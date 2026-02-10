Premium|India budget 2026 : ‘एआय’साठी दीर्घकालीन गुंतवणूक

जीवन तळेगावकरकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘एआय’साठी अवाढव्य ‘डेटा सेंटर’ उभारावी लागतात. या बजेटमध्ये ‘लिथियम-आयर्न बॅटरीज’वर ‘बेसिक कस्टम ड्युटी’ कमी करण्यात आलेली आहे, यातून भारतात ‘एनर्जी स्टोअर’ करण्याच्या उत्पादनाला चालना देण्याचा विचार आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) या विषयाला २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अतिशय गांभीर्याने हाताळण्यात आले आहे. हा उद्योग सर्व क्षेत्रांवर मोठा प्रभाव पाडणार आहे, यात आता काहीच शंका नाही. या उद्योगाच्या यशस्वी उभारणीत पाच स्तरांवर तंत्रज्ञानाचा विकास करावा लागतो आणि त्यात देशांतर्गत प्रतिभा विकसित करावी लागते. ‘ऊर्जा’, ‘सेमीकंडक्टर्स’, ‘क्लाऊड’, ‘एआय मॉडेल्स’ आणि ‘अप्लिकेशन्स’, हे ते स्तर आहेत. यापैकी एका जरी क्षेत्रात आपण मागे राहिलो, तर बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांत देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.जागतिक पटलावर आज काही देश ‘एआय’मध्ये सत्ताधीश बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून पाऊले टाकत आहेत, त्यात भारतही आहेच. इतर आघाडीवर असलेले देश अनुक्रमे अमेरिका, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, चीन, यूएई, जपान, कॅनडा, यूके, अन्य युरोपीय देश आणि ब्राझील असे आहेत. (‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’, जानेवारी २०२६ रिपोर्ट ‘रिथिंकिंग एआय सोव्हेरिनिटी’) या अहवालामध्ये देशांच्या आकारमानाचा विचार केला गेला नाही, तो जर केला तर बऱ्याच देशांना थोडे बाजूला ठेवावे लागते तेव्हा मुख्यतः अमेरिका आणि चीन हे दोनच देश या तंत्रज्ञानात स्वयंसिद्धपणे आघाडीवर असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. त्यातल्या त्यात अमेरिका अगदीच फार पुढे आहे. इतर सगळेच देश ‘एआय’च्या दोन-तीन स्तरांवर काम करतात; पण पाचही स्तरांवर काम करताना प्रत्येकच देशात काही ना काही मोठा अनुशेष आहे, हे जाणवते, यात भारतही आहेच.भारत एक मोठी बाजारपेठ, बहुसंख्य तरुणांची लोकशाही असल्यामुळे आपल्याला हा अनुशेष भरून काढणे काही प्रमाणात तरी शक्य होईल; पण आतापासून मोठी पाऊले उचलली तरच, आणि त्या दिशेने आपण प्रवास सुरू केला आहे, याचे निर्देशन या अर्थसंकल्पात स्पष्ट आहे..ऊर्जा क्षेत्रावरही भर‘एआय’ साठी अवाढव्य ‘डेटा सेंटर्स’ उभारावी लागतात, प्रचंड ऊर्जास्रोत लागतात. या बजेटमध्ये ‘लिथियम-आयर्न बॅटरीज’वर ‘बेसिक कस्टम ड्युटी’ कमी करण्यात आलेली आहे, यातून भारतात ‘एनर्जी स्टोअर’ करण्याच्या उत्पादनाला चालना देण्याचा विचार आहे. याचा फायदा ‘क्लाऊड डेटा सेंटर्स’ना होणार आहे शिवाय ‘ईव्ही’ गाड्यांना सुद्धा तो होईलच; पण ही ‘रेअर अर्थ मेटल्स’ भारतात कमी आहेत म्हणून ‘खनिज’कामाला गती देण्याचा उल्लेखही या बजेटमध्ये आहे. मुख्यतः ‘सोलर एनर्जी’वर भर देण्यात आला आहे. ‘सोडियम अँटिमोनेट’चे आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे, त्यापासून ‘सोलर सेल्स’ बनवणे स्वस्त होईल. पारंपरिक ऊर्जा स्तोत्रांवरचा भार यामुळे कमी होईल. आधीच भारताने ‘न्यूक्लिअर एनर्जी’ क्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे.सेमीकंडक्टर्स उद्योग‘चिप्स’चा उपयोग सगळ्याच इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल वस्तूंमध्ये होतो, त्या भारतात बनत नाहीत. या बाबतीत भारत फार मागे राहून गेला आहे. मागील काही वर्षांपासून या क्षेत्रात निवेश वाढावा म्हणून भारत प्रयत्नरत आहे; पण मुख्यतः अमेरिकी, युरोपियन, दक्षिण कोरियातील, जपान, तैवान, चीनमधील कंपन्या या क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. आताशा भारतात चिपचे उत्पादन तैवानमधील कंपन्यांच्या सहयोगातून सुरू होणार आहे. ‘एआय’ तंत्रज्ञानात या स्तराचा सिंहाचा वाटा आहे, त्यात अनुशेष भरून निघावा म्हणून या बजेटमध्ये ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ अंतर्गत काही घोषणा केल्या आहेत. भारतीय कंपन्यांनी स्वतःची ‘आयपी’ (इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी) डिझाईन करावी, त्याचे उत्पादन करावे, इतर देशांवर असलेला अवलंब कमी करावा यासाठी ४० हजार कोटींची तरतूद ठेवली आहे. हे क्षेत्र अतिशय गुंतागुंतीचे असल्यामुळे यात युरोपीय देशांसोबत झालेला ‘एफटीए’ करार हाताशी येण्याची शक्यता अधिक व्यवहारी आहे, कारण यादृष्टीने स्वावलंबी होणे फार वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे. यासाठी भारतात मूलभूत संशोधनास प्रोत्साहन देणारे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, आपण या दृष्टीने पहिल्याच पायरीवर आहोत, कारण आपण ‘प्युअर सायन्स’मध्ये रिसर्च कमी करतो आणि ‘अप्लाइड सायन्स’मध्ये अधिक..CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.‘क्लाउड’ सुविधेसाठी तरतूद‘क्लाउड’ म्हणजेच मोठी ''डेटा सेंटर्स'' उभारणे, यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. जागतिक दर्जाच्या ‘क्लाउड’ कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांसोबत भारतीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी ‘रिसेलर’ करार केला तरच त्यांना २०४७ पर्यंत ‘टॅक्स हॉलिडेज’ची मोठी घोषणा केली आहे, याचा फायदा कित्येक अमेरिकन कंपन्यांना होणार आहे उदा. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि अमेझॉन. हा अतिशय चाणाक्ष स्वरूपाचा निर्णय आहे. बिझनेस सर्वोपरी असे ज्या देशात मानले जाते तेथील कंपन्यांना एवढी मोठी सूट दिल्यावर ते भारतात मोठी गुंतवणूक करतील आणि रोजगार पण उभा करतील, असा त्यामागे कयास आहे, शिवाय अमेरिकेसोबतचे संबंध अधिक चांगले होण्याची यातून शक्यता निर्माण झाली आहे. या मार्गाने ‘हुआवे’ सारख्या चीनी कंपन्यांचे पण भारतात नव्याने आगमन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.‘एआय’ मॉडेल व ‘ॲप्लिकेशन्स’या क्षेत्रात भारताची आघाडी आहे पण ती ‘आयटी सेवा’ क्षेत्रात, ‘आयटी वस्तू’ (प्रॉडक्ट) क्षेत्रात नव्हे, त्यामुळे ‘एआय’साठी लागणारे ‘एलएलएम’ (''लार्ज लँग्वेज मॉडेल'') काही भारतात आताच बनण्याची शक्यता नाही, जे आपण सध्या मुक्तपणे वापरतो ते ‘जेमिनाय’ (गुगल), ‘लामा’ (फेसबुक/मेटा), ‘चॅट जीपीटी’ (ओपन एआय), ‘क्लाउड’ (अँथ्रोपिक), ‘डिपसिक’ (चायनीज) इ. अमेरिकन वा चीनी आहेत. भारताने या दिशेने पाऊल म्हणून आधीच ‘इंडिया एआय मिशन’ सुरू केले आहे; तसेच संशोधनासाठी एक लाख कोटींचा ‘आरडीआय’ फंड घोषित केला आहे, मोठ्या वा छोट्या भारतीय कंपन्यांनीही व्यूहात्मक क्षेत्रात हा फंड वापरून निवेश करणे आणि मोठा महसूल उभा करणे अपेक्षित आहे, त्यात शासनाचा ‘फंड मॅनेजर’ म्हणून वाटा असणार आहे.एकूणच ‘एआय’ क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून अर्थमंत्र्यांनी त्याच्याशी निगडित स्तरांना ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ म्हटले आहे, आणि ते वृद्धिंगत व्हावेत म्हणून वरील उपायांची घोषणा पण केली आहे. ती पुरेशी आहे, असे म्हणता येणार नाही; पण सुरुवात झाली आहे..आकडे बोलतात ४० हजार कोटी चिपनिर्मित क्षेत्रासाठीची तरतूद६ हजार कोटी भारत नेट योजनेची तरतूद४९ टक्के न्यूक्लिअर एनर्जी क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक२ हजार कोटी ‘सेफ हार्बर’ योजनेतील वाढ१० लाख ‘गेमिंग’मधील संभाव्य रोजगार.अशी आहे तरतूदखासगी क्षेत्राला ‘डेटा सेंटर पार्क’ निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ‘नॅशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन’साठी आठ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना ‘भारत नेट’ योजनेने जोडण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स सेल’ची स्थापना केली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राकडे लक्ष असल्याने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व सेमीकंडक्टर यांच्या निर्मितीवर आधारित नव्या ‘स्टार्ट अॅप’मध्येही वाढइंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० : देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘आयएसएम २.०’ लाँच. संशोधन आणि प्रशिक्षणावर विशेष भर. यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा रोजगारावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना.सॉफ्टवेअर विकास सेवा,आयटी-सक्षम सेवा, केपीओ यांना माहिती तंत्रज्ञान सेवा म्हणून एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे.सन २०४७ पर्यंत कर सवलत प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये परदेशी कंपन्यांना भारतातील डेटा सेंटर सेवांचा वापर करून जागतिक ग्राहकांना क्लाऊड सेवा पुरविण्यासाठी सवलत दिली जाईल. मात्र, भारतीय ग्राहकांना सेवा संस्थेद्वारे दिली जावी ही अट आहे.शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षणासाठी शिक्षक प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे पुनर्कौशल्य यामध्ये एआय समाविष्ट करण्यात येणार असून, त्यानंतरच या क्षेत्रात अधिक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी फाइव्ह जी आणि सिक्स जीसाठी तरतूद असून, सिक्स-जीच्या संशोधनासाठी (आर अँड डी) भरीव निधी दिला आहे. यामुळे टेलिकॉम आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळतील.इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमसाठीचा निधी वाढवून ४० हजार कोटी करण्यात आला आहे. यामुळे मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांचे सुटे भाग भारतातच तयार होणार आहेत.ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. २०३० पर्यंत या क्षेत्रात २० लाख व्यावसायिकांची गरज प्रस्तावित आहेत. यासाठी १५ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ सुरू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे.सरकार आपल्या जास्तीत जास्त सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणत आहे. या सरकारी प्रकल्पांमुळे आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी मिळतील.ओडिशा, केरळ, आंध प्रदेश आणि तमिळनाडू यांसारख्या खनिजसमृद्ध राज्यांमध्ये ‘डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ स्थापन केले जातील. यामुळे सेमीकंडक्टरसाठी लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी आपण चीनसारख्या देशांवरील अवलंबित्व कमी करू शकू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 