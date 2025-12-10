प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Indian Stock Market Outlook 2028 : भारतीय शेअर बाजार सद्यःस्थिती आणि पुढील दिशा

India Share Market : जागतिक अनिश्चिततेवर मात करत भारतीय शेअर बाजाराने मजबूत जीडीपी वाढ, वाढती देशांतर्गत मागणी आणि मिड-कॅप/स्मॉल-कॅपमधील तेजीमुळे नवे उच्चांक गाठले असून, अर्थवर्ष २०२८ अखेर निफ्टी २९,५०० व सेन्सेक्स ९८,५०० पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
गौरव बोरा-gauravbora89@gmail.com

भारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही महिन्यांमध्ये मजबूत व स्थिर वाढ दाखवली आहे. जागतिक अनिश्चितता, व्याजदरांतील चढ-उतार आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत बदल झाले असूनही भारतीय बाजाराने त्यावर मात केली आहे. ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’ दोन्ही निर्देशांकांनी नवे उच्चांक गाठत भारताची आर्थिक क्षमता आणि गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित केला आहे.

