Premium| Indian sword types: खंड्यापासून समशेरपर्यंत, भारतीय तलवारींचे जग

गिरिजा दुधाटऔशनस धनुर्वेदामध्ये तलवारीची अतिशय समर्पक स्तुती केलेली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘असिरेव परं शस्त्रं स्वहस्ते नित्यशोsक्षयम्।’ - ‘तलवार हेच सर्वोत्तम शस्त्र आहे, जे आपल्या हातात शेवटपर्यंत नाशरहित राहते.’ युद्धांमध्ये वापरली जाणारी विविध शस्त्रे ही प्रत्येक प्रकारच्या युद्धात किंवा प्रसंगांमध्ये वापरता येत नाहीत. तलवारीला मात्र अशा मर्यादा फार नाहीत. बहुगुणसंपन्न असल्याने साहजिकच तलवार युद्धाचे मुख्य शस्त्र बनली आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या युद्धांसाठी किंवा प्रसंगांसाठी भारतामध्ये अनेक प्रकारच्या तलवारींची निर्मिती झाली.भारतामध्ये प्राचीन ते मध्ययुगीन काळात ‘तलवार’ विषयावर विविध शस्त्रविद्वानांनी टीका लिहिल्या. तलवारींच्या प्रकारांच्या विभाजनाचे निकष या प्रत्येक टीकेमध्ये वेगळे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. वराहमिहिराची बृहत्संहिता ही तलवारीवर असलेल्या वेगवेगळ्या शुभ-अशुभ चिन्हांवर आधारित तलवारींचे प्रकार सांगते. शारंगधरपद्धती तलवारीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या धातूवरून विभाजन सांगते, तर युक्तिकल्पतरूसारखे काही ग्रंथ चक्क तलवारीच्या आवाजावरून प्रकार नमूद करतात! या सगळ्या प्राचीन, मध्ययुगीन ग्रंथांमधून भारतीय शस्त्रतज्ज्ञांनी तलवार शस्त्रावर केलेले सखोल संशोधन अधोरेखित होते. .‘भारतीय’ तलवारतलवारी ‘भारतीय’ ही श्रेणी तशी गमतीशीर आहे. यामध्ये तीन मुख्य भाग पडतात. पहिला म्हणजे, ज्या तलवारी भारतातच उगम पावल्या आणि त्यांचा विकास इथेच झाला अशा. दुसरा वर्ग आहे, परकीय आक्रमक, व्यापारी यांच्याकडून भारतात प्रवेशकर्त्या झालेल्या तलवारींचा. या तलवारी मूळच्या परकीय, पण कित्येक शतकांपूर्वी भारतात आल्या आणि इकडच्या शस्त्रागारात कायमच्या सामावल्या. तिसरा वर्ग, मूळ भारतीय तलवारी आणि परकीय तलवारी यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण मिश्रणातून तयार झालेल्या तलवारी. भारतातल्या तलवारींचं जग या तीन वर्गांमध्ये फिरतं.भारताच्या परकीय आक्रमणांच्या इतिहासात धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय संघर्ष सातत्याने होत राहिले. वस्त्र, अन्न, वेशभूषा, अलंकार, सांस्कृतिक वैविध्य याच्या स्वीकार-अस्वीकाराचे संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिले. या सगळ्यातून एक गोष्ट मात्र दोन्ही बाजूंकडून विनासायास स्वीकारली गेली, ती म्हणजे एकमेकांची ‘शस्त्रे’! यातून तलवारींचं प्रचंड वैविध्य भारतात निर्माण झालं. मूळ भारतीय, बाहेरून आलेल्या पण इथे सामावल्या गेलेल्या, भारतीय घाट असलेल्या पण परदेशात तयार झालेल्या अशा अनेक मिश्रणांमुळे ‘भारतीय तलवारी’ आणि ‘तलवारींचं भारतीयत्व’ हा विषय व्यापक होत गेला. .वैशिष्ट्येभारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये तलवारींचे विविध प्रकार निर्माण होण्यामध्ये त्या त्या ठिकाणचा पारंपरिक शस्त्रेतिहास, भौगोलिक परिस्थिती, राजकीय-सांस्कृतिक स्थित्यंतरं, इतकंच काय तर, विशिष्ट प्रदेशातल्या लोकांची शरीरयष्टीसुद्धा कारणीभूत आहे! उदाहरण द्यायचं तर, ईशान्य भारतातली लोकं उंचीने इतर भारतीयांपेक्षा कमी असतात, त्यामुळे ईशान्य भारतीय तलवारी (जसे की दाव, धा) उंचीने कमी असतात, पंजाबकडच्या भागातल्या लोकांच्या धिप्पाड शरीरयष्टीमुळे त्या भागातल्या तलवारी रूंद आणि जड असतात. .वर्गीकरणाचे निकष‘तलवारींचे प्रकार’ या अवाढव्य क्षेत्राचं ढोबळमानाने वर्गीकरण करायचं तर मुख्य तीन निकष लावता येतात- तलवारीचे कार्य, तलवारीचा आकार आणि तलवारीचे प्रयोजन (युद्धातला वापर, शोभेची की शिकार, द्वंद्व इ. साठीची). भारतातल्या तलवारींमध्ये साधारण तीन ‘आकार’ प्रामुख्याने दिसतात - सरळ, वक्र आणि अंतर्वक्र (ज्यांची धार आतल्या बाजूने आहे अशा). पारंपरिक भारतीय तलवारीचा आकार हा मूळचा सरळ. भारतीय शिल्पे, चित्रे, नाणी बारकाईने बघितली तर त्यात मुख्यत्वे सरळ तलवारीच दिसून येतात. सरळ तलवारींमधला प्रसिद्ध पारंपरिक प्रकार म्हणजे ‘खंडा’ तलवार. ज्याने शत्रूचा ‘खंड’ करता येतो ती म्हणजे ‘खंडा’. ही सगळ्या तलवारींमध्ये ओळखायला अगदी सोपी... सरळ, एकधारी किंवा दुधारी पातं, रुंद त्रिकोणी टोक आणि सर्वांत महत्वाचं म्हणजे रूंद परज आणि त्याखाली लांब तोटी असलेली ‘मुल्हेरी’ घाटाची मूठ! या तलवारीच्या विकासाचे पुरावे साधारण अकराव्या शतकापासून आढळून येतात. दुसरी पारंपरिक सरळ तलवार, ती म्हणजे ‘पट्टीसा’. या तलवारीच्या नावातच स्वरूप दडलेलं आहे. पट्टीसारखी सरळ असणारी! या दुधारी किंवा एकधारी पात्याच्या तलवारीला वापरकर्त्याच्या इच्छेनुसार वेगवेगळ्या घाटाच्या मुठी बसवल्या जायच्या. सरळ पात्याच्या तलवारींमध्ये फिरंगी, धोप, दाव, धा अशा इतरही अनेक तलवारी आपल्याला दिसून येतात. .समशेरभारतात परकीय आक्रमकांसोबत अनेक तलवारी आल्या. वक्र तलवारी या तुर्की आक्रमकांसोबत साधारण तेराव्या शतकापासून भारतात अधिक प्रचलित झाल्या. त्यातल्या दोन महत्त्वाच्या तलवारी म्हणजे ‘समशेर’ आणि ‘सौसनपत्ता’. ‘समशेर’चा शब्दश: अर्थ ‘सिंहाच्या नखाप्रमाणे वक्र असणारी तलवार असा होतो. या अर्थाला साजेसंच तिचं रूप. वक्र, घुमावदार एकधारी पातं आणि ‘बरचक’ प्रकारचे लांब ठोले, उभट पुतळा असलेली मूठ ही तिची वैशिष्ट्ये. ‘सौसनपत्ता’ही आतल्या बाजूने धार असलेली वैशिष्ट्यपूर्ण तलवार. याचा अर्थ होतो ‘लिलीचे पाते’. लिलीच्या पात्यासारखा अंतर्वक्र आकार असणारी ती सौसनपत्ता! भारतातल्या तलवारींच्या अफाट वैविध्यामध्ये किलीज, तेगा, किरच, कोरा, धा, आद्यकत्ती, झुल्फिकार, पुलोवर, निमचा, खङग, थांग असे किती तरी प्रकार आणि पहारी, गोलिया, भुजिया, पट्टणी, रामपुरी, सकेला अशा अनेक स्थानिक शैलीसुद्धा मध्य युगात निर्माण झाल्या होत्या. .वजनाच्या अफवाभारतातल्या तलवारींच्या बाबतीत सोशल मीडियामधून कधी ना कधी हमखास वाचलेली, ऐकलेली गोष्ट म्हणजे जुन्या तलवारी अगदी साठ-पासष्ट किलोच्याही असायच्या. काय आहेत या गोष्टी? तर, धादांत अफवा! भारताच्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या कुठल्याही प्रकारच्या तलवारींच वजन दोन ते तीन किलोहून अधिक जात नाही. अगदी रूंद, जड म्हणून गणल्या जाणाऱ्या खंडा, तेघा अशा तलवारीसुद्धा तीन साडेतीन किलोपेक्षा अधिक नसतात. वेगवेगळी संग्रहालंये, शस्त्रसूची यांच्यामध्ये दिलेल्या शस्त्रांच्या मोजमापांमधून या गोष्टी अगदी सहज पडताळून बघता येतात. उद्या एखाद्याला पंधरा किलोचं सिलिंडर उचलून गरागरा फिरवायला सांगितलं किंवा चोवीस तास कमरेला लावून फिरायला सांगितलं तर जमेल का? एखादी रोजच्या वापरात असणारी, जास्त काळ सोबत बाळगावी लागणारी गोष्ट माणूस हलकी आणि सुटसुटीत ठेवेल की, अवजड करायला बघेल? याचा विचार सारासार विवेकाने करायला हवा. .प्रथा-परंपरातलवार ही मध्ययुगीन कालखंडात फक्त युद्धाचे शस्त्र नाही तर भारताच्या सामरिक परंपरेचे द्योतक होती. शस्त्रास्त्रांशी संबंधित अनेक प्रथा जसे की, खांडा विवाह (वधूचा तलवारीशी होणारा विवाह), खरग बंधाई (क्षत्रिय लग्नामध्ये तलवारीशी गाठ बांधून क्षात्रधर्माची ओळख सांगणारा विधी), पराक्रमाच्या सन्मानार्थ दिल्या जाणाऱ्या मानाच्या तलवारी, उत्तरेकडे खेळला जाणारी 'तलवार रास' अशा अनेक प्रथा-परंपरा या मध्ययुगात तलवारीभोवती निर्माण झाल्या. तलवारीची युद्धामधील उपयुक्तता आणि तिचे भारतातील सामाजिक-सांस्कृतिक स्थान या गोष्टी परस्पर संलग्न होत्या. तलवारीशी संबंधित अनेक प्रथा आता लुप्त होत असल्या तरी काही ठिकाणी त्या नव्या स्वरूपात तयार होत आहेत. अगदी आधुनिक काळात भारतीय सैन्यामध्ये 'Sword of honour'सारख्या क्रमातून किंवा भारतीय सैन्याने त्यांच्या चिन्हांमध्ये एवढ्यातच समाविष्ट केलेली धोप तलवार अशा गोष्टींमधून भारतीय तलवारीची परंपरा वेगळ्या स्वरूपात जपली जात असल्याचे दिसते. तलवार आता युद्धाचे शस्त्र नसली तरीही भारतातल्या वेगवेगळ्या पारंपरिक युद्धकलांमध्ये तिचा वापर आजही केला जातो. भारतीय तलवारीची वैशिष्ट्ये, प्रकार, गुणधर्म यांवर लिहिण्यासारखे खूप काही आहे, मात्र तूर्तास इतकेच! 