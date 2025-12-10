Premium|Indian Stock Market Outlook 2028 : भारतीय शेअर बाजार सद्यःस्थिती आणि पुढील दिशा

गौरव बोरा-gauravbora89@gmail.comभारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही महिन्यांमध्ये मजबूत व स्थिर वाढ दाखवली आहे. जागतिक अनिश्चितता, व्याजदरांतील चढ-उतार आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत बदल झाले असूनही भारतीय बाजाराने त्यावर मात केली आहे. ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’ दोन्ही निर्देशांकांनी नवे उच्चांक गाठत भारताची आर्थिक क्षमता आणि गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित केला आहे..Premium|PSU Bank Stock Valuation : साडेसाती संपली तरी शनी वक्रीच?.देशांतर्गत घटकांचा सकारात्मक प्रभावएकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) मजबूत वाढआयटी, बँकिंग, ऑटो आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील सुधारणापरदेशी गुंतवणूक प्रवाह (एफपीआय) पुन्हा वाढीच्या मार्गावरसरकारचा भांडवली खर्चावर (कॅपेक्स) वाढलेला भर.जागतिक परिस्थितीचा परिणामअमेरिकी मध्यवर्ती बँकेचे (फेड) धोरण, जागतिक महागाई; तसेच भू-राजकीय तणाव यांचा भारतीय बाजारावर थोडासा प्रभाव जाणवला असला तरी भारतीय कंपन्यांची कामगिरी आणि ग्राहकांकडून मागणी हे घटक बाजाराला आधार देत आहेत.क्षेत्रनिहाय विश्लेषण आणि पुढील आढावाक्षेत्रनिहाय कामगिरीबँकिंग आणि वित्तीय सेवा : सर्वाधिक स्थिरता आणि वाढ दर्शवणारे क्षेत्रमाहिती तंत्रज्ञान (आयटी) : जागतिक मागणी स्थिर होत असल्याने हळूहळू सुधारणाऔषध (फार्मास्युटिकल्स) : निर्यात वाढ आणि देशांतर्गत मागणीचा फायदावाहने (ऑटो) : इलेक्ट्रिक वाहने आणि प्रीमियम श्रेणीमध्ये जोरदार वाढ.Premium|Indian Stock Market Cycles : उच्चांकावर खरेदी आणि नीचांकावर विक्री का होते?.बाजाराची पुढील दिशा (Outlook)१) ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकामध्ये वर्ष २०२५ अखेर ८ ते १० टक्के वाढीची शक्यता२) व्याजदरकपात झाल्यास आयटी व एफएमसीजी क्षेत्रांमध्ये जास्त वेगाने वाढ३) उत्पादन-निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांमुळे निर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्र बाजाराला पुढे नेईलभारताची डिजिटल क्रांती, मजबूत बँकिंग संरचना आणि वाढणारा ग्राहक वर्ग यामुळे भारतीय बाजार पुढील काही वर्षांत जागतिक स्तरावर अधिक प्रभावशाली ठरण्याची शक्यता आहे.शेअर बाजार : ‘निफ्टी’पलीकडची खरी कथावर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय बाजारातील नफा-वाढ पुन्हा जोमात येताना दिसत आहे. विशेषतः अर्थवर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत इंडिया इन्कॉर्पोरेटेडने पुन्हा दोन अंकी नफावाढ नोंदवली आणि या वाढीचा खरा जोर ‘निफ्टी’मधून नव्हे, तर मिड-कॅप व स्मॉल-कॅप शेअरमधून दिसत आहे..क्षेत्रनिहाय नफा कामगिरीवाहन क्षेत्रात सर्वाधिक दबाव, वार्षिक तत्त्वावर ४२.५ टक्के घसरण आणि तिमाही तत्त्वावर ५३.९ टक्के घसरणदूरसंचार क्षेत्रामध्ये वार्षिक तत्त्वावर ८९ टक्के वाढ - हा सर्वांत मोठा वाढीचा आकडाधातू, औषध, कॅपिटल गुड्स, तेल व वायू क्षेत्रात क्षेत्रात दहापट वाढवीज व इतर क्षेत्रांमध्ये तिमाही तत्त्वावर मोठी घटभारतीय अर्थव्यवस्था एका क्षेत्र भ्रमण (सेक्टर रोटेशन) टप्प्यामधून जात आहे; जिथे काही पारंपरिक क्षेत्रांत दबाव असून, नव्या क्षेत्रांत वेगवान वाढ दिसते.अर्थवर्ष २८ अखेर ‘निफ्टी’ व ‘सेन्सेक्स’चे उद्दिष्टब्लूमबर्ग व आयसीआयसीआय डायरेक्ट यांच्या अंदाजानुसार अर्थवर्ष २८ अखेर निफ्टी ईपीएस ः १४००असाइन पीई ः २१‘निफ्टी’ उद्दिष्ट (अर्थवर्ष २८ अखेर) ः २९,५०० अंश‘सेन्सेक्स’ उद्दिष्ट ः ९८,५०० अंश.हे अंदाज दर्शवितात की, मोठ्या नफा विस्तारामुळे (अर्निंग्ज एक्स्पान्शन) भारतीय बाजार पुढील तीन वर्षांत २५ ते ३० टक्क्यांनी वर जाऊ शकतो.अर्थवर्ष २६ ची दुसरी तिमाही :खरा बाजार ‘निफ्टी’च्या पलीकडेमिडकॅप व स्मॉलकॅप कंपन्यांमध्ये :मजबूत महसुली वाढउच्च कामकाजी फायदाविक्रमी स्तरावर निव्वळ नफा विस्तारयामुळे या क्षेत्राने ‘निफ्टी’पेक्षा अधिक वेगाने वाढ केलेली दिसते. यालाच भविष्यातील गुंतवणूकदारांच्या ‘मल्टिबॅगर’ संधींची सुरुवात म्हणता येईल.(लेखक शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय आपापल्या सल्लागाराशी बोलून घेणे अपेक्षित आहे. ९९६०४९९०६४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.