समावेश होतो. याशिवाय दुसऱ्या गटात मोडणाऱ्या ब्रोकरेज कंपन्या (मोतीलाल ओसवाल, ग्रो आदी), पीएमएस कंपन्या, म्युच्युअल फंड कंपन्या (एचडीएफसी एएमसी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल आदी) आणि रेटिंग एजन्सीज या प्रकारच्या कंपन्यासुद्धा शेअर बाजाराशी संबंधित आहेत; पण यामध्ये स्पर्धा भरपूर आहे.पहिल्या गटातील कंपन्यांपैकी एमसीएक्स, आयईएक्स, सीडीएसएल आणि कॅम्स या कंपन्यांचा अभ्यास आपण केला आहे. नफावाढीच्या मानाने आणि इतर कंपन्यांच्या तुलनेत या गटातील कंपन्यांचे मूल्यांकन नेहमीच जास्त राहिलेले आहे. आता मात्र या कंपन्यांचे मूल्यांकन थोडे कमी झाले आहे आणि गुंतवणुकीसाठी या कंपन्या आकर्षक आहेत. शेअर बाजारातील उलाढाल तुलनेने कमी झाली, तर या कंपन्यांच्या व्यवसायावर थोडा परिणाम साहजिकच होतो. मात्र, भारताची अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने शेअर बाजार भविष्यकाळात उत्तम प्रकारे वाढणार आहेत, त्यामुळे या कंपन्यांना पुढेही चांगले दिवस असतील.ऊर्जा आणि ऊर्जावहन क्षेत्र:अभ्यासलेल्या कंपन्यांपैकी स्किपर, शिवालिक बायमेटल्स, कोल इंडिया, वारी एनर्जीज, आयईएक्स आणि प्राज इंडस्ट्रीज या ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. यापैकी स्किपर आणि शिवालिक बायमेटल्स या कंपन्यांची कामगिरी आतापर्यंत सर्वोत्तम आहे. स्किपर कंपनीचा भाव ३०० रुपयांपर्यंत घसरून आता पुन्हा ५५० रुपयांच्या घरात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कंपनीचे मूल्यांकन अजूनही आकर्षक आहे. शिवालिक बायमेटल्सचा भाव ३६९ रुपयांपर्यंत घसरून आता १००० रुपयांच्या वर आहे. या कंपनीचे मूल्यांकन मात्र आता जास्त आहे. कोल इंडिया येत्या चार वर्षांमध्ये विविध भागीदारांसोबत नॅशनल कोल गॅसिफिकेशन मिशनचे सुमारे ३२,००० कोटी रुपयांचे पाच कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प राबवत आहे. इराण युद्धानंतर वायू इंधनातही स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. ऊर्जानिर्मिती आणि वहनासाठी प्रचंड सरकारी पाठिंबा आहे आणि त्यामुळे कोल इंडिया, वारी एनर्जीज आणि आयईएक्स या कंपन्या उत्तम प्रगती करतील. ‘सकाळ’मधील ‘धन की बात’ सदरातूनही आपण या क्षेत्रातील शिल्चर टेक्नॉलॉजीज, व्होल्टॲम्प ट्रान्स्फॉर्मर्स, ट्रान्सरेल लायटिंग आणि डायनॅमिक केबल्स या ऊर्जावहन मूल्यसाखळीतील काही उत्तम कंपन्यांचा अभ्यास केला आहे.प्राज इंडस्ट्रीज ही इथेनॉल आणि बायोएनर्जी क्षेत्रातील ही एक उत्तम कंपनी आहे. २०२६ पर्यंत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे उत्पादन दसपट करण्यासाठी २३,७०० कोटी रुपयांच्या गोबरधन योजनेला सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा कंपनीला निश्चितच होईल. त्याचबरोबर हाय प्युरिटी सिस्टीम्स, सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्यूएल, बायो प्लॅस्टिक्स, बायो बिटुमेन आणि ब्ल्यू हायड्रोजन या क्षेत्रांमध्येही कंपनी काम करते आहे. असे असले तरी सध्या इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या विरोधात खूप प्रचार झाल्याने मुख्य व्यवसायात अडचण निर्माण झाली आहे. खरेतर इथेनॉल ब्लेंडिंग भारतासाठी खूप फायद्याचे आहे. भारतात साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत खपापेक्षा जास्त होते आणि उरलेली साखर निर्यात होते. मात्र, आपला उत्पादन खर्च ब्राझील आणि थायलंड या प्रमुख साखर उत्पादन करणाऱ्या देशांपेक्षा जास्त असल्याने सरकार साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान पुरवते. या साखरेचे इथेनॉल बनवले तर खनिज तेलाच्या मागणीत आणि अनुदानातही कपात,असा देशाला दुहेरी फायदा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही इथेनॉल हे चांगले इंधन आहे आणि २०२३ नंतरच्या सर्व नव्या मोटारगाड्या आता इथेनॉलमिश्रित इंधनासाठी डिझाइन्ड आहेत. वाढत्या मागणीसाठी कंपनीने मंगलोर येथे नवे संयंत्र उभारले; पण मागणी नाही; तसेच घसारा व इतर खर्चांमुळे कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम झाला आहे. राजकीय विरोधामुळे इथेनॉल ब्लेंडिंग सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्याचा निर्णय सरकार इतक्यात घेईल असे वाटत नाही आणि तोपर्यंत प्राज कंपनीला काहीसे कठीण दिवस आहेत..संरक्षण क्षेत्रमाझगाव डॉक्स आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या क्षेत्रातील जवळजवळ मक्तेदारी असलेल्या मोठ्या कंपन्या आहेत. हेही सरकारचे प्राधान्य क्षेत्र असून, या कंपन्यांजवळ भक्कम ऑर्डरबुक आहे आणि येणाऱ्या सात-आठ वर्षांची महसुलाची दृश्यमानता आहे. श्री रेफ्रिजरेशन ही एसएमई क्षेत्रातील कंपनी पाणबुड्या आणि युद्धनौकांसाठी एचव्हीएसी प्रणाली पुरवणारी एक आघाडीची कंपनी आहे. या क्षेत्रात मोठे ‘एंट्री बॅरियर्स’ असल्याने या कंपनीसाठीही मोठा स्पर्धात्मक फायदा आहे.नाल्को : कंपनीने २०२४ नंतर स्वत:च्या कोळशाच्या खाणीतील कोळसा प्रामुख्याने वापरणे सुरू केल्याने इंधनावर बचत होत आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ॲल्युमिनियम आणि ॲल्युमिनाच्या किमती आणि त्याचबरोबर कंपनीची विक्रीही वाढल्याने कंपनीच्या नफ्यात उत्तम वाढ झाली आहे. गेल्या सव्वा वर्षात कंपनीचा शेअर ८१ टक्के वाढला आहे. कंपनीचे मूल्यांकन आकर्षक आहे आणि लाभांश प्रमाणही उत्तम आहे. मात्र, ही एक कमोडिटी कंपनी असल्याने कंपनीची कामगिरी ॲल्युमिनियमच्या किमतींवर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असेल.एशियन पेंट्स : अनेक वर्षे ही कंपनी रंगोत्पादन क्षेत्रात सर्वांत मोठी आणि सर्वांत उत्तम कंपनी होती. गेल्या तीन वर्षांत ग्रेसिम, जेएसडब्ल्यू पेंट्स आणि पिडीलाईट या कंपन्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण करून प्रचंड स्पर्धा निर्माण केली. या स्पर्धेचा एशियन पेंट्सच्या बाजारहिश्श्यावर, विक्रीवर आणि मार्जिन्सवर थोडा परिणाम झाला; पण तरी या स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देऊन आता कंपनीची चांगली वाढ होत आहे. ग्रेसिम आणि जेएसडब्ल्यू पेंट्स यांच्या मार्जिन्स अजूनही पाच टक्क्यांच्या आतच आहेत. एशियन पेंट्स मात्र मार्जिन १९ टक्के आणि बाजारहिस्सा ५२ टक्के राखण्यात यशस्वी झाली आहे.बँकिंग क्षेत्रसध्या महाराष्ट्र बँक अनेक कसोट्यांवर उत्तम बँक वाटते. सीएमएस इन्फोसिस्टम्स ही बँकिंग मूल्यसाखळीतील एटीएम व्यवसायाशी संबंधित कंपनीही आकर्षक मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. फेडरल बँक आणि करुर वैश्य बँक यांचेही आकडे चांगले आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांमध्ये या खासगी बँकांनी उत्तम प्रगती केली आहे.बालाजी अमिन्स : रसायन क्षेत्रातील ही एक मोठी द्विमक्तेदारी कंपनी आहे. डायमिथील ईथर या एलपीजीसदृश रसायनाचे कंपनीचे देशातील पहिले संयंत्र नुकतेच कार्यान्वीत झाले. एनएमएम, एचसीएन, सोडियम सायनाईड आणि ईडीटीए अशा आणखी रसायनांची संयंत्रे या वर्षी कार्यान्वीत होतील. कंपनीच्या विक्री, नफा आणि मार्जिनच्या आकड्यांमध्ये आता वृद्धी दिसते आहे आणि या वर्षाअखेर आणखी चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. कंपनीचा शेअर ९०५ रुपयांपर्यंत घसरला होता; पण आता पुन्हा २००० रुपयांच्या जवळपास आहे..रेल्वे क्षेत्र- आयआरसीटीसीरेल्वे हे सरकारचे आणखी एक प्राधान्य क्षेत्र आहे आणि आयआरसीटीसी ही या क्षेत्रातील एक मक्तेदारी असलेली कंपनी आहे. भारतीय रेल्वे सध्या सुमारे ७५० कोटी प्रवाशांची वाहतूक करते. हा आकडा २०३० पर्यंत १००० कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी नव्या गाड्या, राखीव मालवाहू मार्ग, स्थानकांचे नूतनीकरण अशा अनेक आघाड्यांवर काम सुरू आहे. नफावाढ गेल्या दोन वर्षांमध्ये फार नसल्याने मूल्यांकन आणि शेअरचा भाव कमी झाले आहेत, तरीही दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी उत्तम आहे. एचबीएल इंजिनिअरिंग आणि फ्रंटियर स्प्रिंग्स या रेल्वेच्या मूल्यसाखळीतील आणखी दोन कंपन्यांचाही अभ्यास आपण ‘धन की बात’ सदरातून केला.वरुण बेव्हरेजेस : कंपनीचा पेप्सिको इंडिया करार २०४९ पर्यंत वाढवला आहे आणि कंपनीचा भारतातील; तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय उत्तम तऱ्हेने वाढतो आहे. कंपनीच्या निंबूझ आणि डेअरी उत्पादनांचा खप ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेगाने वाढतो आहे. कंपनीने गेल्या दोन वर्षात भरपूर भांडवली गुंतवणूक केली आहे आणि त्याचा उत्तम परिणाम विक्री आणि नफावाढीत दिसतो आहे. कंपनीचे मूल्यांकन वाढीच्या दृष्टीने थोडेच जास्त आहे.निष्कर्ष काय?आतापर्यंत अभ्यास केलेल्यांपैकी बहुतेक कंपन्या आता चांगल्या मूल्यांकनात उपलब्ध आहेत. हे मूल्यांकन किती काळ टिकेल किंवा कमी होईल किंवा वाढेल हे सर्व भू-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांनी आपल्या अभ्यासानुसार गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावे.(टीप : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)(लेखक शेअर बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७१२९६०७३५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.